เครื่องซักผ้าฝาบน 14 กก รุ่น TX2314DT5O ระบบ Inverter Direct Drive
โซลูชันการซักรีดอัจฉริยะ
AI Wash
เครื่องซักผ้า AI ด้วยเทคโนโลยี AI DD™
TurboWash™
ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 30 นาที
EasyUnload™
สะดวก สบาย ใช้งานง่าย
ล้างถักซัก
ทำความสะอาดถังซักแบบง่ายๆ
AI Wash
เครื่องซักผ้า AI ด้วยเทคโนโลยี AI DD™
AI Wash เพิ่มประสิทธิภาพการซักตามประเภทของผ้า นอกจากนี้ยังช่วยดูแลเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดพลังงานในการซักผ้า
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ระบบ AI จะทำงานเฉพาะในรอบการซัก AI Wash เมื่อผ้ามีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. เท่านั้น ควรใช้ AI Wash กับผ้าประเภทเดียวกันเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจจับผ้าได้ทุกชนิด) และใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม
6 Motion™
วิดธีการซักผ้าที่มีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ LG Inverter Direct Drive™ ที่มี 6 โปรแกรมการทำงานที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่า
เสื้อผ้าจะสะอาดหมดจด
Agitating motion
การเคลื่อนไหวแบบปกติ
Swing motion
การแกว่งที่นุ่มนวลใช้กับเนื้อผ้าที่บอบบางและป้องกันความเสียหายของเนื้อผ้า
Rotating motion
ช่วยคลายปมผ้าและซักทำความสะอาด
Rubbing motion
หมุนซ้ายและขวาเพื่อให้ผ้ากระทบกับพื้นผิวของถังซัก
Power motion
ซักด้วยพลังแรงและเร็วของจากซัก
Compressing motion
การหมุนด้วยความเร็วสูง
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
TurboWash™
ซักสะอาดและรวดเร็วภายใน 30 นาที
LG TurboWash™ พิเศษเฉพาะ ให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่อ่อนโยน ช่วยให้ทำความสะอาดได้มากขึ้น
ในเวลาที่น้อยลง
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ด้วยผ้า IEC 3 กก. โปรแกรมซักปกติพร้อมตัวเลือก TurboWash เวลาซักและประสิทธิภาพการซักจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
PetCare
การซักที่มีประสิทธิภาพสำหรับบ้านที่รักสัตว์เลี้ยง
PetCare ช่วยขจัดขนสัตว์เลี้ยงออกจากเสื้อผ้าและของเล่นพร้อมทั้งยังรักษาประสิทธิภาพของตัวกรอง
เพื่อให้การซักที่สะอาดยิ่งขึ้น
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG เมื่อเดือนมกราคม 2568 โดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มผสมน้ำหนัก 3 กิโลกรัม ทดสอบโปรแกรม PetCare โดยใช้ผ้าขนสัตว์ผสม พบว่าผ้าลดลง 70%
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
เครื่องจ่ายน้ำยาแบบ Turbo-Jet
ละลายเร็ว ทำความสะอาดล้ำลึก น้ำยาตกค้างน้อย
เครื่องจ่ายน้ำยาแบบ Turbo-Jet ละลายผงซักฟอกได้อย่างรวดเร็วและหมดจด เพิ่มประสิทธิภาพการซึมซาบล้ำลึกและ
ประสิทธิภาพการซักโดยไม่ทิ้งคราบ
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในของ LG เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ในสภาพการใส่ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณผงซักฟอกและสภาพแวดล้อม
EasyUnload™
ใช้งานง่ายกับทุกสรีระ
เครื่องซักผ้าฝาบนดีไซน์ที่ช่วยให้เอื้อมถึงได้สะดวกสบายและตามสรีระมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อความจุของเครื่องซักผ้า
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*ผ่านการทดสอบ Allergy Care Cycle โดย Intertek (การทดสอบอิสระ) ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น (Der p1) ได้ 97% และไรฝุ่นที่มีชีวิต (Dermatophagoides pteronyssinus) ได้ 99.9%
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าและสภาพแวดล้อม
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
ThinQ™
ชีวิตเรียบง่ายด้วยการควบคุมที่ง่ายดาย
ควบคุมการซักผ้าของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
แอป ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน เริ่มการซักได้เพียงแตะปุ่ม
การบำรุงรักษาและการติดตามผลที่ง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาประจำวันหรือการซักต่างๆ ก็สามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องซักผ้าของคุณได้อย่างสะดวกผ่านแอป ThinQ™
ซักผ้าได้ง่ายๆแบบสั่งการด้วยเสียง
ลำโพงอัจฉริยะหรือผู้ช่วย AI ของคุณว่าคุณต้องการอะไร และปล่อยให้เครื่องซักผ้าของคุณจัดการส่วนที่เหลือ
*การรองรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและการตั้งค่าสมาร์ทโฮมแต่ละบุคคลของคุณ
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในรูปภาพและวิดีโอมีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
*รูปภาพผลิตภัณฑ์ในภาพและวิดีโอใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
FAQ
Q.
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ไหนและอย่างไร?
A.
ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์บนพื้นที่มั่นคงและเรียบ หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ อาจเกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังได้หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระดับ โปรดปรับขาตั้งปรับความสูงที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์เพื่อปรับระดับ (โปรดอย่าคลายสกรูออกมากเกินไป 10 มม. หรือต่ำกว่า)
หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงให้มากที่สุด เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกัดกร่อนและทำงานผิดปกติได้
ควรเว้นระยะห่างจากผนังที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10 ซม. ที่ด้านหลังและ 5 ซม. ทางซ้ายและขวา (ไม่รวมบริเวณติดตั้งท่อระบายน้ำ)
* เนื้อหานี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานสาธารณะ และอาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
Q.
จะดูแลเครื่องซักผ้าให้มีสภาพดีไ ด้อย่างไร?
A.
ทำความสะอาดด้านในช่องใส่ผงซักฟอกให้ทั่วด้วยแปรงขนนุ่ม แปรงสีฟัน ฯลฯ หากช่องเติมผงซักฟอกอุดตันด้วยผงซักฟอกที่เหลือหรือผงซักฟอกที่แข็งตัว ผงซักฟอกอาจจ่ายออกมาไม่ถูกต้อง ควรทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกประมาณเดือนละครั้งเพื่อให้ช่องใส่ผงซักฟอกสะอาดและพร้อมใช้งาน
ควรทำความสะอาดตัวกรองหลังจากซักผ้าทุกครั้งเพื่อให้ตัวกรองสะอาดยิ่งขึ้น
Q.
จะเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมได้อย่างไร?
A.
โดยทั่วไป คุณควรตรวจสอบฉลากการดูแลเสื้อผ้าและเลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าของคุณ หากคุณเลือกโปรแกรม AI Wash เครื่องซักผ้า LG ที่มีฟังก์ชั่น AI DD จะชั่งน้ำหนักผ้าของคุณโดยอัตโนมัติและตรวจจับความนุ่มเพื่อกำหนดรูปแบบการซักที่เหมาะสมและปรับการเคลื่อนไหวของผ้าระหว่างการซักให้เหมาะสม
Q.
AI DD™ มีประโยชน์ต่อผ้าซักผ้าอย่างไร?
A.
เครื่องซักผ้า AI DD™ ของ LG ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการวิเคราะห์น้ำหนักและประเภทของเนื้อผ้าของเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ การปรับการเคลื่อนไหวในการซักอัตโนมัติของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเนื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าอันล้ำค่าของคุณดูดีอยู่เสมอ มอเตอร์ DirectDrive™ มอบเทคโนโลยี 6 การเคลื่อนไหวเพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าจะซักได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
Q.
ฟังก์ชัน TurboWash3D™ คืออะไร?
A.
เทคโนโลยี TurboWash™ อันรวดเร็วของ LG ช่วยให้ผ้าสะอาดหมดจดภายในเวลาเพียง 30 นาทีสำหรับผ้า 3 กก. หัวฉีดน้ำทรงพลัง ประกอบกับตัวถังซักและมอเตอร์ที่หมุนแยกกันในทิศทางตรงกันข้าม ก่อให้เกิดกระแสน้ำแรงที่ทำให้ผ้าถูกันตลอดรอบการซัก เพื่อประสิทธิภาพการซักที่เหนือกว่า
Q.
ฟังก์ชั่นไอน้ำในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร?
A.
เทคโนโลยี Steam™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ LG (เฉพาะบางรุ่น) ช่วยจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชัน Allergy Care จะรีดไอน้ำบนเสื้อผ้าเมื่อเริ่มรอบการซักเพื่อทำให้เส้นใยคลายตัวและละลายสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงละอองเกสรและไรฝุ่น
*รอบ Allergy Care ที่ผ่านการทดสอบโดย Intertek ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ 99% (Der p1) ไรฝุ่นที่มีชีวิตได้ 99.9% (Dermatophagoides pteronyssinus) และแบคทีเรียได้ 99% (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis และ Escherichia coli)
Q.
จะใช้โปรแกรม Tub Clean ในเครื่องซักผ้าได้อย่างไร
A.
หากมีขุยผ้าเกาะบนถังซักหรือมีกลิ่นอับ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเพื่อทำความสะอาดถังซักเป็นประจำ ขอแนะนำให้เปิดโปรแกรม Tub Clean เดือนละครั้งเพื่อรักษาความสะอาดของถังซัก
Q.
เหตุใดผ้าที่ซักแล้วจึงมีฝุ่นและขุยผ้าอยู่?
A.
1. ฝุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการซักจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองทำความสะอาด หากแผ่นกรองทำความสะอาดเต็ม ฝุ่นอาจไม่ถูกกรองออกอย่างเหมาะสม คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองทำความสะอาดด้วยมือได้ก่อนการซักทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทิ้งฝุ่นและขุยผ้าไว้บนเสื้อผ้า
2. แยกเสื้อผ้าสีและสีขาวออกจากเสื้อผ้าสีดำและเสื้อผ้าที่ทำให้เกิดขุยผ้า ซักแยกกันเพื่อป้องกันฝุ่นและขุยผ้าที่ไม่ต้องการในผ้าซักของคุณ
Q.
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บน ThinQ ได้อย่างไร?
A.
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของคุณเปิดอยู่
2. นำผลิตภัณฑ์ของคุณไปไว้ใกล้กับเราเตอร์อินเทอร์เน็ต หากระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์และเราเตอร์มากเกินไป ความแรงของสัญญาณอาจอ่อนลง และอาจใช้เวลานานในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเทศของคุณสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThinQ และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณลักษณะเด่น
ความจุ - ความจุการซักสูงสุด (กก.)
14
ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
590 x 1043 x 645
คุณสมบัติ - Steam
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ - ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
ตัวเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผ้าขณะซัก
ไม่
ปั่นแห้ง
ไม่
Aqua Reserve
ไม่
ล็อกป้องกันเด็ก
ใช่
การซักแบบเย็น
ไม่
Deep Fill
ไม่
ล้างพิเศษ
ไม่
ซักน้ำร้อน
ไม่
ซักล่วงหน้า
ไม่
ควบคุมระยะไกล
ใช่
ล้าง
5 ครั้ง
ซักล้าง + ปั่นหมาด
ไม่
แช่ผ้า
ใช่
ปั่นหมาด
5 ระดับ
ปั่นหมาดเท่านั้น
ไม่
ผ้าสกปรกมาก
ไม่
Steam
ไม่
คลื่นความแรง
ใช่
อุณหภูมิ
ไม่
ตั้งเวลาล่วงหน้า
ไม่
ล้างถังซัก
ไม่
ปั่นถังแห้ง
ไม่
TurboWash
ใช่
ซัก
ใช่
ระดับน้ำ
10 ระดับ
Water Plus
ไม่
Wi-Fi
ใช่
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8806096671597
ความจุ
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
14
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
3-19 ชั่วโมง
ประเภทจอแสดงผล
กด + ปุ่มกด และ จอแสดงผล LED
ไฟแจ้งล็อกประตู
ใช่
ไฟตัวเลข
18:88
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
590 x 1043 x 645
ความสูงผลิตภัณฑ์ที่มีฝาเปิดอยู่ (มม.)
1339
น้ำหนัก (กก.)
40.0
พลังงาน
อัตราพลังงานสูงสุด (ซัก)
5 ดาว
คุณสมบัติ
เพิ่มผ้าขณะซัก
ไม่
6 Motion DD
ใช่
AI DD
ใช่
Auto Restart
ใช่
ถังซักด้านในปั๊มนูน
ใช่
สัญญาณเตือนจบรอบ
ใช่
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ไม่
ระบบตรวจจับโฟม
ไม่
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
ใช่
JetSpray
ใช่
ขาปรับระดับได้
ใช่
ตัวกรองใยผ้า
ใช่
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
ใช่
Punch + 3
ไม่
ถังซักกึ่งสแตนเลส
ใช่
ระบบน้ำตกจากด้านข้าง
ไม่
Smart Motion
ไม่
ประตูปิดแบบนุ่มนวล
ใช่
ตัวกรองใยผ้าสแตนเลส
ไม่
ถังซักสแตนเลส
ไม่
Steam
ไม่
TurboDrum
ใช่
TurboWash 3D
ใช่
ประเภท
เครื่องซักผ้าฝาบน
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
ไม่
การจ่ายน้ำ (ร้อน / เย็น)
เย็นเท่านั้น
ระดับน้ำ
อัตโนมัติ/ตั้งค่าด้วยตนเอง
WaveForce
ใช่
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
โอนิกซ์แบลค
ชนิดฝาปิด
กระจกนิรภัย
โปรแกรม
AI Wash
ใช่
ขจัดสารก่อภูมิแพ้
ไม่
เสื้อผ้าเด็ก
ไม่
ผ้าสี
ไม่
ผ้าบอบบาง
ใช่
ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก
ใช่
ระบายน้ำ+ปั่น
ไม่
เครื่องนอน
ใช่
ประหยัดพลังงาน
ไม่
ล้างพิเศษ
ไม่
ลดการปล่อยไมโครพลาสติกจากการซักผ้า
ไม่
ซักแบบทั่วไป
ใช่
ดูแลผ้าสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
ไม่
เพิ่มการซัก+ซักปกติ
ใช่
ซักด่วน
ใช่
ล้างน้ำ+ปั่นหมาด
ใช่
ชุดนักเรียน
ไม่
ซักจำนวน้อย
ไม่
เพิ่มการล้าง
ไม่
ชุดกีฬา
ไม่
ขจัดคราบ
ไม่
เพิ่มพลังซัก
ไม่
ผ้าขนหนู
ไม่
ล้างถังซัก
ใช่
ผ้าขนสัตว์
ไม่
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
ใช่
การติดตามพลังงาน
ใช่
ควบคุมระยะไกลและแสดงสถานะการทำงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
แถบล้างถังซัก
ใช่
Smart Pairing
ไม่
