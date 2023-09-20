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OPTIMUS L3 II E425 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean นำเทรนด์ด้วยดีไซน์ล้ำยุค หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

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OPTIMUS L3 II E425 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean นำเทรนด์ด้วยดีไซน์ล้ำยุค หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB

E425 Optimus L3 II

OPTIMUS L3 II E425 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean นำเทรนด์ด้วยดีไซน์ล้ำยุค หน้าจอขนาด 3.2 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB

OPTIMUS L3 II E425 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน

ดีไซนแบบ L-Series II เรียบหรู มีสไตล์

รูปทรงเรียบหรู สวยสบายตา กระชับมือ ค้นพบความงามที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน ด้วยขอบที่เรียบเนียนช่วยให้ดูบางเฉียบกว่าที่เคย

ดีไซนแบบ L-Series II เรียบหรู มีสไตล์

ไฟ LED แสดงสถานะบนปุ่มโฮม

ให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวแม้ขณะมือถือไม่ได้อยู่ติดตัว โดยไฟ LEDจะกะพริบเตือนเป็นสีต่างๆ ในทุกครั้งที่มีสัญญาณโทรเข้า มีอีเมล์ หรือข้อความใหม่เข้ามา

ไฟ LED แสดงสถานะบนปุ่มโฮม

กลอง 3.2MP พรอมฟงกชั่น Cheese Shutter

ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถเป็นช่างถ่ายภาพได้ ให้คุณเก็บภาพในทุกช่วงเวลาด้วยกล้องที่ดีที่สุด พร้อมฟังก์ชั่น Cheese Shutterไม่ว่าคุณจะแอ็คชั่นท่าไหนก็ถ่ายรูปได้ง่ายๆ ด้วยการตั้งค่าการถ่ายภาพด้วยเสียง เพียงแค่พูดคำว่า “ชีส” “สไมล์” “แอลจี” “กิมจิ” หรือคำอื่นๆ ที่คุณต้องการ

สนุกไมมีสะดุดอารมณกับแบตเตอรี่ 1,540 mAh

แบตเตอรี่พลังมากกว่าช่วยให้คุณเต็มที่กับวันที่ไม่หยุดนิ่งด้วยแบตเตอรี่ 1,540 mAh LI-ION ของ LG Optimus L3 II ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้นานขึ้น

กาวกระโดดไปกับ Smart Function

จดโน้ตทันใจ ได้ทุกหน้าจอด้วย Advanced Quick Memo คุณสามารถเปิดหน้าจอที่เขียนข้อความด้วย Quick Memo ไว้ ในขณะที่มีการสนทนาทางโทรศัพท์หรือเข้าเว็บไซต์ ช่วยให้คุณไม่ต้องจำตัวเลข และข้อความที่ยุ่งยากอีกต้อไป

หนาจอ IPS ขนาด 3.2 นิ้ว ใหภาพคมชัด สีสันสมจริง

ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย หรือวิดีโอคลิปก็จะมาพร้อมสีที่คมชัด สมจริง และรายละเอียดที่คุณคาดไม่ถึง ด้วยหน้าจอ IPS ขนาด 3.2 นิ้ว ช่วยให้คุณมองภาพได้อย่างสบายตาด้วยความละเอียดที่มากกว่า

หนาจอ IPS ขนาด 3.2 นิ้ว ใหภาพคมชัด สีสันสมจริง

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สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

3G Network

HSDPA 7.2 Mbps (900 / 2100)

SIZE

Dimensions

102.6 x 61.6 x 11.9

DISPLAY

Size

3.2"

Resolution

QVGA (320X240)

CONNECTIVITY

Bluetooth

3.0

A-GPS

Yes

USB

2.0 High Speed

AUDIO/VIDEO

Camera

3.2 MP

FM RADIO

Yes

MEMORY

RAM

512MB LPDDR1

ROM

4GB eMMC

ADVANCED FEATURES

QuickMemo

Yes

Safety Care

Yes

CHEESE SHUTTER

Yes

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