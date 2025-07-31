Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG UltraGear™ G6 27" 300Hz QHD IPS DisplayHDR™ 400 1ms (GtG)

LG UltraGear™ G6 27" 300Hz QHD IPS DisplayHDR™ 400 1ms (GtG)

LG UltraGear™ G6 27" 300Hz QHD IPS DisplayHDR™ 400 1ms (GtG)

27G640A-B
front image
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
vertical front view
left rear angled view
tilted rear side view
left side view
right side view
top rear view
top rear view with left swivel
top rear view with right swivel
rear view
left rear angled view
right rear angled view
front image
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
vertical front view
left rear angled view
tilted rear side view
left side view
right side view
top rear view
top rear view with left swivel
top rear view with right swivel
rear view
left rear angled view
right rear angled view

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • จอภาพ IPS ขนาด 27 นิ้ว ความละเอียด QHD (2560x1440)
  • การตอบสนองรวดเร็ว 1ms (GtG)
  • รองรับ DisplayHDR 400 และขอบเขตสี DCI-P3 95%
  • รองรับ NVIDIA® G-SYNC® และ AMD FreeSync™ Premium
  • ดีไซน์ขอบบาง 3 ด้าน (3-Side Virtually Borderless)
  • ขาตั้ง L-Stand จัดระเบียบสายไฟได้อย่างเรียบร้อย
เพิ่มเติม
ภาพด้านหน้าของจอภาพเกมมิ่ง UltraGear™ 27G640A ในห้องที่สว่างไสวด้วยแสงนีออน

จอภาพเกมมิ่ง QHD 300Hz ขนาด 27 นิ้ว (GtG)

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ภาพรวมคุณสมบัติของจอภาพสำหรับเล่นเกม เน้น: 16:9 QHD IPS ความละเอียด 2560x1440, DCI-P3 ช่วงสี 95%, VESA DisplayHDR 400, อัตราการรีเฟรช 300Hz, เวลาตอบสนอง 1ms (GtG), USB-C พร้อมระบบจ่ายไฟ 15W และ HDMI 2.1, Adaptive Sync พร้อม NVIDIA G-SYNC และรองรับ AMD FreeSync Premium

ภาพรวมคุณสมบัติของจอภาพสำหรับเล่นเกม เน้น: 16:9 QHD IPS ความละเอียด 2560x1440, DCI-P3 ช่วงสี 95%, VESA DisplayHDR 400, อัตราการรีเฟรช 300Hz, เวลาตอบสนอง 1ms (GtG), USB-C พร้อมระบบจ่ายไฟ 15W และ HDMI 2.1, Adaptive Sync พร้อม NVIDIA G-SYNC และรองรับ AMD FreeSync Premium

จอแสดงผล

จอแสดงผล

ความคมชัดที่ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้เอง

ด้วยหน้าจอ QHD ขนาด 27 นิ้ว (2560x1440) จอภาพนี้มอบภาพที่สมจริงและคุณภาพของภาพที่สม่ำเสมอ ให้ความคมชัดและความลึก ความละเอียด 1440p และอัตราส่วนภาพ 16:9 มอบมุมมองแบบเต็มหน้าจอที่สมดุล ช่วยเพิ่มการรับรู้เชิงพื้นที่ในการเล่นเกม ให้คุณดื่มด่ำไปกับเกมในขณะที่องค์ประกอบภาพหลักๆ เข้าใจง่าย

ภาพระยะใกล้ของจอภาพ UltraGear™ 27G640A ที่แสดงฉากเกมไซไฟ พร้อมเน้นความละเอียด QHD 16:9 ที่ 2560x1440

ภาพระยะใกล้ของจอภาพ UltraGear™ 27G640A ที่แสดงฉากเกมไซไฟ พร้อมเน้นความละเอียด QHD 16:9 ที่ 2560x1440

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

ดื่มด่ำกับสีสันที่แท้จริง พิชิตเกม

จอภาพสำหรับเล่นเกมของเรารองรับสเปกตรัมสีที่กว้าง 95% (ทั่วไป) ของขอบเขตสี DCI-P3 แสดงสีที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับการแสดงผลด้วย VESA DisplayHDR 400 มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง

ฉากการต่อสู้สุดล้ำอนาคตบนจอภาพ UltraGear™ 27G640A นำเสนอสีสันที่สดใสด้วยขอบเขตสี DCI-P3 95% และการรับรอง VESA DisplayHDR™ 400

ฉากการต่อสู้สุดล้ำอนาคตบนจอภาพ UltraGear™ 27G640A นำเสนอสีสันที่สดใสด้วยขอบเขตสี DCI-P3 95% และการรับรอง VESA DisplayHDR™ 400

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ความเร็ว

ความเร็ว

ฉากการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราการรีเฟรช 300Hz ของ UltraGear™ 27G640A เพื่อภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและคมชัด

ภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลในการเล่นเกมด้วยอัตราการรีเฟรช 300Hz

มอบอัตราการรีเฟรช 300Hz เพื่อภาพที่ลื่นไหลและคมชัด พร้อมลดภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ดื่มด่ำกับการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้นในทุกเฟรม

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ความเร็วเหนือชั้น ดื่มด่ำกับการเล่นเกมด้วย 1 มิลลิวินาที (GtG)

เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที (GtG) ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยลดอาการภาพซ้อนแบบย้อนกลับและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมแบบใหม่

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

*เลือก 'โหมดเร็วขึ้น' เพื่อดำเนินการ 'เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที' (ปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดเร็วขึ้น)

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ภาพเคลื่อนไหวราบรื่น เล่นได้ไม่มีสะดุด

ลดอาการภาพขาดและอาการแลคด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ Premium และความเข้ากันได้กับ NVDIA และ G-SYNC® ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการบนจอภาพเกม 4K สัมผัสประสบการณ์ภาพขาดและอาการกระตุกที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นและคมชัด

ภาพบรรยากาศการแข่งขันจาก Assetto Corsa Competizione ที่แสดงบนจอภาพ UltraGear™ 27G640A ซึ่งรองรับ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium

ภาพบรรยากาศการแข่งขันจาก Assetto Corsa Competizione ที่แสดงบนจอภาพ UltraGear™ 27G640A ซึ่งรองรับ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์

*อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

Dynamic Action Sync

ลดความล่าช้าของอินพุตด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Black Stabilizer

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และหลบเลี่ยงการระเบิดแฟลชได้อย่างรวดเร็ว

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Crosshair

จุดเล็งถูกตรึงไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ตัวนับ FPS

ตัวนับ FPS จะช่วยให้คุณเห็นว่าทุกอย่างโหลดได้ดีแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะกำลังตัดต่อ เล่นเกม หรือดูภาพยนตร์ ทุกเฟรมมีความสำคัญ และด้วยตัวนับ FPS คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์

*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ดีไซน์เรียบหรู ไร้ที่ติ

สัมผัสประสบการณ์แสงไฟทรงหกเหลี่ยมและดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้าน มาพร้อมฐานปรับระดับได้เต็มรูปแบบสำหรับการปรับหมุน เอียง สูง และแกนหมุน ขาตั้งรูปตัว L ไร้ที่ติออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่บนโต๊ะและขจัดจุดอับ ทำให้การจัดวางของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

ไอคอนปรับหมุน

หมุน

'-45° ~ 45°

ไอคอนปรับเอียง

เอียง

'-5° ~ 21°

ไอคอนปรับความสูง

ความสูง

150 มม.

ไอคอนปรับแกนหมุน

แกนหมุน

'-90° ~ 90°

มุมมองด้านหน้าและด้านหลังของจอมอนิเตอร์สำหรับเล่นเกม UltraGear™ 27G640A แสดงฉากการแข่งรถสุดล้ำบนหน้าจอ

มุมมองด้านหน้าและด้านหลังของจอมอนิเตอร์สำหรับเล่นเกม UltraGear™ 27G640A แสดงฉากการแข่งรถสุดล้ำบนหน้าจอ

ไอคอน USB Type C

USB Type-C™ 

PD 15W

ไอคอน HDMI

HDMI™ 2.1 x2

ไอคอน DisplayPort

DisplayPort1.4 x1 

พร้อม DSC

*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.378

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    232.8 × 232.8 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    600:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1300:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    810×165×465mm

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Weight with Stand [kg]

    5.47kg

  • Weight without Stand [kg]

    3.4kg

  • Weight in Shipping [kg]

    7.4kg

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

ACCESSORY

  • HDMI

    Yes(2ea)

  • USB-C

    YES(1ea)

  • Display Port

    YES

CONNECTIVITY

  • HDMI

    Yes(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา