LG UltraGear™ G6 27" 300Hz QHD IPS DisplayHDR™ 400 1ms (GtG)
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ความคมชัดที่ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้เอง
ด้วยหน้าจอ QHD ขนาด 27 นิ้ว (2560x1440) จอภาพนี้มอบภาพที่สมจริงและคุณภาพของภาพที่สม่ำเสมอ ให้ความคมชัดและความลึก ความละเอียด 1440p และอัตราส่วนภาพ 16:9 มอบมุมมองแบบเต็มหน้าจอที่สมดุล ช่วยเพิ่มการรับรู้เชิงพื้นที่ในการเล่นเกม ให้คุณดื่มด่ำไปกับเกมในขณะที่องค์ประกอบภาพหลักๆ เข้าใจง่าย
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ดื่มด่ำกับสีสันที่แท้จริง พิชิตเกม
จอภาพสำหรับเล่นเกมของเรารองรับสเปกตรัมสีที่กว้าง 95% (ทั่วไป) ของขอบเขตสี DCI-P3 แสดงสีที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับการแสดงผลด้วย VESA DisplayHDR 400 มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ความเร็วเหนือชั้น ดื่มด่ำกับการเล่นเกมด้วย 1 มิลลิวินาที (GtG)
เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที (GtG) ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ช่วยลดอาการภาพซ้อนแบบย้อนกลับและให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการเล่นเกมแบบใหม่
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เลือก 'โหมดเร็วขึ้น' เพื่อดำเนินการ 'เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที' (ปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดเร็วขึ้น)
ภาพเคลื่อนไหวราบรื่น เล่นได้ไม่มีสะดุด
ลดอาการภาพขาดและอาการแลคด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ Premium และความเข้ากันได้กับ NVDIA และ G-SYNC® ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการบนจอภาพเกม 4K สัมผัสประสบการณ์ภาพขาดและอาการกระตุกที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อการเล่นเกมที่ราบรื่นและคมชัด
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซิงค์
*อาจมีข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
Dynamic Action Sync
ลดความล่าช้าของอินพุตด้วย Dynamic Action Sync ช่วยให้เกมเมอร์สามารถจับภาพช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
Black Stabilizer
Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์ตรวจจับพลซุ่มยิงที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดที่สุด และหลบเลี่ยงการระเบิดแฟลชได้อย่างรวดเร็ว
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
Crosshair
จุดเล็งถูกตรึงไว้ตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ตัวนับ FPS
ตัวนับ FPS จะช่วยให้คุณเห็นว่าทุกอย่างโหลดได้ดีแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะกำลังตัดต่อ เล่นเกม หรือดูภาพยนตร์ ทุกเฟรมมีความสำคัญ และด้วยตัวนับ FPS คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์
*ภาพจำลองนี้ใช้เพื่อความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ มากขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ดีไซน์เรียบหรู ไร้ที่ติ
สัมผัสประสบการณ์แสงไฟทรงหกเหลี่ยมและดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้าน มาพร้อมฐานปรับระดับได้เต็มรูปแบบสำหรับการปรับหมุน เอียง สูง และแกนหมุน ขาตั้งรูปตัว L ไร้ที่ติออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่บนโต๊ะและขจัดจุดอับ ทำให้การจัดวางของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
*ภาพจำลองขึ้นเพื่อความเข้าใจคุณสมบัติที่ดีขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
Size [Inch]
27
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
สเปคทั้งหมด
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
DISPLAY
Aspect Ratio
16:9
Size [Inch]
27
Size [cm]
68.378
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
IPS
Pixel Pitch [mm]
232.8 × 232.8 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
600:1
Contrast Ratio (Typ.)
1300:1
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
810×165×465mm
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Weight with Stand [kg]
5.47kg
Weight without Stand [kg]
3.4kg
Weight in Shipping [kg]
7.4kg
FEATURES
Black Stabilizer
YES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Color Calibrated in Factory
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
ACCESSORY
HDMI
Yes(2ea)
USB-C
YES(1ea)
Display Port
YES
CONNECTIVITY
HDMI
Yes(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Power Delivery)
15W
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
SOUND
Speaker
5W x 2
