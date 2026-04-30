ทีวี 85" LG QNED evo AI Mini LED QNED80 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED80BSA

85QNED80BSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 85" LG QNED evo AI Mini LED QNED80 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED80BSA 85QNED80BSA
มุมมองด้านหน้าของ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ที่เปิดตัวในปี 2026 แสดงภาพการเคลื่อนไหวสีสันสดใสและลื่นไหลบนหน้าจอ มาพร้อม Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, โปรเซสเซอร์ alpha 7 AI 4K Gen9, webOS และหน้าจอขนาด 85 นิ้ว
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED แสดงด้านหน้าและด้านข้าง มีจอแสดงผลขนาด 85 นิ้ว กว้าง 1889 มม. สูง 1087 มม. สูงรวมขาตั้ง 1149 มม. ความลึกโปรไฟล์ 67 มม. และขนาดฐานขาตั้ง 1565 x 362 มม.
โทรทัศน์ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ขนาดใหญ่ติดผนังในห้องนั่งเล่นที่สว่าง แสดงการฉลองฟุตบอลด้วยสีสันสดใสและคุณภาพภาพที่ละเอียดบนหน้าจอกว้าง ขณะที่ครอบครัวนั่งบนโซฟากระโดดเฮาร่วมกัน
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Dynamic QNED Color Pro เติมเต็มหน้าจอด้วยการแสดงผลสีสันสดใสและลื่นไหลเหมือนการระบายสีหลายสี แสดงความคมชัดของสีที่ได้รับการรับรองความเข้มของสี 100%
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED бо Dynamic QNED Color Pro экранро бо торти рангаи сернавъи ва ҳаракати рангинмонанд пур карда, равшании беҳтаршудаи рангро нишон медиҳад, ки барои 100% ҳаҷми ранг тасдиқ шудааст.
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อมการอัปสเกล 4K Super และ Dynamic Tone Mapping แสดงฉากใต้น้ำของวาฬเพชฌฆาตว่ายน้ำ โดย AI จะจดจำภาพและอัปสเกลทุกเฟรมเป็นความละเอียด 4K
LG Shield ที่ใช้กับ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED จะแสดงพร้อมโลโก้ LG Shield ที่ตรงกลาง ไอคอนความปลอดภัยด้านล่าง และเหรียญรางวัล CES Innovation Awards 2026 ที่อยู่ด้านบน แสดงถึงการปกป้องข้อมูลและระบบ
เข็มรางวัลผู้ได้รับเกียรติจาก CES Innovation Awards ปี 2026 ในหมวดปัญญาประดิษฐ์ยกย่องการค้นหา Multi-AI ด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED มาพร้อม AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีไอคอน AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรลที่มีป้ายรอบๆ สำหรับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID กับ My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, และ AI Sound Wizard
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Sports Forecast โดย AI Concierge แสดงการแข่งขันฟุตบอลสดพร้อมแผง AI บนหน้าจอที่เสนอการคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึกของเกม และข้อมูลลีก แสดงให้เห็นว่า AI วิเคราะห์การเล่นเกมเพื่อทำนายผลการแข่งขันอย่างไร
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED สำหรับประสบการณ์การเล่นเกมขั้นสุด แสดงฉากแข่งความเร็วสูงพร้อมแทรกการเปรียบเทียบที่เน้นการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นผ่าน Motion Booster 120 ในขณะที่รองรับ 60Hz, VRR, ALLM, HGiG และ GeForce NOW
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อมดีไซน์บาง ถูกติดตั้งบนผนังในพื้นที่นั่งเล่นที่สว่างและเปิดโล่ง มีรูปทรงเพรียวบางที่ผสมผสานกับการตกแต่งภายในอย่างลงตัว ในขณะที่แสดงงานศิลปะนามธรรมที่โดดเด่นและมีสีสัน
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Mini LED แสดงภาพละเอียดและคมชัด
  • Dynamic QNED Color Pro มอบสีสันแม่นยำตรงตามต้นฉบับ
  • α7 AI Processor 4K Gen 9 ชิปประมวลผลที่ยกระดับภาพ 4K
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • Active HDR รองรับภาพ HDR 10 และ HLG
  • FILMMAKER MODE™ รับชมภาพยนตร์ในมุมมองผู้กำกับ
เพิ่มเติม

ทำไมต้องเลือก LG QNED evo | Mini LED?

สัมผัสประสบการณ์ภาพที่โดดเด่นด้วย LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Dynamic QNED Color Pro เติมเต็มหน้าจอด้วยสีสันหลากหลายที่ลื่นไหลและโดดเด่น ให้ความอิ่มของสีที่ได้รับการรับรองในระดับ 100% Color Volume

ไดนามิก QNED สี โปร

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED แสดงศักยภาพของ Mini LED ผ่านการเปรียบเทียบฉากหน้าผาริมทะเลแบบแบ่งหน้าจอ โดยให้โทนสีดำที่ลึกขึ้นและคอนทราสต์ที่ละเอียดมากขึ้น เผยรายละเอียดของชั้นหินและพื้นผิวน้ำทะเลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Mini LED

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อมระบบ Multi AI webOS ที่ได้รับการยอมรับ แสดงบนพื้นหลังโทนมืด พร้อมสัญลักษณ์ Microsoft Copilot และ Google Gemini สื่อถึงการรองรับบริการ AI ที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซของทีวี

เว็บ OS หลาย AI ที่ได้รับรางวัล

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED มาพร้อม AI Hub สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน โดยมีสัญลักษณ์ AI เหนือรีโมต และฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ศูนย์ AI สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล

LG Shield แสดงบนพื้นหลังโทนมืดพร้อมไอคอนด้านความปลอดภัย สะท้อนการปกป้องของระบบ webOS ในด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความเสถียรของระบบ

ได้รับการคุ้มครองโดย LG Shield

LG QNED evo Mini LED ถ่ายทอดสีสันที่มีชีวิตชีวาในทุกฉากได้อย่างไร

LG QNED evo ผสานพลังของ Dynamic QNED Color Pro ซึ่งได้รับการรับรอง 100% Color Volume เข้ากับเทคโนโลยี Mini LED เพื่อถ่ายทอดสีสันที่สดใสและรายละเอียดที่คมชัดยิ่งขึ้น เพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมที่เต็มอารมณ์ ตั้งแต่กีฬาไปจนถึงภาพยนตร์ บนหน้าจอขนาดใหญ่

Ultra Big TV

เปิดประสบการณ์การรับชมที่เต็มอารมณ์ยิ่งขึ้นด้วยหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ

เพลิดเพลินกับทุกการแข่งขันกีฬา ภาพยนตร์ และเกม บน LG QNED evo Ultra Big TV ที่มอบพื้นที่การรับชมที่กว้างขวาง พร้อมสีสันที่โดดเด่นและคุณภาพภาพที่คมชัด ทำให้ทุกฉากดูน่าตื่นตาและเต็มไปด้วยรายละเอียด1)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED Ultra Big TV ติดตั้งบนผนังในห้องนั่งเล่นที่สว่าง แสดงฉากฉลองชัยชนะของการแข่งขันฟุตบอลด้วยสีสันสดใสและภาพคมชัดบนหน้าจอขนาดใหญ่ ขณะที่ครอบครัวนั่งอยู่บนโซฟาและร่วมเชียร์ไปพร้อมกัน

Dynamic QNED Color Pro

เทคโนโลยีช่วงสีแบบ Nano ของ LG ถ่ายทอดสีสันได้ครบถ้วนระดับ 100% Color Volume บนหน้าจอทีวี

สัมผัสสีสันที่มีความหลากหลายและเคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหล ด้วยเทคโนโลยีช่วงสีแบบกว้างของ LG ที่พัฒนาจาก Nano-based ซึ่งเข้ามาแทนที่ Quantum Dot ช่วยยกระดับการแสดงผลสี ให้ถ่ายทอดอารมณ์ของภาพได้หลากหลายยิ่งขึ้นด้วย Dynamic QNED Color Pro2)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Dynamic QNED Color Pro เติมเต็มหน้าจอด้วยสีสันหลากหลายที่เคลื่อนไหวอย่างลื่นไหล พร้อมการไล่เฉดสีที่ต่อเนื่อง และช่วงสีที่กว้างกว่าทีวี Quantum Dot ทั่วไป

ดูการรับรอง 100% Color Volume ของ LG QNED evo3)

Mini LED

ความฉลาดที่ถูกขัดเกลาโดยความแม่นยำสูงสุด

ค้นพบความคมชัดลึกและภาพสว่างด้วยเทคโนโลยี Mini LED ของ LG ที่มอบการควบคุมแสงอย่างแม่นยำในทุกฉาก

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.

*ภาพที่แสดงด้านบนเป็นภาพจำลองเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

อัปเกรดเพื่อการประมวลผลที่ชาญฉลาดและทรงพลังยิ่งขึ้น

ด้วยพลังการประมวลผลจาก GPU และ CPU ที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น alpha 7 AI Processor สามารถปรับแต่งภาพในระดับละเอียด เพื่อถ่ายทอดความคมชัดระดับ 4K พร้อมคอนทราสต์ที่ดีขึ้นและมิติภาพที่ลึกยิ่งขึ้น

ชิปประมวลผล alpha 7 AI Processor 4K Gen9 ของ LG QNED evo AI QNED80 Mini LED แสดงอยู่กึ่งกลางแผงวงจรสีเหลือง สื่อถึงการประมวลผลด้วย AI ที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับความคมชัดระดับ 4K พร้อมคอนทราสต์และมิติภาพที่ดีขึ้น

ทำไมต้อง LG AI TV?

LG AI TV ปรับภาพและเสียงให้เหมาะสม พร้อมยกระดับการใช้งานในทุกวันให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับให้เข้ากับผู้ใช้งาน

พบกับ 3 จุดเด่นของ AI Hub

ระบบค้นหาอัจฉริยะแบบ Multi AI ขั้นสูง ที่ทำงานร่วมกับ Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงพูดสิ่งที่ต้องการค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่ตรงกับความต้องการ ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น8)

รับคำแนะนำคอนเทนต์และข้อมูลที่ปรับตามความสนใจของคุณ

AI Concierge แนะนำคอนเทนต์และอัปเดตข้อมูลให้สอดคล้องกับความสนใจของคุณ ฟีเจอร์ In This Scene จะแนะนำข้อมูลและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ขณะที่ Generative AI ช่วยให้ค้นหาและสร้างภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น9)

LG AI TV จดจำเสียงของคุณและพาเข้าสู่ My Page ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคน

ภายใน My Page คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญได้ในหน้าเดียว ทั้งสภาพอากาศ ปฏิทิน วิดเจ็ต และคะแนนกีฬาที่คุณติดตาม10)

ตราสัญลักษณ์ CES Innovation Awards 2026 Honoree แสดงบนพื้นหลังโทนสีเข้ม โดย Multi-AI Architecture ได้รับการยกย่องในหมวด Artificial Intelligence

Award-winning Multi AI webOS

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัลมากมาย ขณะนี้ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดย LG Shield แล้ว

ตรา AVForums Editor’s Choice แสดงบนพื้นหลังสีเข้ม สำหรับ LG webOS 25 ที่ได้รับรางวัล Best Smart TV System 2025/2026

8 ปีแห่งการเป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

ตราสัญลักษณ์ LG Shield แสดงบนพื้นหลังสีเข้ม พร้อมไอคอนด้านความปลอดภัย เน้นการปกป้องของ webOS ในด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ พร้อมแสดงตรา CES Innovation Awards 2026 Honoree

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

7 เทคโนโลยีหลักของ LG Shield ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย ด้วยการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปกป้อง การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง การส่งผ่านข้อมูลอย่างปลอดภัย การตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการอัปเดตอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

โปรแกรม webOS Re:New

อัปเกรดทีวีของคุณฟรีนานสูงสุด 5 ปี12)

LG Quad Protection แสดงผ่าน 4 ไอคอนการป้องกันบนพื้นหลังสีเหลือง ได้แก่ การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการปกป้อง webOS ด้วย LG Shield

LG Quad Protection

ทีวี LG ของคุณถูกสร้างมาให้ใช้งานได้ยาวนานด้วย LG Quad Protection

ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ทีวี LG ของคุณได้รับการปกป้องอย่างครบถ้วน คาปาซิเตอร์ในตัวช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงฟ้าผ่า ขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ถูกออกแบบให้มีระบบป้องกันไฟกระชาก ซิลิโคนเจลและสารเคลือบป้องกันช่วยปกป้องชิปเซ็ตจากความชื้น และข้อมูลของคุณยังคงปลอดภัยด้วย LG Shield

AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ได้อย่างง่ายดายเหมือนเมาส์ลอยตัว เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างสะดวกด้วย AI Magic Remote มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและล้อเลื่อน (Scroll Wheel) ให้คุณคลิก ลาก และวาง ใช้งานได้เหมือนเมาส์ลอยตัว (Air Mouse) หรือเพียงแค่พูดเพื่อสั่งงานด้วยเสียง13)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED มาพร้อม AI Hub เพื่อการปรับแต่งเฉพาะบุคคล โดยมีไอคอน AI แสดงเหนือรีโมตคอนโทรล และรายล้อมด้วยฟีเจอร์ ได้แก่ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ดื่มด่ำไปกับทุกการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มอารมณ์

การคาดการณ์ผลกีฬาด้วย AI Concierge

รับการคาดการณ์ผลการแข่งขันด้วย AI

AI จะวิเคราะห์สถิติและฟอร์มการเล่นของทีมคุณ เพื่อคาดการณ์ผลการแข่งขัน ให้คุณเชียร์ได้อย่างมั่นใจและสนุกยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI14)

TruMotion

การปรับความลื่นไหลของภาพที่เหมาะกับทุกประเภทคอนเทนต์

TruMotion จะปรับระดับการลดภาพกระตุก (Judder) เพื่อให้ได้ความลื่นไหลที่เหมาะสม มอบประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ กีฬา และอื่น ๆ

Sports Alert

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ

เก็บครบทุกจังหวะของการแข่งขัน เพียงตั้งค่าการแจ้งเตือน รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน คะแนน และข้อมูลสำคัญของทีมโปรดของคุณ

ก้าวเข้าสู่โลกที่ปรับจูนมาเพื่อชัยชนะ

Ultimate Gameplay

เล่นเพื่อชัยชนะด้วยอัตรารีเฟรชที่อัปเกรดสูงสุดถึง 120Hz

สัมผัสการเล่นเกมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วย 60Hz VRR และ Motion Booster ที่ช่วยเพิ่มอัตรารีเฟรชเพื่อลดภาพเบลอขณะเคลื่อนไหว พร้อมคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการรับรอง BT ULL เป็นครั้งแรก มอบประสิทธิภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกมแข่งขันอย่างจริงจัง15)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED สำหรับ Ultimate Gameplay แสดงฉากเกมแข่งรถความเร็วสูง พร้อมภาพเปรียบเทียบที่เน้นความลื่นไหลที่เหนือกว่าด้วย Motion Booster 120 และรองรับ 60Hz, VRR, ALLM, HGiG และ GeForce NOW

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Bluetooth Ultra Low Latency แสดงภาพคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีข้อความ “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ สื่อถึงการรองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth ที่ปรับแต่งมาเพื่อการเล่นเกมที่แม่นยำและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED มาพร้อม LG Gaming Portal ในรูปแบบ Gaming Hub ที่รวมคอนเทนต์แนะนำและไทล์เกมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ซึ่งสามารถขยายเพื่อเข้าถึง GeForce NOW และแอปเกมบน webOS ได้อย่างสะดวก
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Game Dashboard และ Optimizer แสดงภาพหน้าจอเกมแบบเปรียบเทียบ พร้อมเมนูบนหน้าจอที่สามารถปรับการตั้งค่า เช่น อัตรารีเฟรช ค่า latency และโหมดภาพ ได้แบบเรียลไทม์
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Bluetooth Ultra Low Latency แสดงภาพคอนโทรลเลอร์เกมไร้สายที่มีข้อความ “Razer Wolverine V3 Bluetooth” บนหน้าจอ สื่อถึงการรองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth ที่ปรับแต่งมาเพื่อการเล่นเกมที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED มาพร้อม LG Gaming Portal ในรูปแบบ Gaming Hub ที่รวมคอนเทนต์แนะนำและไทล์เกมไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ซึ่งสามารถขยายเพื่อเข้าถึง GeForce NOW และแอปเกมบน webOS ได้อย่างสะดวก
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Game Dashboard และ Optimizer แสดงภาพหน้าจอเกมแบบเปรียบเทียบ พร้อมเมนูบนหน้าจอที่สามารถปรับการตั้งค่า เช่น อัตรารีเฟรช ค่า latency และโหมดภาพ ได้แบบเรียลไทม์
Bluetooth Ultra Low Latency

ทีวีรุ่นแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency

สัมผัสประสบการณ์คลาวด์เกมมิ่งประสิทธิภาพสูงด้วยค่าความหน่วงต่ำพิเศษ รองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency ที่ช่วยลดค่าอินพุตแล็กให้ต่ำกว่า 3.0 มิลลิวินาที มอบการควบคุมที่ลื่นไหล ตอบสนองฉับไว ให้ความรู้สึกเหมือนการเชื่อมต่อแบบมีสาย แม้เล่นผ่านระบบคลาวด์.17)

LG Gaming Portal

ศูนย์รวมเกมครบจบในที่เดียว—ไม่ต้องใช้คอนโซล

สำรวจเกมนับพันจาก NVIDIA GeForce NOW, แอป webOS แบบเนทีฟ และอีกมากมาย ค้นหาเกมที่รองรับรีโมตหรือเกมแพดได้อย่างง่ายดาย พร้อมแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นผ่านโหมด Challenge18)

Game Dashboard & Optimizer

ปรับแต่งการเล่นเกมได้ง่ายตามสไตล์ของคุณ

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างง่ายดายด้วย Game Dashboard สำหรับควบคุมการตั้งค่าแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว และ Game Optimizer สำหรับปรับจูนค่าต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ ปรับอัตรารีเฟรช ค่า latency และโหมดภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกช่วงเวลาการเล่นเกมได้อย่างลงตัว

สัมผัสภาพยนตร์อย่างแท้จริง เก็บทุกรายละเอียดอย่างครบถ้วน

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED จัดแสดงอยู่ในสตูดิโอ ขณะที่ผู้กำกับกำลังทำงานที่แผงควบคุมเพื่อตัดต่อภาพยนตร์ซึ่งแสดงอยู่บนหน้าจอ โดยมีโลโก้ FILMMAKER MODE ปรากฏอยู่ที่มุมล่างซ้าย

FILMMAKER Ambient MODE

รับชมภาพยนตร์ตามที่ผู้กำกับตั้งใจ

ดื่มด่ำกับประสบการณ์ภาพยนตร์ตามที่ผู้กำกับต้องการด้วย FILMMAKER MODE พร้อม Ambient Light Compensation ที่ปรับภาพให้เหมาะสมกับสภาพแสงรอบข้าง และคงรายละเอียดภาพให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด19)

ดีไซน์ที่ยกระดับทุกมุมมองของพื้นที่คุณ

Slim Design

ดีไซน์ที่ยกระดับทุกมุมมองของพื้นที่คุณ

ออกแบบด้วยเส้นสายมินิมอลและรายละเอียดที่ประณีต โปรไฟล์บางเฉียบของทีวีช่วยเติมเต็มความหรูหราให้บ้านของคุณอย่างลงตัว โดยไม่รบกวนสายตา

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ดีไซน์บางเฉียบ ติดตั้งบนผนังในห้องนั่งเล่นโปร่งโล่งสว่าง โดดเด่นด้วยโปรไฟล์เพรียวบางที่กลมกลืนกับการตกแต่งภายใน พร้อมแสดงผลงานศิลปะแนวแอบสแตรกต์สีสันสดใสบนหน้าจอ

ค้นพบผลงานชิ้นเอกได้ไม่รู้จบกับ LG Gallery+

LG Gallery+

เติมสไตล์ให้พื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือกสรร

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะกว่า 100+ รายการ วิดีโอบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่น ๆ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ พร้อมอัปเดตคลังคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ ให้คุณปรับแต่งบ้านด้วยผลงานคัดสรรที่สะท้อนสไตล์ในแบบของคุณ18)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม LG Gallery+ และฟีเจอร์ BGM with Music Lounge แสดงภาพ “Forest Evening” ฉากทะเลสาบในป่ายามเย็นบนหน้าจอ พร้อมแผงควบคุม Music Lounge ที่มีเมนูเพลงตามอารมณ์ การเล่นผ่าน Bluetooth และปุ่มควบคุมต่าง ๆ

BGM with Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

เติมเต็มบรรยากาศให้ลงตัวด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับภาพบนหน้าจอ เลือกฟังเพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เพื่อเปิดเพลงโปรดของคุณเอง

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED แสดงหน้าจอ Google Photos แบบตารางรวมภาพถ่ายครอบครัว ขณะที่โทรศัพท์มือถือแสดงรายการอัลบั้มโดยเปิดใช้งานอัลบั้ม “Family Trip” อยู่

My Photos

เข้าถึง Google Photos ได้อย่างง่ายดาย และแสดงช่วงเวลาแห่งความทรงจำของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้อย่างสะดวก เพียงใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ปรับแต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยภาพถ่ายจากคลังรูปภาพส่วนตัวของคุณเอง.21)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED ติดตั้งแบบแขวนผนังบนผนังสีเขียวเหนือคอนโซลสีแดง แสดงหน้าจอ Information Board ที่มีข้อมูลสภาพอากาศ ผลคะแนนกีฬา ตารางรายการทีวี (TV Scheduler) และ Home Hub

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED แสดงหน้าจอ Google Photos แบบตารางรวมภาพถ่ายครอบครัว ขณะที่โทรศัพท์มือถือแสดงรายการอัลบั้มโดยเปิดใช้งานอัลบั้ม "Family Trip" อยู่

Information Board

อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบจบในที่เดียว

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วในหน้าจอเดียว รับอัปเดตสภาพอากาศ การแจ้งเตือนผลกีฬา ดู Google Calendar ของคุณ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub ตารางรับชมทีวี และอื่น ๆ อีกมากมาย

Gallery Mode

เปลี่ยนจากทีวีเป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัว

เมื่อเปิดใช้งาน Gallery Mode ทีวีของคุณยังคงช่วยประหยัดพลังงาน แม้ขณะกำลังแสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือก พร้อมเพิ่มความมีสไตล์และความหรูหราให้กับพื้นที่ของคุณ22)

Auto Brightness Control

ความสว่างที่เหมาะสมในทุกสภาพแสง

Brightness Control จะปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ เพื่อให้ภาพคมชัดและสบายตา ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด23)

Motion Sensor

ตอบสนองต่อการปรากฏตัวของคุณอย่างชาญฉลาด

ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีตอบสนองได้อย่างอัจฉริยะ โดยสามารถสลับโหมดการทำงานตามว่าคุณอยู่ใกล้ทีวีหรือไม่24)

LG Channels

ความบันเทิงไม่รู้จบ รับชมฟรี

LG Channels รวบรวมคอนเทนต์หลากหลายจากแพลตฟอร์มทั้งแบบถ่ายทอดสดและออนดีมานด์ไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณค้นหาและรับชมสิ่งที่ชื่นชอบได้ง่ายกว่าที่เคย25)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม Smart Connectivity แสดงอินเทอร์เฟซ Home Hub บนหน้าจอ แสดงการเชื่อมต่อกับ Google Home และ LG ThinQ โดยมีแผงควบคุมสำหรับทีวี อุปกรณ์ และแอปต่าง ๆ รวมอยู่ในเลย์เอาต์การควบคุมเดียว

Smart Connectivity

Home Hub แพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมแบบครบวงจรในที่เดียว

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดในบ้านของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านได้อย่างราบรื่น รองรับการทำงานร่วมกับ Google Home และแพลตฟอร์มอื่น ๆ26)

LG Soundbar ยกระดับทุกฉากด้วยพลังเสียงรอบทิศทางที่สมจริงยิ่งขึ้น

WOW Orchestra

ระบบเสียงรอบทิศทางเต็มรูปแบบจาก LG TV และ Soundbar ที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัว

ด้วยการซิงค์การทำงานของทีวีและซาวด์บาร์ให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบจะช่วยเพิ่มมิติความลึกและทิศทางของเสียง มอบประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่เต็มอิ่มและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม27)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED พร้อม WOW Orchestra แสดงภาพนักดนตรีกำลังแสดงบนหน้าจอ ขณะที่คลื่นเสียงแบบเลเยอร์จากทีวีและซาวด์บาร์ด้านล่างกระจายเต็มห้องนั่งเล่น สร้างประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่ทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์

ภาพครอบครัวที่มีเด็ก ๆ และปู่ย่าตายายนั่งร่วมกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส พร้อมถือรีโมตขณะรับชมทีวีร่วมกัน

Accessibility

ฟีเจอร์เพื่อการเข้าถึง ช่วยให้ทุกคนรับชมได้อย่างเท่าเทียม

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม มาพร้อมฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ตัวกรองปรับสี (Color Adjustment Filter), คู่มือภาษามือ (Sign Language Guide) และรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ช่วยฟัง

*ภาพที่แสดงในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้มีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาดของผลิตภัณฑ์

*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก (บุคคลที่สาม)

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG (LG Account) และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงบริการและฟีเจอร์สมาร์ทที่ทำงานผ่านเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถใช้งานได้เฉพาะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีดิจิทัล (เฉพาะรุ่นที่มีจูนเนอร์) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างบัญชี LG

*เนื้อหาที่แสดงบนหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีให้บริการจริงบนบริการ Gallery+

1)*ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

2)*ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

3)*ปริมาตรช่วงสีของหน้าจอ (Color Gamut Volume: CGV) เทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐาน DCI-P3 ตามการตรวจสอบโดยอิสระจาก Intertek

 

4)*AI Picture Pro ทำงานร่วมกับคอนเทนต์ที่มีลิขสิทธิ์จากบริการ OTT ได้

*ภาพจะถูกอัปสเกลให้มีคุณภาพใกล้เคียงระดับ 4K โดยผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดของต้นฉบับ

 

5)*คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการรับฟัง

 

8)*AI Search (Copilot) ใช้งานได้บนทีวีรุ่น OLED / MRGB / QNED / NANO ความละเอียด 4K UHD ที่รองรับโปรแกรม webOS Re:New รวมถึงรุ่นที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI จากพาร์ทเนอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

*ฟีเจอร์นี้อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรุ่นสินค้า และไม่รองรับในประเทศที่ไม่มีการสนับสนุน LLM

 

9)*บางฟีเจอร์อาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่นสินค้า

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันเมื่อมีการวางจำหน่ายจริง

*คำแนะนำคีย์เวิร์ดจะแตกต่างกันตามแอปพลิเคชันและช่วงเวลาใช้งาน

*การ์ด ‘In This Scene’ รองรับในประเทศที่มีบริการ EPG (Electronic Program Guide)

*การ์ด ‘On Now’ ไม่รองรับบนแอป Netflix และแอปของผู้ให้บริการคอนเทนต์ (CP) อื่น ๆ จึงอาจไม่แสดงการ์ดดังกล่าว

*การ์ด ‘Generative AI’ รองรับเฉพาะบางภูมิภาคหรือบางรุ่นสินค้า

 

10)*เนื้อหาที่แสดงอาจถูกจำกัดหรือแตกต่างกันตามภูมิภาคและคุณภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศ โดยใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO ความละเอียด 4K UHD ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2026

*สามารถใช้งานได้กับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*ระบบล็อกอาจถูกปลดล็อกได้โดยผู้ที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงมีการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่น ๆ ประสิทธิภาพการจดจำเสียงอาจลดลง

*วิดเจ็ตที่ให้บริการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*My Page รองรับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO ความละเอียด 4K UHD รุ่นปี 2026

 

11)*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมต่อ AI Chatbot กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP อาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปด้วยคำสั่งเสียงได้

 

12)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์ และมีให้บริการเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น จำนวนครั้งในการอัปเกรดและระยะเวลาการรองรับ Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*กำหนดการอัปเกรด รวมถึงฟีเจอร์ แอปพลิเคชัน และบริการ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*ฟีเจอร์ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

 

13)*ให้การเข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีระบบประมวลผล AI ในตัว

*ดีไซน์ ความพร้อมจำหน่าย และฟังก์ชันของ AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกัน

*บางฟีเจอร์อาจต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*การจดจำเสียงด้วย AI ให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) ในภาษาท้องถิ่นของตนเท่านั้น

 

14)*การ์ด “In This Scene” ให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ข้อมูลที่จัดทำโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้องครบถ้วน LG จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอ้างอิงข้อมูลดังกล่าว

 

16)*60Hz ใช้งานได้เฉพาะกับเกมหรืออุปกรณ์ PC ที่รองรับ 60Hz เท่านั้น

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

17)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ อาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet หรือ Wi‑Fi 5GHz

 

18)*การรองรับบริการคลาวด์เกมมิ่งอาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางรายการอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้เกมแพด

*เกมแพดจำหน่ายแยกต่างหาก

 

19)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE จะเริ่มทำงานอัตโนมัติบนแอป Apple TV+ และ Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดแสงในตัว

 

20)*คอนเทนต์ที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงคอนเทนต์และฟีเจอร์ทั้งหมด

 

21)*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Google Photos และมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป

 

22)*การประหยัดพลังงานจะทำงานเมื่อเปิดใช้งานทั้ง Gallery Mode และ Always Ready เท่านั้น หากปิด Always Ready การใช้พลังงานของ Gallery Mode จะเท่ากับขณะเปิดทีวีตามปกติ

 

23)*เซ็นเซอร์ปรับความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

24)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

25)*การรองรับ LG Channels บางรายการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 

26)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi‑Fi มาตรฐาน ‘Matter’ โดยบริการและฟีเจอร์ที่รองรับผ่าน ‘Matter’ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อครั้งแรกสำหรับ ThinQ และ Matter ต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน ThinQ บนมือถือ

 

27)*ซาวด์บาร์จำหน่ายแยกต่างหาก

*การควบคุมโหมดเสียง (Sound Mode Control) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในขณะที่ทำการซื้อ จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อรับการอัปเดต

*รีโมตทีวี LG สามารถใช้งานได้เฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้น

สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

  • Gray Scale

    ใช่

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Invert Colors

    ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

  • สายไฟ

    ใช่ (Detachable)

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

ระบบเสียง

  • Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)

    ใช่

  • AI Sound

    AI Sound Pro (จำลองเสียง 9.1.2)

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

  • เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

การเชื่อมต่อ

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Input

    3 ช่อง (supports eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1 ช่อง

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 ช่อง

  • ช่องต่อ USB

    1 ช่อง (v 2.0)

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 5)

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    2080 x 1215 x 169

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    0.7

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1889 x 1087 x 67.0

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    1889 x 1149 x 362

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    1565 x 362

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    27.9

  • น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

    28.6

  • VESA Mounting (WxH mm)

    400 x 400

GAMING

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • HGIG Mode

    ใช่

  • Motion Booster

    Motion Booster 120

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    ใช่ (สูงสุดถึง 60Hz)

PICTURE (DISPLAY)

  • ประเภทแบ็คไลท์

    Mini LED

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • ประเภทของจอ

    4K QNED MiniLED

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro สีสันแม่นยำตรงตามต้นฉบับ (100% Color Volume certified)

PICTURE (PROCESSING)

  • AI HDR Remastering

    ใช่

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

    ใช่

  • Auto Calibration

    ใช่

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ HDR10 / HLG

  • Picture Mode

    9 โหมด

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

SMART TV

  • AI Chatbot

    ใช่

  • เมจิกรีโมท AI

    Built-In

  • AI Picture/Sound Wizard

    ใช่

  • AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้

    ใช่

  • โหมด Always Ready

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • Google Cast

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (Google Home, LG ThinQ)

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • LG Gallery+

    ใช่ (ความพร้อมในการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

  • LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

    ใช่

  • My Page

    ใช่

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • Works with Apple Home

    ใช่

