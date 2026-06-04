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Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V

Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V

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Vista frontal de Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V S3-Q12JA31Q
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LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V, S3-Q12JA31Q
LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V, S3-Q12JA31Q
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Vista frontal de Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V S3-Q12JA31Q
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LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V, S3-Q12JA31Q
LG Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Frio 127V, S3-Q12JA31Q
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Principais recursos

  • AI – Inteligência Artificial: Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura e a velocidade do vento
  • Conectividade: W-Fi Integrado, compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Amazon Alexa
  • Controle de Energia 4 em 1: Permite reduzir o consumo de energia elétrica em 4 níveis
  • Compressor Dual Inverter: Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
  • Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
Mais

AI - Inteligência Artificial
Experiência de Conforto Personalizado

A Inteligência Artificial analisa e aprende os seus padrões de uso, hábitos e condições do ambiente para ajustar automaticamente uma climatização única e perfeita para você. Acione a função SmartCare e pronto!

Foto ilustrativa do ar-condicionado LG Dual Inverter com inteligência artificial em seu interior

*A temperatura ideal é a que melhor se adequa a utilização do usuário. De acordo com a Resolução nº 9, 3.1, da ANVISA, para melhor conforto térmico, a faixa recomendável de operação das Temperaturas, nas condições internas para verão, deverá variar entre 23°C e 26°C. A seleção de faixa depende da finalidade e local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa recomendável deverá variar de 20ºC e 22ºC.

 

*A marca Nº1 em ar-condicionado na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

Sua Casa Sempre Conectada

Use seus assistentes favoritos e conte com diversas opções de conectividade.

Controle as funções do seu ar-condicionado por voz ou remotamente com o app LG ThinQ.

Inforgráfico mostrando a conectividade e integração dos ares-condicionados LG com assistentes virtuais

*Os equipamentos devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acesse https://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados.

 

*A marca Nº1 em ar-condicionado na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

Controle de Energia 4 em 1
Inteligente até Para Economizar

Através do controle remoto, escolha até 4 níveis de consumo de energia com a função Active Energy Control.

Quanto menor o percentual de consumo, maior a economia e sem mudar a temperatura escolhida.

Infográfico simulando a redução do consumo de energia em 4 níveis enquanto a temperatura escolhida permanece fixa

*Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica.Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

 

*A marca Nº1 em ar-condicionado na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

Feito Para Durar
Resistente Por Dentro e Por Fora

O ar-condicionado LG conta com a poderosa serpentina de cobre GoldFin™, que protege o equipamento contra as ações corrosivas do dia-a-dia, incluindo maresia. Além disso, possui proteção contra picos de energia, uma robusta condensadora com estrutura de metal e garantia de 10 anos no compressor.

Infográfico mostrando a proteção dos ares-condicionados LG contra picos de energia de até 450V

*Testes realizados em laboratório pela LG. Para maiores informações sobre o produto e suas funções, acesse lg.com/br. Imagens meramente ilustrativas.

 

*A marca Nº1 em ar-condicionado na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

Um Excelente DesempenhoNão Precisa Ser Barulhento

Assista televisão, leia e durma tranquilamente em qualquer ambiente com ar-condicionado LG, com um nível de ruído tão baixo que você nem percebe.

Infográfico mostrando a redução de ruídos dos ares- condicionados LG que varia de 22 a 52 decibéis

*Os ares-condicionados residenciais LG possuem nível de ruído que varia de 22 a 52 decibéis, conforme a capacidade do aparelho. Para mais informações, consulte LG.com/br

 

*A marca Nº1 em ar-condicionado na América Latina. Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

Exclusiva Tecnologia LG Dual Inverter

A LG é a única marca a oferecer uma tecnologia mecânica de rotor duplo em todas as suas condensadoras que se mantém em constante movimento e equilibra o consumo de energia para entregar a máxima eficiência com baixo custo na conta de luz. 

Infográfico mostrando informações de economia de energia de até 70% e refrigeração mais rápida de até 40% mais rápida

* Economia de 70% e a refrigeração 40% mais rápida baseada em testes realizados com normas de avaliação internas da LG, comparando o modelo Dual Inverter com um modelo não Inverter convencional de 12.000 BTU/h. O percentual de economia de energia varia de acordo com as condições de uso do aparelho.

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Perguntas Frequentes

P.

Como definir a melhor capacidade, em BTUs, na hora de comprar um ar-condicionado LG ?

R.

A escolha de um modelo com capacidade inferior ou superior pode ocasionar a falta ou excesso de resfriamento do ambiente. Para isso, é preciso que a capacidade do aparelho seja adequada à metragem do seu ambiente. Considere que são necessários de 600 a 800 BTUs por m². Quando não houver muita incidência de de sol e/ou  fontes de calor, pode-se utilizar 600 BTUs. Caso a situação seja oposta, com muita incidência de sol e/ou fontes de calor, recomenda-se 800 BTUs por m².

P.

O que é um ar-condicionado inverter e qual é a diferença do Dual Inverter para os demais ?

R.

O inverter trata-se de uma tecnologia no qual o compressor, que é o coração do ar-condicionado, leva o dispositivo inverter para regular a velocidade de rotação (frequência) do motor. Durante o funcionamento de um aparelho convencional (não-inverter), definimos uma temperatura e, assim que o ambiente atinge o resfriamento desejado, o motor desliga automaticamente. Consequentemente, quando o ambiente tem a temperatura elevada, o aparelho detecta essa variação e liga novamente para regular à temperatura configurada inicialmente. Esse ciclo de liga-desliga consome muita energia e a tecnologia inverter veio como uma ótima solução no modo de se consumir energia, o que costuma ser uma das nossas maiores preocupações no fim do mês. Os compressores inverter, não desligam e ligam o tempo todo, eles funcionam com alta ou baixa frequência de giro, regulando a temperatura, proporcionando mais estabilidade e durabilidade.

Os aparelhos de ar-condicionado LG possuem a tecnologia DUAL Inverter, que é uma evolução do inverter. Por conta do duplo rotor, o compressor pode funcionar numa frequência ainda mais baixa e com performance maximizada, e o resultado disso é um resfriamento 40% mais rápido e economia de até 70% que um ar-condicionado convencional.

P.

Como funciona a Inteligencia Artificial no ar-condicionado ?

R.

Toda a linha produtos DUAL Inverter LG conta com a atecnologia +AI integrado. Alinhado com as tendências de tecnologia, essa função de inteligência artificial aprende com os seus habitos de uso. Acionando a função pelo controle remoto ou pelo ThinQ*, o ar-condicionado passa a ententer, por deep learning, o ambiente externo aliando aos costumes de uso como temperatura, velocidade e direção do vento, para que ele possa atuar de forma autônoma. Quanto mais usar, mais ele aprende com você.

* ThinQ está presente em toda a linha DUAL Inverter, exceto na linha Compact.

P.

Por que utilizar o gás R32 ?

R.

O R32 vem como uma nova geração de gás para ar-condicionado, especialmente, por ser mais ecológico que os antecessores. Sob o ponto de vista da sustentabilidade, é o que apresenta menor nocividade ao ambiente, consquentemente, tem menor potencial de aquecimento global, calculado pela escala GWP. São 675 pontos do R32 contra 2088 do R410a. Além disso, ele requer menor quantidade de operação e recarga, num volume 20% menor. 

Em muitos países, esse novo padrão já é realidade. Na Europa, por exemplo, essa mudança foi feita em 2016, os EUA e Canadá estão previstos para 2025 e, no Brasil, a LG está com a maioria da linha residencial já como o R32.

P.

Que cuidados devo considerar na aquisição um ar-condicionado ?

R.

É sempre melhor confiar a instalação do seu ar-condicionado a um técnico profissional. Como especialista, ele saberá com mais precisão sobre as suas necessidades, do ambiente e as configurações ideais para garantir o uso ideal e correto do aparelho. No site da LG ou nas revendas autorizadas, você pode contar com os melhores instaladores.

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Especificação chave

  • Geral - Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Frio

  • Geral - Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    1100 / 20

  • Economia de Energia - Classe de energia

    A

  • PRATICIDADE - ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

Todas as especificações

GERAL

  • Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)

    1100 / 20

  • Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm)

    909x383x256

  • Peso da unidade interna (kg)

    8,9

  • Peso da unidade interna (lb)

    19,6

  • Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm)

    822x516x307

  • Peso da unidade externa (kg)

    22,9

  • Peso da unidade externa (lb)

    50,5

  • Tensão nominal de entrada (V, Hz)

    127, 60

  • Tipo de Refrigerante

    R32

  • Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

    Frio

  • Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h)

    12000 / 2200

  • Capacidade de Resfriamento Nominal (BTU/h)

    12000

  • Capacidade de Resfriamento (Máx/Min) (BTU/h)

    13500 / 2200

  • Pressão Sonora (Resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    42 / 36 / 28

  • Tipo do produto II

    Inverter

RESFRIAMENTO

  • 4 vias

    Acima / baixo

  • Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)

    Sim (6 posições)

  • Velocidade do ventilador

    6 posições

  • Resfriamento potente

    Sim

  • AI Air

    Não disponível

DESUMIDIFICAÇÃO

  • Desumidificação

    Sim

  • Sensor de umidade

    Não disponível

ECONOMIA DE ENERGIA

  • Controle de Energia Ativo

    Sim

  • Visor de Energia

    Sim

  • Classe de energia

    A

  • Monitoramento de energia

    Não disponível

  • ICA (I-Control Ampere)

    Não disponível

  • Sensor de radar

    Sim

PRATICIDADE

  • Reinício automático

    Sim

  • Modo ventilador

    Sim

  • Alarme de Filtro

    Não disponível

  • Operação de comutação forçada

    Sim

  • Detecção de corpo humano

    Não disponível

  • Ligar/desligar reserva (24h)

    Sim

  • Controle remoto

    Sim

  • Diagnóstico Inteligente

    Sim

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

  • Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)

    Sim

  • Sleep Timer+

    Não disponível

  • Sono Profundo

    Não disponível

FILTRO

  • Filtro de poeira fina

    Não disponível

  • Filtro de Poeira Ultrafino

    Não disponível

DESIGN

  • Cor (Evaporadora - Unidade Interna)

    Branco

CONFORMIDADE

  • Mês de lançamento (AAAA-MM)

    2026-04

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nome do modelo do produto

    S3-Q12JA31Q

  • Tipo de produto e nome do modelo

    Wall Mounted & S3-Q12JA31Q

HIGIENIZAÇÃO

  • Limpeza automática

    Sim

UNIDADE EXTERNA

  • Nome do modelo da unidade externa

    S3UQ12JA31Q

GLOBAL_INTERNO

  • Nível de Pressão Sonora_Frio H (dB(A))

    42,0

  • Nível de ruido (dB(A))

    36,0

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio L (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio M (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Quente e Frio H (dB(A))

    N/A

  • Nível de Pressão Sonora_Frio SL (dB(A))

    22,0

  • Nível de Pressão Sonora_Frio L (dB(A))

    28,0

FUNÇÃO RAC B2B

  • Contato seco

    Não disponível

  • Módulo PI485

    Não disponível

  • Controle Remoto com Fio

    Não disponível

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