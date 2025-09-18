About Cookies on This Site

Clean e Sofisticado

Visual contemporâneo e minimalista que combina com qualquer ambiente.

Imagens meramente ilustrativas. Para mais informações acesse LG.com/br

AI 3.5 Feita Para Você

Aprende seus hábitos para uma climatização personalizada de verdade.

AI 3.5 Feita para você
Temperatura, Direção do Vento e Velocidade do vento
Soft Air

Fluxo de ar indireto para um clima mais confortável na medida certa.

Soft Air
Conectividade ThinQ

Controle com comando de voz a qualquer hora e lugar.

Ok Google, ligar Ar-condicionado
Conectividade ThinQ™ - Logos AI
Os equipamentos da linha AI Dual Inverter, para os modelos: Artcool, Voice, Uniq, Ai Air e Bi-Split Frio, devem estar conectados no wi-fi. LG ThinQ coleta e armazena dados pessoais do usuário, preferências e padrões de uso de acordo com os Termos de Uso e com a nossa Política de Privacidade. Acesse https://www.lg.com/br/privacidade. Todos os direitos reservados. O modelo AI Dual Inverter Compact não possui conctividade wi-fi e não permite conexão via comando de voz com Amazon Alexa e Google Assistente.

Duplo Fluxo de Ar

Conforto com duplo fluxo de ar, ajustável para cima ou para baixo.

Sleep Timer+ com AI 3.5

Aprende os hábitos de sono para o clima ideal de um descanso profundo.

KW Manager

Defina o limite do seu consumo no app LG ThinQ

Sensor de Janela Aberta

O sensor detecta variação térmica e reduz o consumo de energia.

Sistema Multifiltros

Respire saúde com um ar mais puro

Feito Para Durar

Resistente por dentro e por fora.

  • Serpentina de cobre GoldFin™

    Serpentina de
    cobre GoldFin

  • Proteção contra ações corrosivas, como a maresia

    Proteção contra ações corrosivas, como a maresia

  • Proteção contra picos

    Proteção contra picos
    de energia de até 450V

  • Robusta condensadora com estrutura de metal

    Robusta condensadora
    com estrutura de metal

  • Garantia de 10 anos no compressor Dual Inverter

    Garantia de 10 anos
    no compressor Dual Inverter

  • Garantia de 10 anos no compressor Dual Inverter

    Garantia de 2 anos no produto

Testes realizados em laboratório pela LG. Para mais informações sobre o produto e suas funcionalidades, acesse LG.com/br. Imagens meramente ilustrativas.
A garantia de 2 anos no produto é válido para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como “LG AI DUAL Inverter”, ou “DUAL Inverter”, e 02 (dois) modelos específicos da linha “LG AI Smart Inverter”, ou “Smart Inverter”: S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monosplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1º os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2º qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia.

Comparativo de Capacidades

DUAL Inverter AI Air

Ar-Condicionado
Baixar tabela comparativa arrow
