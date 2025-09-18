We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Clean e Sofisticado
Visual contemporâneo e minimalista que combina com qualquer ambiente.
AI 3.5 Feita Para Você
Aprende seus hábitos para uma climatização personalizada de verdade.
Soft Air
Fluxo de ar indireto para um clima mais confortável na medida certa.
Conectividade ThinQ™
Controle com comando de voz a qualquer hora e lugar.
Duplo Fluxo de Ar
Conforto com duplo fluxo de ar, ajustável para cima ou para baixo.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br
Sleep Timer+ com AI 3.5
Aprende os hábitos de sono para o clima ideal de um descanso profundo.
KW Manager
Defina o limite do seu consumo no app LG ThinQ™
Sensor de Janela Aberta
O sensor detecta variação térmica e reduz o consumo de energia.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br
Sistema Multifiltros
Respire saúde com um ar mais puro
Feito Para Durar
Resistente por dentro e por fora.
-
Serpentina de
cobre GoldFin™
-
Proteção contra ações corrosivas, como a maresia
-
Proteção contra picos
de energia de até 450V
-
Robusta condensadora
com estrutura de metal
-
Garantia de 10 anos
no compressor Dual Inverter
-
Garantia de 2 anos no produto
A garantia de 2 anos no produto é válido para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como “LG AI DUAL Inverter”, ou “DUAL Inverter”, e 02 (dois) modelos específicos da linha “LG AI Smart Inverter”, ou “Smart Inverter”: S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monosplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1º os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2º qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia.
Comparativo de Capacidades
DUAL Inverter AI Air