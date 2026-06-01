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Nada melhor do que garantir a tranquilidade e

correta de instalação de seus produtos.

 

Conte com a experiência de nossos profissionais

capacitados e autorizados.

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O que está incluso no serviço

  • Tubulação de cobre de até 3 metros, isolamento térmico em polietileno expandido blindado, fiação elétrica e mangueira de dreno cristal compatível com a distância da parte externa junto com a tubulação em desnível;

  • Interligação da unidade evaporadora à unidade condensadora;

  • Furação em alvenaria para passagem da tubulação, limitado a 1 (um) furo por evaporadora. Furos adicionais serão cobrados à parte;

  • Suporte de metal para condensadora no padrão "L" e fixação da tubulação aparente com abraçadeiras;

  • Interligação elétrica entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora;

  • Aplicação adequada de vácuo no sistema;

  • Testes finais para demonstração de funcionamento na presença do cliente ou de terceiro responsável, desde que devidamente nomeado pelo cliente através de documento escrito e assinado pelo cliente.

O que NÃO esta incluso no serviço

  • Providências externas, como desinstalação de equipamentos, suportes especiais, serviços hidráulicos, instalação de drenos, cortes em alvenaria, aplicação de gesso, pintura, serralheria, recomposição de paredes e tetos.

  • Trabalhos elétricos, como adaptação de pontos de energia, instalação de disjuntores e tomadas.

  • Serviços de alto risco, como trabalhos em locais altos, subterrâneos, com pouca ventilação ou de difícil acesso, que possam envolver andaimes, cordas ou alpinistas.

  • Serviços elétricos específicos, como adaptação de volts, fornecimento de transformadores e instalação de componentes elétricos.

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Passo a Passo

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A instalação