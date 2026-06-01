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Nada melhor do que garantir a tranquilidade e
correta de instalação de seus produtos.
Conte com a experiência de nossos profissionais
capacitados e autorizados.
O que está incluso no serviço
Tubulação de cobre de até 3 metros, isolamento térmico em polietileno expandido blindado, fiação elétrica e mangueira de dreno cristal compatível com a distância da parte externa junto com a tubulação em desnível;
Interligação da unidade evaporadora à unidade condensadora;
Furação em alvenaria para passagem da tubulação, limitado a 1 (um) furo por evaporadora. Furos adicionais serão cobrados à parte;
Suporte de metal para condensadora no padrão "L" e fixação da tubulação aparente com abraçadeiras;
Interligação elétrica entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora;
Aplicação adequada de vácuo no sistema;
Testes finais para demonstração de funcionamento na presença do cliente ou de terceiro responsável, desde que devidamente nomeado pelo cliente através de documento escrito e assinado pelo cliente.
O que NÃO esta incluso no serviço
Providências externas, como desinstalação de equipamentos, suportes especiais, serviços hidráulicos, instalação de drenos, cortes em alvenaria, aplicação de gesso, pintura, serralheria, recomposição de paredes e tetos.
Trabalhos elétricos, como adaptação de pontos de energia, instalação de disjuntores e tomadas.
Serviços de alto risco, como trabalhos em locais altos, subterrâneos, com pouca ventilação ou de difícil acesso, que possam envolver andaimes, cordas ou alpinistas.
Serviços elétricos específicos, como adaptação de volts, fornecimento de transformadores e instalação de componentes elétricos.