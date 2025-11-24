We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG MyView Smart 32SR73U-W Tela UHD 4K 32" + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA
Principais recursos
- Tela 4K UHD (3840x2160) 32”
- WebOS com os principais aplicativos de streaming
- Acesso a nuvem sem a necessidade de um PC
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Trabalhe e divirta-se, tudo isso na mesma tela
Trabalhe e se divirta com o Monitor LG My View Smart. Com ele além das tarefas do dia a dia, você assiste seus conteúdos favoritos de streaming através da plataforma WebOS, mesmo sem um PC.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem diferir do uso real.
*Os serviços de streaming e aplicativos integrados podem variar conforme o país.
*Conexão à internet e assinatura de serviços relacionados são necessárias. Serviços separados podem exigir pagamento de assinatura, e não são fornecidos (compra à parte).
*O controle remoto está incluído no pacote.
*Para obter mais informações, consulte o recurso ThinQ Home Dashboard abaixo.
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Monitor LG MyView Smart 32SR73U-W Tela UHD 4K 32", WebOS, ThinQ Home, Air Play, Screen Share, Bluetooth
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
32
Exibição - Resolução
3840 x 2160
Exibição - Tipo de painel
UHD 4K
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 90%
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60hz
Exibição - Tempo de resposta
5ms
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG MyView Smart – 32SR73U-W
Ano
2024
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
32
Proporção
16:9
Tipo de painel
UHD 4K
Tempo de resposta
5ms
Resolução
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.18159 x 0.18159 mm
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º/178º
Brillo (típ.) [cd/m²]
250
Relação de contraste (Tipo)
3000 : 1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 90%
Curvatura
Não
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60hz
Tamaño [cm]
80
Bit de cor
10bit (8bit+FRC)
Tratamento de Superfície
Antirreflexo, AG25%, Revestimento Duro (3H)
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim
USB-C
Sim
Porta USB Downstream
Sim
Porta USB Upstream
Sim
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Brilho automático
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
877 x 131 x 502
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
714.2 x 509.8 x 209.9
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
714.2 x 429.4 x 45.8
Peso de envio [kg]
9.2kg
Peso com suporte [kg]
6.6kg
Peso sin soporte [kg]
5.3kg
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,5m)
Controle Remoto
Sim (Controle Slim)
Adaptador
Sim
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
