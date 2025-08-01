We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED82 de 43 polegadas 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital
43QNED82AS.S40T
()
Principais recursos
- Paleta de cores incrivelmente rica com a nova tecnologia Dynamic QNED Color
- Qualidade de imagem 4K, visual aprimorado e áudio surround imersivo com Dolby Atmos alpha 7 AI Gen8
- Novo botão AI, controles de voz, funções de arrastar e soltar no AI Magic Remote
- 2.1 canais de som surround imersivo
- 300W RMS de potência sonora
- Áudio sempre adequado com AI Sound Pro
*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.
As Novas Cores QNED Dinâmicas
A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.
*O Volume da Gama de Cores (CGV) do display é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificação independente da Intertek.
Som deslumbrante que te envolve
*Imagens de tela simuladas.
Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG
WOW Interface
Simplicidade: na ponta dos seus dedos
Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.
O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.
*Imagens de tela simuladas.
**O uso do controle remoto LG é limitado apenas a determinados recursos.
***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.
****TVs compatíveis com WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. As TVs compatíveis podem variar de acordo com o ano de lançamento. Suporte QNED 80 limitado aos modelos 2022 e 2023.
*****Observe que os serviços podem não estar disponíveis no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.
******A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.
- Smart TV LG QNED AI 4K QNED82 de 43 polegadas 2025
- Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro
Especificação chave
Tipo de Painel
4K QNED
Frequência Nativa
60Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Dolby Atmos
Sim
Dimensões sem base (LxAxP)
969 x 567 x 49,9
Peso sem base
9,4
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
969 x 567 x 49,9
Dimensões com base (LxAxP)
969 x 634 x 257
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1055 x 660 x 142
Base da TV (LxAxP)
845 x 257
Peso sem base
9,4
Peso com base
9,8
Peso da embalagem
12,1
Suporte Vesa (LxA)
200 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299000065
ÁUDIO
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som
Inferior
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
AI Acoustic Tuning
Sim
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)
WOW Orchestra
Sim
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
3 (suporta eARC, ALLM)
Simplink (HDMI CEC)
Sim
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 2)
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 5)
Bluetooth Support
Sim (V5.0)
Ethernet
1ea
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Destacável)
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K QNED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Iluminação do painel
Edge
Frequência Nativa
60Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
Upscaler AI
4K Super Upscaling
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
Dynamic Tone Mapping
Sim
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
JOGOS
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 60 Hz)
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Web Browser Completo
Sim
LG Channels
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Home Hub
Sim
AI Chatbot
Sim
Reconhecimento de Voz
Sim
Google Home / Hub
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
Google Cast
Sim
Especificação chave
Número de canais
2.1
Potência de saída
300 W
Principal
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299946400
EFEITO SONORO
AI Sound Pro
Sim
Padrão
Sim
Cinema
Sim
Jogo
Sim
CONECTIVIDADE
Saída HDMI
1
Versão Bluetooth
5.3
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Sim
óptico
1
COMPATÍVEL COM HDMI
Canal de retorno de áudio (ARC)
Sim
CEC (Simplink)
Sim
EM GERAL
Número de canais
2.1
Números de alto-falantes
3 EA
Potência de saída
300 W
FORMATO DE ÁUDIO
Dolby Digital
Sim
DTS Digital Surround
Sim
AAC
Sim
CONFORTO
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
Sim
Compartilhamento do modo de som da TV
Sim
WOW Interface
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
Principal
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
PESO
Principal
1,65 kg
Subwoofer
4,2 kg
Peso bruto
7,6 kg
ACESSÓRIO
Cartão de garantia
Sim
Controle remoto
Sim
Cabo óptico
Sim
POTÊNCIA
Consumo de energia desligada (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energia (Principal)
22 W
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energia (subwoofer)
35 W
