Combo Smart TV LG QNED AI 4K QNED82 de 43 polegadas 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

43QNED82AS.S40T
Principais recursos

  • Paleta de cores incrivelmente rica com a nova tecnologia Dynamic QNED Color
  • Qualidade de imagem 4K, visual aprimorado e áudio surround imersivo com Dolby Atmos alpha 7 AI Gen8
  • Novo botão AI, controles de voz, funções de arrastar e soltar no AI Magic Remote
  • 2.1 canais de som surround imersivo
  • 300W RMS de potência sonora
  • Áudio sempre adequado com AI Sound Pro
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG QNED AI 4K QNED82 de 43 polegadas 2025 43QNED82ASG

43QNED82ASG

Smart TV LG QNED AI 4K QNED82 de 43 polegadas 2025
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40T

Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro
LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da LG QNED AI está visível. O título diz: Cada cor redefinida com a tecnologia Dynamic QNED Color.

LG QNED TV em um fundo escuro colorido. Na tela, há uma obra de arte brilhante e colorida que mostra a tecnologia de cores da QNED e a capacidade de exibir um amplo espectro de tons em grande contraste. O logotipo da LG QNED AI está visível. O título diz: Cada cor redefinida com a tecnologia Dynamic QNED Color.

Cores mais vivas com as Cores Dinâmicas QNED

*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.

As Novas Cores QNED Dinâmicas

A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.

Respingos de tinta irrompem do chão em diversas cores.

Certificação Intertek para 100% de volume de cores de acordo com a DCI-P3.

Certificação Intertek para 100% de volume de cores de acordo com a DCI-P3.

Volume de Cor 100% Certificado com a LG QNED

*O Volume da Gama de Cores (CGV) do display é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificação independente da Intertek.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

A companhia sonora ideal para sua TV LG

Complete a experiência da sua TV LG com o soundbar que complementa perfeitamente o seu ambiente e sua experiência sonora.

Som deslumbrante que te envolve

Um controle remoto da LG está apontando para uma LG TV com uma LG Soundbar abaixo. A LG TV está exibindo o menu da WOW Interface na tela. A LG Soundbar, a LG TV e o subwoofer estão em uma sala de estar exibindo uma imagem na tela com uma performance musical sendo reproduzida. Duas ramificações de ondas sonoras brancas, feitas de gotículas, projetam-se da soundbar, enquanto um subwoofer cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Uma mostra um filme, outra mostra um concerto e a outra mostra uma transmissão de notícias. Abaixo da soundbar, há três ícones para mostrar cada gênero.

Um controle remoto da LG está apontando para uma LG TV com uma LG Soundbar abaixo. A LG TV está exibindo o menu da WOW Interface na tela. A LG Soundbar, a LG TV e o subwoofer estão em uma sala de estar exibindo uma imagem na tela com uma performance musical sendo reproduzida. Duas ramificações de ondas sonoras brancas, feitas de gotículas, projetam-se da soundbar, enquanto um subwoofer cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Uma mostra um filme, outra mostra um concerto e a outra mostra uma transmissão de notícias. Abaixo da soundbar, há três ícones para mostrar cada gênero.

*Imagens de tela simuladas.

Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG

WOW Interface

Simplicidade: na ponta dos seus dedos

Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.

O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.

*Imagens de tela simuladas.

**O uso do controle remoto LG é limitado apenas a determinados recursos.

***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.

****TVs compatíveis com WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. As TVs compatíveis podem variar de acordo com o ano de lançamento. Suporte QNED 80 limitado aos modelos 2022 e 2023.

*****Observe que os serviços podem não estar disponíveis no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

******A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.

Especificação chave

Tipo de Painel

4K QNED

Frequência Nativa

60Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (LxAxP)

969 x 567 x 49,9

Peso sem base

9,4

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

969 x 567 x 49,9

Dimensões com base (LxAxP)

969 x 634 x 257

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1055 x 660 x 142

Base da TV (LxAxP)

845 x 257

Peso sem base

9,4

Peso com base

9,8

Peso da embalagem

12,1

Suporte Vesa (LxA)

200 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299000065

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

3 (suporta eARC, ALLM)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 5)

Bluetooth Support

Sim (V5.0)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Destacável)

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K QNED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Iluminação do painel

Edge

Frequência Nativa

60Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

Cores Dinâmicas QNED

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α7 AI Processor 4K Gen8

Upscaler AI

4K Super Upscaling

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

Dynamic Tone Mapping

Sim

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

JOGOS

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 60 Hz)

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Google Cast

Sim

Especificação chave

Número de canais

2.1

Potência de saída

300 W

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946400

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Padrão

Sim

Cinema

Sim

Jogo

Sim

CONECTIVIDADE

Saída HDMI

1

Versão Bluetooth

5.3

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

óptico

1

COMPATÍVEL COM HDMI

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

EM GERAL

Número de canais

2.1

Números de alto-falantes

3 EA

Potência de saída

300 W

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

AAC

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

7,6 kg

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Controle remoto

Sim

Cabo óptico

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia (Principal)

22 W

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energia (subwoofer)

35 W

