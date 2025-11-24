We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lava e Seca LG VC5 12kg Branca com Inteligência Artificial - 127v + Smart TV LG QNED AI 4K QNED70 de 50"
CV9014W1.50QNED7
Principais recursos
- Paleta de cores incrivelmente rica com a nova tecnologia Dynamic QNED Color.
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround do Processador Alpha 7 AI 4K Gen8.
- Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, comandos de voz e funções de arrastar e soltar.
- AI DD™ - Inteligência Artificial que protege 18% mais as roupas durante a lavagem
- STEAM+™ - Vapor que elimina 99,9% dos alérgenos e entrega roupas 30% mais fáceis de passar
- STEAM REFRESH™ - Desodorização e higienização a vapor com o ciclo Refresh
Produtos neste pacote: 2
*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.
Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração
Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.
*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.
As Novas Cores QNED Dinâmicas
A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.
*Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real.
*Imagens meramente ilustrativas.
- Lava e Seca LG Smart VC2 14kg Branca com Inteligência Artificial AIDD™ (CV9014WC2) - 127v
- Smart TV LG QNED AI 4K QNED70 de 50 polegadas 2025
Especificação chave
CAPACIDADE - Capacidade máxima de lavagem (kg)
14
DIMENSÕES/PESOS - Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600x850x615
RECURSOS - ezDispense
Não
RECURSOS - Steam
Sim
OPÇÕES ADICIONAIS - Redução de amassados
Não
TECNOLOGIA INTELIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Todas as especificações
MATERIAL E ACABAMENTO
Cor do produto
Branco
Tipo de porta
Tampa em vidro temperado preto fumê
CAPACIDADE
Capacidade máxima de secagem (kg)
8
Capacidade máxima de lavagem (kg)
14
CONTROLE E VISOR
Temporizador de adiamento
3-19 horas
Tipo de tela
Mostrador + LED Touch
Indicação de trava da porta
Sim
RECURSOS
6 Motion DD
Sim
AI DD
Sim
Tipo
Lava e seca Front Load
Sinal de fim de ciclo
Sim
Sistema Centum
Não
Adicionar item
Sim
ezDispense
Não
Reinício automático
Sim
Inverter Direct Drive
Sim
Sistema de detecção de espuma
Sim
LoadSense
Sim
Steam
Sim
Luz do tambor
Não
Steam+
Sim
Pés niveladores
Sim
Tambor de aço inoxidável
Sim
TurboWash360˚
Sim
Com tambor interno
Sim
Sensor de Vibração
Sim
Elevador do tambor
Levantador fino de aço inoxidável
Alimentação de água (quente/fria)
Apenas frio
Nível da água
Auto
TurboWash
Sim
OPÇÕES ADICIONAIS
Wi-Fi
Sim
Adicionar item
Sim
Bipe Ligar/Desligar
Sim
Bloqueio Infantil
Sim
Adiar Fim
Sim
Nível de Detergente
Não
Luz do tambor
Não
Pré-lavar
Sim
Início Remoto
Sim
Exaguar + Centrifgar
Não
Enxaguar+
Sim
Nível de Amaciante
Não
Centrifugar
1400/1200/1000/800/400/Sem centrifugação
Steam
Não
Temp.
Frio/20/30/40/50/60 ℃
Limpeza do Tambor
Não
TurboWash
Não
Lavar
Não
Redução de amassados
Não
ColdWash
Não
Limpeza do bocal ezDispense
Não
PROGRAMAS
Edredom
Não
Algodão
Sim
Roupas de bebê vapor
Sim
Lavagem Inteligente
Não
Antialérgico (lavadora)
Sim
Lavagem Automática
Não
Roupa de Bebê
Não
Desgaste do bebê
Não
Renovação de roupa de cama
Não
Roupa de Cama
Não
Lavagem Fria
Não
Roupas Coloridas
Não
Algodão +
Não
Roupas Escuras
Não
Delicados
Sim
Enxágue Duplo
Não
Download de Ciclo
Sim
Refrescar
Não
Drenar + Centrifugar
Não
Camisas
Não
Apenas Secagem
Não
Tecidos Sintéticos
Sim
Eco 40-60
Sim
Cuidados Especiais
Não
Higienização
Não
Intensivo 60
Não
Jeans
Não
Mix
Sim
Camiseta Única
Não
Exterior
Não
Lavagem de Roupas de Pets
Não
Rápido 30
Não
Lavagem de velocidade
Não
Período de chuvas
Não
Refresh
Não
Apenas Enxágue
Não
Enxágue+Centrifugação
Não
Uniforme Escolar
Não
Lavagem Silenciosa
Não
Peça única
Não
Skin Care
Não
Punhos e Colarinhos
Não
Pequena Carga
Não
Enxágue Inteligente
Não
Rápido 14
Sim
Lavagem+Secagem Rápidas
Não
Roupas Esportivas
Não
Tira Manchas
Não
Steam Refresh
Não
Roupa de Banho
Não
Limpeza do Tambor
Sim
TurboWash 39
Não
TurboWash 49
Não
TurboWash 59
Sim
Lavagem+Secagem
Sim
Apenas Lavagem
Não
Lã (Lavagem a Mão/Lã)
Sim
TECNOLOGIA INTELIGENTE
Smart Diagnosis
Sim
Download de Ciclo
Sim
Monitoramento de energia
Sim
Início Remoto e Monitor de Ciclo
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Instrutor de Limpeza do Tambor
Sim
Emparelhamento Inteligente
Sim
DIMENSÕES/PESOS
Profundidade do produto com a porta aberta 90˚ (P'' mm)
1.100
Dimensões da caixa (L x A x P, mm)
660x890x705
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600x850x615
Peso (kg)
76,0
Peso incluindo embalagem (kg)
80,0
Profundidade do produto da tampa traseira até a porta (P' mm)
620
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806084445612
OPCIONAIS/ACESSÓRIOS
Compatível com LG TWINWash
Não
Especificação chave
IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel
4K QNED
IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa
60Hz Nativo
IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
ÁUDIO - Saída de Áudio
20W
ÁUDIO - Sistema de Som
2.0 Canais
DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)
1122 x 654 x 67,9
DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base
9,8
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K QNED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Iluminação do painel
Direto
Frequência Nativa
60Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
Upscaler AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Sim
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
JOGOS
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 60 Hz)
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1122 x 654 x 67,9
Dimensões com base (LxAxP)
1122 x 710 x 235
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1215 x 760 x 142
Base da TV (LxAxP)
982 x 235
Peso sem base
9,8
Peso com base
9,9
Peso da embalagem
12,2
Suporte Vesa (LxA)
200 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096477816
ÁUDIO
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Saída de Áudio
20W
AI Acoustic Tuning
Sim
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)
Direção do Som
Inferior
Sistema de Som
2.0 Canais
WOW Orchestra
Sim
CONECTIVIDADE
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Sim (V5.0)
Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sim
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
Entrada HDMI
3 (suporta eARC, ALLM)
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 5)
SMART TV
Compatível com Apple Airplay2
Sim
Sistema Operacional
webOS 25
Compatível com Câmera USB
Sim
AI Chatbot
Sim
Google Cast
Sim
Google Home / Hub
Sim
Home Hub
Sim
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
LG Channels
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Reconhecimento de Voz
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Web Browser Completo
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Cabo de Força
Sim (Destacável)
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
