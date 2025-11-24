We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar Condicionado Portátil LG 14.000 Frio 127V + Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65"
Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
- AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
- LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Google Assistente
- Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia
- Silencioso: menor vibração no compressor
*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.
O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação
O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.
*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.
Preto perfeito e cores intensas, seja em ambientes claros ou escuros, somente com a LG OLED TV.
A tecnologia Preto perfeito tem certificação da UL e oferece níveis de preto real para aprimorar o brilho e o contraste percebidos. Também obteve a certificação da UL e da eyesafe por proporcionar uma experiência de visualização mais confortável ao reduzir as emissões de luz azul.
*A tela LG OLED é verificada pela UL e o Preto perfeito é medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base em um ambiente típico de iluminação interna (200 lux a 500 lux).
*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do local de visualização.
*A tela LG OLED tem certificação UL para cores perfeitas, medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*As telas da LG OLED TV foram certificadas como Fator de desempenho circadiano pela eyesafe®
*Imagens das telas simuladas para fins ilustrativos.
- Ar-Condicionado Portátil 14.000 BTU Branco 127V
- Smart TV LG OLED AI B5 4K de 65 polegadas 2025
Todas as especificações
RESFRIAMENTO
Controle de fluxo de ar (esquerda/direita)
Não
Controle de fluxo de ar (acima/abaixo)
Não
Ar de Conforto
Não
Velocidade do ventilador
4
Resfriamento potente
Sim
PURIFICAÇÃO DE AR
Exibição da purificação de ar
Não
Ionizador
Não
Sensor PM 1.0
Não
AQUECIMENTO
Aquecimento potente
Não
PRATICIDADE
Baixo ruído
Sim
Ligar/desligar reserva (24h)
Não
Controle remoto
Sim
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros)
Não
Sono confortável em noite tropical
Não
DESIGN
Cor (Evaporadora - Unidade Interna)
Branco
Tela
LED
FILTRO
Filtro Antialérgico
Não
Microfiltro antibacteriano
Não
Filtro de poeira
Não
Filtro de poeira fina
Não
Microfiltro
Não
Pré-filtro
Não
HIGIENIZAÇÃO
Limpeza automática
Não
UV Nano
Não
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806098613809
GERAL
Capacidade de resfriamento nominal/min (W)
14000
Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W)
1370
Área de resfriamento est. (metros quadrados)
de 16 até 20 （unit not in Sq. Ft.）
Capacidade de resfriamento máx. (W)
14000
Dimensões do produto_LxAxP (mm)
493 x 765 x 460
Tipo de produto
Portátil
Peso do produto (kg)
32.2
Tensão nominal de entrada (V, Hz)
127/60
Tipo de Refrigerante
R-32
Potência sonora (resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A))
53/50/47/44
DESUMIDIFICAÇÃO
Desumidificação
Não
Sensor de umidade
Não
ECONOMIA DE ENERGIA
Classe de energia
A
Economia de energia (resfriamento)
Não
CONFORMIDADE
Nome do modelo do produto
LG DUAL Inverter Portátil
Tipo de produto e nome do modelo
LG DUAL Inverter Portátil
Especificação chave
IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel
4K OLED
IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa
120Hz Nativo
IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
ÁUDIO - Dolby Atmos
Sim
DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)
1449 x 832 x 45,9
DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base
17,1
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1449 x 832 x 45,9
Dimensões com base (LxAxP)
1449 x 896 x 235
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1600 x 950 x 172
Base da TV (LxAxP)
1057 x 235
Peso sem base
17,1
Peso com base
17,3
Peso da embalagem
24,4
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299959769
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
Upscaler AI
α8 AI Super Upscaling 4K
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
Dynamic Tone Mapping
Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
AI Picture Pro
Sim
QMS (Quick Media Switching)
Sim
JOGOS
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 120Hz)
Tempo de resposta
Menos de 0.1ms
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Web Browser Completo
Sim
LG Channels
Sim
Multi View
Sim
Always Ready
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Home Hub
Sim
AI Chatbot
Sim
Reconhecimento de Voz
Sim
Google Home / Hub
Sim
Google Cast
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
ÁUDIO
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som
Inferior
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
AI Acoustic Tuning
Sim
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
WOW Orchestra
Sim
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
Simplink (HDMI CEC)
Sim
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 3)
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
Bluetooth Support
Sim (v 5.3)
Ethernet
1ea
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Anexo)
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K OLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
