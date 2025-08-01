We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Mega resolução de contraste
A tecnologia de mega resolução de contraste proporciona contraste extraordinário que aumenta a luminosidade e a nitidez da imagem.
HDMI
Recebe sinais para conteúdos de alta resolução sem distorção ou compressão para reprodução vívida dos conteúdos transmitidos.
SUPER Energy Saving
Desfrute do brilho de sua tela sem perda de imagem. Economia de energia adicional se comparado à monitores tradicionais de LED.
Amplo ângulo de visão
O monitor LG IPS lhe permite desfrutar de uma qualidade de imagem mais real, sem qualquer mudança de cor, esteja você sentado ou em pé (ângulo de até 178°).
Furação VESA
Instale seu monitor como bem preferir nas paredes de sua casa e ganhe espaço.
Cores mais reais
O monitor LG IPS apresenta cores consistentes e menos oscilações de temperatura de cor. Isso oferece cores mais fiéis à da imagem original.
Cores mais reais
Alt text
Suave mudança de cor
O monitor LG IPS proporciona imagens nítidas com alterações de cores suaves e livres do efeito fantasma. Ele permite que você desfrute de qualquer conteúdo, como filmes de ação, navegar na web e jogos de RPG por um longo tempo com conforto.
Suave mudança de cor
Alt text
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Produto Recomendado