Extra View
Com o Extra View você pode conferir a programação da TV sem sair da programação em que você assiste no momento. Além disso, você pode jogar os conteúdos do seu Smartphone em uma tela maior enquanto assiste TV. *O Extra View é apenas para o modelo 29MA73 e não aparece na área 'Extra View" quando o set-top box está conectado.
TELA ULTRAWIDE™
A tela UltraWide™ 21:9 possibilita visualizar seu trabalho por inteiro, sem necessidade de barras de rolagem, aumentando sua produtividade.
FUNÇÃO 4 SCREEN SPLIT
Agora você pode fazer muito mais ao mesmo tempo. O Monitor LG IPS Ultrawide™ proporciona espaço e ambientes perfeitos para navegar em até 4 janelas customizáveis com a função 4 Screen Split em apenas um clique. *O Software Split Screen funciona em Windows Vista/7/8 (No Windows XP somente em desktops), e não está disponível com conexão DisplayPort.
Compatibilidade com Mac®
O Monitor LG IPS 21:9 UltraWide™ pode ser facilmente aproveitado com o Mac. Os usuários do Macintosh como designers gráficos que utilizam de gráficos e vídeos pesados, vão encontrar eficiência e conforto com o Monitor LG IPS UltraWide™ 21:09. *Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registradas nos os EUA e outros países.
Dual Link Up
Apresente e visualize dados com mais facilidade. A função Dual Link-up permite que dois dispositivos sejam conectados ao monitor, e seus dados sejam visualizados simultaneamente, em telas separadas.
DESING CINEMA SCREEN
Desenvolvido com pura inspiração e alta tecnologia, o design do CINEMA SCREEN proporciona uma incrível experiência visual.
MHL
Com o MHL você pode conectar o seu smart phone com o Monitor LG IPS UltraWide™, e com isso aproveitar conteúdos do seu celular como vídeos e jogos na tela de seu monitor com som impressionante.
ALTO FALANTES ESTÉREO
Curta filmes e jogos com qualidade superior de som e imagem. A tela de 29 e os dois alto-falantes estéreo de 7 watts de potência transformam o monitor LG IPS UltraWide™ 21:9 em um verdadeiro centro de entretenimento.
IPS
O painel IPS proporciona imagens perfeitas com maior ângulo de visão ( até 178°). Além disso, consistência de cores, maior nitidez e conforto visual.
Entenda mais sobre as conexões recomendadas para seu monitor atingir a máxima resolução (2560 x 1080). Obs.: As conexões podem variar de acordo com cada modelo.
Compatibilidade
