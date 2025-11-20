En otras palabras, el compresor trabajó mucho menos en modo IA, sin cambios perceptibles en temperatura o humedad. Las aulas conservaron el mismo nivel de confort mientras el consumo energético se redujo casi a la mitad.



Además, al realizarse en aulas activas, los resultados reflejaron las condiciones reales del campus, con sus fluctuaciones impredecibles. De hecho, bajo esas variaciones, el modo IA mostró ahorros incluso mayores que los esperados en pruebas de laboratorio controladas.

Para ITB, los resultados fueron más que cifras: demostraron que la climatización inteligente puede lograr eficiencia medible sin comprometer el confort, esencial en entornos educativos.

* Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.

Un año de aprendizaje

Aunque la prueba de 90 días llamó la atención, la historia más interesante vino con casi un año de operación continua.

A lo largo de lluvias monzónicas, calor húmedo, semanas de exámenes y horarios cambiantes, la IA continuó afinando su desempeño. Aprendió los patrones de ocupación, anticipó picos de carga y redujo la potencia cuando las aulas se vaciaban inesperadamente.

El personal docente notó que los laboratorios de computación mantenían una temperatura constante incluso durante sesiones prolongadas. Los estudiantes dejaron de comentar sobre el calor o el frío desigual.

Los encargados de mantenimiento observaron una tendencia de reducción en los costos mensuales de energía.

Lo que comenzó como un experimento, se convirtió en una práctica diaria: una demostración de lo que significa el control climático inteligente en la vida real.

Más allá de un solo edificio

Los ahorros en el edificio Labtek VI abren una pregunta más amplia: ¿qué sucedería si campus enteros adoptaran HVAC impulsados por IA? ¿Y si también lo hicieran edificios municipales, bibliotecas o torres corporativas?

Para LG HVAC Solutions, el proyecto con ITB representó más que una instalación exitosa: mostró cómo la gestión energética puede pasar del mantenimiento reactivo a la inteligencia proactiva.

“El LG Multi V i no es solo un sistema HVAC eficiente; es una muestra de la innovación de LG y el inicio de una nueva era en tecnología HVAC”, destacó Erwin Praseto, ingeniero de ventas de LG.

En un mundo donde las instituciones deben reducir costos y cumplir metas de sostenibilidad, la lección del ITB es clara: es posible medir y lograr ahorros reales bajo condiciones reales.

Conclusión

El proyecto del ITB demostró más que un éxito técnico: mostró cómo un sistema HVAC impulsado por inteligencia artificial puede ofrecer eficiencia comprobable y confort constante en entornos académicos reales, brindando además un modelo para universidades, instituciones públicas, instalaciones comerciales y otras industrias con condiciones de carga variables en todo el mundo.

* Proyecto desarrollado en colaboración entre LG HVAC Solutions y ITB University como parte de una iniciativa de investigación conjunta.





