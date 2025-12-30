Nueva Línea Single Split Comercial Ligero — Refrigerante R-32

Entendemos que las necesidades del mercado evolucionan rápidamente, por lo que expandiremos nuestra línea comercial ligero Single Split con versiones que utilizan refrigerante R-32. El R-32 se caracteriza por tener un potencial de calentamiento global (GWP) significativamente menor, mayor eficiencia energética y menor volumen de carga requerido para un desempeño equivalente o superior al de refrigerantes tradicionales. Esto se traduce en menor consumo de energía, menor impacto ambiental y cumplimiento con las más recientes regulaciones medioambientales.

En LG HVAC, contamos con soluciones adecuadas para todas las necesidades de climatización:

