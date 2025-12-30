We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
En LG HVAC seguimos adelantándonos a las expectativas de nuestros clientes, partners e instaladores en toda la región. Para 2026, reforzamos nuestro compromiso con soluciones que satisfacen todas las necesidades de confort, desde el hogar residencial hasta los proyectos comerciales e industriales más exigentes.
Área Residencial – DUALCOOL AI Air
La línea DUALCOOL AI Air representa la nueva generación en confort doméstico. Equipados con inteligencia artificial, estos equipos ajustan automáticamente el flujo de aire y la operación según la temperatura interior detectada, lo que garantiza un confort ideal con eficiencia energética inteligente. El sistema AI Air verifica la condición del ambiente para modular el rendimiento, brindando siempre una climatización personalizada. Además, gracias a la conectividad con LG ThinQ™, puedes controlar tu aire acondicionado desde cualquier lugar, con comandos de voz y monitoreo del consumo energético desde tu smartphone. Este enfoque inteligente facilita la gestión del aire y mejora la experiencia de uso en el día a día.
AI AIR con LG ThinQ
Línea Comercial – VRF Multi V i
Para el segmento comercial, LG Multi V i define un nuevo estándar en sistemas VRF (Variable Refrigerant Flow). Con un motor de inteligencia artificial evolucionado, Multi V i optimiza la eficiencia, ajustando la operación según variables como niveles de humedad, temperatura exterior e incluso ocupación de espacios, lo que ayuda a reducir el consumo energético y maximizar el confort interior. Este sistema incorpora funciones inteligentes de control de ruido, gestión energética y respuesta automática ante condiciones climáticas, asegurando rendimiento confiable durante todo el año.
Multi Vi - Tecnología IA
Soluciones Aplicadas – Manejadora de Aire (AHU)
Nuestras manejadoras de aire estándar (AHU) están diseñadas para integrarse eficazmente con los sistemas VRF de LG. Estas unidades proporcionan una atmósfera fresca y cómoda en ambientes comerciales al combinarse de forma sinérgica con las unidades exteriores. Las AHU destacan por su rendimiento excepcional, facilidad de instalación y mantenimiento simplificado con ajustes de presión estática externo y control integrado, permitiendo un manejo preciso de la temperatura y humedad en todo tipo de espacios.
Built-in EEV
Nueva Línea Single Split Comercial Ligero — Refrigerante R-32
Entendemos que las necesidades del mercado evolucionan rápidamente, por lo que expandiremos nuestra línea comercial ligero Single Split con versiones que utilizan refrigerante R-32. El R-32 se caracteriza por tener un potencial de calentamiento global (GWP) significativamente menor, mayor eficiencia energética y menor volumen de carga requerido para un desempeño equivalente o superior al de refrigerantes tradicionales. Esto se traduce en menor consumo de energía, menor impacto ambiental y cumplimiento con las más recientes regulaciones medioambientales.
Compromiso Institucional 2026
En LG HVAC, contamos con soluciones adecuadas para todas las necesidades de climatización:
- Residential: Air, at a temperature fit for life
- Commercial: Air that brings value to business
- Industrial: Built to chill. Engineered to last.
LG ES - Ahead of the expected, desarrollamos soluciones que elevan el confort, optimizan la eficiencia y promueven la sostenibilidad, garantizando un rendimiento confiable en proyectos de cualquier tamaño y exigencia.
