LG fortalece el ecosistema HVAC en LATAM con el Service Dealer Forum 2026

Panamá – LG Electronics llevó a cabo con éxito la segunda edición del Service Dealer Forum 2026, un encuentro regional que reunió a profesionales técnicos de LG y socios estratégicos de distintos países de Latinoamérica, con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas, impulsar nuevas oportunidades de negocio y consolidar el ecosistema de servicio en la región.

Durante el evento, los participantes tuvieron la oportunidad de visitar el LG Business Solutions Center en Panamá, iniciando con un recorrido por la academia, donde conocieron las más recientes innovaciones en soluciones HVAC y herramientas digitales desarrolladas por la compañía.

El programa técnico incluyó una agenda integral enfocada en actualización tecnológica y capacitación especializada, destacando sesiones como:

Actualizaciones del HVAC Service App

Nuevas funcionalidades del negocio LGMV

Capacitación en herramientas avanzadas como HCT Functions , SAVER metrics y Online Commissioning

, y Uso de aplicaciones digitales para diagnóstico y seguimiento de servicios ( Survey Apps )

) Entrenamiento teórico y práctico en funciones Multi V (MV)

Presentaciones de casos de éxito de Chile, Argentina y Colombia

Actualización del portafolio y aplicaciones de chillers en la región

en la región Uso del simulador de chillers para entrenamiento técnico

Introducción e instalación del sistema ISC II con refrigerante R32 , incluyendo estándares eléctricos

, incluyendo estándares eléctricos Presentación de la oferta de negocio de servicios LG a través de herramientas como TMS

A través de estas sesiones, LG buscó no solo fortalecer el conocimiento técnico de sus socios, sino también promover la adopción de soluciones digitales que optimizan el mantenimiento, la instalación y la operación de sistemas HVAC.

“El Service Dealer Forum es una plataforma clave para conectar con nuestros socios, compartir conocimiento y evolucionar juntos hacia un modelo de servicio más eficiente, digital y orientado al cliente”, destacó el equipo regional de LG durante el evento.

El foro también permitió generar espacios de networking e intercambio de experiencias entre los participantes, fortaleciendo relaciones comerciales y detectando nuevas oportunidades en áreas como retrofit, servicios y proyectos.

Con iniciativas como el Service Dealer Forum 2026, LG Electronics reafirma su compromiso con el desarrollo del negocio HVAC en Latinoamérica, apostando por la innovación, la capacitación continua y la excelencia en el servicio como pilares fundamentales para el crecimiento sostenible en la región.