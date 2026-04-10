Multi Split vs. Single Split: sistemas a tu medida

Cuando se trata de mantener el confort y la eficiencia energética en el hogar o en espacios comerciales, elegir el sistema HVAC adecuado es clave tanto para propietarios de viviendas como de edificios. Dos opciones populares son los sistemas single split y multi split, cada uno con ventajas específicas según distintas necesidades. Comprender las diferencias y beneficios de cada sistema permite tomar una decisión informada y garantizar confort y eficiencia energética durante todo el año.





01 ¿Qué son los sistemas Single Split y Multi Split?





a. Sistemas Single Split

Un sistema single split consta de una unidad exterior conectada a una única unidad interior. Esta configuración simple es ideal para espacios pequeños o habitaciones individuales, ya que proporciona calefacción y enfriamiento dedicados a un área específica. La simplicidad del sistema single split lo convierte en una opción popular tanto para usuarios residenciales como comerciales que buscan una solución confiable y eficiente para el control climático puntual.

LG Single Split AC: ideal para espacios pequeños, ofrece calefacción y enfriamiento, y es adecuado tanto para uso residencial como comercial.

En contraste, un sistema multi split conecta una unidad exterior a múltiples unidades interiores. Esta configuración brinda mayor flexibilidad, ya que permite climatizar varias habitaciones o zonas de un edificio desde una sola unidad exterior. Los sistemas multi split son ideales para viviendas de gran tamaño o espacios comerciales donde la gestión eficiente de múltiples zonas de temperatura es clave.