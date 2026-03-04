We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cassette ideal para espacios interiores
Elegir el sistema de climatización adecuado no se trata solo de potencia, sino de cómo el aire interactúa con la arquitectura y las personas. LG ofrece dos soluciones de cassette líderes que, aunque comparten eficiencia Inverter, resuelven retos térmicos opuestos.
Combina con tu espacio interior Cassette
1. LG Round Cassette: El Maestro del Confort Omnidireccional
El LG Round Cassette es la cima del diseño y la distribución uniforme. Su forma circular elimina las "zonas muertas" típicas de los equipos cuadrados.
- En Cooling (Refrigeración):
- Enfriamiento 30% más rápido: Gracias a sus Crystal Vanes, el flujo de aire no encuentra obstáculos físicos, permitiendo que la brisa se propague de forma natural y rápida.
- Adiós al "Choque Térmico": Ideal para lugares con techos de altura estándar (hasta 3.2m). Su descarga horizontal evita que el aire frío caiga directamente sobre los usuarios, creando una sensación de frescura envolvente.
- En Heating (Calefacción):
- Distribución Perimetral: El aire caliente se distribuye en 360°, lo que ayuda a calentar las paredes y superficies del recinto de manera homogénea, evitando rincones gélidos en invierno.
- Distribución Perimetral: El aire caliente se distribuye en 360°, lo que ayuda a calentar las paredes y superficies del recinto de manera homogénea, evitando rincones gélidos en invierno.
- ¿Cuándo usarlo?
- En espacios de lujo, cafeterías o tiendas minoristas donde la estética es innegociable.
- Cuando el equipo debe quedar expuesto (sin cielo falso), ya que su diseño oculta tuberías y conexiones en un solo punto para un acabado limpio.
Espacio bastante grande con computadores con el aire acondicionado LG
2. LG 4-Way Dual Vane: Potencia Inteligente y Largo Alcance
El LG 4-Way Dual Vane es una bestia de rendimiento que utiliza dos aletas independientes en cada una de sus cuatro salidas para un control total del flujo.
- En Cooling (Refrigeración):
- Modo Flujo Indirecto: Puede configurarse para que el aire viaje pegado al techo y baje suavemente en las paredes, ideal para oficinas donde nadie quiere aire frío directo en la nuca.
- Precisión Quirúrgica: Permite ajustar ángulos individuales para enfriar una zona específica con mayor carga térmica (como una fila de computadoras).
- En Heating (Calefacción):
- Modo "Power Heat" (Hasta 5 metros): Es el único capaz de vencer la estratificación del calor. Sus aletas dobles proyectan el aire caliente con fuerza hacia abajo, asegurando que el calor llegue al suelo incluso en techos muy altos (auditorios, vestíbulos).
- Sensor de Temperatura de Suelo: Detecta si el suelo sigue frío y ajusta automáticamente la potencia para equilibrar la temperatura de abajo hacia arriba.
- ¿Cuándo usarlo?
- En grandes salones, gimnasios o edificios públicos con techos de gran altura.
- Si buscas ahorro energético extremo: Su sensor de detección humana apaga o reduce la potencia si el área queda vacía.
Resumen Comparativo: Guía de Selección Rápida
|
Escenario
|
LG Round Cassette
|
LG 4-Way Dual Vane
|
Altura de Techo
|
Ideal hasta 3.2m
|
Potente hasta 5.0m
|
Diseño
|
Circular / Vanguardista
|
Cuadrado / Técnico
|
Sensación Térmica
|
Brisa suave y uniforme
|
Flujo directo o indirecto ajustable
|
Punto fuerte en Calor
|
Evita rincones fríos
|
Empuja el calor hasta el suelo
|
Mantenimiento
|
Conexiones agrupadas de un solo lado
|
Filtros de fácil acceso y purificación 5 pasos
Conclusión: La tecnología LG a tu medida
Ya sea que busques la armonía estética y el flujo envolvente del LG Round Cassette, o la potencia inteligente de largo alcance del LG 4-Way Dual Vane, ambos equipos representan lo último en eficiencia y confort térmico para tus proyectos.
Recuerda que cada espacio tiene desafíos únicos de arquitectura, orientación solar y ocupación. Para garantizar que seleccionás el modelo y la capacidad exacta para tu recinto, te recomendamos recibir asesoramiento profesional.
Para mayor consulta, contacta tu distribuidor y vendedor autorizado de LG.
Ellos cuentan con las herramientas técnicas necesarias para realizar un cálculo de carga térmica preciso y asegurar que tu inversión rinda al máximo por muchos años.
Más articulos de HVAC
- Cassette ideal
para espacios
interiores04/03/2026
- Unidades Manejadoras
de Aire02/02/2026
- Latam Exclusivo
Consultant Club 202509/09/2025
- Foro Regional de Servicio LG HVAC LATAM23/06/2025
- Soluciones modulares HVAC23/05/2025
- Soluciones Chiller para Hoteles14/04/2025
- Climatización en Centros Comerciales20/11/2024
- Retrofit en sistemas VRF de LG01/05/2024
- Participación de LG en la EXPO AHR 202414/03/2024
- Participación de LG en la EXPO AHR 202414/03/2024
- Importancia de la ventilación08/01/2024
- COPEAIRE Perú 202308/12/2023
- ¿Qué es True HVAC Solution Care?02/12/2023
- La importancia de un lugar confortable01/10/2023
- “Dale OFF al calor y ON al Confort”05/09/2023
- Trae la Vida Verde a Tu Hogar03/09/2023
- Visita de Embajadores de Marca de Brasil
El pasado 20 de Junio tuvimos la visita a nuestro LG Business Solutions Center...02/07/2023
- ¿Cuánto cuesta una bomba de calor?08/05/2023
- Guía de instalación básica : LG Therma V03/03/2023
- Tendencias HVAC para este 202302/03/2023
- Calidad del aire más allá de la pandemia21/03/2022
- 6 preguntas más frecuentes sobre ERV25/02/2022
- Guía de Chillers para principiantes14/10/2021
- Sala de Exhibición Virtual de LG11/08/2021
- HVAC rompe el calor del verano17/07/2021
- Términos del diccionario HVAC10/07/2021
- Chiller o VRF: Una opción sin compromiso27/05/2021
- Más allá de lo esperado13/05/2021
- LG HVAC ofrece soluciones residenciales28/12/2020