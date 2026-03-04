Resumen Comparativo: Guía de Selección Rápida





Escenario LG Round Cassette LG 4-Way Dual Vane Altura de Techo Ideal hasta 3.2m Potente hasta 5.0m Diseño Circular / Vanguardista Cuadrado / Técnico Sensación Térmica Brisa suave y uniforme Flujo directo o indirecto ajustable Punto fuerte en Calor Evita rincones fríos Empuja el calor hasta el suelo Mantenimiento Conexiones agrupadas de un solo lado Filtros de fácil acceso y purificación 5 pasos

Conclusión: La tecnología LG a tu medida

Ya sea que busques la armonía estética y el flujo envolvente del LG Round Cassette, o la potencia inteligente de largo alcance del LG 4-Way Dual Vane, ambos equipos representan lo último en eficiencia y confort térmico para tus proyectos.

Recuerda que cada espacio tiene desafíos únicos de arquitectura, orientación solar y ocupación. Para garantizar que seleccionás el modelo y la capacidad exacta para tu recinto, te recomendamos recibir asesoramiento profesional.





Para mayor consulta, contacta tu distribuidor y vendedor autorizado de LG.

Ellos cuentan con las herramientas técnicas necesarias para realizar un cálculo de carga térmica preciso y asegurar que tu inversión rinda al máximo por muchos años.