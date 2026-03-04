About Cookies on This Site

Cassette ideal para espacios interiores

Cassette ideal
para espacios
interiores

04/03/2026

Cassette ideal para espacios interiores

Elegir el sistema de climatización adecuado no se trata solo de potencia, sino de cómo el aire interactúa con la arquitectura y las personas. LG ofrece dos soluciones de cassette líderes que, aunque comparten eficiencia Inverter, resuelven retos térmicos opuestos.

Combina con tu espacio interior Cassette

1. LG Round Cassette: El Maestro del Confort Omnidireccional

El LG Round Cassette es la cima del diseño y la distribución uniforme. Su forma circular elimina las "zonas muertas" típicas de los equipos cuadrados.

  • En Cooling (Refrigeración):

    • Enfriamiento 30% más rápido: Gracias a sus Crystal Vanes, el flujo de aire no encuentra obstáculos físicos, permitiendo que la brisa se propague de forma natural y rápida.
    • Adiós al "Choque Térmico": Ideal para lugares con techos de altura estándar (hasta 3.2m). Su descarga horizontal evita que el aire frío caiga directamente sobre los usuarios, creando una sensación de frescura envolvente.

  • En Heating (Calefacción):

    • Distribución Perimetral: El aire caliente se distribuye en 360°, lo que ayuda a calentar las paredes y superficies del recinto de manera homogénea, evitando rincones gélidos en invierno.

  • ¿Cuándo usarlo?

    • En espacios de lujo, cafeterías o tiendas minoristas donde la estética es innegociable.
    • Cuando el equipo debe quedar expuesto (sin cielo falso), ya que su diseño oculta tuberías y conexiones en un solo punto para un acabado limpio.

 

 

 

 

Espacio bastante grande con computadores con el aire acondicionado LG

2. LG 4-Way Dual Vane: Potencia Inteligente y Largo Alcance

El LG 4-Way Dual Vane es una bestia de rendimiento que utiliza dos aletas independientes en cada una de sus cuatro salidas para un control total del flujo.

  • En Cooling (Refrigeración):

    • Modo Flujo Indirecto: Puede configurarse para que el aire viaje pegado al techo y baje suavemente en las paredes, ideal para oficinas donde nadie quiere aire frío directo en la nuca.
    • Precisión Quirúrgica: Permite ajustar ángulos individuales para enfriar una zona específica con mayor carga térmica (como una fila de computadoras).

  • En Heating (Calefacción):

    • Modo "Power Heat" (Hasta 5 metros): Es el único capaz de vencer la estratificación del calor. Sus aletas dobles proyectan el aire caliente con fuerza hacia abajo, asegurando que el calor llegue al suelo incluso en techos muy altos (auditorios, vestíbulos).
    • Sensor de Temperatura de Suelo: Detecta si el suelo sigue frío y ajusta automáticamente la potencia para equilibrar la temperatura de abajo hacia arriba.

  • ¿Cuándo usarlo?


    • En grandes salones, gimnasios o edificios públicos con techos de gran altura.
    • Si buscas ahorro energético extremo: Su sensor de detección humana apaga o reduce la potencia si el área queda vacía.

Resumen Comparativo: Guía de Selección Rápida

Escenario

LG Round Cassette

LG 4-Way Dual Vane

Altura de Techo

Ideal hasta 3.2m

Potente hasta 5.0m

Diseño

Circular / Vanguardista

Cuadrado / Técnico

Sensación Térmica

Brisa suave y uniforme

Flujo directo o indirecto ajustable

Punto fuerte en Calor

Evita rincones fríos

Empuja el calor hasta el suelo

Mantenimiento

Conexiones agrupadas de un solo lado

Filtros de fácil acceso y purificación 5 pasos

 

 

Conclusión: La tecnología LG a tu medida

Ya sea que busques la armonía estética y el flujo envolvente del LG Round Cassette, o la potencia inteligente de largo alcance del LG 4-Way Dual Vane, ambos equipos representan lo último en eficiencia y confort térmico para tus proyectos.

 

Recuerda que cada espacio tiene desafíos únicos de arquitectura, orientación solar y ocupación. Para garantizar que seleccionás el modelo y la capacidad exacta para tu recinto, te recomendamos recibir asesoramiento profesional.

Para mayor consulta, contacta tu distribuidor y vendedor autorizado de LG.

 

Ellos cuentan con las herramientas técnicas necesarias para realizar un cálculo de carga térmica preciso y asegurar que tu inversión rinda al máximo por muchos años.

