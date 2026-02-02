We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Unidades Manejadoras de Aire: Personalizadas vs Estándar para Sistemas VRF
Las Unidades Manejadoras de Aire (AHU) son componentes clave en sistemas de climatización modernos cuando se busca control eficiente del aire, calidad interior y confort en espacios comerciales, corporativos o de gran escala. En especial con soluciones VRF (Variable Refrigerant Flow) como las de LG, las AHU se convierten en aliados para ventilar y acondicionar grandes volúmenes de aire mediante una gestión integrada con las unidades exteriores MULTI V.
¿Qué son las Unidades Manejadoras de Aire?
Las AHU son equipos que condicionan y distribuyen aire dentro de una edificación. Esto incluye filtración, ventilación, control de temperatura y movimiento del aire hacia ductos que llevan el aire tratado a distintas zonas. Su papel es esencial para mantener ambientes confortables y saludables en edificios grandes donde las unidades interiores VRF por sí solas no pueden manejar altos volúmenes de aire.
imagen representando las unidades de mejora de Aires LG
Unidades Personalizadas: Flexibilidad a la Medida
Las unidades manejadoras personalizadas están diseñadas especialmente según las necesidades específicas del proyecto o del espacio. A diferencia de las unidades estándar, no son “de catálogo”, sino que se configuran y construyen según especificaciones del cliente.
¿Cuándo se usan?
✅ Espacios con requerimientos únicos de ventilación o filtración, como laboratorios, centros de datos o áreas con normas estrictas de calidad de aire.
✅ Proyectos con limitaciones de espacio o distribución atípica, donde la AHU debe adaptarse en forma, tamaño o conexión.
✅ Integración con sistemas de control complejos o BMS, con necesidades específicas de sensores, ventiladores, zonas de presión o filtración de alto nivel.
Unidades personalizadas Flexibilidad a la Medida
Beneficios principales
Optimización del rendimiento: La unidad se ajusta exactamente a las exigencias de flujo de aire, calidad ambiental y carga térmica.
Ajuste perfecto al espacio: Útil cuando la sala de máquinas o ductos exige una forma específica.
Mejor eficiencia energética posible, al diseñar el equipo con componentes y controles ajustados al proyecto.
Ejemplo en práctica: Una gran tienda retail con altos requerimientos de ventilación y filtración podría beneficiarse de una AHU personalizada conectada a un sistema MULTI V de LG, garantizando aire fresco, limpio y control total de zonas con diferentes perfiles de uso.
Unidades Estándar: Eficiencia y Rapidez
Las unidades manejadoras estándar son modelos preconfigurados que ofrecen una solución confiable, rápida de implementar y de costos más competitivos que las personalizadas.
¿Cuándo se usan?
Edificios comerciales convencionales donde los requisitos de flujo y control no son extremos.
Proyectos con tiempos de entrega ajustados, donde la disponibilidad inmediata de producto es clave.
Instalaciones VRF que buscan complementar unidades interiores para manejo de aire en zonas grandes como oficinas, hoteles o auditorios.
Ventajas principales
- Instalación y puesta en marcha más ágiles debido a que son unidades pre-diseñadas listas para integrarse con sistemas VRF como MULTI V.
- Menor costo inicial comparado con equipos hechos a medida.
- Mantenimiento más sencillo y económico, con repuestos y procedimientos estándar.
Built-in EEV
Ejemplo de LG: Las AHU estándar de LG están diseñadas para integrarse fácilmente con sistemas MULTI V, permitiendo control de aire acondicionado con ajustes de presión estática, control remoto fácil y compatibilidad con sistemas BMS.
Comparación Rápida: Personalizadas vs Estándar
|
Característica
|
Personalizadas
|
Estándar
|
Adaptación al espacio
|
✔️ Total
|
✔️ Limitada
|
Tiempo de entrega
|
⏱️ Mayor
|
⏱️ Menor
|
Costo inicial
|
💲 Alto
|
💲💲 Medio
|
Eficiencia energética
|
🔋 Alta
|
🔋 Buena
|
Mantenimiento
|
🧰 Especializado
|
🧰 Simplificado
Conclusión
Las unidades manejadoras de aire para VRF son esenciales cuando se necesita gestionar grandes flujos de aire y garantizar confort en ambientes amplios o complejos.
✔️ Las AHU personalizadas son ideales para proyectos con necesidades específicas de diseño, control y rendimiento.
✔️ Las AHU estándar, como las que ofrece LG para sus sistemas MULTI V, brindan soluciones confiables, eficientes y más rápidas de implementar en instalaciones comerciales y corporativas.
Más articulos de HVAC
- Unidades Manejadoras
de Aire02/02/2026
- Latam Exclusivo
Consultant Club 202509/09/2025
- Foro Regional de Servicio LG HVAC LATAM23/06/2025
- Soluciones modulares HVAC23/05/2025
- Soluciones Chiller para Hoteles14/04/2025
- Climatización en Centros Comerciales20/11/2024
- Retrofit en sistemas VRF de LG01/05/2024
- Participación de LG en la EXPO AHR 202414/03/2024
- Participación de LG en la EXPO AHR 202414/03/2024
- Importancia de la ventilación08/01/2024
- COPEAIRE Perú 202308/12/2023
- ¿Qué es True HVAC Solution Care?02/12/2023
- La importancia de un lugar confortable01/10/2023
- “Dale OFF al calor y ON al Confort”05/09/2023
- Trae la Vida Verde a Tu Hogar03/09/2023
- Visita de Embajadores de Marca de Brasil
El pasado 20 de Junio tuvimos la visita a nuestro LG Business Solutions Center...02/07/2023
- ¿Cuánto cuesta una bomba de calor?08/05/2023
- Guía de instalación básica : LG Therma V03/03/2023
- Tendencias HVAC para este 202302/03/2023
- Calidad del aire más allá de la pandemia21/03/2022
- 6 preguntas más frecuentes sobre ERV25/02/2022
- Guía de Chillers para principiantes14/10/2021
- Sala de Exhibición Virtual de LG11/08/2021
- HVAC rompe el calor del verano17/07/2021
- Términos del diccionario HVAC10/07/2021
- Chiller o VRF: Una opción sin compromiso27/05/2021
- Más allá de lo esperado13/05/2021
- LG HVAC ofrece soluciones residenciales28/12/2020