Unidades manejadoras de aire LG

Unidades Manejadoras
de Aire

02/02/2026

Unidades Manejadoras de Aire: Personalizadas vs Estándar para Sistemas VRF

Las Unidades Manejadoras de Aire (AHU) son componentes clave en sistemas de climatización modernos cuando se busca control eficiente del aire, calidad interior y confort en espacios comerciales, corporativos o de gran escala. En especial con soluciones VRF (Variable Refrigerant Flow) como las de LG, las AHU se convierten en aliados para ventilar y acondicionar grandes volúmenes de aire mediante una gestión integrada con las unidades exteriores MULTI V.

¿Qué son las Unidades Manejadoras de Aire?

 

Las AHU son equipos que condicionan y distribuyen aire dentro de una edificación. Esto incluye filtración, ventilación, control de temperatura y movimiento del aire hacia ductos que llevan el aire tratado a distintas zonas. Su papel es esencial para mantener ambientes confortables y saludables en edificios grandes donde las unidades interiores VRF por sí solas no pueden manejar altos volúmenes de aire. 

imagen representando las unidades de mejora de Aires LG

Unidades Personalizadas: Flexibilidad a la Medida

 

Las unidades manejadoras personalizadas están diseñadas especialmente según las necesidades específicas del proyecto o del espacio. A diferencia de las unidades estándar, no son “de catálogo”, sino que se configuran y construyen según especificaciones del cliente.

¿Cuándo se usan?

Espacios con requerimientos únicos de ventilación o filtración, como laboratorios, centros de datos o áreas con normas estrictas de calidad de aire.
Proyectos con limitaciones de espacio o distribución atípica, donde la AHU debe adaptarse en forma, tamaño o conexión.
Integración con sistemas de control complejos o BMS, con necesidades específicas de sensores, ventiladores, zonas de presión o filtración de alto nivel. 

Unidades personalizadas Flexibilidad a la Medida

 

 

Beneficios principales

 

Optimización del rendimiento: La unidad se ajusta exactamente a las exigencias de flujo de aire, calidad ambiental y carga térmica.

Ajuste perfecto al espacio: Útil cuando la sala de máquinas o ductos exige una forma específica.

Mejor eficiencia energética posible, al diseñar el equipo con componentes y controles ajustados al proyecto.

Ejemplo en práctica: Una gran tienda retail con altos requerimientos de ventilación y filtración podría beneficiarse de una AHU personalizada conectada a un sistema MULTI V de LG, garantizando aire fresco, limpio y control total de zonas con diferentes perfiles de uso.

Unidades Estándar: Eficiencia y Rapidez

 

Las unidades manejadoras estándar son modelos preconfigurados que ofrecen una solución confiable, rápida de implementar y de costos más competitivos que las personalizadas.

¿Cuándo se usan?

Edificios comerciales convencionales donde los requisitos de flujo y control no son extremos.
Proyectos con tiempos de entrega ajustados, donde la disponibilidad inmediata de producto es clave.
Instalaciones VRF que buscan complementar unidades interiores para manejo de aire en zonas grandes como oficinas, hoteles o auditorios.

Ventajas principales

  • Instalación y puesta en marcha más ágiles debido a que son unidades pre-diseñadas listas para integrarse con sistemas VRF como MULTI V.
  • Menor costo inicial comparado con equipos hechos a medida.
  • Mantenimiento más sencillo y económico, con repuestos y procedimientos estándar.

Built-in EEV

Ejemplo de LG: Las AHU estándar de LG están diseñadas para integrarse fácilmente con sistemas MULTI V, permitiendo control de aire acondicionado con ajustes de presión estática, control remoto fácil y compatibilidad con sistemas BMS.

 

Comparación Rápida: Personalizadas vs Estándar

 

Característica

Personalizadas

Estándar

Adaptación al espacio

✔️ Total

✔️ Limitada

Tiempo de entrega

⏱️ Mayor

⏱️ Menor

Costo inicial

💲 Alto

💲💲 Medio

Eficiencia energética

🔋 Alta

🔋 Buena

Mantenimiento

🧰 Especializado

🧰 Simplificado

Conclusión

Las unidades manejadoras de aire para VRF son esenciales cuando se necesita gestionar grandes flujos de aire y garantizar confort en ambientes amplios o complejos.
✔️ Las AHU personalizadas son ideales para proyectos con necesidades específicas de diseño, control y rendimiento.
✔️ Las AHU estándar, como las que ofrece LG para sus sistemas MULTI V, brindan soluciones confiables, eficientes y más rápidas de implementar en instalaciones comerciales y corporativas.

 

