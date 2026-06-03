El Fenómeno de El Niño: Cómo preparar hogares y edificios ante el calor extremo

El Fenómeno de El Niño es un evento climático que se origina por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Sus efectos se sienten en gran parte de América Latina, generando cambios significativos en los patrones de lluvia y temperatura.

En regiones como México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Perú, El Niño suele provocar temperaturas más elevadas, olas de calor más frecuentes y una mayor demanda de sistemas de climatización tanto en hogares como en edificios comerciales e industriales.

Ante este escenario, contar con soluciones de aire acondicionado eficientes y mantenerlas en óptimas condiciones se convierte en una necesidad para garantizar confort, salud y ahorro energético.