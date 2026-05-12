¿Cómo funciona un chiller?



Los edificios modernos suelen distribuir el enfriamiento mediante agua en lugar de largos conductos de aire. Un chiller se encuentra en el centro de este enfoque: elimina el calor del agua utilizando el ciclo de compresión de vapor, y затем el sistema hace circular esta agua enfriada hacia las Unidades Manejadoras de Aire (AHU) o las Unidades Fan Coil (FCU) en todo el edificio.

Este artículo define qué es un chiller en HVAC y qué hace, y luego explica cómo funciona un chiller mediante un diagrama claro.

¿Qué es un Chiller en Climatización?

En el uso común, “chiller” o “enfriador de agua” se refiere a una unidad prefabricada de enfriamiento de agua que atiende cargas de climatización de espacios o procesos. Esta unidad forma parte de un sistema de chiller más amplio que incluye bombas, controles y, cuando se especifica, torres de enfriamiento y circuitos de agua del condensador. Concebir el sistema de esta manera ayuda a las personas no especializadas en ingeniería a comprender qué hace un chiller y cómo el circuito de agua fría se integra en la operación diaria.

¿Cómo funciona un chiller?

En esencia, el ciclo desplaza el refrigerante a través de: compresor → condensador → válvula de expansión → evaporador.