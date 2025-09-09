We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LATAM Exclusive Consultant Club 2025: La nueva era de la consultoría HVAC con LG Electronics
LG Electronics reafirma su liderazgo en el sector de climatización con la creación del LATAM Exclusive Consultant Club 2025, un espacio exclusivo que reconoce y potencia el papel estratégico de los consultores de aire acondicionado en la región.
El objetivo de esta iniciativa es claro: dar la importancia y relevancia que merece la figura del consultor HVAC, pieza clave en el diseño, especificación e implementación de proyectos que impactan directamente en la eficiencia energética, la sostenibilidad y la rentabilidad de los clientes finales
Dual Vane Cassette
En foto Ingeniera Sandra Botrel de Brasil y Sr. Salomón Kim Presidente del LG Panamá
Un club que conecta a los mejores consultores de la región
Durante la jornada inaugural del LATAM Exclusive Consultant Club 2025, se reunieron representantes de las seis principales subsidiarias de LG en América Latina: Brasil, Colombia, México, Perú, Chile y Panamá —incluyendo además a Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela.
Este encuentro se convirtió en un espacio único de colaboración, donde los especialistas compartieron experiencias, casos de éxito y conocimientos técnicos sobre soluciones HVAC aplicadas a sectores estratégicos como:
- Minería, un segmento con grandes desafíos de climatización en ambientes extremos.
- Hotelería, donde la eficiencia energética y el confort del usuario son esenciales.
- Centros de datos, que requieren máxima confiabilidad, continuidad y precisión en el control de temperatura.
Controles individuales LG
Ingeniero Marcos Ángeles LG México, soluciones climatización hoteleras.
Agenda técnica: innovación aplicada al futuro de la climatización
La jornada se estructuró alrededor de una agenda técnica de alto nivel, en la que se abordaron las principales tendencias, herramientas y casos prácticos que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.
Entre los temas más destacados estuvieron:
- Uso de herramientas de diseño HVAC como LATS y MSP: fundamentales para optimizar proyectos desde la etapa de planificación.
- Introducción a BECOM CPM, la nueva plataforma de LG para la gestión eficiente de proyectos, diseñada para dar a los consultores mayor control y trazabilidad en cada fase.
- Casos de éxito regionales:
- Brasil (sector minero), donde la tecnología LG ha demostrado su capacidad de operar en condiciones extremas.
- México (sector hotelero), con soluciones que equilibran confort y ahorro energético.
- Tendencias globales en refrigerantes y sostenibilidad ambiental, un tema de vital relevancia frente a los compromisos climáticos internacionales.
BMS GATEWAY
Ingeniero José Barsallo LG México, soluciones climatización hoteleras.
El gran lanzamiento: Multi V i R32 con inteligencia artificial integrada
Uno de los momentos más esperados del encuentro fue el lanzamiento regional del sistema Multi V i R32, la nueva generación de soluciones VRF de LG.
Este innovador sistema incorpora inteligencia artificial (IA) integrada, capaz de analizar el comportamiento de los usuarios y ajustar en tiempo real el funcionamiento de la climatización. El resultado:
- Mayor eficiencia energética.
- Reducción de costos operativos.
- Optimización automática del rendimiento en entornos complejos.
Además, el uso del refrigerante R32 representa un paso más hacia la sostenibilidad, reduciendo el impacto ambiental en comparación con alternativas tradicionales.
LG AHU Estándar
Presentación Multi V i, se espera lanzar en algunos países de la región a finales del 2025.
Un compromiso compartido con la innovación y la sostenibilidad
El LATAM Exclusive Consultant Club 2025 no es solo un encuentro, sino una comunidad que busca fortalecer la relación entre LG y los consultores HVAC de la región.
A través de este club, LG busca:
- Reconocer la labor estratégica de los consultores en la cadena de valor.
- Brindar capacitación continua y acceso a tecnologías de vanguardia.
- Fomentar la colaboración regional para impulsar proyectos de gran impacto.
- Consolidar su papel como aliado confiable en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles para América Latina.
Conclusión
Con esta iniciativa, LG Electronics reafirma su compromiso de trabajar mano a mano con la comunidad de consultores HVAC, impulsando soluciones que no solo transforman el presente, sino que también construyen un futuro más eficiente y sostenible para toda la región.
El LATAM Exclusive Consultant Club 2025 es un paso firme hacia la consolidación de una red de expertos que liderarán los proyectos de climatización más innovadores en América Latina.
Ver video completo del evento:
https://youtu.be/UbxcDFS0eVY
