Latinoamérica enfrenta una realidad energética compleja: redes sobrecargadas, infraestructura envejecida y fenómenos climáticos extremos que provocan fluctuaciones de voltaje y apagones recurrentes.

Estas condiciones —comunes en México, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Chile y Argentina— pueden comprometer el desempeño y la vida útil de los sistemas HVAC comerciales, especialmente aquellos con electrónica avanzada e inversores.

Aun cuando LG Electronics ofrece la tecnología más eficiente y confiable del mercado —liderando globalmente con su línea VRF Multi V 5 y soluciones de agua helada (chillers) en versiones magnético, absorción, scroll e inverter, tanto en solo frío como heat recovery (frío/calor)—, ningún equipo está exento de los retos eléctricos propios de la región.