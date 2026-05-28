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Losovačka o LG ceny za nákup

Losovačka o LG ceny za nákup

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LG rozdává 11 cen
a i vy máte šanci!

Nakupte, napište recenzi a staňte se součástí jedenáctky LG.

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Jak se zúčastním soutěže?

1) Zakupte jakýkoliv produkt LG v době konání akce (11. 6. - 19. 7. 2026).

 

2) Publikujte recenzi zakoupeného produktu na webu lg.com/cz. Recenzi je nutné publikovat nejpozději do 4 týdnů od nákupu a současně nejpozději do 30. 8. 2026

 

3) Registrujte zakoupený produkt na webu lgcashback.com/cz v příslušné sekci pro aktuální promo akci

Registraci je třeba provést nejdříve 14 dnů od nákupu a současně nejpozději do 4 týdnů od data nákupu. Datum pro uzavření registrací je 16. 8. 2026

Vyhlášení výherců proběhne max. do 30 dnů. O výhře bude LG kontaktovat výherce pomocí údajů v registračním formuláři maximálně do 5. 9. 2026

Při registraci vyplňte všechny požadované údaje a nahrajte i nákupní doklad a fotografii štítku se sériovým číslem produktu, link na stránku, kde se nachází recenze, a také screenshot recenze.

 

4) Registrace Vám bude obratem potvrzena e-mailem

 

5) Jedna účtenka = jedna registrace, počet registrací není omezen

 

6) Výherní ceny losujeme do 30 dnů od ukončení promoakce

 

7) Výherce bude kontaktován pomocí údajů, které vyplnil v registračním formuláři a následně mu bude doručena výhra

Naše tipy pouze pro vás

VýhryMnožství
GBBS514CPY2x
F4X5009TLB 2x
DF273FWS1x
MS2032GAS 1x
27LX6TDGA1x
OLED65B6ELC1x
S20A1x
27G610 1x
34U601SA1x

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