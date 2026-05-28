1) Zakupte jakýkoliv produkt LG v době konání akce (11. 6. - 19. 7. 2026).
2) Publikujte recenzi zakoupeného produktu na webu lg.com/cz. Recenzi je nutné publikovat nejpozději do 4 týdnů od nákupu a současně nejpozději do 30. 8. 2026
3) Registrujte zakoupený produkt na webu lgcashback.com/cz v příslušné sekci pro aktuální promo akci
Registraci je třeba provést nejdříve 14 dnů od nákupu a současně nejpozději do 4 týdnů od data nákupu. Datum pro uzavření registrací je 16. 8. 2026
Vyhlášení výherců proběhne max. do 30 dnů. O výhře bude LG kontaktovat výherce pomocí údajů v registračním formuláři maximálně do 5. 9. 2026
Při registraci vyplňte všechny požadované údaje a nahrajte i nákupní doklad a fotografii štítku se sériovým číslem produktu, link na stránku, kde se nachází recenze, a také screenshot recenze.
4) Registrace Vám bude obratem potvrzena e-mailem
5) Jedna účtenka = jedna registrace, počet registrací není omezen
6) Výherní ceny losujeme do 30 dnů od ukončení promoakce
7) Výherce bude kontaktován pomocí údajů, které vyplnil v registračním formuláři a následně mu bude doručena výhra