37 Zoll 4K-UHD 165 Hz Curved Gaming-Monitor
Produktblatt

37 Zoll 4K-UHD 165 Hz Curved Gaming-Monitor

Produktblatt

37 Zoll 4K-UHD 165 Hz Curved Gaming-Monitor

37G800A-B
Hauptmerkmale

  • 37 Zoll 4K-UHD (3.840 x 1.440) Display
  • DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR™ 600
  • Bildwiederholrate 165 Hz
  • 1 ms (GtG) Reaktionszeit
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Nahezu randloses Design mit vollständig verstellbarem Standfuß
Mehr
Vorderansicht des UltraGear™ 37g800a Gaming-Monitors.



37 Zoll 4K-UHD 165 Hz Curved Gaming-Monitor

Vorderansicht des LG UltraGear™ 37G800A Gaming-Monitors auf seiner sechseckigen Basis, der in einem futuristischen, neonbeleuchteten Korridor angeordnet ist; auf dem Bildschirm sind lebendige violette und rote Wirbel mit dem UltraGear™-Logo in der Mitte zu sehen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Highlights des LG UltraGear™ 37G800A Gaming-Monitors. Oben links wird der Bildschirm mit dem Text „37 Zoll 4K UHD 3840 × 2160“ angezeigt. Oben rechts befindet sich ein geschwungenes Display mit der Aufschrift „1000R Curvature“. Untere Zeile hebt wichtige Spezifikationen mit Bildern hervor: Bildwiederholrate von „165Hz“ mit einer Rennszene, „1ms (GtG)“ Reaktionszeit mit einem Raumfahrzeugbild und „HDMI 2.1“ neben HDMI-Kabeln.
Das Wort „DISPLAY“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Klarheit, die dir die Kontrolle gibt, auf einem 37 Zoll Display

Mit seinem großen 37 Zoll 4K-UHD Display (3.840 x 1.440) bietet UltraGear eine Leinwand, die zur Verbesserung der visuellen Klarheit und Detailgenauigkeit beitragen kann. Die hohe Pixeldichte trägt zu schärfer aussehenden Bildern und zusätzlichem Platz auf dem Bildschirm bei und bietet eine ansprechendere Erfahrung für diejenigen, die sowohl Größe als auch Auflösung schätzen.

Vorderansicht des LG UltraGear™ 37G800A Monitors mit einer futuristischen Sci-Fi-Kampfszene. Der Overlay-Text hebt die Auflösung und das Format hervor: „37 Zoll 16:9 4K UHD 3840 × 2160“.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Seitenansicht eines Monitors mit einem Spielbogenschützen auf dem Bildschirm.

Immersives Gameplay durch 1.000R-Krümmung

Die 1.000R Krümmung sorgt für ein angenehmeres und immersiveres Seherlebnis. Diese sanfte Krümmung hilft, visuelle Verzerrungen innerhalb deines Sichtfelds zu reduzieren. 

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Tauche in echte Farben ein, besiege das Spiel

Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 95% des DCI–P3-Farbraums und farbtreue Wiedergabe mit dem VESA DisplayHDR™ 600, wodurch ein realistisches Spielvergnügen entsteht.

Futuristische Krieger in Rüstung, die mit Energiewaffen in einer neonbeleuchteten Stadt kämpfen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die oben genannten Funktionen können abhängig von den tatsächlichen Einsatzbedingungen des Benutzers variieren.

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Seitenansicht eines Monitors mit einem Spielbogenschützen auf dem Bildschirm.

Flüssige Gaming-Bewegung

Die 165 Hz Bildwiederholrate sorgt für flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert gleichzeitig Bewegungsunschärfe. Tauche mit jedem Bild tiefer in das Gameplay ein.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting lässt dich eine völlig neue Spieleleistung genießen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Das Wort „TECHNOLOGIE“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie

Mit AMD FreeSync™ Premium Pro und VESA AdaptiveSync™ Zertifizierung sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.

Vergleich des fließenden Spielbildes – Links ist das Bild verzerrt, rechts nicht.

Logos von NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync und AMD FreeSync Premium Pro.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Kompakt und schlank

Erlebe unser nahezu randloses Design mit vollständig verstellbarem Standfuß mit Dreh-, Neigungs-, Höhenfunktion. Der übersichtliche L-Standfuß und der große Drehbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird. Außerdem bieten USB Type-C™ (PD 65 W), integrierte 5 W-Dual-Lautsprecher und DTS Headphone:X praktische Konnektivität und immersives Audio für mehr Benutzerfreundlichkeit.

Symbol „Schwenkbar“.

Drehen

 -30° ~ 30°

Symbol: neigungsverstellbar

Neigung

-9° ~ 13°

Symbol: „Höhenverstellbar“.

Höhe

110 mm

Symbol für Wandbefestigung.

Wandbefestigung

100x100

Vorder- und Rückansicht des UltraGear™ 37G800A Gaming-Monitors mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.
Symbol USB-C.

1 x USB-Type-C™ (Stromversorgung mit 65 W)

Symbol „HDMI“.

2 x HDMI™ 2.1

Symbol „DisplayPort“.

1 x DisplayPort 1.4

mit DSC

Symbol für Lautsprecher.

2 x 5 W Lautsprecher mit DTS Headphone:X

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Drucken

Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktname

    37G800A-B

SW-ANWENDUNG

  • Dual Controller

    Nein

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    18,25 kg

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    980 x 600 x 282 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    815,6 x 490,3 x 158,6 mm

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    815,6 x 642,3 x 286,3 mm (oben) 815,6 x 532,3 x 286,3 mm (unten)

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    9,6 kg

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    13,75 kg

DISPLAY

  • Bildformat

    16:9

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m⁲

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    4.000:1

  • Panel-Typ

    VA

  • Pixelabstand [mm]

    0,21042 mm x 0,21042 mm

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    165 Hz

  • Auflösung

    3.840 x 2.160 Pixel

  • Reaktionszeit

    1 ms (GtG)

  • Größe [cm]

    92,7 cm

  • Größe [Zoll]

    37 Zoll

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 5 W

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

KONNEKTIVITÄT

  • Daisy Chain

    Nein

  • DisplayPort

    1 x

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    2 x

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • USB-C

    2 x

  • USB-C (Stromversorgung)

    65 Watt

FEATURES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Farbschwäche

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    Ja

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

