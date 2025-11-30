We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
37 Zoll 4K-UHD 165 Hz Curved Gaming-Monitor
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Klarheit, die dir die Kontrolle gibt, auf einem 37 Zoll Display
Mit seinem großen 37 Zoll 4K-UHD Display (3.840 x 1.440) bietet UltraGear eine Leinwand, die zur Verbesserung der visuellen Klarheit und Detailgenauigkeit beitragen kann. Die hohe Pixeldichte trägt zu schärfer aussehenden Bildern und zusätzlichem Platz auf dem Bildschirm bei und bietet eine ansprechendere Erfahrung für diejenigen, die sowohl Größe als auch Auflösung schätzen.
Vorderansicht des LG UltraGear™ 37G800A Monitors mit einer futuristischen Sci-Fi-Kampfszene. Der Overlay-Text hebt die Auflösung und das Format hervor: „37 Zoll 16:9 4K UHD 3840 × 2160“.
Tauche in echte Farben ein, besiege das Spiel
Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 95% des DCI–P3-Farbraums und farbtreue Wiedergabe mit dem VESA DisplayHDR™ 600, wodurch ein realistisches Spielvergnügen entsteht.
Futuristische Krieger in Rüstung, die mit Energiewaffen in einer neonbeleuchteten Stadt kämpfen.
*Die oben genannten Funktionen können abhängig von den tatsächlichen Einsatzbedingungen des Benutzers variieren.
Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting lässt dich eine völlig neue Spieleleistung genießen.
*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).
Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie
Mit AMD FreeSync™ Premium Pro und VESA AdaptiveSync™ Zertifizierung sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.
Vergleich des fließenden Spielbildes – Links ist das Bild verzerrt, rechts nicht.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
Black Stabilizer
Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.
Kompakt und schlank
Erlebe unser nahezu randloses Design mit vollständig verstellbarem Standfuß mit Dreh-, Neigungs-, Höhenfunktion. Der übersichtliche L-Standfuß und der große Drehbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird. Außerdem bieten USB Type-C™ (PD 65 W), integrierte 5 W-Dual-Lautsprecher und DTS Headphone:X praktische Konnektivität und immersives Audio für mehr Benutzerfreundlichkeit.
Alle Spezifikationen
INFO
Produktname
37G800A-B
SW-ANWENDUNG
Dual Controller
Nein
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Gewicht mit Verpackung [kg]
18,25 kg
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
980 x 600 x 282 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
815,6 x 490,3 x 158,6 mm
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
815,6 x 642,3 x 286,3 mm (oben) 815,6 x 532,3 x 286,3 mm (unten)
Gewicht ohne Standfuß [kg]
9,6 kg
Gewicht mit Standfuß [kg]
13,75 kg
DISPLAY
Bildformat
16:9
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
4.000:1
Panel-Typ
VA
Pixelabstand [mm]
0,21042 mm x 0,21042 mm
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
165 Hz
Auflösung
3.840 x 2.160 Pixel
Reaktionszeit
1 ms (GtG)
Größe [cm]
92,7 cm
Größe [Zoll]
37 Zoll
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
SOUND
Lautsprecher
2 x 5 W
Bluetooth-Konnektivität
Nein
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
KONNEKTIVITÄT
Daisy Chain
Nein
DisplayPort
1 x
DP Version
1.4
HDMI
2 x
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
LAN (RJ-45)
Nein
USB-C
2 x
USB-C (Stromversorgung)
65 Watt
FEATURES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatische Helligkeit
Nein
Black Stabiliser
Ja
Kamera
Nein
Farbschwäche
Ja
Fadenkreuz
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
FPS Counter
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Lese-Modus
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
Ja
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
