Trockner Weiß (EEK B, 10 kg) mit AI Dry, Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X7P

Energieklasse : EU
Produktblatt
Energieklasse : EU
Produktblatt

Trockner Weiß (EEK B, 10 kg) mit AI Dry, Dual Inverter Wärmepumpentechnologie & selbstreinigendem Kondensator I RT10X7P

RT10X7P
Hauptmerkmale

  • AI Dry: Passt die Trocknung an die Stoffart und Beladungsgröße an, um Zeit und Energie effizient einzusparen.
  • Dual Inverter Wärmepumpentechnologie: schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
  • TurboDry & Sensor Dry: Schnelle, leistungsstarke Trocknung mit Dual Inverter Kompressor und automatisch optimierter Trocknungsleistung
  • Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mithilfe von Wasserdruck
  • Sicherheitsglastür, Edelstahlmitnehmer und LED-Trommelbeleuchtung
  • Inverter Direct Drive® und DUAL Inverter Compressor®: energieeffizient, langlebig und leise mit jeweils 10 Jahren Garantie*

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® und den DUAL Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung)
Bei den unten abgebildeten Produkten handelt es sich um Beispielbilder, die vom tatsächlichen Produkt abweichen können. Die korrekten Produktabbildungen sind den Galerie­bildern zu entnehmen.
"Ein Video, das Nahaufnahmen von Details der LG-Waschmaschine zeigt, beispielsweise das Innere der Trommel und das Bedienfeld. "

Intelligenteres Trocknen, weniger Arbeit

Bild vom Sensor, der den Stofftyp für präzises Waschen erkennt

Energieeinsparungen

Energieeffiziente Leistung

Bild eines leistungsstarken Wasserflusses für eine gründliche Reinigung

AI Dry®

KI-gestütztes optimales Trocknen

Bild, das die Reduzierung der Mikroplastikemissionen um bis zu 60 % zeigt.

TurboDry

Vollständig getrocknet in nur 81 Minuten

Ein vergrößertes und gedämpftes Stoffdetail

Allergy Care

Gründliche Reinigung, völlig sorgenfrei

Energieeffizienz

Energie sparen, Energiekosten senken

Erlebe energiesparendes Waschen mit der Energieeffizienzklasse B.

*Das Trocknermodell wird für seine Energieeffizienzbewertung einer separaten Standardprüfung unterzogen.1)

*LG interne Labortests basierend auf EN 61121:2013+A12:2025 mit dem Modell RH9X71WH.

LG Waschmaschine mit LG AI DD Emblem.

R290

Natürliches Kältemittel

R290-Kältemittel hat ein geringeres Treibhauspotenzial als R124a.

*Treibhauspotenzial: R290: etwa 3, R134a: etwa 1340²⁾

AI DUAL Inverter®

KI bis zum Kern, optimales Trocknen

AI Dry® verwendet AI DUAL Inverter ®³⁾, um das Trocknen abhängig von Stoff und Beladung anzupassen und so Zeit und Energie zu sparen. Zwei Zylinder reduzieren Vibrationen und steigern die Effizienz und Trocknen bei niedriger Temperatur hilft, Einlaufen zu vermeiden. Umfasst 10 Jahre Garantie auf Schlüsselkomponenten.

Abbildung eines LG Trockners in einem grün gestalteten Interieur mit der AI DUAL Inverter-Komponente als optisches Highlight

Abbildung eines kombinierten Piktogramms aus Blitz und Pfeil nach unten als Symbol für Energieeinsparung

Energieeinsparung

Abbildung eines abzeichenförmigen Piktogramms, das für eine 10-jährige Garantie steht

10 Jahre Garantie

Bild eines Piktogramms, das einen Finger über den Lippen zeigt, was weniger Lärm symbolisiert

Weniger Lärm

Abbildung eines Piktogramms mit einem glänzenden Hemd als Symbol für schonende Textilpflege

Sanfte Stoffpflege

AI Dry®

KI-optimierte optimale Trocknung

AI Dry®⁴⁾ optimiert die Trocknung nach Gewebetyp und Beladungsgröße, was zu Energie- und Zeitersparnis sowie zu effizienten Ergebnissen bei weichen Textilien beiträgt.

AI Dry® auswählen

Weiche Stoffe genießen

TurboDry

Schneller Trocknen in 81 Minuten

Beschleunige den Trockenvorgang mit dem 81-Minuten-Trockenprogramm⁵⁾ dank DUAL Inverter Compressor für weniger Wartezeiten und mehr Freizeit.

Allergy Care

Schluss mit lebenden Hausstaubmilben

Das Allergy Care-Programm trocknet bei einer Innentemperatur von bis zu 60 °C. Dieser Prozess reduziert lebende Hausstaubmilben, die Allergien oder Atemwegsprobleme verursachen können.

Bild einer Decke und eines Teddybärs in einem LG Trockner mit dem Logo der British Allergy Foundation

*Das von der BAF (British Allergy Foundation) anerkannte Allergy Care-Programm reduziert Allergene wie Hausstaubmilben.

Smart Pairing

Waschen und Trocknen aufeinander abgestimmt

Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können mit der LG ThinQ®-Anwendung über Smart Pairing eingerichtet werden. Nach Abschluss des Waschvorgangs stellt der Trockner automatisch den optimalen Trocknungszyklus ein.

*Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können mit der LG ThinQ®-Anwendung über Smart Pairing eingerichtet werden. Nach Abschluss des Waschvorgangs stellt der Trockner automatisch den optimalen Trocknungszyklus ein.⁷⁾

Flusen-Doppelfilter

Entfernt Flusen und hält so Kleidungsstücke sauber

Ein Video, das zeigt, wie der Filter des LG Trockners in drei einfachen Schritten gereinigt und wieder installiert wird
SCHRITT 1

Nimm den Filter heraus und entsorge die Flusen vorsichtig im Müll.

Video, das die schrittweise des LG Trocknerfilters zeigt, von der Entfernung von Flusen bis zur erneuten Installation
SCHRITT 2

Löse beide Filter und spüle sie unter Wasser ab.

Eine Videoanleitung zur richtigen Reinigung und Pflege des LG Trocknerfilters
SCHRITT 3

Stelle sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, und setze ihn vorsichtig wieder ein.

Automatische Kondensatorreinigung⁸⁾

Keine manuelle Reinigung des Kondensators nötig

Entfernt automatisch Flusen und Schmutz aus dem Kondensator, um eine gleichbleibend hohe und leistungsstarke Trocknungsleistung zu gewährleisten. Dies vereinfacht nicht nur die Reinigung des Kondensators, sondern verringert auch mögliche Schäden an dem Teil, die bei einer manuellen Reinigung entstehen könnten.

LG ThinQ®

Smart Life beginnt mit einfacher Steuerung

Mit LG ThinQ® wäschst du Wäsche intelligenter – steuere die Maschine aus der Ferne, lade weitere Waschprogramme herunter und verbinde dich mit neuen Technologien wie Google Assistant.

Kontrolliere deine Wäsche jederzeit und überall

Mit der LG ThinQ®-App kannst du dich jetzt mit deinem Wäschetrockner verbinden. Starte das Programm durch einmaliges Tippen auf eine Schaltfläche.

Einfache Wartung und Überwachung

Ob tägliche Wartung oder größere Aufgaben, mit der ThinQ®-App kannst du den Energieverbrauch deines Trockners ganz bequem überwachen.

Freihändiges Bedienen mittels Sprachassistent

Sage deinem Smart Speaker oder KI-Assistenten, was du brauchst, und lass deinen Trockner den Rest erledigen.

*Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.⁹⁾

FAQ

Q.

Was sollte ich beim Kauf eines Wäschetrockners beachten?

A.

Berücksichtige bei der Auswahl eines Wäschetrockners Faktoren wie Kapazität, Energieeffizienz und Trocknungstechnologie. LG Trockner verfügen über Sensor Dry, das den Feuchtigkeitsgehalt erkennt und die Trocknungszeit für bessere Ergebnisse entsprechend einstellt. Die Dual Inverter Heat Pump® trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei und hält gleichzeitig die Leistung aufrecht. Mit der ThinQ®-Technologie kannst du für noch mehr Komfort deinen Trockner aus der Ferne steuern. Das elegante, moderne Design von LG fügt sich mühelos in jeden Wäscheraum ein.

Q.

Sind Kondenstrockner energieeffizient?

A.

Ja, LG Kondenstrockner sind auf Energieeffizienz ausgelegt. Die Dual Inverter Heat Pump®-Technologie von LG reduziert den Energieverbrauch weiter und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Modellen erhebliche Einsparungen. LG Trockner sind also eine gute Wahl: Sie senken deine Stromrechnungen, während sie gleichzeitig eine hervorragende Trocknungsleistung bieten und deinen CO2-Fußabdruck reduzieren.

Q.

Verfügen integrierte Wäschetrockner über intelligente Technologie?

A.

Absolut! Die integrierten Wäschetrockner von LG verfügen über die ThinQ®-Technologie, mit der du deinen Trockner über eine Smartphone-App aus der Ferne steuern können. Du kannst den Fortschritt des Programms überwachen, Benachrichtigungen erhalten und potenzielle Probleme beheben, was dir mehr Komfort und Sicherheit bietet. Diese intelligente Integration macht das Wäschemanagement einfacher und effizienter, sodass du mehr Zeit für andere Aufgaben hast.

Q.

Sind Trockner für empfindliche Textilien geeignet?

A.

Ja, LG Trockner haben spezielle Programmoptionen für empfindliche Stoffe, wie z. B. das Programm „Delicate“, das bei niedrigeren Temperaturen arbeitet und nur sanft schleudert. So wird sichergestellt, dass auch deine empfindlichsten Kleidungsstücke ohne Beschädigung gepflegt werden. Das fortschrittliche Trommeldesign von LG sorgt für schonendes Waschen und bewahrt die Qualität deiner Kleidung. Wenn es um empfindliche Stoffe geht, bieten LG Trockner sichere und effiziente Zyklen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Q.

Muss für dieses Produkt eine zusätzliche Lüftung installiert werden?

A.

LG Trockner benötigen keine Lüftung und können überall und ohne besonderen Vorgaben an den Aufstellort betrieben werden.

Q.

Worauf muss ich achten, wenn ich Waschmaschine und Trockner übereinander aufstellen will?

A.

Damit sichergestellt ist, dass du Waschmaschine und Trockner gefahrlos, verlässlich und problemlos nutzen kannst, solltest du die folgenden Punkte beachten.

 

1. Kompatibilität: Zunächst musst du dich davon überzeugen, dass Waschmaschine und Trockner miteinander kompatibel sind. Es wird empfohlen, LG Trockner nur mit LG Trommelwaschmaschinen zu kombinieren. (Mögliche Tiefen von Waschmaschinen: 565, 615 mm)

2. Installationsfreiraum: Überprüfe die Maße des Aufstellorts zum Platzieren von Waschmaschine und Trockner nebeneinander. Achte zudem darauf, dass ausreichend Freiraum zum Öffnen der Türen von Waschmaschine und Trockner vorhanden ist.

3. Installation durch eine Fachkraft: Der Trockner kann mithilfe eines Stapelsets zuverlässig an der LG Waschmaschine gesichert werden. Das Installieren des Trockners auf die Waschmaschine und die Überprüfung auf ordnungsgemäße Installation dürfen nur von einer zugelassenen Servicekraft vorgenommen werden.

Q.

Was ist die zu erwartende Lebensdauer eines Wäschetrockners?

A.

Die Lebensdauer eines Produkt ist von mehreren Faktoren wie Qualität des Produkts und Häufigkeit von Nutzung und Wartung abhängig.Damit dein Trockner eine möglichst lange Lebensdauer erreicht, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich.

 1. Reinige vor und nach dem Trocknen von Wäsche den Bereich um den Filter und halte den Flusen-Doppelfilter sauber, indem du ihn mit Wasser auswäschst. 2. Halte das Innere des Trockners frei von Staub und lass die Tür des Trockners vor und nach dem Trocknen leicht geöffnet, damit das Innere belüftet wird. 3. Es wird empfohlen, Kondensator und Trommel durch regelmäßiges Ausführen der Programme „Kondensatorpflege“ und „Trommelpflege“ zu pflegen.

Q.

Welche Textilien gehören nicht in den Trockner?

A.

Informiere dich anhand des Pflegeetiketts am Kleidungsstück und wähle das empfohlene Trocknungsprogramm aus. Die folgenden Dinge gehören nicht in den Trockner: – Brennbare Gegenstände: Kleidungsstücke getränkt mit Wachs, Öl, Farbe, Kraftstoffen, Entfettern, Trockenreinigungsmitteln, Kerosin usw., Elektroheizdecken, Teppiche – Wärmeempfindliche Kleidungsstücke

Q.

Wie lange dauert das Trocknen von Kleidungsstücken in einem Trockner mit Wärmepumpe?

 

A.

Die zum Trocknen der Kleidung in einem Trockner mit Wärmepumpe benötigte Zeit ist von Faktoren wie Typ des Stoffes und Gewicht der Wäsche abhängig.

1. Stofftyp: Kleidungsstücke aus schweren Materialien wie Jeansstoff brauchen länger als Kleidungsstücke aus leichten Stoffen wie Polyester.

2. Gewicht der Wäsche: Je mehr Wäsche in den Trockner gegeben wird, desto länger ist die Trocknungszeit.

Q.

Wie entleere ich den Wassertank in einem LG Trockner?

 

A.

Detaillierte Anweisungen findest du im offiziellen YouTube-Video von LG.
Kurz gesagt, ziehst du einfach den Wassertank heraus, entleerst das gesammelte Wasser und setzt den Tank sicher wieder ein.


Frontlader-Waschmaschine in einem modernen Waschraum.

Passt sich an dein Interieur an

Waschmaschine mit Tür aus gehärtetem Glas.

Tür aus gehärtetem Glas

Nahaufnahme der Waschmaschinentrommel bei geöffneter Tür.

Gleichmäßiges Trocknen, jedes Mal

Waschmaschinen-Drehknopf und Bedienfeld.

Flach & Minimal

Nahaufnahme des Anzeigefelds des LG Trockners

Besser sichtbares Display

1) Energieeffizienz

– Das Trocknermodell wird für seine Energieeffizienzbewertung einer separaten Standardprüfung unterzogen.

- LG interne Labortests basierend auf EN 61121:2013+A12:2025 mit Modell RH9X71WH.

 

2) R290

– GWP (Global Warming Potential, Treibhauspotenzial) R290: etwa 3, R134a: etwa 1340

 

3) AI DUAL Inverter

– Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das Al Dry®-Programm eine Reduzierung der Trocknungszeit und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.). (Basierend auf dem repräsentativen Modell von AI Dry: RH90X75V3N. Die Ergebnisse können je nach Modell, Belastung und Umgebung variieren.) Nicht in allen Situationen werden Einsparungen erzielt. Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren. **Die KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] verwendet werden. ***Getestet von Intertek im August 2024, Baumwollprogramm des LG Wärmepumpentrockners im Vergleich zum Trocknungsmodus eines herkömmlichen LG Waschtrockners, basierend auf 3 kg IEC-Beladung mit 60 % Anfangsfeuchte (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW). ****Die 10-jährige Garantie gilt nur für den Dual Inverter Compressor und den Inverter-Motor. Die Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren. *****Lärmpegel: 62 dB (Schallpegel), basierend auf der EU-Verordnung 392/2012 (RH90X75V3N). 

 

4) AI Dry®

– Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das Al Dry®-Programm eine Reduzierung der Trocknungszeit und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mischmenge von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.). (RH90X75V3N). Die Waschzeit oder der Energieverbrauch kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren. *Die KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] verwendet werden.

 

5) TurboDry 

– Getestet von Intertek im Juli 2024. TurboDry-Programm mit 5 kg Beladung (gemischte Hemden, T-Shirt aus 100 % Polyester, T-Shirt aus 100 % Baumwolle) mit einem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt von 33 % bei einer Temperatur von 23 °C.℃. Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

 

6) Allergy Care 

– Das von der BAF (British Allergy Foundation) anerkannte Allergy Care-Programm reduziert das Hausstaubmilbenallergen.

 

7) Smart Paring

– Waschmaschine und Trockner sind per WLAN verbunden und können per Smart Pairing über die LG ThinQ®-Anwendung eingerichtet werden, so stellt der Trockner automatisch den optimalen Trockengang ein, wenn der Waschvorgang abgeschlossen ist.

 

8) Automatische Kondensatorreinigung 

– Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung variieren.– Wie häufig eine „Automatische Kondensatorreinigung“ erfolgt, ist von der Menge und dem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche abhängig.

 

9) LG ThinQ® 

– Der Support für Smart-Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.

Alle Spezifikationen

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Farbe (Front)

    Weiß

  • Tür (Material)

    Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas

KAPAZITÄT

  • Nennkapazität Trocknen (in kg)

    10,0

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)

    3-19 Stunden

  • Anzeigetyp

    Wählen + Berühren LED

  • Angabe bei Türverriegelung

    Ja

  • Zeitanzeige

    18:88

MERKMALE

  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen

    Nein

  • AI DD®

    Nein

  • Bauart

    Kondensatortrockner (lüfterlos)

  • Automatisch Selbstreinigender Kondensator

    Ja

  • Signalton bei Programmende

    Ja

  • ECO Hybrid System

    Ja

  • Dual Inverter Wärmepumpentechnologie

    Ja

  • Automatischer Neustart

    Nein

  • Inverter Direct Drive®

    Nein

  • Wechselbarer Türanschlag

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Sensor Dry

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Nivellierfüße

    Ja

  • Trommelmaterial

    Ja

  • Doppeltes Flusensieb

    Ja

  • Indikator Wasserstand

    Ja

  • Art der Wärmequelle

    Elektrische Wärmepumpe

  • Invertermotor

    Ja

ENERGIE

  • Energieeffizienzklasse (A bis G)

    C

PROGRAMME

  • Allergy Care

    Ja

  • Schnelltrocknung

    Nein

  • Wolle

    Ja

  • Sportbekleidung

    Ja

  • Lufttrocknen

    Nein

  • AI Dry

    Ja

  • Auffrischen Bettdecken

    Nein

  • Voluminöse Wäsche

    Nein

  • Baumwolle

    Ja

  • Baumwolle +

    Nein

  • Feinwäsche

    Nein

  • Download/Neu

    Ja

  • Daunenjacken-Auffrischung

    Nein

  • Bettdecken

    Nein

  • Pflegeleicht

    Ja

  • Eco

    Ja

  • Jeans

    Nein

  • Mix

    Ja

  • Schnell 30

    Nein

  • Quick 40

    Nein

  • Korbtrocken

    Nein

  • Auffrischen

    Nein

  • Hautpflege

    Nein

  • Dampf-Hygieneprogramm

    Nein

  • Dampf-Auffrischprogramm

    Nein

  • Zeitprogramm

    Ja

  • Handtücher

    Ja

  • Turbo Dry

    Ja

  • Warm Trocknen/Lüften

    Nein

WEITERE OPTIONEN

  • WLAN

    Ja

  • Ton An/Aus

    Ja

  • Kindersicherung

    Ja

  • Zeitverzögerung

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Fernstart

    Ja

  • Steam

    Nein

  • Anti-Falten

    Ja

  • Kondensatorpflege

    Ja

  • Trommelpflege

    Ja

  • Trocknungsgrad

    3 Stufen

  • Trockenzeit

    Ja

  • Favorit

    Nein

  • Weniger Zeit

    Nein

  • Mehr Zeit

    Nein

  • Schranktrocken

    Nein

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Programmüberwachung

    Ja

  • ThinQ® App-Kompatibilität

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)

    660 x 890 x 702

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    600 x 850 x 660

  • Produktgewicht (in kg)

    53,0

  • Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)

    56,0

  • Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)

    1.140

OPTIONEN / ZUBEHÖR

  • LG TWINWash-kompatibel

    Nein

  • Ablaufschlauchset

    Ja

  • Gestellbaugruppe

    Ja

  • Zwischenbaurahmen

    Ja

EAN CODE

  • EAN

    8806096721483

PRODUKTINFORMATION (TROCKNER) - AKTUELLER STANDARD

  • EU Ecolabel-prämiert

    Nein

  • Automatischer Wäschetrockner

    Ja

  • Kondensationseffizienzklasse

    B

  • Energieverbrauch Teilbeladung (E dry1/2; in kWh)

    0,89

  • Energieverbrauch Vollbeladung (Edry; in kWh)

    1,70

  • Durchschnittliche Kondensationseffizienz Vollbeladung (C dry; in %)

    91

  • Durchschnittliche Kondensationseffizienz Teilbeladung (C dry1/2; in %)

    91

  • Schallleistungspegel (gewichteter Durchschnittswert in dB)

    62

  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)

    0,5

  • Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)

    0,5

  • Standardtrocknungsprogramm

    Eco + Schranktrocknen + Effizienz

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)

    308

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beiTeilbefüllung (T dry1/2 in Min.)

    180

  • Gewichtete Kondensationseffizienz (in %)

    91

  • Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)

    108

  • Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (in Min.)

    211

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

