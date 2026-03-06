Waschmaschine Weiß (EEK A-40%*, 11 kg, 1400 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX7012

Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Dank Deep Learning, basierend auf Tausenden von aus Waschvorgängen gewonnenen Daten, kann die Waschmaschine automatisch Stoffeigenschaften wie Gewicht und Weichheit erkennen. Das Ergebnis? 10 %* besserer Schutz für Textilien, damit deine Kleidung weiter toll aussieht. Die Wi-Fi-fähigen intelligenten Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ™-App auf deinem Smartphone gesteuert werden, die sich mit deiner intelligenten Waschmaschine verbindet, wo immer du bist. Starte dein Gerät per Tastendruck oder per Sprachassistent, erhalte eine Benachrichtigung, wenn die Wäscheladung abgeschlossen ist, führe Smart Diagnosis™ zur Fehlerbehebung durch und lade maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter – alles über die ThinQ™-App.

*Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.

*KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die KI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.