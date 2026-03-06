About Cookies on This Site

Waschmaschine Weiß (EEK A-40%*, 11 kg, 1400 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX7012

Energieklasse : EU
Produktblatt
Waschmaschine Weiß (EEK A-40%*, 11 kg, 1400 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX7012

F4WX7012
Frontansicht
Ansicht mit geöffneter Tür
Ansicht von oben
Ansicht Bedienfeld
Ansicht Dosierklappe
Nahansicht geöffnete Tür
Draufsicht Dosierklappe
Ansicht links
Ansicht schräg links
Ansicht rechts
Ansicht schräg rechts
Ansicht schräg unten rechts
Ansicht seitlich
Rückansicht
Hauptmerkmale

  • EEK A-40%: ganze 40% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
  • AI Wash: Passt das Waschprogramm an Stoffart und Beladungsgröße an für mehr Gewebeschutz
  • AI DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern
  • TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
  • Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care
  • Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie*

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr
"Ein Video, das Nahaufnahmen von Details der LG-Waschmaschine zeigt, beispielsweise das Innere der Trommel und das Bedienfeld. "

Intelligente und fortschrittliche Wäsche

Bild vom Sensor, der den Stofftyp für präzises Waschen erkennt

AI Wash mit AI DD

Wählt automatisch den optimalen Waschgang für deine Wäsche

Bild eines leistungsstarken Wasserflusses für eine gründliche Reinigung

TurboWash® 360°

Schnelles und leistungsstarkes Waschen in nur 39 Minuten2)

Ein vergrößertes und gedämpftes Stoffdetail

Tiefenreinigung

Allergy Care mit Dampfkraft3)

Bild, das die Reduzierung der Mikroplastikemissionen um bis zu 60 % zeigt.

Mikroplastik-Pflegeprogramm

Sanfte Trommelbewegungen reduzieren Reibung der Wäsche

AI Wash mit AI DD

Passt Wasser, Waschmittel und Waschzeit automatisch an Gewicht und Gewebe an

AI Wash 1.01) optimiert die Waschbewegungen je nach Wäschetyp. Es kann zur Verbesserung von Stoffpflege und Energieeinsparungen bei weichen Stoffen beitragen.

Video, das den LG AI-Waschzyklus zur Erfassung von Lasten und zur Erkennung des Stofftyps zeigt

Bild, das die Reduzierung der Mikroplastikemissionen um bis zu 60 % auf einem Hintergrundbild mit Wellen zeigt.

TurboWash® 360°

Gründliche Reinigung in 39 Minuten

Das 3D-Multidüsensystem sprüht Wasser und Waschmittel gleichzeitig in vier Richtungen, minimiert Gewebeschäden und sorgt für eine gründliche Reinigung in nur 39 Minuten2).

Steam

Sanfte Tiefenreinigung mit Dampf

LG Steam3) reduziert Allergene für eine schonende, hygienische Tiefenreinigung deiner Kleidung.

Größere Kapazität

Mehr Wäsche auf einmal, mehr Zeit für dich

Mehr Trommelkapazität4), gleiche Gerätegröße – für größere Wäschemengen pro Waschgang.

Video, das zeigt, wie man mehr Wäsche hinzufügen kann, wenn die Trommel in der Waschmaschine größer wird.

Erlebe die Vorteile einer geräumigen Trommel

AI Wash mit AI DD

Mikroplastik-Pflegeprogramm

Reduziert Mikroplastik‑Emissionen um bis zu 60 %

Sanfte Trommelbewegungen verringern die Reibung und reduzieren dadurch die Abgabe von Mikroplastik um bis zu 60 % 5).

Bild, das die Reduzierung der Mikroplastikemissionen um bis zu 60 % auf einem Hintergrundbild mit Wellen zeigt.

Bild, das die Reduzierung der Mikroplastikemissionen um bis zu 60 % auf einem Hintergrundbild mit Wellen zeigt.

Smart Pairing

Waschen und Trocknen – smart miteinander vernetzt

Smart Pairing: nutzt die Daten der verbundenen Waschmaschine, um automatisch den passenden Trocknungszyklus auszuwählen.

*Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Waschmaschine und Trockner über dein Wi-Fi-Heimnetzwerk miteinander verbunden und in der intelligenten Anwendung LG ThinQ registriert sein.

*Diese Waschmaschine kann mit dem LG-Trockner mit Wi-Fi kombiniert werden.

ThinQ®

Smarte Steuerung, smarteres Lebe

Flexibel steuern – jederzeit und überall

Über die ThinQ®‑App kannst du deine Geräte verbinden und Programme ganz einfach unterwegs starten.

Einfache Wartung und komfortable Steuerung

Mit der ThinQ®‑App hast du deine Waschmaschine jederzeit im Blick – von Energieverbrauch und Status bis hin zu wichtigen Wartungsinformationen.

Waschgang per Sprachassistent starten

Sag einfach deinem kompatiblen Smart‑Lautsprecher oder KI‑Assistenten Bescheid – deine Waschmaschine kümmert sich um den Rest.

*Der Support für kompatible Smart-Home-Geräte ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.

FAQs

Q.

Wie groß ist die Standard-Waschmaschine für einen durchschnittlichen Haushalt?

A.

Alle Waschmaschinen von LG sind in Standardhöhe und Standardbreite erhältlich. Die Tiefe der Waschmaschinen von LG ist von Größe/Fassungsvermögen der Trommel abhängig. Die Abmessungen sind standardmäßig: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565–675 mm.

Q.

Welches Fassungsvermögen sollte eine Waschmaschine haben?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.

Q.

Wie wähle ich den richtigen Waschgang aus?

A.

Im Allgemeinen solltest du das Pflegeetikett auf deiner Kleidung beachten und das entsprechende Waschprogramm an deiner Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen den Weichheitsgrad, um die passende Wäsche zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn du deine LG Waschmaschine und deinen Trockner miteinander verbindest, wählen die Geräte den richtigen Wasch-/Trockengang aus, ohne dass du den Drehknopf betätigen musst.

Q.

Wie profitiert meine Wäsche von Deep-learning AI DD™?

A.

Die Deep-learning AI DD™-Maschinen von LG verwenden intelligente Technologie, um das Gewicht und die Stoffart deiner Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis? Die automatische Waschbewegungs-Optimierung deiner Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, sodass deine wertvolle Kleidung weiter toll aussieht. DirectDrive™ Motoren bieten 6-Bewegungstechnologie für eine effektive Wäsche mit weniger beweglichen Teilen, wodurch das Gerät langlebiger und energieeffizienter wird.

Q.

Was kann eine intelligente Waschmaschine?

A.

Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Dank Deep Learning, basierend auf Tausenden von aus Waschvorgängen gewonnenen Daten, kann die Waschmaschine automatisch Stoffeigenschaften wie Gewicht und Weichheit erkennen. Das Ergebnis? 10 %*  besserer Schutz für Textilien, damit deine Kleidung weiter toll aussieht. Die Wi-Fi-fähigen intelligenten Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ™-App auf deinem Smartphone gesteuert werden, die sich mit deiner intelligenten Waschmaschine verbindet, wo immer du bist. Starte dein Gerät per Tastendruck oder per Sprachassistent, erhalte eine Benachrichtigung, wenn die Wäscheladung abgeschlossen ist, führe Smart Diagnosis™ zur Fehlerbehebung durch und lade maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter – alles über die ThinQ™-App.

 

*Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.

*KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die KI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

Q.

Was ist die LG-Schnellwaschfunktion?

A.

Die schnelle TurboWash™ 360˚-Technologie von LG liefert gründlich gereinigte Kleidung in nur 39 Minuten, mit einer Wäsche, die auf die Bedürfnisse deiner Kleidung zugeschnitten ist. Das 3D-Multispray schießt Wasserstrahlen aus verschiedenen Winkeln, während die intelligente Umrichterpumpe die Leistung des Wassersprühstrahls steuert – kombiniert zu einem ausgewogenen Verhältnis von Sprühleistung, Waschmittel und Zyklusbewegung, was deine wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Gewebepflege einzugehen.

Q.

Was ist die Dampffunktion in einer LG-Waschmaschine?

A.

Die proprietäre Steam™-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft effektiv Allergene. Die Allergy Care-Funktion dampft die Kleidung zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lösen und Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben aufzulösen.

Q.

Wie funktioniert die automatische Dosierung?

A.

Das automatische Dosiersystem des Automatischen Dosierers von LG ermöglicht es dir, eine Ladung Waschmittel in den Spender zu geben und deine Waschmaschine die Arbeit machen zu lassen. Die in die Waschmaschine integrierte Technologie erkennt das Gewicht der Ladung und fügt jedes Mal automatisch genau die richtige Menge Waschmittel hinzu. Sie beseitigt das Risiko einer Überdosierung, spart deine Zeit und verlängert die Lebensdauer deiner Kleidung. Die richtige Dosierung des Waschmittels trägt auch dazu bei, dass Frontlader-Waschmaschinen in gutem Funktionszustand bleiben. Einfach die Tür schließen und auf Start drücken!

Q.

Wie registriere ich mein Produkt bei ThinQ?

A.

1 Stelle sicher, dass sowohl dein Produkt als auch dein Internet-Router eingeschaltet sind.

2 Bringe dein Produkt in die Nähe des Internet-Routers. Wenn der Abstand zwischen dem Produkt und dem Router zu weit ist, kann die Signalstärke schwach sein und es kann lange dauern, bis dein Produkt registriert ist.

3 Installiere die ThinQ-Anwendung. Weitere Anweisungen zur Installation der ThinQ-Anwendung und Registrierung deines Produkts findest du auf der für dein Land relevanten Seite.

Frontlader-Waschmaschine in einem modernen Waschraum.

Flaches und minimalistisches Design

Waschmaschine mit Tür aus gehärtetem Glas.

Tür aus Sicherheitsglas

Nahaufnahme der Waschmaschinentrommel bei geöffneter Tür.

Hygienische Edelstahlmitnehmer

Waschmaschinen-Drehknopf und Bedienfeld.

Intuitives Touchdisplay

LG Waschmaschine mit LG AI DD Emblem.

Intelligente Pflege mit AI Wash

AI Wash6), unterstützt von AI DD™, bietet optimale Wäsche je nach Wäschetyp und kann die Gewebepflege verbessern und den Energieverbrauch für weiche Gewebe reduzieren. Der Inverter Direct Drive Motor, der unsere Waschmaschinen mit Strom versorgt, ist zuverlässig und leise. Darüber hinaus sind unsere Maschinen auf eine hervorragende Energieeffizienz ausgelegt. Unsere Maschinen bieten eine langlebige Leistung und verfügen über eine Standardgarantie von 10 Jahren auf den Motor.

1)AI Wash 1.0

-Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.

-KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die KI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

Zusammenfassung

Abmessungen

Alle Spezifikationen

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Farbe (Front)

    Essence White (Glänzend)

  • Tür (Material)

    Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas

KAPAZITÄT

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    11,0

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)

    3-19 Stunden

  • Anzeigetyp

    Wählen + Berühren LED

  • Angabe bei Türverriegelung

    Ja

  • Zeitanzeige

    18:88

MERKMALE

  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen

    Ja

  • AI DD®

    Ja

  • Bauart

    Frontlader-Waschmaschine

  • Signalton bei Programmende

    Ja

  • Centum System®

    Nein

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • ezDispense®

    Nein

  • Automatischer Neustart

    Ja

  • Inverter Direct Drive®

    Ja

  • Schaumerkennungsprogramm

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Steam

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Nivellierfüße

    Ja

  • Edelstahltrommel

    Ja

  • TurboWash® 360°

    Ja

  • Trommelmaterial

    Ja

  • Vibrationssensor

    Ja

  • Material der Mitnehmer

    Schlanke Trommel aus Edelstahl

  • Wasserzufuhr (heiß/kalt)

    Nur Kaltwäsche

  • Wasserlevel

    Automatikfunktion

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1400

ENERGIE

  • Energieeffizienzklasse (Waschen)

    A

PROGRAMME

  • Bettdecken

    Nein

  • Koch-/Buntwäsche

    Ja

  • Babybekleidung mit Dampf

    Nein

  • AI Wash

    Ja

  • Allergy Care

    Ja

  • AI Wash

    Nein

  • Bettwäsche

    Nein

  • Kaltwäsche

    Nein

  • Buntpflege

    Nein

  • Baumwolle+

    Nein

  • Dunkle Wäsche

    Nein

  • Feinwäsche

    Nein

  • Download/Neu

    Ja

  • Daunenjacke

    Nein

  • Pflegeleicht

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Schonwäsche

    Nein

  • Hygiene

    Nein

  • Intensiv

    Nein

  • Mix

    Ja

  • Outdoor

    Nein

  • Schnell 14

    Ja

  • Schnell 30

    Nein

  • Kurzwäsche

    Nein

  • Schnelles Waschen+Trocknen

    Nein

  • Auffrischen

    Nein

  • Spülen+Schleudern

    Nein

  • Nachtprogramm

    Nein

  • Hautpflege

    Nein

  • Ärmelsaume und Kragen

    Nein

  • Schleudern

    Nein

  • Sportbekleidung

    Nein

  • Fleckenpflege

    Nein

  • Dampf Auffrischen

    Nein

  • Trommelreinigung

    Nein

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nein

  • TurboWash 59

    Nein

  • Waschen & Trocknen

    Nein

  • Handwäsche/Wolle

    Ja

WEITERE OPTIONEN

  • WLAN

    Ja

  • Wäsche hinzufügen

    Nein

  • Ton An/Aus

    Ja

  • Kindersicherung

    Ja

  • Zeitverzögerung

    Ja

  • Waschmittelmenge

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Vorwäsche

    Ja

  • Fernstart

    Ja

  • Spülen

    Nein

  • Spülen + Schleudern

    Nein

  • Spülen+

    Ja

  • Weichspülermenge

    Ja

  • Schleudern

    1400/800/400/Kein Schleudern

  • Steam

    Nein

  • Temp.

    Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash®

    Ja

  • Waschen

    Nein

  • Knitterschutz

    Nein

  • ColdWash

    Nein

  • ezDispense® Düsenreinigung

    Ja

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Programmüberwachung

    Ja

  • ThinQ® App-Kompatibilität

    Ja

  • Trommelreinigungs-Coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)

    660 x 890 x 660

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    600 x 850 x 565

  • Produktgewicht (in kg)

    68,0

  • Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)

    72,0

  • Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)

    620

  • Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)

    1.100

ENERGIE

  • Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh)

    31

  • EU Ecolabel-prämiert

    Ja

  • Dauer des unausgeschalteten Zustands (in Min.)

    5

  • Eco 40-60 (volle Ladung)

    0,603

  • Eco 40-60 (halbe Ladung)

    0,282

  • Eco 40-60 (Viertelladung)

    0,178

  • Energieeffizienzklasse

    A

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1.351

  • Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A))

    71

  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)

    0,50

  • Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)

    0,50

  • Energieeffizienzklasse (Schleudern)

    B

  • Feuchtigkeitsgehalt (Schleudern; in %)

    53,9

  • Standardprogramm (Waschen)

    Eco 40-60 40℃

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)

    216

  • Programmdauer halbe Ladung (in Min.)

    160

  • Programmdauer viertel Ladung (Waschen; in Min.)

    126

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    11,0

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter)

    46

EAN CODE

  • EAN

    8806096639030

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen" unter LG Privacy

