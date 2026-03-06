We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Waschmaschine Weiß (EEK A-40%*, 11 kg, 1400 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX7012
F4WX7012
()
Hauptmerkmale
- EEK A-40%: ganze 40% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
- AI Wash: Passt das Waschprogramm an Stoffart und Beladungsgröße an für mehr Gewebeschutz
- AI DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern
- TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
- Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care
- Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie*
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Intelligente und fortschrittliche Wäsche
AI Wash mit AI DD
Wählt automatisch den optimalen Waschgang für deine Wäsche
TurboWash® 360°
Schnelles und leistungsstarkes Waschen in nur 39 Minuten2)
Tiefenreinigung
Allergy Care mit Dampfkraft3)
Mikroplastik-Pflegeprogramm
Sanfte Trommelbewegungen reduzieren Reibung der Wäsche
AI Wash mit AI DD
Passt Wasser, Waschmittel und Waschzeit automatisch an Gewicht und Gewebe an
AI Wash 1.01) optimiert die Waschbewegungen je nach Wäschetyp. Es kann zur Verbesserung von Stoffpflege und Energieeinsparungen bei weichen Stoffen beitragen.
TurboWash® 360°
Gründliche Reinigung in 39 Minuten
Das 3D-Multidüsensystem sprüht Wasser und Waschmittel gleichzeitig in vier Richtungen, minimiert Gewebeschäden und sorgt für eine gründliche Reinigung in nur 39 Minuten2).
Steam
Sanfte Tiefenreinigung mit Dampf
LG Steam3) reduziert Allergene für eine schonende, hygienische Tiefenreinigung deiner Kleidung.
Größere Kapazität
Mehr Wäsche auf einmal, mehr Zeit für dich
Mehr Trommelkapazität4), gleiche Gerätegröße – für größere Wäschemengen pro Waschgang.
Erlebe die Vorteile einer geräumigen Trommel
AI Wash mit AI DD
Reduziert Mikroplastik‑Emissionen um bis zu 60 %
Sanfte Trommelbewegungen verringern die Reibung und reduzieren dadurch die Abgabe von Mikroplastik um bis zu 60 % 5).
Smart Pairing
Waschen und Trocknen – smart miteinander vernetzt
Smart Pairing: nutzt die Daten der verbundenen Waschmaschine, um automatisch den passenden Trocknungszyklus auszuwählen.
*Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Waschmaschine und Trockner über dein Wi-Fi-Heimnetzwerk miteinander verbunden und in der intelligenten Anwendung LG ThinQ registriert sein.
*Diese Waschmaschine kann mit dem LG-Trockner mit Wi-Fi kombiniert werden.
ThinQ®
Smarte Steuerung, smarteres Lebe
Flexibel steuern – jederzeit und überall
Über die ThinQ®‑App kannst du deine Geräte verbinden und Programme ganz einfach unterwegs starten.
Einfache Wartung und komfortable Steuerung
Mit der ThinQ®‑App hast du deine Waschmaschine jederzeit im Blick – von Energieverbrauch und Status bis hin zu wichtigen Wartungsinformationen.
Waschgang per Sprachassistent starten
Sag einfach deinem kompatiblen Smart‑Lautsprecher oder KI‑Assistenten Bescheid – deine Waschmaschine kümmert sich um den Rest.
*Der Support für kompatible Smart-Home-Geräte ist vom konkreten Land und der Einrichtung des konkreten Smart Homes abhängig.
FAQs
Q.
Wie groß ist die Standard-Waschmaschine für einen durchschnittlichen Haushalt?
A.
Alle Waschmaschinen von LG sind in Standardhöhe und Standardbreite erhältlich. Die Tiefe der Waschmaschinen von LG ist von Größe/Fassungsvermögen der Trommel abhängig. Die Abmessungen sind standardmäßig: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565–675 mm.
Q.
Welches Fassungsvermögen sollte eine Waschmaschine haben?
A.
LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.
Q.
Wie wähle ich den richtigen Waschgang aus?
A.
Im Allgemeinen solltest du das Pflegeetikett auf deiner Kleidung beachten und das entsprechende Waschprogramm an deiner Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen den Weichheitsgrad, um die passende Wäsche zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn du deine LG Waschmaschine und deinen Trockner miteinander verbindest, wählen die Geräte den richtigen Wasch-/Trockengang aus, ohne dass du den Drehknopf betätigen musst.
Q.
Wie profitiert meine Wäsche von Deep-learning AI DD™?
A.
Die Deep-learning AI DD™-Maschinen von LG verwenden intelligente Technologie, um das Gewicht und die Stoffart deiner Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis? Die automatische Waschbewegungs-Optimierung deiner Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, sodass deine wertvolle Kleidung weiter toll aussieht. DirectDrive™ Motoren bieten 6-Bewegungstechnologie für eine effektive Wäsche mit weniger beweglichen Teilen, wodurch das Gerät langlebiger und energieeffizienter wird.
Q.
Was kann eine intelligente Waschmaschine?
A.
Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Dank Deep Learning, basierend auf Tausenden von aus Waschvorgängen gewonnenen Daten, kann die Waschmaschine automatisch Stoffeigenschaften wie Gewicht und Weichheit erkennen. Das Ergebnis? 10 %* besserer Schutz für Textilien, damit deine Kleidung weiter toll aussieht. Die Wi-Fi-fähigen intelligenten Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ™-App auf deinem Smartphone gesteuert werden, die sich mit deiner intelligenten Waschmaschine verbindet, wo immer du bist. Starte dein Gerät per Tastendruck oder per Sprachassistent, erhalte eine Benachrichtigung, wenn die Wäscheladung abgeschlossen ist, führe Smart Diagnosis™ zur Fehlerbehebung durch und lade maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter – alles über die ThinQ™-App.
*Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.
*KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die KI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.
Q.
Was ist die LG-Schnellwaschfunktion?
A.
Die schnelle TurboWash™ 360˚-Technologie von LG liefert gründlich gereinigte Kleidung in nur 39 Minuten, mit einer Wäsche, die auf die Bedürfnisse deiner Kleidung zugeschnitten ist. Das 3D-Multispray schießt Wasserstrahlen aus verschiedenen Winkeln, während die intelligente Umrichterpumpe die Leistung des Wassersprühstrahls steuert – kombiniert zu einem ausgewogenen Verhältnis von Sprühleistung, Waschmittel und Zyklusbewegung, was deine wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Gewebepflege einzugehen.
Q.
Was ist die Dampffunktion in einer LG-Waschmaschine?
A.
Die proprietäre Steam™-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft effektiv Allergene. Die Allergy Care-Funktion dampft die Kleidung zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lösen und Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben aufzulösen.
Q.
Wie funktioniert die automatische Dosierung?
A.
Das automatische Dosiersystem des Automatischen Dosierers von LG ermöglicht es dir, eine Ladung Waschmittel in den Spender zu geben und deine Waschmaschine die Arbeit machen zu lassen. Die in die Waschmaschine integrierte Technologie erkennt das Gewicht der Ladung und fügt jedes Mal automatisch genau die richtige Menge Waschmittel hinzu. Sie beseitigt das Risiko einer Überdosierung, spart deine Zeit und verlängert die Lebensdauer deiner Kleidung. Die richtige Dosierung des Waschmittels trägt auch dazu bei, dass Frontlader-Waschmaschinen in gutem Funktionszustand bleiben. Einfach die Tür schließen und auf Start drücken!
Q.
Wie registriere ich mein Produkt bei ThinQ?
A.
1 Stelle sicher, dass sowohl dein Produkt als auch dein Internet-Router eingeschaltet sind.
2 Bringe dein Produkt in die Nähe des Internet-Routers. Wenn der Abstand zwischen dem Produkt und dem Router zu weit ist, kann die Signalstärke schwach sein und es kann lange dauern, bis dein Produkt registriert ist.
3 Installiere die ThinQ-Anwendung. Weitere Anweisungen zur Installation der ThinQ-Anwendung und Registrierung deines Produkts findest du auf der für dein Land relevanten Seite.
1)AI Wash 1.0
-Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.
-KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die KI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.
Zusammenfassung
Abmessungen
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Farbe (Front)
Essence White (Glänzend)
Tür (Material)
Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas
KAPAZITÄT
Nennkapazität Waschen (in kg)
11,0
STEUERUNG & ANZEIGE
Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)
3-19 Stunden
Anzeigetyp
Wählen + Berühren LED
Angabe bei Türverriegelung
Ja
Zeitanzeige
18:88
MERKMALE
6 unterschiedliche Trommelbewegungen
Ja
AI DD®
Ja
Bauart
Frontlader-Waschmaschine
Signalton bei Programmende
Ja
Centum System®
Nein
Wäsche hinzufügen
Ja
ezDispense®
Nein
Automatischer Neustart
Ja
Inverter Direct Drive®
Ja
Schaumerkennungsprogramm
Ja
LoadSense
Ja
Steam
Ja
Trommelbeleuchtung
Ja
Nivellierfüße
Ja
Edelstahltrommel
Ja
TurboWash® 360°
Ja
Trommelmaterial
Ja
Vibrationssensor
Ja
Material der Mitnehmer
Schlanke Trommel aus Edelstahl
Wasserzufuhr (heiß/kalt)
Nur Kaltwäsche
Wasserlevel
Automatikfunktion
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1400
ENERGIE
Energieeffizienzklasse (Waschen)
A
PROGRAMME
Bettdecken
Nein
Koch-/Buntwäsche
Ja
Babybekleidung mit Dampf
Nein
AI Wash
Ja
Allergy Care
Ja
AI Wash
Nein
Bettwäsche
Nein
Kaltwäsche
Nein
Buntpflege
Nein
Baumwolle+
Nein
Dunkle Wäsche
Nein
Feinwäsche
Nein
Download/Neu
Ja
Daunenjacke
Nein
Pflegeleicht
Ja
Eco 40-60
Ja
Schonwäsche
Nein
Hygiene
Nein
Intensiv
Nein
Mix
Ja
Outdoor
Nein
Schnell 14
Ja
Schnell 30
Nein
Kurzwäsche
Nein
Schnelles Waschen+Trocknen
Nein
Auffrischen
Nein
Spülen+Schleudern
Nein
Nachtprogramm
Nein
Hautpflege
Nein
Ärmelsaume und Kragen
Nein
Schleudern
Nein
Sportbekleidung
Nein
Fleckenpflege
Nein
Dampf Auffrischen
Nein
Trommelreinigung
Nein
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nein
TurboWash 59
Nein
Waschen & Trocknen
Nein
Handwäsche/Wolle
Ja
WEITERE OPTIONEN
WLAN
Ja
Wäsche hinzufügen
Nein
Ton An/Aus
Ja
Kindersicherung
Ja
Zeitverzögerung
Ja
Waschmittelmenge
Ja
Trommelbeleuchtung
Ja
Vorwäsche
Ja
Fernstart
Ja
Spülen
Nein
Spülen + Schleudern
Nein
Spülen+
Ja
Weichspülermenge
Ja
Schleudern
1400/800/400/Kein Schleudern
Steam
Nein
Temp.
Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃
Trommelreinigung
Ja
TurboWash®
Ja
Waschen
Nein
Knitterschutz
Nein
ColdWash
Nein
ezDispense® Düsenreinigung
Ja
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis®
Ja
Download/Neu
Ja
Energieüberwachung
Ja
Fernstart und Programmüberwachung
Ja
ThinQ® App-Kompatibilität
Ja
Trommelreinigungs-Coach
Ja
Smart Pairing
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)
660 x 890 x 660
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
600 x 850 x 565
Produktgewicht (in kg)
68,0
Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)
72,0
Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)
620
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)
1.100
ENERGIE
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh)
31
EU Ecolabel-prämiert
Ja
Dauer des unausgeschalteten Zustands (in Min.)
5
Eco 40-60 (volle Ladung)
0,603
Eco 40-60 (halbe Ladung)
0,282
Eco 40-60 (Viertelladung)
0,178
Energieeffizienzklasse
A
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1.351
Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A))
71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)
0,50
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)
0,50
Energieeffizienzklasse (Schleudern)
B
Feuchtigkeitsgehalt (Schleudern; in %)
53,9
Standardprogramm (Waschen)
Eco 40-60 40℃
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)
216
Programmdauer halbe Ladung (in Min.)
160
Programmdauer viertel Ladung (Waschen; in Min.)
126
Nennkapazität Waschen (in kg)
11,0
Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter)
46
EAN CODE
EAN
8806096639030
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
