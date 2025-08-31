Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Waschmaschine Essence White (A-40%*, 8 kg, 1.400 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX708YC
MEZ00867201 F4WX708YC 25.9.1.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Waschmaschine Essence White (A-40%*, 8 kg, 1.400 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX708YC

MEZ00867201 F4WX708YC 25.9.1.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Waschmaschine Essence White (A-40%*, 8 kg, 1.400 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F4WX708YC

F4WX708YC
Hauptmerkmale

  • A -40%: ganze 40% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"*
  • AI Wash: Passt das Waschprogramm an Stoffart und Beladungsgröße an für mehr Gewebeschutz
  • AI DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern
  • TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
  • Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie**

    *Ganze 40% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"

    **Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

"Ein Video, das Nahaufnahmen von Details der LG-Waschmaschine zeigt, beispielsweise das Innere der Trommel und das Bedienfeld. "

Smart und fortschrittlich Waschen

Bild, das die Reduzierung der Mikroplastikemissionen um bis zu 60 % zeigt.

Reduziert Mikroplastik

Sanfte Bewegungen reduzieren die Reibung beim Waschen.

Das Bild des Sensors erkennt den Stofftyp für eine präzise Wäsche.

Smart Waschen

Zyklen, die sich Gewicht und Stoff anpassen.

Bild eines starken Wasserstrahls für gründliche Reinigung.

Schnell Waschen

Schnelle und leistungsstarke Reinigung in nur 39 Minuten⁴⁾

Mikroplastik-Programm

Reduziert Mikroplastikemissionen um bis zu 60 %

Die Schwing- und Schleuderbewegungen reduzieren die Reibung während des Waschvorgangs und senken die Mikroplastikemissionen um bis zu 60 %2).

Bild, das die Reduzierung der Mikroplastikemissionen um bis zu 60 % auf einem Hintergrundbild mit Wellen zeigt.

2) Mikroplastik-Pflegezyklus

-Getestet von Intertek im Juli 2023. Mikroplastik-Pflegezyklus mit 3 kg Beladung (100 % Polyester-Trainingsjacke) im Vergleich zum Mischgewebezyklus (F4Y7EYPBW). Vergleich durch Messung der durch einen 20-μm-Filter gefilterten Mikroplastikmenge.

– Die Ergebnisse können je nach Kleidung und Umgebung variieren.

AI Wash

AI-gestütztes optimales Waschen für weiche Textilien mit AI DD®

AI Wash3) optimiert die Waschbewegungen je nach Art der Wäsche. Es kann zu einer besseren Pflege der Textilien und zu Energieeinsparungen bei empfindlichen Textilien beitragen.

Video, das zeigt, wie die KI-Waschmaschine von LG die Beladung erkennt und den Stofftyp ermittelt.

3)AI Wash 1.0

– Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das AI Wash-Programm eine Verbesserung der Textilpflege und eine Verringerung des Energieverbrauchs bei einer gemischten Beladung von 3 kg weichen Textilien (gemischte Hemden, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffonröcke, Polyester-Shorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Art der Textilien und/oder anderen Faktoren variieren.

-Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Beladung weniger als 3 kg beträgt. Die AI-Erkennung wird nicht aktiviert, wenn die Option „Dampf“ ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stoffarten [es werden nicht alle Stoffe erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

TurboWash® 360

Gründliche Reinigung in nur 39 Minuten

Das 3D-Mehrdüsensystem sprüht Wasser und Reinigungsmittel gleichzeitig in vier Richtungen, wodurch Stoffschäden minimiert werden und eine gründliche Reinigung in nur 39 Minuten gewährleistet ist4).

Steam

Tiefenrein dank Dampf

Trage deine Kleidung mit Zuversicht, denn du weißt, dass Allergene mit LG Steam5) reduziert wurden.

4)TurboWash® 360

– Getestet von Intertek im März 2019 gemäß IEC 60456: Ausgabe 5.0. TurboWash39-Zyklus mit 5 kg IEC-Beladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollzyklus mit TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Umgebung variieren.

– Die Waschzeit kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung sowie der Umgebung variieren.

 

5)Steam

– Der von BAF für die 24-Zoll-LG-Dampfwaschmaschine zugelassene Allergy Care-Zyklus reduziert Hausstaubmilbenallergene.

Größere Kapazität

Mehr Wäsche auf einmal, mehr Zeit zum Ausruhen

Behalte die Größe deiner Waschmaschine bei und vergrößere die Trommelkapazität7), um mehr Wäsche auf einmal waschen zu können.

Video, das zeigt, wie man mehr Wäsche hinzufügen kann, wenn die Trommel in der Waschmaschine größer wird.

7)Größere Kapazität

-Vibrationssensor nur im Modell mit einer Tiefe von 615/565 enthalten. (außer Slim-Modell) 

-Die Anzahl der Reibungsdämpfer und Gewichtsausgleicher kann je nach Modell variieren.

-Erhöhte Kapazität – 3 kg bei 615 mm (Tiefe), 2 kg bei 565 mm/475 mm (Tiefe)

Erlebe, was eine geräumige Trommel leisten kann

Smart Pairing®

Das Dreamteam für saubere Wäsche

Smart Pairing® nutzt Informationen aus der angeschlossenen Waschmaschine, um automatisch einen intelligenten Trocknungszyklus zu starten.

*Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Waschmaschine und der Trockner mit deinem WLAN-Netzwerk zu Hause verbunden und in der LG ThinQ® Smart-App registriert sein. *Diese Waschmaschine kann mit einem LG-Trockner mit WLAN-Funktion gekoppelt werden. *Die Produktbilder in den Abbildungen und Videos dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

LG ThinQ®

Einfache Bedienung für ein unkompliziertes Leben.

Steuere deine Wäsche jederzeit und überall

Mit der ThinQ®-App kannst du dich mit deiner Waschmaschine verbinden und deine Wäsche mit nur einem Fingertipp starten.

Einfache Wartung und Überwachung

Ob tägliche Wartung oder größere Aufgaben – überwache den Energieverbrauch deiner Waschmaschine bequem über die ThinQ®-App.

Freisprechen beim Waschen dank Sprachassistent

Sag deinem Smart Speaker oder KI-Assistenten, was du brauchst, und lass deine Waschmaschine den Rest erledigen.

*Die Unterstützung für kompatible Smart-Home-Geräte kann je nach Land und der individuellen Smart-Home-Konfiguration variieren. *Die Produktabbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

*Google und Google Home sind Marken von Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo und alle damit verbundenen Logos und Bewegungsmarken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.
*LG SmartThinQ ist jetzt in LG ThinQ umbenannt.
*Smarte Funktionen und Sprachassistenten können je nach Land und Modell variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit des Services.
*Ein sprachgesteuertes Smart Speaker-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
*Die Sprachsteuerung wird nur aktiviert, wenn die Waschmaschine eingeschaltet ist.

Fragen/Antworten

Q.

Q. Was ist die Standardgröße einer Waschmaschine?

A.

Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgröße/Kapazität variieren.
Die Standardmaße sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.

Q.

Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.

Q.

Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?

A.

Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen außerdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

Q.

Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?

A.

Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.

Q.

Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?

A.

"Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiß verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmäßig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen."

Q.

Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?

A.

Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.

Q.

Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?

A.

Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.

Q.

Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?

A.

"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18 %* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.

* Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."

Q.

Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?

A.

"Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschließlich Pollen und Staubmilben, zu lösen."

Q.

Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?

A.

LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.

Frontlader-Waschmaschine in einem modernen Waschraum.

Flaches & minimales Design

Waschmaschine mit Tür aus gehärtetem Glas.

Tür aus gehärtetem Glas

Nahaufnahme der Waschmaschinentrommel bei geöffneter Tür.

Hygienische und langlebige Trommel

Waschmaschinen-Drehknopf und Bedienfeld.

Sichtbareres Display

Dreh die Lautstärke auf. Spüre die Details.

Das Geräusch von Umdrehungen

"Ein Video vom Start des Waschgangs, mit leisen Schleudergeräuschen im Hintergrund, während man mit einem Hund sitzt und sich entspannt. "
LG Waschmaschine mit LG AI DD Emblem.

AI im Kern, für einfaches Waschen

AI Wash8), unterstützt durch AI DD®, sorgt für eine optimale Reinigung je nach Art der Wäsche und kann dazu beitragen, die Pflege der Textilien zu verbessern und den Energieverbrauch für weiche Textilien zu senken. Der Inverter-Direktantriebsmotor, der unsere Waschmaschinen antreibt, ist zuverlässig und leise. Darüber hinaus sind unsere Maschinen auf hervorragende Energieeffizienz ausgelegt. Unsere Maschinen bieten eine langlebige Leistung und verfügen über eine Standardgarantie von 10 Jahren auf den Motor.

8) AI im Kern – Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollprogramm zeigte das AI-Waschprogramm eine Verbesserung der Textilpflege und eine Verringerung des Energieverbrauchs bei einer gemischten Beladung von 3 kg weichen Textilien (gemischte Hemden, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffonröcke, Polyester-Shorts usw.) (repräsentatives AI-Waschmodell: F4X7VYP15).

Die Ergebnisse können je nach Kleidung und Umgebung variieren.  Die Ergebnisse können je nach Kleidung und Umgebung variieren. – Die KI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Beladung weniger als 3 kg beträgt. Die AI-Erkennung wird nicht aktiviert, wenn die Option „Dampf“ ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stoffarten verwendet werden [es werden nicht alle Stoffe erkannt] und ist nur für geeignete Stoffe geeignet.

Alle Spezifikationen

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Farbe (Front)

    Essence White (Glänzend)

  • Tür (Material)

    Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas

KAPAZITÄT

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    8,0

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)

    3-19 Stunden

  • Anzeigetyp

    Wählen + Berühren LED

  • Angabe bei Türverriegelung

    Ja

  • Zeitanzeige

    18:88

MERKMALE

  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen

    Ja

  • AI DD®

    Ja

  • Bauart

    Frontlader-Waschmaschine

  • Signalton bei Programmende

    Ja

  • Centum System®

    Nein

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • ezDispense®

    Nein

  • Automatischer Neustart

    Ja

  • Inverter Direct Drive®

    Ja

  • Schaumerkennungsprogramm

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Steam

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Nivellierfüße

    Ja

  • Edelstahltrommel

    Ja

  • TurboWash® 360°

    Ja

  • Trommelmaterial

    Ja

  • Vibrationssensor

    Ja

  • Material der Mitnehmer

    Schlanke Trommel aus Edelstahl

  • Wasserzufuhr (heiß/kalt)

    Nur Kaltwäsche

  • Wasserlevel

    Automatikfunktion

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1400

ENERGIE

  • Energieeffizienzklasse (Waschen)

    A

PROGRAMME

  • Bettdecken

    Nein

  • Koch-/Buntwäsche

    Ja

  • Babybekleidung mit Dampf

    Nein

  • AI Wash

    Ja

  • Allergy Care

    Ja

  • AI Wash

    Nein

  • Bettwäsche

    Nein

  • Kaltwäsche

    Nein

  • Buntpflege

    Nein

  • Baumwolle+

    Nein

  • Dunkle Wäsche

    Nein

  • Feinwäsche

    Nein

  • Download/Neu

    Ja

  • Daunenjacke

    Nein

  • Pflegeleicht

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Schonwäsche

    Nein

  • Hygiene

    Nein

  • Intensiv

    Nein

  • Mix

    Ja

  • Outdoor

    Nein

  • Schnell 14

    Ja

  • Schnell 30

    Nein

  • Kurzwäsche

    Nein

  • Schnelles Waschen+Trocknen

    Nein

  • Auffrischen

    Nein

  • Spülen+Schleudern

    Nein

  • Nachtprogramm

    Nein

  • Hautpflege

    Nein

  • Ärmelsaume und Kragen

    Nein

  • Schleudern

    Nein

  • Sportbekleidung

    Nein

  • Fleckenpflege

    Nein

  • Dampf Auffrischen

    Nein

  • Trommelreinigung

    Nein

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nein

  • TurboWash 59

    Nein

  • Waschen & Trocknen

    Nein

  • Handwäsche/Wolle

    Ja

WEITERE OPTIONEN

  • WLAN

    Ja

  • Wäsche hinzufügen

    Nein

  • Ton An/Aus

    Ja

  • Kindersicherung

    Ja

  • Zeitverzögerung

    Ja

  • Waschmittelmenge

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Ja

  • Vorwäsche

    Ja

  • Fernstart

    Ja

  • Spülen

    Nein

  • Spülen + Schleudern

    Nein

  • Spülen+

    Ja

  • Weichspülermenge

    Ja

  • Schleudern

    1400/1200/1000/800/400/Kein Schleudern

  • Steam

    Nein

  • Temp.

    Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash®

    Ja

  • Waschen

    Nein

  • Knitterschutz

    Nein

  • ColdWash

    Nein

  • ezDispense® Düsenreinigung

    Ja

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Programmüberwachung

    Ja

  • ThinQ® App-Kompatibilität

    Ja

  • Trommelreinigungs-Coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)

    660 x 890 x 660

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    600 x 850 x 565

  • Produktgewicht (in kg)

    72,0

  • Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)

    76,0

  • Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)

    620

  • Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)

    1.100

ENERGIE

  • Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh)

    47

  • EU Ecolabel-prämiert

    Ja

  • Dauer des unausgeschalteten Zustands (in Min.)

    5

  • Eco 40-60 (volle Ladung)

    0,625

  • Eco 40-60 (halbe Ladung)

    0,541

  • Eco 40-60 (Viertelladung)

    0,250

  • Energieeffizienzklasse

    A

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1.350

  • Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A))

    71

  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)

    0,5

  • Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)

    0,5

  • Energieeffizienzklasse (Schleudern)

    B

  • Feuchtigkeitsgehalt (Schleudern; in %)

    53,9

  • Standardprogramm (Waschen)

    Eco 40-60 40℃

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)

    218

  • Programmdauer halbe Ladung (in Min.)

    168

  • Programmdauer viertel Ladung (Waschen; in Min.)

    125

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    8,0

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter)

    47

EAN CODE

  • EAN

    8806096585436

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

