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تليفزيون إل جي 47LW5700 3D
جميع المواصفات
COMMON SPEC
-
نوع الشاشة
LED Plus
-
حجم الشاشة ( بوصة )
47
الصورة
-
الدقة
1920X1080
-
نسبة التباين الديناميكي
8000000:1
-
صورة عالية الوضوح ملء الشاشة
نعم
الفيديو
-
وضع AV II (السينما/الألعاب/الرياضة)
نعم
الصوت
-
إخراج الصوت
10 واط+10 واط
-
نظام مكبر الصوت
مكبرات ثنائية ذات اتجاهين
-
نظام الصوت المحيطي
محيطي infinite
-
وضع الصوت
5 أنماط
-
Clear Voice II
نعم
الميزات
-
مكبر صوت غير مرئي
نعم
-
Smart Energy Saving Plus
نعم
-
TruMotion
نعم
-
صورة عالية الدقة جاهزة
نعم
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
نعم
-
USB 2.0
نعم
-
المستشعر الذكي
نعم
-
NetCast™ Entertainment Access
نعم
-
Wifi
نعم
-
PC Contents Sharing (CIFS/DLNA)
DLNA Certified
-
App. Store
نعم
-
Wireless HD Ready
نعم
-
خالي من الوميض
نعم
-
التحويل من 2D إلي 3D والعكس
نعم
الواجهة
-
إخراج سماعات الرأس
نعم
-
إدخال AV
نعم
-
إدخال RGB (D-فرعي 15 سنًا)
نعم
-
إدخال صوت الكمبيوتر
نعم
-
إدخال HDMI/HDCP
نعم
-
USB 2.0
نعم
-
إدخال RF
نعم
-
LAN
نعم
-
RS232C (Control / SVC)
نعم
-
إخراج الصوت الرقمي
نعم
الطاقة
-
الفولتية، هرتز
من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد بسرعة 50/60 هرتز
-
استهلاك (إشارة فيديو محتوى البث الديناميكي IEC62087)
150W
-
الاستعداد (وضع إيقاف التشغيل)
0.1W↓
الأبعاد
-
الوزن (كجم)
17.9 كجم
-
الحامل المضمن
20.2 كجم
-
WxHxD (mm)
1109x684x30.9
-
الحامل المضمن
1109x744x255
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