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تليفزيون إل جي 47LW5700 3D

المواصفات

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تليفزيون إل جي 47LW5700 3D

47LW5700

تليفزيون إل جي 47LW5700 3D

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جميع المواصفات

COMMON SPEC

  • نوع الشاشة

    LED Plus

  • حجم الشاشة ( بوصة )

    47

الصورة

  • الدقة

    1920X1080

  • نسبة التباين الديناميكي

    8000000:1

  • صورة عالية الوضوح ملء الشاشة

    نعم

الفيديو

  • وضع AV II (السينما/الألعاب/الرياضة)

    نعم

الصوت

  • إخراج الصوت

    10 واط+10 واط

  • نظام مكبر الصوت

    مكبرات ثنائية ذات اتجاهين

  • نظام الصوت المحيطي

    محيطي infinite

  • وضع الصوت

    5 أنماط

  • Clear Voice II

    نعم

الميزات

  • مكبر صوت غير مرئي

    نعم

  • Smart Energy Saving Plus

    نعم

  • TruMotion

    نعم

  • صورة عالية الدقة جاهزة

    نعم

  • SIMPLINK (HDMI CEC)

    نعم

  • USB 2.0

    نعم

  • المستشعر الذكي

    نعم

  • NetCast™ Entertainment Access

    نعم

  • Wifi

    نعم

  • PC Contents Sharing (CIFS/DLNA)

    DLNA Certified

  • App. Store

    نعم

  • Wireless HD Ready

    نعم

  • خالي من الوميض

    نعم

  • التحويل من 2D إلي 3D والعكس

    نعم

الواجهة

  • إخراج سماعات الرأس

    نعم

  • إدخال AV

    نعم

  • إدخال RGB (D-فرعي 15 سنًا)

    نعم

  • إدخال صوت الكمبيوتر

    نعم

  • إدخال HDMI/HDCP

    نعم

  • USB 2.0

    نعم

  • إدخال RF

    نعم

  • LAN

    نعم

  • RS232C (Control / SVC)

    نعم

  • إخراج الصوت الرقمي

    نعم

الطاقة

  • الفولتية، هرتز

    من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد بسرعة 50/60 هرتز

  • استهلاك (إشارة فيديو محتوى البث الديناميكي IEC62087)

    150W

  • الاستعداد (وضع إيقاف التشغيل)

    0.1W↓

الأبعاد

  • الوزن (كجم)

    17.9 كجم

  • الحامل المضمن

    20.2 كجم

  • WxHxD (mm)

    1109x684x30.9

  • الحامل المضمن

    1109x744x255

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