Alulfagyasztós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 375L kapacitás

GBBS726CMB.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
GBBS726CMB.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

Alulfagyasztós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 375L kapacitás

GBBS726CMB
Fő tulajdonságok

  • LinearCooling™
  • DoorCooling⁺™
  • FRESHBalancer™
  • FRESHConverter+™
  • Smart Inverter Kompresszor
  • LG ThinQ™ WiFi funkcióval
Több
LG alulfagyasztós hűtőszekrény beillesztve szürke konyhaszekrények közé, márvány munkalap mellett.

Frissesség és funkcionalitás kimaxolva

A videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG alulfagyasztós hűtőszekrény síkban tökéletesen illeszkedve a konyhaszekrénybe, nyilak illusztrálják az illeszkedést.

Tökéletes illeszkedés

LG alulfagyasztós hűtőszekrény okostelefonnal, amelyen a ThinQ™ alkalmazás látható, mellette világoskék AI ikon fénylik.

AI funkciók

LG alulfagyasztós hűtőszekrény belső nézet: polcokon gyümölcsök, italok, bal felső oldalról érkező kék légáramlás vonalakkal.

Maximális frissesség

LG alulfagyasztós hűtőszekrény nyitott ajtóval, a hűtőtérben ételek, kék szín és nyilak illusztrálják a tágas belső teret.

Maximális tárolókapacitás

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG alulfagyasztós hűtőszekrény ajtaja felülnézetben, mely 110 fokban nyílik az ívelt zsanérral, szoros illeszkedés a bútorhoz

Zero Clearance

Harmonikus illeszkedés bármely konyhába

A Zero Clearance kialakításnak köszönhetően tágasra nyithatja a hűtőajtót akár fal mellé helyezve, vagy konyhaszekrénybe illesztve*

LG alulfagyasztós hűtő felülnézet: hagyományos zsanérral az ajtó falnak ütközik, Zero Clearance zsanérral szabadon nyílik.

*Az ajtó teljes kinyitásához legalább 4 mm távolság szükséges a hűtőszekrény oldala és a fal között. Ha a távolság kisebb 4 mm-nél, az ajtó nem nyílik ki teljesen, vagy a falnak ütközhet, ami befolyásolhatja a termék használatát.

A termékképek csak illusztrációk, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Prémium, sik ajtó

Sík, modern kialakítás a tökéletes illeszkedésért

Prémium, sík ajtókialakítás és tágas belső tér, amely eleganciát és praktikumot visz konyhájába.

LG alulfagyasztós hűtőszekrény tökéletesen illeszkedve a konyhaszekrénybe.

LG alulfagyasztós hűtőszekrény tökéletesen illeszkedve a konyhabútorba, két különböző elrendezésben.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

AI funkciók

Hatékony hűtés, optimalizált energiafogyasztás LG ThinQ™ technológiával1)

LG alulfagyasztós hűtőszekrény éjszaka, AI Takarékos Üzemmódot jelző grafikával, változó energiafogyasztást jelző diagrammal.

AI Takarékos Üzemmód

Energiatakarékos hűtés alacsony igénybevétel esetén

Az AI Takarékos Üzemmód2) 3 héten keresztül elemzi a használati szokásokat, és automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált, amikor ritkábban nyitja az ajtót.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG alulfagyasztós hűtőszekrény világosszürke szekrények mellett nappali térben, grafikon és AI Frissesség ikon átfedésével.

AI Frissesség

Proaktív hűtés gyakori ajtónyitásokhoz

Adatvezérelt elemzéssel minimalizálja a hőmérséklet-emelkedést a gyakori ajtónyitási időszakokban, és két órával előtte fokozza a hűtést a részletes használati szokások alapján.1)

Ha a hűtőrekesz beállított hőmérséklete 1 °C vagy 2 °C, ez a funkció nem aktiválódik.

LG alulfagyasztós hűtő felső ajtója résnyire nyitva, piros hullámgrafikával, nyitott ajtó ikon és figyelmeztető ikon együtt.

Nyitott ajtó figyelmeztetés

Frissesség okos ajtójelzésekkel

A nyitott ajtó érzékelése1) és jelzése biztosítja az élelmiszerek frissességét és segít elkerülni az energiapazarlást.

1) LG ThinQ™
Az LG ThinQ funkciók használatához telepítenie kell az okostelefonjára az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból. Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 9.0 vagy újabb, illetve iOS 16.0 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra van szükség. A hűtőszekrény vezérléséhez a terméket regisztrálni kell az LG ThinQ™ alkalmazásban, továbbá szükséges a termék, a telefon és az otthoni Wi-Fi közötti adatkapcsolat.
Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak.


2) AI Takarékos Üzemmód
Az AI Takarékos üzemmódban két szint választható (1. szint legfeljebb 1%, 2. szint legfeljebb 5%), és az energiamegtakarítás mértéke a termék energiaosztályától és specifikációjától függően változhat.
Az AI energiamegtakarítás mértéke az egyes szinteken a tényleges használati körülményektől függően eltérhet.
Az energiamegtakarítás mértékének tesztelési körülményei a következők:
1. Tesztmodell: GBBW322CEV
2. Tesztkörülmények: Fagyasztó -18°C-on, hűtő 3°C-on, üres készülékkel
3. Környezeti tényezők: Szobahőmérséklet 25°C, páratartalom 55%
4. Tesztelési módszer: 8 óra ajtónyitogatással (összes ajtónyitás: hűtő 28 alkalom, fagyasztó 6 alkalom), 16 óra ajtónyitás nélkül. Az egyes AI Takarékos Üzemmódok 3 napig történő működése során összegyűjtött energiafogyasztási adatok 24 órás fogyasztásra vetítve átszámításra kerültek és azokat összehasonlították az alap energiafogyasztással.
5. Az AI Takarékos Üzemmód használatakor a leolvasztási ciklus és a kompresszor sebessége a környezeti feltételekhez igazodhat. A 2. szint alkalmazása a fagyasztó és a hűtő belső hőmérsékletének növekedését eredményezheti.
6. A teszteredményeket a TÜV Rheinland Inc. hitelesítette saját tesztelési módszerével, de az eremények a tényleges használati körülményektől függően eltérhetnek.
7. Az AI Takarékos Üzemmód kizárólag az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül érhető el, azonban az LG ThinQ™ app-ban elérhető funkciók régiónként eltérhetnek.

Maximális frissesség

Egyenletes hűtés a tartós frissességért

LinearCooling™ technológia csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így hosszabb ideig képes megőrizni a friss élelemiszerek zamatát és állapotát.

LG alulfagyasztós hűtőben friss paradicsom 7 nap után is, kék ingadozási grafikon és szöveg: ±0,5°C.
7 nap elteltével fonnyadt paradicsom a hűtőben, piros grafikon ±1,0°C felirattal.

A TÜV Rheinland teszteredményei és az LG belső vizsgálati módszere alapján a LinearCooling™ technológiával rendelkező modellnél alacsonyabb volt a zöldségek súlycsökkenési aránya, mint a LinearCooling™ nélküli modellnél.

LG alulfagyasztós hűtő kinyitva, kék levegő áramlik az ajtórekeszek felé, a DoorCooling+™ technológia működését illusztrálva.

DoorCooling+™

Gyorsabb hűtés az ajtó rekeszeiben

Az italok gyorsabban hűlnek le, az ételek pedig megőrzik frissességüket a DoorCooling+™ technológiának köszönhetően.

A TÜV Rheinland teszteredményei és az LG belső vizsgálati módszere alapján, amely a felső rekeszbe helyezett víztartály lehűlési sebességét mérte 25 °C-ról 6 °C-ra, a DoorCooling+™ 15,1%-kal gyorsabb hűtést mutatott, mint DoorCooling+™ nélkül.

A DoorCooling+™ az ajtó kinyitásakor leáll.

A tényleges használat során az eredmények eltérhetnek. Csak az erre alkalmas modellek esetében.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG alulfagyasztós hűtő FRESH Balancer™ fiókjában nyilakkal illusztrált páramozgás.

FRESHBalancer™

Páratartalom-szabályozás a gyümölcsök és zöldségek frissességéért

A FRESH Balancer™ technológiával igény szerint szabályozhatja a páratartalmat a fiókban, ami segít megőrizni a gyümölcsök, illetve zöldségek frissességét.

Az LG belső tesztje alapján (környezeti hőmérséklet: 25 °C, normál páratartalom, fagyasztó: -18 °C, hűtő: 4 °C), a fiókban lévő gyümölcsök és zöldségek súlyvesztését mértük 24 óra elteltével.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

FRESHConverter+™

Válassza ki az optimális hőmérsékletet ételeinek

Nem kell többé a megfelelő hőmérséklet miatt aggódnia — a FRESHConverter+™3) fiók lehetővé teszi, hogy egyszerűen beállítsa a különböző ételekhez ideális hőmérsékletet.

      

     

      

3) FRESHConverter™

 

- A hőmérséklet beállítása a kiválasztó gomb megnyomásával módosítható. Három különböző mód áll rendelkezésre: Hús (-3℃), Hal (0℃), és Sajt (2℃).

- Az LG belső teszteredményei alapján, az LG saját tesztelési módszerével mérve az átlagos hőmérséklet-ingadozást a FRESHConverter+™ rekeszben, üres készülékkel és 25℃ környezeti hőmérséklettel.

- Az eredmények eltérhetnek a külső hőmérséklet vagy a beltéri hőmérséklet beállításának változásától függően.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Maximális helykihasználás

Rendezett tárolás & nagy kapacitás

Maximalizálja a tárolási hatékonyságot praktikus megoldásokkal, amelyek frissen tartják az élelmiszereket. 

LG alulfagyasztós hűtő belső nézet: felső polcon gyümölcsök, középső polcon boros palackok, alsó polcon további gyümölcsök.

A videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG alulfagyasztós hűtő bortartója közelről, palackokkal és macaronnal, a polc szerkezete kiemelve kör alakban.

Bortartó

Használja ki okosan a helyet – bortól a finomságokig

Helytakarékos polc palackoknak és mindennapi finomságoknak

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG alulfagyasztós hűtő összecsukható polca kiemelve kék színnel és nyilakkal, jobb oldalon összecsukott polc két palackkal.

Összecsukható polc

Több hely, egy mozdulattal

Praktikus megoldás a nagyobb és magasabb termékek egyszerű tárolására, hogy minél több minden elférjen.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Rugalmas és rendezett tárolás

Személyre szabott megoldások: Átgondoltan tervezett polcok és kiegészítők segítenek rendet tartani a hűtőben

LG alulfagyasztós hűtő belső nézet: öt polc, állítható magassági szintek kék nyilakkal jelölve a függőleges mozgást.

Állítható polcmagasság

Maximális helykihasználás hét állítható polcmagassági szinttel

LG alulfagyasztós hűtő belső nézet: mozgatható rekeszben gyümölcslé és tárolóedény, a FRESHBalancer™ fiók felett elhelyezve.

Mozgatható tároló

Használja, ahol szüksége van rá – a hűtőben vagy a fagyasztóban

LG alulfagyasztós hűtő belső nézet: átlátszó, csúsztatható mini ajtórekeszben hat kis szószos üveg.

Mini ajtórekesz

Csúsztatható tároló szószokhoz, kis üvegekhez

LG alulfagyasztós hűtő belső nézet: bal oldalon zárt szűrődoboz és szagmentesítő ikon; jobb oldalon nyitott doboz sajttal.

My Box

A szénszűrőnek köszönhetően az ételszag a dobozban marad

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG alulfagyasztós hűtő egy szobában, 10 éves Smart Inverter Kompresszor garancia és A energiahatékonyság ikonok.

Energiahatékony megoldás

Frissesség és funkcionalitás kimaxolva

Az LG Smart Inverter Kompresszor a hűtési teljesítményt az igényekhez igazítja, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást, miközben csendesen és megbízhatóan működik. Az LG Smart Inverter Kompresszorra 10 év alkatrész garanciát vállalunk.

A kép illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

Az LG alulfagyasztós hűtőszekrény méretei elölnézetben és oldalnézetben: magasság, szélesség, mélység.
Teljes nettó űrtartalom (liter)
375
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
597 x 2 030 x 674
Energiaosztály
C (A - G skálán)
ThinQ - Wifi funkcióval
Igen

Legfontosabb műszaki adatok

  • Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)

    375

  • MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    597 x 2 030 x 674

  • TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)

    175

  • MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály

    C (A - G skálán)

  • TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval

    Igen

  • Design - Ajtófront színe

    Ragyogó metál

Összes adat

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Terméktípus

    Alulfagyasztós

  • Szabványos/Pult mélység

    Pult mélység

  • Energiaosztály

    C (A - G skálán)

ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    375

  • Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)

    113

  • Hűtő kapacitás (L)

    225

  • Fagyasztó kapacitás (L)

    37

KIJELZŐ

  • Belső LED kijelző

    Igen

  • Expressz fagyasztás

    Igen

MÉRET ÉS SÚLY

  • Termék súlya csomagolással (kg)

    83

  • Termék súlya (kg)

    76

  • Magasság zsanérral együtt (mm)

    2 030

  • Magasság (mm)

    2 030

  • Mélység fogantyúval együtt (mm)

    674

  • Mélység ajtó nélkül (mm)

    608

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    597 x 2 030 x 674

JELLEMZŐK

  • Door Cooling+™

    Igen

  • LINEAR Cooling™

    Igen

  • InstaView

    Nem

JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ

  • Manuális jégkészítő

    Manuális jégkészítő

  • Vízadagoló

    Nem

  • Automatikus jégkészítő

    Nem

DESIGN

  • Ajtó anyaga

    PET

  • Ajtófront színe

    Ragyogó metál

  • Metal Fresh

    Nem

  • Fogantyú típusa

    Rejtett fogantyú

TELJESÍTMÉNY

  • Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    175

  • Klíma osztály

    T

  • Zajszint (dB)

    34

  • Zajszint (osztály)

    B (A - G skálán)

HŰTŐ RÉSZ

  • Átlátszó ajtókosár

    4

  • Hűtőszekrény-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    2

  • Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok

    Igen (2 db)

  • Bortartó

    Teljes szélességű

  • Többszörös légáráam

    Igen

  • Összecsukható polc

    Egy lépésben összecsukható polc

  • Pure N Fresh

    Nem

  • Zöldségtároló fiók (Fresh Zone)

    Igen

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Igen

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096627587

FAGYASZTÓ RÉSZ

  • Fagyasztó fiók

    3 átlátszó

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

Vásárlóink véleménye

GYIK

Q.

Mit érdemes figyelembe venni hűtőszekrény vásárlásakor?

A.

LG hűtőszekrény válaszáskor fontos szempontok a tárolókapacitás, az energiahatékonyság és az intelligens hűtési technológiák. Az LG okos és praktikus megoldásai segítenek maximalizálni a tárolási hatékonyságot, miközben frissen tartják az ételeket.*

 

Keressen olyan innovációkat, mint a LinearCooling™, amely segít stabilan tartani a hőmérsékletet a teljes hűtőtérben, valamint a DoorCooling+™, amely gyorsabban lehűti az ajtóban tárolt élelmiszereket.

Az LG prémium, sík ajtókialakítása és a modern színek, felületek stílusos megjelenést kölcsönöznek konyhájának.

 

*Az LG belső tesztelési módszere alapján, a TÜV Rheinland által végzett tesztek szerint a LinearCooling™ technológiával rendelkező modell alacsonyabb súlycsökkenési arányt mutatott a zöldségek esetében, mint a technológia nélküli modell.

Q.

Milyen méretű hűtőszekrényre van szükségem?

A.

A megfelelő méret a háztartás méretétől és tárolási igényektől függ. Általános irányelvként:

 

- Alulfagyasztós hűtők (304–387 liter): ideálisak 1–2 fő részére.

- Keskeny négyajtós modellek (506–530 liter): megfelelőek 3–4 fős családoknak.

- Nagyobb háztartások számára az amerikai stílusú (Side by Side) vagy négyajtós modellek (635–750 liter) ajánlottak.

 

Gondolja át, hogy milyen gyakran vásárol, mennyi friss és fagyasztott ételt tárol, valamint mekkora hely áll rendelkezésre a konyhádban.

Q.

Hogyan módosíthatom a hőmérsékletet az LG hűtőszekrényben?

A.

A kívánt hőmérsékletet a hűtő ajtaján vagy a belsejében található vezérlőpanelen állíthatja be. A Wi-Fi kapcsolattal rendelkező modellek esetén az LG ThinQ applikáción keresztül okostelefonjával is módosíthatja a hőmérsékletet.

Q.

Mit jelent, ha egy hűtőszekrény "jegesedés mentes" (total no frost)?

A.

A jegesedés akkor keletkezik, amikor a pára a hűtő falán lecsapódik, majd megfagy.

A jegesedés mentes hűtő (total no frost) rendszeresen bekapcsol egy fűtőtekercset a hűtő fala mögött, hogy elolvassza a jeget, így automatikusan megakadályozza a jegesedést.

Az LG ajánlatai Önnek

