Hogyan válassza ki a megfelelő gaming monitort?

A gaming monitor kiválasztása nem csak a specifikációkról szól, hanem egy teljesen új élmény felfedezéséről is. A villámgyors OLED vizuális tartalmaktól a gördülékeny, magával ragadó játékélményig a megfelelő monitor minden munkamenetet átalakíthat. Akár diadalt arat, akár élvezi a gazdagságot, életszerű világokat él át, az UltraGear™ segít az okos választásban és a keményebb játékban. Fedezze fel, ami igazán számít, és találja meg a saját erősségét.

A központi UltraGear monitor egy elegáns asztalon gyorsan változó játékmenetet jelenít meg olyan műfajokban, mint a lövöldözős a versenyzős és a kalandjáték, miközben a környezet dinamikusan változik, hogy különböző helyzetekben emelje ki a játékot.

A központi UltraGear monitor egy elegáns asztalon gyorsan változó játékmenetet jelenít meg olyan műfajokban, mint a lövöldözős a versenyzős és a kalandjáték, miközben a környezet dinamikusan változik, hogy különböző helyzetekben emelje ki a játékot.

Milyen képernyőméret és képarány illik a legjobban játékstílusomhoz?

Az LG UltraGear különböző méretű, képarányú és görbületű monitorokat kínál, hogy illeszkedjen az Ön játékstílusához. Ez az útmutató segít kiválasztani a megfelelő modellt. A képernyő mérete és alakja nem csak az asztalhoz való illeszkedésről szól – befolyásolják, hogyan látja, reagál és élvezi a játékokat. A lövöldözős játékban való célzástól a nyílt világú szerepjátékok felfedezéséig a megfelelő beállítás javítja a láthatóságot, a reakció időt és a műfajok közötti elmerülést.

Hogyan befolyásolja a felbontás és a képminőség a játékélményt?

Az olyan magával ragadó tripla A játékokhoz, mint a nyílt világú kalandjátékok vagy a moziszerű szerepjátékok, a HDR funkcióval ellátott nagy felbontású OLED monitor mélyebb feketéket, élénk csúcsfényeket és ultrafinom részleteket tár fel. Ez az élethű kijelző minden jelenetet kiterjedtebbé, következetesebbé és vizuálisan lenyűgözővé tesz – tökéletes az óriási világok vagy a történetekben gazdag környezetek felfedezéséhez.

Miért fontos a frissítési sebesség és a válaszidő a játék során?

Lövöldözős vagy versenyzős játékok esetén válasszon olyan monitort, amely nagy frissítési sebességgel (mint például 480 Hz) és gyors válaszidővel (mint 0,03 ms) rendelkezik. Tiszta mozgást biztosít, és csökkenti az elmosódást, így a gyors jelenetek közben sem marad le semmiről.

Hogyan támogathatja az UltraGear a munkát és a játékot egyaránt?

Az LG Switch lehetővé teszi az optimalizált elrendezések közötti váltást játék, párhuzamos feladatvégzés vagy tartalom létrehozás között. A webOS segítségével közvetlenül a monitorról böngészhet vagy streamelhet – nincs szükség számítógépre. A magas képpont per hüvelyk és a kifinomult alpixel-struktúra élesen jeleníti meg a szöveget az olvasáshoz és íráshoz, míg az USB-C, HDMI és DisplayPort támogatás megkönnyíti a munkaeszközök vagy szórakoztató eszközök csatlakoztatását.

*Az LG Switch megfelelő használatához szoftver és kézikönyv letöltése szükséges az LG.com webhelyről.

Milyen képméret és képarány
a legjobb a játékstílusomhoz?

Miért felelnek meg az LG UltraGear képernyőméretek a legkülönbözőbb játékfajtáknak?

Az LG UltraGear a képernyőméretek széles választékát kínálja – így kiválaszthatja azt, amelyik tökéletesen illik a játékstílusához. Az olyan magával ragadó tripla A játékok esetében, mint a nyílt világú játékok, a versenyzős játékok vagy a moziszerű szerepjátékok, a nagyobb 32” és 45” közötti képernyők bővíthetik a látómezőt, és fokozhatják a méretérzetet – mélyebben részesévé téve az eseményeknek. A gyors tempójú lövöldözős vagy többszereplős online csataterek esetén a kompakt, 24–27”-os monitorok a célkeresztet, a minitérképet és a HUD-ot (Heads-Up Display) könnyen látható helyen tartják, így Ön gyorsan, minimális szemmozgással reagálhat. Az UltraGear teljes spektrumban kínál képernyőméreteket – találja meg azt, amelyik a legjobban illik a játékstílusához.

Animáció, amely egy 27 colos LG UltraGear monitort emel ki lövöldözős és többszereplős online csatatér játékokhoz, futurisztikus, első személyű lövöldözős jelenetet mutatva egy gépkarabéllyal, amely egy holografikus kijelzőre céloz egy ciberpunk városkép felett.

Animáció, amely egy 27 colos LG UltraGear monitort emel ki lövöldözős és többszereplős online csatatér játékokhoz, futurisztikus, első személyű lövöldözős jelenetet mutatva egy gépkarabéllyal, amely egy holografikus kijelzőre céloz egy ciberpunk városkép felett.

*FPS : Első személyű lövöldözős, MOBA: Többjátékososos online csatatér

Miért kínál az LG UltraGear ideális képarányt minden játékstílushoz?

A 21:9-es ultraszéles képarány tökéletes egyensúlyt teremt a magával ragadó méret és a praktikus asztal-elrendezés között. A MOBA, RPG vagy AAA játékok esetében ez a szélesebb formátum egyetlen pillantással több terepet és felhasználói felületet tár fel, az ívelt képernyők pedig kényelmesen láthatók a széleken is. Az UltraGear 21:9-es monitorok széles választékát kínálja különböző méretekben, így Ön megtalálhatja a megfelelő beállítást. 

A hagyományos megjelenést részesíti előnyben? Fedezze fel az UltraGear 16:9 képarányú, pontosságra és sebességre tervezett monitorjainak széles választékát. Válassza ki azt a képarányt, amely megfelel a játékstílusának.

Az LG UltraGear kijelzőn egy űrcsata jelenet hasonlítja össze a képarányokat, a keskenyebb 16:9 nézetet mutatva a szélesebb 21:9 nézet mellett, amely jobban feltárja a hatalmas csillagközi űrhajókat és a környező aszteroidákat.

Az LG UltraGear kijelzőn egy űrcsata jelenet hasonlítja össze a képarányokat, a keskenyebb 16:9 nézetet mutatva a szélesebb 21:9 nézet mellett, amely jobban feltárja a hatalmas csillagközi űrhajókat és a környező aszteroidákat.

Miért ideális az LG UltraGear 800R görbülete játékhoz?

Az UltraGear 800R görbülete egyenletes képernyőtávolságot biztosít a teljes nézetben, csökkentve a torzítást és növelve a kényelmet. Az ívelt monitorok kiterjesztik a látómezőt (Field of View) úgy, hogy a látványt körbeölelik a periférián, fokozva a nyílt világban, a versenyzésben vagy a moziszerű játékban való elmerülést megkönnyítve a szem mozgását hosszú játék közben. A síkképernyők pontos láthatóságot és tiszta vonalakat biztosítanak, ideálisak az FPS-hez vagy az RTS-hez, ahol fontos a pontosság és a beállítás. Az UltraGear többféle görbületi opciót kínál – válassza ki azt a görbületet, amely bevonja Önt.

Egy játékos felülnézeti összehasonlítása egy asztalnál két monitor használata közben: a bal oldalon egy ívelt 800R kijelző látható a szélesebb látómezővel rendelkező magával ragadó játékhoz, a jobb oldalon pedig egy sík kijelző, amelyet a versenyképes játékhoz terveztek, fókuszált egyenes nézetben.

Egy játékos felülnézeti összehasonlítása egy asztalnál két monitor használata közben: a bal oldalon egy ívelt 800R kijelző látható a szélesebb látómezővel rendelkező magával ragadó játékhoz, a jobb oldalon pedig egy sík kijelző, amelyet a versenyképes játékhoz terveztek, fókuszált egyenes nézetben.

*Az ívelt monitorok leírásai a 800R görbületű modelleken alapulnak.

LG UltraGear gaming monitorok összehasonlítása

jellemzők45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
játékokNyílt világ / Autóverseny‑szimulátor / Soul-likeNyílt világ / Autóverseny‑szimulátor / Soul-likeRPG / Akció–kalandFPS / MOBAFPS / MOBA
képernyő méret45"-os45/39/34"-os32"-os27"-os27"-os
képarány21:921:916:916:916:9
görbület800R800R---
felbontásDual-mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440Dual-mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440
paneltípusOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
A felbontás és a képminőség hogyan
befolyásolja a játékélményt?

Miért gyárt az LG UltraGear olyan nagy felbontású gaming monitorokat, mint például az 5K2K és a 4K?

A nagyobb felbontás mindig jobb—lehetővé teszi, hogy többet lásson a játék világából, és élesebb, részletesebb vizuális élményt élvezhessen a mélyebb elmerülés érdekében. Az LG UltraGear akár 5K2K és 4K felbontású, prémium minőségű, nagy felbontású monitorokat kínál, így több helyet és jobb láthatóságot biztosít a képernyőn. De ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki belőle, a felbontást a PC specifikációihoz és a játékokhoz kell igazítania. Az 1080p tökéletes a nagy képkockasebességű lövöldözős játékokhoz, míg az 1440p egyensúlyt teremt az tisztaság és a teljesítmény között. A 4K ultraéles látványt kínál, az 5K2K ultraszéles látószög pedig tovább bővíti a látványt a valódi moziszerű játékhoz. Még mindig bizonytalan? A Dual módú monitorok megkönnyítik a váltást.

Két varázsló közötti fantasy harcban a jelenetek felbontási címkékkel, tűnnek fel, amelyek az FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 és 5K2K 5120×2160 közötti különböző képrészletességet és lefedettséget hasonlítják össze.

Két varázsló közötti fantasy harcban a jelenetek felbontási címkékkel, tűnnek fel, amelyek az FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 és 5K2K 5120×2160 közötti különböző képrészletességet és lefedettséget hasonlítják össze.

Miért ideális az LG UltraGear magas pixelsűrűségű kijelzője játékhoz?

A magas pixelsűrűség több részletet jelent minden képkockában—akár egy FPS-ben, akár egy nyílt világban, vagy munka közben. Az LG UltraGear 45 colos modelljei 5K2K ultraszéles felbontást érnek el, sűrű pixeleket csomagolva egy kiterjedt vászonba az élénk vizuális élmény és a tiszta felhasználói felület érdekében. A sűrű pixelelrendezések a finom textúrákat tisztán és olvashatóan tartják, míg az OLED pixelszintű megvilágítása és kifinomult alpixel-szerkezete minimalizálja az elmosódást és a színeltérést. Az eredmény a precíz képminőség, ami kényelmes a szemnek és magával ragadó vizuális élmény minden tartalomban.

A játék szövegének tisztasága osztott képernyős összehasonlításban, amely a QUEST COMPLETE kifejezést mutatja, a bal oldal 70 PPI pixelsűrűségnél homályosnak, a jobb oldal pedig 125 PPI-nél élesnek és tisztának tűnik.

A játék szövegének tisztasága osztott képernyős összehasonlításban, amely a QUEST COMPLETE kifejezést mutatja, a bal oldal 70 PPI pixelsűrűségnél homályosnak, a jobb oldal pedig 125 PPI-nél élesnek és tisztának tűnik.

*Ez a funkció a 45GX950A modell specifikációin alapul.

Hogyan nyújt az LG UltraGear™ OLED tökéletes fekete-színt a tripla A játékokhoz?

Az LG UltraGear OLED a tökéletes kontraszt, a mély feketék és a precíz világításvezérlés érdekében pixelszintű fényerő-szabályozással segíti a még nagyobb elmélyülést. A WOLED az elsődleges RGB Tandem (4. Gen) és az MLA+ (3. Gen) technológiákkal javítja a fényerőt, így még világos környezetben is megőrzi a fekete szín szintjeit és a színhűséget. Különösen az elsődleges RGB Tandem, a 4. generációs WOLED esetében a Perfect Black, a Perfect Color, a 100% Color Fidelity és a Perfect Reproduction tanúsítvánnyal rendelkezik – hibátlan vizuális élményt nyújt, akár sötét szobában, akár nappali fényviszonyok mellett játszik.

Az asztalon lévő LG UltraGear monitor a nem WOLED és a 4. generációs WOLED technológiát hasonlítja össze, és a WOLED oldalon mélyebb feketékkel és gazdagabb színekkel mutatja az űrfelfedező arcát, valamint a Perfect Black, Perfect Color és Perfect Reproduction technológiák tanúsítási jelvényeit.

Az asztalon lévő LG UltraGear monitor a nem WOLED és a 4. generációs WOLED technológiát hasonlítja össze, és a WOLED oldalon mélyebb feketékkel és gazdagabb színekkel mutatja az űrfelfedező arcát, valamint a Perfect Black, Perfect Color és Perfect Reproduction technológiák tanúsítási jelvényeit.

*Ez a funkció a 27GX700A modell specifikációin alapul.

*A fenti képek csak illusztrációs céllal készültek.

**Az OLED gamer monitorok között. A fenti képek csak illusztrációs céllal készültek.

Miért fontos az LG UltraGear színpontossága a játék során?

Az LG UltraGear OLED monitorokat pontosságra tervezték, ultraszéles DCI-P3-mal 95%-tól 99%-ig (tip.) terjedő lefedettséggel vagy az sRGB színtér 99%-ával, élénk, mégis pontos színeket biztosítva minden műfajban – mint például a Soul-like vagy a nyílt világú RPG. Az UltraGear saját maga által megvilágított OLED pixelei és a VESA DisplayHDR™ True Black 400/500 tanúsítványa megőrzik a gazdag kontrasztot és a finom színátmeneteket. Akár gyenge fényben veszi észre az ellenségeket, akár moziszerű történetmesélést élvez épp, az UltraGear páratlan pontosságot biztosít a magával ragadó, megbízható játékhoz.

Az egymás melletti játékvizualizációk az LG UltraGear kijelző teljesítményét mutatják, a bal oldalon a VESA DisplayHDR True Black 500-at kiemelő, láva alatti barlangban egy fantasy harcos látható, a jobb oldalon pedig az energiakardokkal rendelkező futurisztikus katonák egy neonvárosban, a DCI-P3 99,5%-os színlefedettséget bemutatva.

Az egymás melletti játékvizualizációk az LG UltraGear kijelző teljesítményét mutatják, a bal oldalon a VESA DisplayHDR True Black 500-at kiemelő, láva alatti barlangban egy fantasy harcos látható, a jobb oldalon pedig az energiakardokkal rendelkező futurisztikus katonák egy neonvárosban, a DCI-P3 99,5%-os színlefedettséget bemutatva.

*Ez a funkció a 27GX700A modell specifikációin alapul.

LG UltraGear gaming monitorok összehasonlítása

jellemzők45GX950A27GX700A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A
45GX950A
27GX700A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
felbontásWUHD 5120x2160QHD 2560x1440WQHD 3440x1440UHD 3840x2160QHD 2560x1440
paneltípusOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
képminőségVESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 500VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400
színtartományDCI-P3 98.5%, DeltaE≤2DCI-P3 99.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%
HDR hatásIGENIGENIGENIGENIGEN
képernyő méret45"-os27"-os45/39/34"-os32"-os27"-os
Miért számít a frissítési sebesség és válaszidő
a játékban?

Hogyan optimalizálja az LG UltraGear a teljesítményt a gyors tempójú játékhoz?

Az UltraGear OLED modellek akár 480Hz-es képfrissítési sebességet és ultragyors, 0,03ms (GtG) válaszidőt biztosítanak—amelyet az OLED technológia tesz lehetővé –, csökkentve az elmosódást és a szellemképet a simább, pontosabb mozgás érdekében. A mozgás folyamatosságának megőrzése érdekében az UltraGear támogatja az AMD FreeSync™ Premium Pro, az NVIDIA G-SYNC® kompatibilitást és a VESA AdaptiveSync™-et, így még intenzív harc vagy gyors kamerapásztázás közben is szakadozás mentes játékélményt biztosít. Akár a ranglistán lép előre, akár térképeket fedez fel, mindig összpontosíthat és irányíthat.

Az egymás melletti képek kiemelik az LG UltraGear játékteljesítményt, a bal oldalon a 60Hz-es és a 480Hz-es képfrissítési arány és a 0,03ms-os válaszidő összehasonlítása látható ívelt monitoron egy űrjelenet során, a jobb oldalon pedig az adaptív szinkronizálás látható be- és kikapcsolva egy futurisztikus versenyzős játékban, amely NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync és AMD FreeSync™ Premium Pro logókat tartalmazza.

Az egymás melletti képek kiemelik az LG UltraGear játékteljesítményt, a bal oldalon a 60Hz-es és a 480Hz-es képfrissítési arány és a 0,03ms-os válaszidő összehasonlítása látható ívelt monitoron egy űrjelenet során, a jobb oldalon pedig az adaptív szinkronizálás látható be- és kikapcsolva egy futurisztikus versenyzős játékban, amely NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync és AMD FreeSync™ Premium Pro logókat tartalmazza.

*A 0,03ms (GtG) válaszidő specifikáció az LG UltraGear OLED modellekre vonatkozik

*A fenti képek csak illusztrációs céllal készültek.

Hogyan segíti Önt az LG UltraGear Dual módja a különböző frissítési sebességek közötti váltásban?

Egyes UltraGear™ monitorok támogatják a Dual üzemmódot, így könnyedén válthat a két frissítési sebességbeállítás között – például a 45GX950A 5K2K felbontásban 165Hz-et, WFHD felbontásban pedig 330Hz-et támogat. A fizikai gyorsbillentyűvel vagy menüvel azonnal válthat üzemmódot anélkül, hogy kábelcserére vagy újraindításra lenne szükség. Olyan, mintha két monitora lenne egyszerre, és Ön készen áll bármilyen játékra.

Az LG UltraGear kijelzője a Dual üzemmód teljesítményét mutatja, bal oldalon egy fantasy harcos jelenetet 165Hz-es WUHD felbontásban, jobb oldalon pedig egy rali versenyautót 330Hz-es WFHD felbontásban, kiemelve a rugalmas frissítési sebességet és a felbontási lehetőségeket.

Az LG UltraGear kijelzője a Dual üzemmód teljesítményét mutatja, bal oldalon egy fantasy harcos jelenetet 165Hz-es WUHD felbontásban, jobb oldalon pedig egy rali versenyautót 330Hz-es WFHD felbontásban, kiemelve a rugalmas frissítési sebességet és a felbontási lehetőségeket.

*Ez a funkció a 45GX950A modell specifikációin alapul.

Miért az LG UltraGear™ rendelkezik a legújabb DP technológiával a csúcsteljesítményű játék érdekében?

A zökkenőmentes látvány és a teljes teljesítmény érdekében az UltraGear monitorok a legújabb DisplayPort 2.1 technológiával rendelkeznek, amely jelentősen nagyobb sávszélességet biztosít, mint a HDMI a nagyobb tömörítetlen felbontás és az ultragyors frissítési sebesség érdekében – ideális a csúcsminőségű GPU-k és számítógépes játékok számára. A DisplayPort 2.1 akár 80Gbps sávszélességet támogat – több mint kétszeresét a HDMI 2.1 (akár 48Gbps) technológiának – és sokszorosát annak, mint a HDMI 2.0 (18 Gb/s). Ez nagyobb képkockasebességet tesz lehetővé 4K-nál és azon túl is, alacsonyabb késleltetéssel és jobb stabilitással a kihívást jelentő játékoknál. A HDMI 2.0 támogatja a 4K-t 60Hz-en, míg a HDMI 2.1 lehetővé teszi a 4K-t 120Hz-en a következő generációs konzolokon.

Közeli kép az LG UltraGear monitorállvány hátsó portjairól, kiemelve a DisplayPort 2.1 csatlakozást a sávszélesség-sebességeket bemutató összehasonlító táblázattal: DP 2.1 80 Gb/s sebességgel, HDMI 2.1 48 Gb/s sebességgel és HDMI 2.0 18 Gb/s sebességgel.

Közeli kép az LG UltraGear monitorállvány hátsó portjairól, kiemelve a DisplayPort 2.1 csatlakozást a sávszélesség-sebességeket bemutató összehasonlító táblázattal: DP 2.1 80 Gb/s sebességgel, HDMI 2.1 48 Gb/s sebességgel és HDMI 2.0 18 Gb/s sebességgel.

LG UltraGear gaming monitorok összehasonlítása

jellemzők32GX870A27GX790A27GX700A45GX950A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
45GX950A
KépfrissítésDual-mode - UHD 240Hz - FHD 480Hz480Hz240HzDual-mode - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz
adaptív szinkronizáció- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync
válaszidő0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)
csatlakoztathatóság- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) - USB 3.0 2dn - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)
képernyő méret32"-os27"-os27"-os45"-os
felbontásUHD 3840x2160 FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080
paneltípusOLEDOLEDOLEDOLED
Hogyan támogathatja az UltraGear a munkát és a játékot egyaránt?

Hogyan javítja az LG Switch a párhuzamos munkavégzést mind a munka, mind a játék során?

Az LG Switch olyan funkciók kombinálásával segíti a többfeladatos munkavégzést, mint a Személyre szabott képvarázsló, a Képernyőmegosztás és a Videóhívás. A felhasználók finomhangolhatják a különböző feladatokhoz tartozó megjelenítési beállításokat, a képernyőt testre szabható elrendezésekre oszthatják játék vagy munka céljából akár egymás mellett és gyorsbillentyűvel gyorsan csatlakozhatnak videóhívásokhoz – mindezt a munkafolyamat vagy a játék megszakítása nélkül. Zökkenőmentes élményt nyújt, amelyet produktivitásra és szórakozásra egyaránt szabva.

Egy futurisztikus asztali gaming gép, nagy monitorral, amelyen egy sci-fi páncélos karakter látható. Az asztalon egy kontroller, hangszórók, mechanikus billentyűzet és akciófigurák láthatók. A kép alján a villódzásmentességet, a tükröződésmentességet, az alacsony kék fényt és a szem biztonságát igazoló több UL és Eyesafe tanúsítványok láthatók.

Egy futurisztikus asztali gaming gép, nagy monitorral, amelyen egy sci-fi páncélos karakter látható. Az asztalon egy kontroller, hangszórók, mechanikus billentyűzet és akciófigurák láthatók. A kép alján a villódzásmentességet, a tükröződésmentességet, az alacsony kék fényt és a szem biztonságát igazoló több UL és Eyesafe tanúsítványok láthatók.

Hogyan biztosít az LG UltraGear OLED élesebb, olvashatóbb szöveget?

Az LG UltraGear™ OLED a nagy pixelsűrűséget (PPI) és a továbbfejlesztett alpixel-struktúrát felhasználva segít éles, olvasható szöveget biztosítani. Akár dokumentumokat olvas, e-mailt ír vagy az interneten böngész, a karakterek még kis betűméret esetén is tiszták maradnak. Ezek a megjelenítési technológiák támogatják a vizuális tisztaságot az élek jobb meghatározása és a színigazítás fenntartása révén, ami segíthet csökkenteni a vizuális zajt. Hosszú munka vagy tanulás közben is koncentrálhat – anélkül, hogy feláldozná a tisztaságot, amikor eljön a játékra való átállás ideje.

A játékjelenetek összehasonlítása a szöveg tisztaságát mutatja 70 PPI és 125 PPI esetén a bal oldalon, míg a jobb oldalon a továbbfejlesztett alpixel-szerkezet látható, miközben az RWBG RGWB-re vált, ezzel növelve az élességet és az olvashatóságot.

A játékjelenetek összehasonlítása a szöveg tisztaságát mutatja 70 PPI és 125 PPI esetén a bal oldalon, míg a jobb oldalon a továbbfejlesztett alpixel-szerkezet látható, miközben az RWBG RGWB-re vált, ezzel növelve az élességet és az olvashatóságot.

*Ez a funkció a 45GX950A modell specifikációin alapul.

*A kép szemléltető jellegű, az RWBG és az RGWB alpixel-struktúrák összehasonlítására szolgál, amelyek a megjelenítéstől és a tartalomtól függően befolyásolhatják az érzékelt szöveg tisztaságát. 

Mi teszi az LG UltraGear-t kényelmessé több eszköz csatlakoztatása esetén?

Az UltraGear monitorok számos porttal rendelkeznek – például USB-C, HDMI és DisplayPort –, így a játékkonzoltól kezdve mindent csatlakoztathat a laptopjához. Támogatják az USB hub funkciót is, így a perifériákat, például a billentyűzetet és az egeret közvetlenül a monitorhoz csatlakoztathatja. Ez azt jelenti, hogy nem kell folyamatosan bedugnia és kihúznia – könnyedén válthat a munka és a játék között anélkül, hogy megváltoztatná az asztali beállításokat.

Laptophoz, játékbillentyűzethez, egérhez és fejhallgatóhoz csatlakoztatott ívelt LG UltraGear monitor felülnézete, több csatlakozási lehetőséget jelző ikonokkal, beleértve az USB-C, a DisplayPort és a HDMI opciókat.

Laptophoz, játékbillentyűzethez, egérhez és fejhallgatóhoz csatlakoztatott ívelt LG UltraGear monitor felülnézete, több csatlakozási lehetőséget jelző ikonokkal, beleértve az USB-C, a DisplayPort és a HDMI opciókat.

Hogyan javítja a webOS a mindennapi használatot a gaming monitoron túl?

A webOS által működtetett LG UltraGear lehetővé teszi a videók streamelését, web böngészését vagy produktív alkalmazások elérését a számítógép vagy a konzol bekapcsolása nélkül. Ha nem játszik, a teljes rendszer zaja, hője vagy energiafogyasztása nélkül élvezheti a gyors feladatokat vagy a video break-eket. Ideális játék közben vagy szünetek közben történő könnyű használathoz – időt, energiát és bajlódást takarít meg.

Az ívelt LG UltraGear™ monitor egy intelligens felületet jelenít meg alkalmazásikonokkal a streameléshez, a játékhoz, a zenéhez és produktivitáshoz, valamint egy népszerű játékokat és szórakoztató lehetőségeket tartalmazó tartalomsort.

Az ívelt LG UltraGear™ monitor egy intelligens felületet jelenít meg alkalmazásikonokkal a streameléshez, a játékhoz, a zenéhez és produktivitáshoz, valamint egy népszerű játékokat és szórakoztató lehetőségeket tartalmazó tartalomsort.

LG UltraGear gaming monitorok összehasonlítása

jellemzők45GX950A45/39/34GX900A32G810SA45/39/34GX90SA
45GX950A
45/39/34GX900A
32G810SA
45/39/34GX90SA
képernyő méret45"-os45/39/34"-os32"-os45/39/34"-os
felbontásWUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440UHD 3840x2160WQHD 3440x1440
paneltípusOLEDOLEDOLEDOLED
csatlakoztathatóság- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn
webOS--webOS24webOS24
