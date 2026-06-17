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Ismerje meg az AI Core-Tech innovációt
az LG Háztartási elektronikai készülékekben
Az LG időtálló mérnöki tapasztalata – az 1998 óta bizonyított Core‑Tech – most új szintre lép az AI Core‑Tech révén: A mechanikus precizitást emberközpontú érzékenységgel ötvözi, megtestesítve az LG „Affectionate Intelligence” vízióját.
LG AI Háztartási elektronikai készülékek,
az otthon fejlődése mögött álló technológia
Az LG AI Core‑Tech minden egyszerű érintést évtizedekre visszanyúló szakértelemmel támogat – intelligensen tanul, alkalmazkodik és reagál otthona ritmusára.