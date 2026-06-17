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LG AI Háztartási elektronikai készülékek logó színátmenetes AI szöveggel

Ismerje meg az AI Core-Tech innovációt
az LG Háztartási elektronikai készülékekben

Animált LG AI szimbólum, vörös és lila színátmenetes vonalak alkotnak szív alakú végtelen formát a fekete háttér előtt.
Színátmenetes szöveg: „AI a technológia szívében” piros-lila árnyalatokkal a fekete háttér előtt

Az LG időtálló mérnöki tapasztalata – az 1998 óta bizonyított Core‑Tech – most új szintre lép az AI Core‑Tech révén: A mechanikus precizitást emberközpontú érzékenységgel ötvözi, megtestesítve az LG „Affectionate Intelligence” vízióját.

LG háztartási elektronikai készülékek, azaz hűtőszekrények, mosógépek, szárítógépek és konyhai készülékek pódiumon

LG háztartási elektronikai készülékek, azaz hűtőszekrények, mosógépek, szárítógépek és konyhai készülékek pódiumon

Időtálló örökség

Évtizedes mérnöki szakértelem a megbízható teljesítmény érdekében.

Gondtalan mindennapok

Úgy terveztük, hogy leegyszerűsítse a feladatokat és megkönnyítse a mindennnapokat.

Készen áll a jövőre

Folyamatosan fejlődik, hogy tökéletesen illeszkedjen életstílusához.

LG AI Háztartási elektronikai készülékek,
az otthon fejlődése mögött álló technológia

Az LG AI Core‑Tech minden egyszerű érintést évtizedekre visszanyúló szakértelemmel támogat – intelligensen tanul, alkalmazkodik és reagál otthona ritmusára.

LG AI Core‑Tech chip áramkörökkel, bemutatva, hogyan tanulnak és optimalizálnak az LG AI Háztartási elektronikai készülékek.

LG AI mosógép és szárítógép lila digitális áramköri háttér előtt megjelenítve.
LG AI Mosó- és Szárítógépek
LG AI Konyhai készülékek, azaz hűtőszekrény, mosogatógép és sütőt, lila digitális áramköri háttér előtt megjelenítve
LG AI Konyhai készülékek