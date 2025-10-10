We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A művészet nagyjai egyre lenyűgözőbb remekműveket alkotnak az LG OLED technológiával.
Az LG OLED ART ötvözi a legmodernebb technológiát a művészi kreativitással, ezzel formálva a vizuális élmények megélését. Célja, hogy mindenkit inspiráljon az alkotásra, és folyamatosan feszegeti a vizuális kifejezés határait.
KIÁLLÍTÁSOK
A kreativitás és innováció találkozása – LG OLED, a tökéletes vászon
Az LG OLED TV-k páratlan képminőséggel, színekkel és kontraszttal, tökéletes digitális vászonként szolgálnak. Ismerje meg, hogyan használják elismert művészek az OLED technológiát lenyűgöző vizuális alkotásaik bemutatására.
MŰVÉSZEK
Az LG OLED ART kezdeményezések világszerte elvarázsolják a közönséget
Ismerje meg azok véleményét, akik személyesen tapasztalták meg az LG OLED ART élményt, és fedezze fel, mi teszi az LG OLED képernyőket ilyen magával ragadóvá.
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Nemzetközi együttműködések, melyek összekapcsolják a művészetet és a technológiát
Művészet iránti elkötelezettségünk a folyamatos együttműködéseinkben tükröződik neves galériákkal, múzeumokkal és művészeti vásárokkal szerte a világon. Ezeknek a jelentős partnerségeknek köszönhetően közösen hozunk létre egyedi kezdeményezéseket, amelyek előre viszik közös célunkat: a művészek támogatását, a kulturális élmények gazdagítását és a globális közönség bevonását.
TECHNOLÓGIA
Lenyűgöző OLED TV-k a művészeti megjelenítéshez
Kiemelkedő képminőségétől a vezeték nélküli innovációkig, ismerje meg, hogyan teszik az LG OLED-et technológiai fejlesztései a tökéletes digitális vászonná az alkotói kifejezéshez.