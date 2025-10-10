Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Számos kiállítás, ahol különböző LG televíziókat használtak az alkotások bemutatására.

A művészet nagyjai egyre lenyűgözőbb remekműveket alkotnak az LG OLED technológiával.

Az LG OLED ART ötvözi a legmodernebb technológiát a művészi kreativitással, ezzel formálva a vizuális élmények megélését. Célja, hogy mindenkit inspiráljon az alkotásra, és folyamatosan feszegeti a vizuális kifejezés határait.

KIÁLLÍTÁSOK

A kreativitás és innováció találkozása – LG OLED, a tökéletes vászon

Az LG OLED TV-k páratlan képminőséggel, színekkel és kontraszttal, tökéletes digitális vászonként szolgálnak. Ismerje meg, hogyan használják elismert művészek az OLED technológiát lenyűgöző vizuális alkotásaik bemutatására.

Élethű színvilág

John Akomfrah londoni művész „Becoming Wind” című ötképernyős filminstallációja életre kel az LG OLED TV-ken. A Tökéletes Fekete mélyebb kontrasztot és tisztább képet biztosít, tovább fokozva az élményt.

Az átlátszó technológia elmélyíti a sokszínűséget

A Suh testvérek, Do Ho és Eul Ho, édesapjuk, a legendás festő Suh Se Ok előtt tisztelegnek, az OLED technológia és a művészet ötvözésével. Az átlátszó képernyők mélységet kölcsönöznek, egy különleges érzéki élményt nyújtva.

Zavartalan kapcsolat és megjelenítés

Az LG OLED és a Whanki Alapítvány bemutatja a „We Meet Again in New York” című digitális tisztelgést Kim Whanki előtt, ahol a valódi vezeték nélküli technológia új fényben mutatja be mesterműveit.

Életre kelti a digitális falfestményeket

Shepard Fairey ikonikus művészete és társadalomkritikája az LG OLED digitális vásznán debütál, ahol a ragyogó falfestmények a Tökéletes Szín technológiával kelnek életre.

A technológia új szintre emeli az esztétikát

Az LG OLED moooi világa ötvözi a belsőépítészetet, az életstílust és a technológiát, melyet az Objet Collection Posé ragyogó színei és mély kontrasztja tökéletesen mutat az önállóan világító "self-lit" pixeles kijelző technológiának köszönhetően.

MŰVÉSZEK

Az LG OLED ART kezdeményezések világszerte elvarázsolják a közönséget

Ismerje meg azok véleményét, akik személyesen tapasztalták meg az LG OLED ART élményt, és fedezze fel, mi teszi az LG OLED képernyőket ilyen magával ragadóvá.

Suh Do ho idézet: „Amint az LG OLED TV háttere átlátszóvá vált, olyan volt, mintha egy festmény hátulját láttam volna”

Suh Do Ho

Elmélyült sokszínűség

OLED T-vel

Idézet Shepard Fairey interjúból: „Az LG OLED képernyők élethűbben adják vissza a munkáimat, mint bármely más képernyő."

Shepard Fairey

Valósághű digitális falfestmények

OLED G-vel

Marcel Wanders: „Az LG OLED által megálmodott moooi világban a technológia fokozza az esztétikát, és inspirálja a kreativitást."

Marcel Wanders

Fokozott esztétika

Posé-val

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Nemzetközi együttműködések, melyek összekapcsolják a művészetet és a technológiát

Művészet iránti elkötelezettségünk a folyamatos együttműködéseinkben tükröződik neves galériákkal, múzeumokkal és művészeti vásárokkal szerte a világon. Ezeknek a jelentős partnerségeknek köszönhetően közösen hozunk létre egyedi kezdeményezéseket, amelyek előre viszik közös célunkat: a művészek támogatását, a kulturális élmények gazdagítását és a globális közönség bevonását.

Guggenheim logo, MMCA, Contemporary Istanbul, és Frieze.

TECHNOLÓGIA

Lenyűgöző OLED TV-k a művészeti megjelenítéshez

Kiemelkedő képminőségétől a vezeték nélküli innovációkig, ismerje meg, hogyan teszik az LG OLED-et technológiai fejlesztései a tökéletes digitális vászonná az alkotói kifejezéshez.

Dombornyomott fekete szó fekete alapon

Dombornyomott fekete szó fekete alapon

Tökéletes Fekete a páratlan tisztaságért és mélységért

Az LG OLED csúcstechnológiás kijelzője önállóan világító "self-lit" pixelekkel biztosít Tökéletes Feketét, élénk színeket és rendkívül precíz kontrasztot, amely lélegzetelállító tisztaságot és mélységet garantál.

Az LG TV és a Zero Connect Box egymás mellett

Az LG TV és a Zero Connect Box egymás mellett

Úttörő teljesítmény az alpha AI processzorral

Az alpha AI processzoros LG TV-k a lehető legjobb képminőséget biztosítják a műalkotások számára, az Ultranagy kijelzőn elérhető legkiválóbb nézőélmény érdekében.

Átlátszó panelen megjelenő műalkotás kiállítási környezetben.

Átlátszó panelen megjelenő műalkotás kiállítási környezetben.

Csúcstechnológia vezeték nélkül, átlátszó OLED TV-n

Az LG fejlett, vezeték nélküli rendszere veszteségmentes 4K képeket közvetít ultra-alacsony várakozással, kábelek nélkül, megőrizve a lenyűgöző képminőséget a zavartalan nézői élményért.

LG TV falra szerelve, magas felbontású háttérrel.

LG TV falra szerelve, magas felbontású háttérrel.

OLED-alapú Galéria mód nyújtotta valósághű művészet

Az LG OLED Galéria mód fejlett kijelzőtechnológiával élethű színeket, mély feketéket és részletgazdag megjelenítést biztosít, hogy a digitális műalkotások lenyűgöző élményt nyújtsanak.

TV kínálat

A digitális művészetek prémium vászna – alkotók és művészetkedvelők választása.

Alakítsa terét szürreális galériává

Mutassa meg műalkotásait tökéletes harmóniában

További információk

Élénk művészet Tökéletes Feketével és Tökéletes Színekkel

További információk