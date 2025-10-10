About Cookies on This Site

LG hűtőszekrény, Craft Ice jéggömb, nő jeges frissítővel a kezében és a Slim SpacePlus jégrendszer egymás után ábrázolva

Az LG Jégadagoló Megoldásai

A jég, ami mindig kéznél van, hogy felfrissítse minden pillanatát

A fejlett jégkészítési technológia és az egyedi, ajtóba épített keskeny jégkészítőnk kombinációjával bármikor élvezheti a frissességet és a kényelmet.

A videóban látható képek kizárólag illusztrációként szerepelnek.

Jégvariációk

Különböző jégvariációk bármely alkalomra

Az elérhető jégvariációk, beleértve a kiváló minőségű Craft Ice™ jéggömböt, új szintre emelhetik a különleges pillanatokat.

A konyhai csipesszel egy kerek jéggömböt vesznek ki a fagyasztóban lévő átlátszó tálcából

A termék képe és a videó csak illusztrációk, a tényleges termék a valóságtól eltérő lehet.

Fedezze fel, hányféleképpen formálhatja a jeget

Craft Ice™

Craft Ice ikon
Kocka jég ikon
Zúzott jég ikon
Átlátszó pohár LG hűtőszekrényben készült kerek Craft Ice jéggömbbel töltve
Átlátszó pohár, LG hűtőszekrényből származó kocka alakú jéggel töltve
Átlátszó pohár, LG hűtőszekrényből származó zúzott jéggel töltve
Átlátszó pohár LG hűtőszekrényben készült kerek Craft Ice jéggömbbel töltve

1A Craft Ice™ jéggömb lassan olvad az LG belső tesztelési eredménye alapján, mely vizsgálat a Craft Ice™ jéggömb olvadási sebességét hasonlítja össze az azonos súlyú jégkockáéval (kb. 69g).

Tesztkörülmények: szobahőmérséklet: 25°C, minden jég hideg vízben olvad, a hideg víz kapacitása 121 cm3, a hideg víz hőmérséklete kb. 9,5℃. Az eredmények a környezeti tényezők függvényében változhatnak.

A termék képei és videói csak illusztrációk, a tényleges termék a valóságtól eltérő lehet.

Slim SpacePlus™

A jég is elfér, a hely is megmarad

A kompakt, ajtóba épített keskeny jégkészítő felszabadítja a helyet a fagyasztó felső polcán, így több hely marad kedvenceinek.

A felhasználó kinyitja a Slim SpacePlus Ice System rekeszt az LG hűtőben

A termék képe és a videó csak illusztrációk, a tényleges termék a valóságtól eltérő lehet.

Két gyermek vizet iszik egy asztalnál és a háttérben egy LG hűtőszekrény van beépített vízadagolóval

UVnano™

Frissítse minden nap a vízadagoló kifolyóját

Az LG UV-technológiája óránként tisztítja a vízadagoló kifolyóját, eltávolítva a baktériumok 99,99%-át így minden alkalommal tiszta, friss vizet biztosít.²,³

2Az UVnano™ (funkció neve: Self Care) hatását a TÜV Rheinland laboratóriumi tesztekkel értékelte, belső vizsgálati módszerekkel mérve az E. coli, a S. aureus és a P. aeruginosa csökkenését azon desztillált vízmintákban, melyeket összesen 24 óra normál háztartási használat után óránként ismételve vettek az UV-LED 10 percnyi működését követően. Az eredmény a környezeti tényezőktől és a használati szokásoktól függően eltérő lehet. A termék nem kezeli vagy gyógyítja az egészségi állapotot, és nem garantálja, hogy a termék által adagolt víz mentes lesz a felhasználók egészségét befolyásoló olyan szennyeződésektől, mint például a mikrobiológiai részecskék.

Az UVnano™ egy összetett szó, mely az UV (ultraviolet = ultraibolya) szóból és a mértékegységéből, a nanométerből tevődik össze.

3A teszt során használt baktériumok: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

A termék képei és videói csak illusztrációk, a tényleges termék a valóságtól eltérő lehet.

Nincs szükség vízvezetékre való csatlakoztatásra

A jég és a víz használatra készen a hűtő vízvezetékre csatlakoztatása nélkül

Nincs szükség vízvezetékre való csatlakoztatásra. Egyszerűen töltse fel a tartályt, és élvezze a friss jeget és vizet bármikor - közvetlenül a hűtőajtóból.

A felhasználó kinyitja a Slim SpacePlus Ice System rekeszt az LG hűtőben

A termék képe és a videó csak illusztrációk, a tényleges termék a valóságtól eltérő lehet.

A jeges megoldások mérföldkövei

A jégkészítés fejlett technológiája az okosabb otthonért

Évtizedek óta fejlesztjük a jégkészítés technológiáját, hogy otthonában kényelmes megoldásokat kínáljunk. A tárolástól az öntisztító rendszerekig minden mérföldkő az Ön kényelme iránti elkötelezettségünket tükrözi.

Közelkép az LG 2006-ban, a világon elsőként bevezetett, hűtőajtóba épített SpacePlus jégkészítőjéről.

2006

A világ első ajtóba épített jégkészítője

Közelkép az LG 2007-es, vízvezeték-csatlakozás nélküli, kivehető víztartállyal működő jégkészítőjéről és előtte egy pohár víz.

2007

Jégkészítő vízvezetékre csatlakozás nélkül

Közelkép az LG 2010-es, a hűtőszekrény ajtajába épített Slim SpacePlus jégkészítőjéről, a belső tér maximális helykihasználására.

2010

Slim SpacePlus™ jégkészítő

Víz átlátszó pohárban, 2019-ben először az iparágban, LG Craft Ice jéggömbbel, mely lassan olvad és megőrzi az ital ízét.

2019

Az iparág első Craft Ice™ jéggömbje

Közelkép egy LG 2020-as Uvnano vízadagolóról, mely kék UV LED fénnyel világítja meg a vízkifolyót.

2020

UVnano™ a vízadagoló kifolyójában

Egy halom, átlátszó kicsi kocka alakú jég egymásra rakva.

2023

Mini Kocka jég (Kizárólag az USA-ban)

Egy halom átlátszó, kis jéggömb egymásra rakva.

2025 Hamarosan jön

Mini-Craft

A termék képei csak illusztrációk, a tényleges termék a valóságtól eltérő lehet.

Craft Ice™ és UVNano™ technológiákkal, Slim SpacePlus™ víz- és jégadagolóval felszerelt modeljeink

UVNano™ technológiával és SlimSpace Plus víz- és jégadagolóval felszerelt modelleink

Slim SpacePlus™ víz- és jégadagolóval felszerelt modeljeink