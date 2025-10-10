About Cookies on This Site

Csak a valódi vezeték nélküli LG TV-n – Vezeték nélküli szabadság,
vezetékes teljesítmény

Hatalmas tipográfia, igazi vezeték nélküliség. Nappali, falra szerelt tévékészülékkel. A TV alatt a vezetékek és a hozzá csatlakoztatott eszközök zűrzavaros összevisszasága látható. Eltűnnek, hogy megmutassák az LG valódi vezeték nélküli TV vezeték nélküli előnyeit, és helyükre egy tiszta LG Soundbar kerül, vezetékes csatlakozások nélkül. Megjelenik a nappali többi része, és a Zero Connect Box és más eszközök szépen elrejtve egy kiskomód alatt láthatók.

*A valódi vezeték nélküliség a NVIDIA G-Sync Compatible validáláson alapul az akadozás csökkentésére, az alacsony input késleltetésre és a villogásmentes teljesítményért.

A világelső valódi vezeték nélküli TV 4K 144Hz kép- és hangátvitellel

A Zero Connect Box 4K-s veszteségmentes képminőséget közvetít alacsony késleltetéssel. Élvezze a tartalmakat összekuszálódott kábelek és a bonyolult vezetékes beállítások kényelmetlenségei nélkül.

Különböző nappalik, mindegyik falra szerelt LG valódi vezeték nélküli TV-vel. A helyiségekben a berendezés tiszta és rendezett. A Zero Connect Box egy kiskomód alatt található. A képernyőn megjelenő tartalom 4K-szerű felbontásban jelenik meg, kiemelve a 144 Hz-es videó- ​​és hangátvitelt különböző tartalmakhoz, például filmekhez, zenéhez és játékokhoz.

*Világelső szemben a hagyományos TV-vel, amelyben a közvetítéshez tuner található.

*A 4K 144Hz az OLED M5 83/77/65 hüvelykes és a QNED9M modellekre vonatkozik. Más valódi vezeték nélküli modellek 120 Hz-es frissítési frekvenciával rendelkeznek.

*A vezeték nélküli OLED TV a Zero Connect Box és a képernyő közötti csatlakoztathatóságra vonatkozik.

*A Zero Connect Box szekrényben történő elhelyezése a szekrény anyagától és vastagságától függően jelinterferenciát okozhat.

Élvezze a vizuálisan veszteségmentes részleteket és a vezetékes TV-hez hasonló képminőséget

Nézze a tartalmat vizuális minőségromlás nélkül, minimalizálva a késedelmet. Legmodernebb vezeték nélküli video- és hangátvitel olyan lélegzetelállító látványt és hangzást nyújt, mint a vezetékes TV.

Perspektíva a barlang belsejéből, a bejárat felé néz. A barlang szürreális megjelenésű, rendkívül részletes szikla- és kristályképződményekkel. A jelenet kiemeli az LG valódi vezeték nélküli TV-k vizuálisan veszteségmentes képminőségét.

*Az ISO/IEC 29170-2 belső tesztek alapján vizuálisan veszteségmentes, a tényleges teljesítmény a beállítások, környezeti feltételek és használat függvénye.

Játssz zökkenőmentesen az extrém alacsony késleltetésű vezeték
nélküli játékkal

A vezetéknélküli átvitel Nvidia G-Sync kompatibilis és AMD FreeSync-tanúsított a minimális késésért, így vezeték nélkül is magával ragadó a játék. Játssz megszakítás nélkül akár 144 Hz-en 4K-ban.

Nappali, falra szerelt LG valódi vezeték nélküli TV készülékkel. A képernyőn egy versenyjáték látható 4K-ban. A jelenet ráközelít a játékra, hogy kiemelje a TV magával ragadó minőségét. Ahogy az autó felgyorsul a versenypályán, megjelenik a 144 Hz-es frissítési gyakoriság és a sima játékmenet.
Az Nvidia G-Sync, az AMD FreeSync Premium és más játékokkal kapcsolatos tanúsítványok is láthatók.

*A funkciók támogatása modellenként eltérhet.

*Az Nvidia G-Sync compatible és az AMD FreeSync érvényesítése alacsony bemeneti késleltetésen, akadozás-csökkentésen és villogásmentes teljesítményen alapul.

*A 144Hz az OLED M5 83/77/65 hüvelykes és a QNED9M modellekre vonatkozik.

*A 144Hz-es csak olyan játékokkal vagy PC bemenetekkel működik, amelyek támogatják a 144Hz-et.

*A HGiG a játék- és TV kijelzők iparágában tevékenykedő vállalatok önkéntes csoportja, amely arra jött létre, hogy meghatározzák és a nyilvánosság számára elérhetővé tegyék a fogyasztói játékélményt javító iránymutatásokat a HDR-ben.

*A HGiG támogatása országonként eltérő lehet.

*A clearMR a VESA tanúsítványprogramja a kijelző mozgási elmosódásának felmérésére.

*A tényleges teljesítmény a beállításoktól, a hálózati kapcsolattól és a használati környezettől függően változhat.

Törj ki a vezetékes TV korlátai közül

Helyhezkötöttségtől mentes

A Zero Connect Box könnyen telepíthető. Szabadon alakíthatja ki helyiségét anélkül, hogy közvetlen TV-kapcsolatra lenne szüksége.

Rendetlenségtől mentes

Alakítsa át terét, és hozzon létre egy igazán kellemes környezetet. Legyen minden letisztult és rendezett. Felejtse el az összekuszálódott kábeleket a TV körül.

Problémamentes

Csatlakoztassa összes eszközét a Zero Connect Boxhoz a TV helyett, és alakítsa ki kényelmesen tereit a szórakozáshoz.

Egyszerűsítse a falba süllyesztett
telepítést a Zero Connect
Box segítségével

TV a falon, kevesebb vesződséggel. Mivel a Zero Connect Box vezeték nélkül csatlakoztat más eszközöket a TV-hez, nincs szükség olyan fali módosításokra, amelyek többletköltséggel járhatnak.

A vezetékes TV és a valódi vezeték nélküli LG TV egymás melletti összehasonlítása, a telepítést illetően. A vezetékes TV oldalán úgy tűnt, hogy extra konstrukcióra van szükség ahhoz, hogy az összes többi eszközt a TV mögé rejtsék. A rendetlen beállítás és a vezetékek még mindig láthatók a réseken keresztül. A címke olvasható, falra szerelés felár ellenében. A vezeték nélküli LG oldalán a TV a falra van rögzítve. Nem láthatók vezetékek vagy eszközök. A címke olvasható, problémamentes, költségmentes telepítés.

Fedezze fel a valódi vezeték nélküli szabadság egyszerűségét és kényelmét

Csúcskategóriás penthouse lakás. A város látképe belátható a nappali padlótól a mennyezetig érő ablakain. A valódi vezeték nélküli LG TV és az LG Soundbar falra szerelhető. A tér kialakítása nagyon igényes és rendezett. A Zero Connect Box alig látható az egyik kiskomód alatt.
Jelenetek, amelyek bemutatják, hogy a Zero Connect Box hogy tesz mindent egyszerűvé és kényelmessé. Az egyik jelenetben más perifériás eszközöket csatlakoztatnak az oldalasztal alatt található Zero Connect Boxhoz. A másik jelenetben azt mutatja be, hogy a Zero Connect Box könnyen elrejthető egy ajtós kiskomód rekeszében.

*A Zero Connect Boxot a TV vezeték nélküli vevőegységénél alacsonyabban kell telepíteni.

*A készülékeket vezetékkel kell csatlakoztatni a Zero Connect Boxhoz.

*A TV-képernyőhöz és a Zero Connect Boxhoz tápkábeles csatlakozás szükséges.

*Vezeték nélküli TV vásárlásakor az ügyfelek az LG OLED evo vagy az LG OLED Signature Zero Connect Box dobozt kapják meg.

La galardonada tecnología True Wireless, reconocida en todo el mundo

Fedezze fel a valódi vezeték nélküli
LG TV-ket

LG SIGNATURE OLED T

Az átlátszó kijelző innováció és a valódi vezeték nélküliség találkozása

A világ első átlátszó és valódi vezeték nélküli OLED TV-je 4K vezeték nélküli kép- és hangátvitellel.

További információk

LG QNED evo AI QNED9M

QNED TV-nk OLED valódi vezeték nélküli technológiával

A világelső valódi vezeték nélküli QNED TV 4K 144Hz kép- és hangátvitellel.

*Minden fenti kép szimuláció.

*T4: A világ első átlátszó tévéje a hagyományos tévékhez képest, amelyek tunerrel rendelkeznek a sugárzáshoz.

*A termék belső teszteléssel meghatározott átlátszósága 43%, ez a tényleges használati környezettől és körülményektől függően változhat.