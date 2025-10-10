We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Csak a valódi vezeték nélküli LG TV-n – Vezeték nélküli szabadság,
vezetékes teljesítmény
*A valódi vezeték nélküliség a NVIDIA G-Sync Compatible validáláson alapul az akadozás csökkentésére, az alacsony input késleltetésre és a villogásmentes teljesítményért.
A világelső valódi vezeték nélküli TV 4K 144Hz kép- és hangátvitellel
A Zero Connect Box 4K-s veszteségmentes képminőséget közvetít alacsony késleltetéssel. Élvezze a tartalmakat összekuszálódott kábelek és a bonyolult vezetékes beállítások kényelmetlenségei nélkül.
*Világelső szemben a hagyományos TV-vel, amelyben a közvetítéshez tuner található.
*A 4K 144Hz az OLED M5 83/77/65 hüvelykes és a QNED9M modellekre vonatkozik. Más valódi vezeték nélküli modellek 120 Hz-es frissítési frekvenciával rendelkeznek.
*A vezeték nélküli OLED TV a Zero Connect Box és a képernyő közötti csatlakoztathatóságra vonatkozik.
*A Zero Connect Box szekrényben történő elhelyezése a szekrény anyagától és vastagságától függően jelinterferenciát okozhat.
Élvezze a vizuálisan veszteségmentes részleteket és a vezetékes TV-hez hasonló képminőséget
Nézze a tartalmat vizuális minőségromlás nélkül, minimalizálva a késedelmet. Legmodernebb vezeték nélküli video- és hangátvitel olyan lélegzetelállító látványt és hangzást nyújt, mint a vezetékes TV.
*Az ISO/IEC 29170-2 belső tesztek alapján vizuálisan veszteségmentes, a tényleges teljesítmény a beállítások, környezeti feltételek és használat függvénye.
Játssz zökkenőmentesen az extrém alacsony késleltetésű vezeték
nélküli játékkal
A vezetéknélküli átvitel Nvidia G-Sync kompatibilis és AMD FreeSync-tanúsított a minimális késésért, így vezeték nélkül is magával ragadó a játék. Játssz megszakítás nélkül akár 144 Hz-en 4K-ban.
*A funkciók támogatása modellenként eltérhet.
*Az Nvidia G-Sync compatible és az AMD FreeSync érvényesítése alacsony bemeneti késleltetésen, akadozás-csökkentésen és villogásmentes teljesítményen alapul.
*A 144Hz az OLED M5 83/77/65 hüvelykes és a QNED9M modellekre vonatkozik.
*A 144Hz-es csak olyan játékokkal vagy PC bemenetekkel működik, amelyek támogatják a 144Hz-et.
*A HGiG a játék- és TV kijelzők iparágában tevékenykedő vállalatok önkéntes csoportja, amely arra jött létre, hogy meghatározzák és a nyilvánosság számára elérhetővé tegyék a fogyasztói játékélményt javító iránymutatásokat a HDR-ben.
*A HGiG támogatása országonként eltérő lehet.
*A clearMR a VESA tanúsítványprogramja a kijelző mozgási elmosódásának felmérésére.
*A tényleges teljesítmény a beállításoktól, a hálózati kapcsolattól és a használati környezettől függően változhat.
Törj ki a vezetékes TV korlátai közül
Egyszerűsítse a falba süllyesztett
telepítést a Zero Connect
Box segítségével
TV a falon, kevesebb vesződséggel. Mivel a Zero Connect Box vezeték nélkül csatlakoztat más eszközöket a TV-hez, nincs szükség olyan fali módosításokra, amelyek többletköltséggel járhatnak.
Fedezze fel a valódi vezeték nélküli szabadság egyszerűségét és kényelmét
*A Zero Connect Boxot a TV vezeték nélküli vevőegységénél alacsonyabban kell telepíteni.
*A készülékeket vezetékkel kell csatlakoztatni a Zero Connect Boxhoz.
*A TV-képernyőhöz és a Zero Connect Boxhoz tápkábeles csatlakozás szükséges.
*Vezeték nélküli TV vásárlásakor az ügyfelek az LG OLED evo vagy az LG OLED Signature Zero Connect Box dobozt kapják meg.
La galardonada tecnología True Wireless, reconocida en todo el mundo
Fedezze fel a valódi vezeték nélküli
LG TV-ket
LG SIGNATURE OLED T
Az átlátszó kijelző innováció és a valódi vezeték nélküliség találkozása
A világ első átlátszó és valódi vezeték nélküli OLED TV-je 4K vezeték nélküli kép- és hangátvitellel.
LG QNED evo AI QNED9M
QNED TV-nk OLED valódi vezeték nélküli technológiával
A világelső valódi vezeték nélküli QNED TV 4K 144Hz kép- és hangátvitellel.
*Minden fenti kép szimuláció.
*T4: A világ első átlátszó tévéje a hagyományos tévékhez képest, amelyek tunerrel rendelkeznek a sugárzáshoz.
*A termék belső teszteléssel meghatározott átlátszósága 43%, ez a tényleges használati környezettől és körülményektől függően változhat.