LG Webáruház Magazin | Január

A jó élet (Life's Good) az otthonunkban
kezdődik

2026: Új ritmus otthon

 

 

 

 

 

 

 

Sokan teszünk újévi fogadalmakat, de legyen szó rendrakásról, vagy az egészségre és jóllétre koncentráló célokról, az igazi változás a mindennapjaink színterén, az otthonunkban kezdődik.

A nagy fogadalmak helyett érdemes lehet a napi rutinunkban apró változtatásokat végrehajtani.
Egyetlen új tárgy is egy finom változás lehet abban, ahogyan a tér összeáll. Néha ennyi is elég ahhoz, hogy újradefiniáljuk a rutinunkat.

A nappalitól a konyhán át a fürdőszobáig – indítsuk el saját új ritmusunkat LG készülékekkel még ma.

*Ennek a történetnek az elemei és a mellékelt képek illusztratív céllal, AI segítségével készültek.

Januári kiemelt ajánlatunk

12/01/2026 ~09/02/2026

Kezdje frissen, az Újévet azzal, hogy megújítja otthonát és a napi rutinját. Vásároljon az LG Webáruházban, és élvezze az akár 50 000 Ft kedvezményt.

Egy Polaroid-stílusú kép, ahol egy személy élelmiszereket pakol a hűtőbe egy fa tónusú konyhában.

Selejtezni, feltölteni:

Új hűtőrutin az egészségért

Az újévi újrakezdésnek nem kell hatalmas változásnak lennie.
Kezdjük egyszerűen: töltsük fel a hűtőt, és válasszunk egészséges alapanyagokat, amelyek illenek az életstílusunkhoz.


Először szabaduljunk meg a régóta hűtőben álló hozzávalóktól, majd csoportosítsuk azokat, amelyek hasonló tárolási idővel rendelkeznek, és rakjuk őket ugyanarra a polcra.
A választás a későbbiekben könnyebbé válik, és a rend is elkezd kialakulni a hűtőszekrényben.


Idén, hogy egészségesebb étkezési szokásokat alakítsunk ki, készítsünk elő egy hétre elegendő friss ételt, és tároljuk a legkönnyebben hozzáférhető helyen.
Minél egyszerűbb a rendszer, annál gördülékenyebben folyik az egészséges rutin.


A bőséges térrel és az élelmiszereket hosszabb ideig frissen tartó technológiával az LG hűtőszekrények segítik az új rutinok és az újévi fogadalmak összehangolását. Két legyet üthetünk egy csapásra, ugyanis egyszerre élvezhetjük a rendrakás örömét és az egészséges ételeket.

Mosás, szárítás és elpakolás egyszerűen

Egy mosási rutin a mindennapi fáradtság csökkentésére

A napi teendőink közül a mosás egy elengedhetetlen rutin, ami folyton előbukkan. Különösen a mosógép és szárítógép elhelyezése és elrendezése befolyásolja, mennyire hatékonyan használjuk a teret, és mennyire fárasztó a mindennapi rutinunk.


Kisebb terekben egymásra is helyezheted őket. Ugyanakkor egymás melletti elrendezés is gyönyörűen működik. Az LG mosógépek és szárítók okos elrendezési lehetőségei segítenek, hogy átgondoltabban optimalizáljuk és rendezzük be a fürdőszobát.


Egy apró változtatás egyszerűbbé, gördülékenyebbé és tudatosabbá teheti a napi rutinunkat.

Egy kollázs-stílusú kép, ahol egy férfi készíti elő a ruhákat, a mosógépek és szárítók egymásra és egymás mellé vannak telepítve.

Egy kollázs-stílusú kép, ahol egy nő jógaszőnyegen edz, a TV edzésvideót mutat, és fitness matricák láthatók.

Egy nappali, ami fokozza az elmélyülést

A fókusz megtalálása apró változtatásokkal

Mivel itt töltjük a nap nagy részét, a nappali rendbe tétele az újévi újrakezdés alapvető része.
Kezdjük azzal, hogy eltávolítjuk a szobában felgyülemlett felesleges tárgyakat.
A nyitott tér csökkenti a vizuális fáradtságot, és olyan környezetet teremt, ahol teljesebben koncentrálhatunk a számunkra fontos tartalomra.


Az így nyert plusz térrel elkezdhetjük azokat az új szokásokat, amiket eddig halogattunk.


Helyezzünk egy kis szőnyeget a nappali egyik sarkába, és alakítsuk ki a saját otthoni edzőtermünket.
Az edzés így nem kötelező teendővé válik, hanem a mindennapi rutin természetes részeként segít az egészség és fittség megvalósításában az új évben.


Az LG OLED TV kiváló képminőségével és moziszerű hangzásával a tér szinte edzőteremként funkcionál.
Egyszerűen csak nézni, és követni kell a mozdulatokat és máris összhangban vagyunk az edzővel.

Az igazi változás az apró változtatásoknál kezdődik.
A tér kiürítésének, újra rendezésének és újbóli feltöltésének rutinjában a 2026-os év mindennapjai kicsit rendezettebbé, kicsit könnyedebbé és sokkal inkább a sajátunkká válhatnak.

Kezdjük el újévi rutinunkat LG készülékekkel még ma.

Egy nő ül a kanapén egy hangulatos esti környezetben, ragyogóan mosolyogva, miközben a TV-t nézi, lágy hangulatvilágítás mellett

Hűtőtermék fotó

Hogyan teremthet egy rendezett LG hűtő egészségesebb életet?

• InstaView™:
Egyszerű használat, és két kopogással beleláthatunk a hűtőbe.

• LINEARCooling™:
Nyugalom a frissesség megtartásában, stabil hőmérséklet mellett.

Mosógép termékfotó

Hogyan tehetik az LG mosógépek és szárítók gördülékenyebbé a házimunkát?

• ThinQ™:
Kényelmes és könnyű felügyelet bárhonnan.

• TurboWash™ 360°:
Gyors és hatékony mosás, még a sűrű napokon is.

OLED TV termékfotó

Hogyan teheti az LG OLED TV még inkább élménnyé a nappalinkban töltött időt?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Élettel telivé teszi a pillanatokat élénk részletekkel és gazdag hangzással.

• Ultravékony kialakítás:
Karcsú szépség, amely természetesen illeszkedik a térbe.

Januári kiemelt ajánlatunk

12/01/2026 ~31/01/2026

Kezdje frissen, az Újévet azzal, hogy megújítja otthonát és a napi rutinját. Vásároljon az LG Webáruházban, és élvezze az akár 50 000 Ft kedvezményt.

*Az LG Webáruház exkluzív ajánlata. Az ajánlat a promócióban felsorolt készülékekre az LG Webáruházban 2026.01.13. és 2026.02.09. között leadott vásárlásokra, vagy a készlet erejéig érvényes. Az ajánlatban szereplő termékek köre a promóció ideje alatt változhat! Az ajánlatban szereplő készletek elérhetősége limitált, az árak változtatásának jogát fenntartjuk. A jelen promócióban biztosított kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók.

