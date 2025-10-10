About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
InstaView™ Négyajtós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 646L kapacitás
GMK961PY5E_Eneygy label.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

InstaView™ Négyajtós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 646L kapacitás

GMK961PY5E_Eneygy label.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

InstaView™ Négyajtós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 646L kapacitás

GMK961PY5E
Elölnézet
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerek nélkül
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Elölnézet, csak a felső ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Fiók élelmiszerekkel
Fiók élelmiszerek nélkül
Fiók élelmiszerek nélkül
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Oldal nézet
Elölnézet
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerek nélkül
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Elölnézet, csak a felső ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Fiók élelmiszerekkel
Fiók élelmiszerek nélkül
Fiók élelmiszerek nélkül
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Oldal nézet

Fő tulajdonságok

  • InstaView™
  • LinearCooling™
  • DoorCooling⁺™
  • UVnano™
  • Inverter Linear Compressor™
  • LG ThinQ™ WiFi funkcióval
Több
Az LG InstaView négyajtós hűtőszekrény modern konyhában elhelyezve.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Mi teszi különlegessé ezt az LG négyajtós hűtőt?

Kopogjon kétszer és nézzen bele - egy kéz kopog az LG InstaView hűtőajtón

InstaView™

Kopogjon kétszer és Nézzen bele

Közeli kép friss gyümölcsökről.

LinearCooling™

Megőrzi a gyümölcsök és zöldségek valódi frissességét

Közeli kép a DoorCooling nyílásról egy LG négyajtós hűtőszekrényben.

DoorCooling⁺™

Friss, hideg levegő gyorsabban

Egy személy vizet enged az LG négyajtós hűtőszekrény vízadagolójából.

UVnano™

Tiszta víz minden alkalommal

InstaView™

Kopogjon kétszer és Nézzen bele

Kopogjon kétszer, így anélkül tekinthet be hűtőjébe, hogy az ajtót ki kellene nyitnia. Ezzel csökken a hideglevegő-veszteség és kedvenceit is könnyebben megtalálja.

Két kopogás az LG InstaView ajtón, amire az InstaView világítás bekapcsol, feltárva a hűtő tartalmát az ajtó kinyitása nélkül

A videó illusztráció, az adott termék és az InstaView™ ajtó megjelenése és működése a valóságban eltérő lehet.

LinearCooling™

Megőrzi a gyümölcsök és zöldségek valódi frissességét

LinearCooling™ technológia csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így akár 7 napig is képes megőrizni az élelmiszerek frissességét.*

LinearCooling™ technológia csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így akár 7 napig is megőrzi az élelmiszerek frissességét.

*A TÜV Rheinland teszt eredményei alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva azt vizsgálták, hogy a frissentartó fiókba helyezett pak choi (bordáskel) mennyi idő alatt veszíti el súlyának 5%-át az LGE Linear Cooling technológiával felszerelt GSXV91NSAE modell esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.

DoorCooling⁺™

Gyorsabb hűtés az ajtó kosaraiban

Az ajtó kosaraiba helyezett italok gyorsabban hűlnek le a DoorCooling⁺™ technológiának köszönhetően.*

Az LG DoorCooling⁺™ technológia segít az ételek és italok egyenletes hőmérsékletének fenntartásában.

*Az LG saját mérési módszerét alkalmazó TÜV Rheinland teszt eredménye alapján, melynek során azt hasonlították össze, hogy mennyi idő alatt csökken a felső kosárba helyezett víztartályban a víz hőmérséklete LG DoorCooling⁺™ használatával és az LG DoorCooling⁺™ használata nélkül az LFB61BLGAI modell esetében.

A DoorCooling⁺™ funkció az ajtó kinyitásakor leáll.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

UVnano™

Frissítse minden nap a vízadagoló kifolyóját

A vízadagoló kifolyócsövében UV fény segítségével 99,9%-kal csökkenti automatikusan a baktériumok mennyiségét.*

A videó bemutatja, hogyan tisztítja meg az UVnano™ funkció a kifolyócső belső felületét, csökkentve a baktériumok mennyiségét.

*Az UVnano (funkció neve: Self Care) hatását a TÜV Rheinland laboratóriumi tesztekkel értékelte, belső vizsgálati módszerekkel mérve az E. coli, a S. aureus és a P. aeruginosa csökkenését azon desztillált vízmintákban, melyeket összesen 24 óra normál háztartási használat után óránként ismételve vettek az UV-LED 10 percnyi működését követően. Az eredmény a környezeti tényezőktől és a használati szokásoktól függően eltérő lehet. A termék nem kezeli vagy gyógyítja az egészségi állapotot, és nem garantálja, hogy a termék által adagolt víz mentes lesz a felhasználók egészségét befolyásoló olyan szennyeződésektől, mint például a mikrobiológiai részecskék.

Az UVnano™ egy összetett szó, mely az UV (ultraviolet = ultraibolya) szóból és a mértékegységéből, a nanométerből tevődik össze.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Multi Air Flow

Hűs frissesség minden irányból

A többszörös levegőkeringetési rendszer megbízható hűtési teljesítményt garantál azáltal, hogy minden irányból hideg levegővel veszi körül az élelmiszereket, így frissen és hidegen tartva azokat.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

LG ThinQ™

Okos élet, folyamatos kapcsolat – LG ThinQ™

Vezérelje bárhonnan egyszerűen hűtőszekrényét, és kövesse az értesítéseket az LG ThinQ™ alkalmazás segítségével.*

Az LG InstaView négyajtós hűtőszekrény és egy mobiltelefon, melynek képernyőjén az LG ThinQ™ mobilalkalmazás látható.

Kapcsolja össze hűtőjét okostelefonjával

Az LG ThinQ™ alkalmazással wi-fi-n keresztül felügyelheti hűtőszekrényét, és egyetlen gombnyomással akár távolról is aktiválhatja a „Gyors hűtés” funkciót.

Nyitott ajtó figyelmeztetés

Az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül értesítést kap, ha a hűtő ajtaja nyitva maradt.

*Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak. Kérdezze a helyi kereskedőt vagy a LG szakszervízt a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.

Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 4.1.2 (JellyBean) vagy újabb Android, illetve iOS 9 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató kompatibilis okostelefonra van szükség. Mobil és otthoni Wi-Fi adatkapcsolat szükséges.

A termék képek illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Intelligens vízadagolás

Pontos mennyiség egy érintéssel

Egyetlen gombnyomással kiválaszthatja a kívánt vízmennyiséget az előre beállított opciók közül: 250 ml, 500 ml és 1 L. Majd tartsa az adagolóhoz a poharat és töltse fel túlcsordulás nékül.*

*Az Intelligens vízadagolás funkció kizárólag akkor működik, ha a felhasználó manuálisan kiválasztja a kívánt adagolási mennyiséget (250 ml, 500 ml, 1000 ml).

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Inverter Linear Compressor™

Gyorsabb hűtés, energiahatékony működés

Az LG Inverter Linear Compressor™ hozzájárul az ideális hőmérséklet hatékony fenntartásához. Az LG 10 év garanciát vállal a kompresszorra és annak alkatrészeire.*

*Az LG Inverter Linear Compressor™ egyedi, közvetlen hajtású mechanizmusa révén pontosan szabályozza a kompresszor alkatrészeinek sebességét és mozgását. Egyszerű felépítésének és az alkatrészek kevesebb súrlódási pontjának köszönhetően kisebb a kopás, így működés közben kevesebb energiát fogyaszt, ami tartósabbá és halkabbá teszi a hűtőszekrényt.

10 év garancia a Inverter Linear Compressor alkatrészeire (alkatrész garancia).

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

GMK960EV2E

Legfontosabb műszaki adatok

  • Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)

    646

  • MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    914 x 1 792 x 733

  • TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)

    353

  • MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály

    E (A - G skálán)

  • TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa

    Lineáris Inverter kompresszor

  • JELLEMZŐK - InstaView

    Igen

  • JELLEMZŐK - Door-in-Door™

    Nem

  • JÉG és VÍZADAGOLÓ - Vízvezeték

    Nem szükséges vízvezetékre csatlakoztatni

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval

    Igen

  • Design - Ajtófront színe

    Hamvas matt ezüst

Összes adat

KIJELZŐ

  • Expressz fagyasztás

    Igen

  • Belső LED kijelző

    Belső kijelző

DESIGN

  • Ajtó anyaga

    VCM

  • Ajtófront színe

    Hamvas matt ezüst

  • Fogantyú típusa

    Nem

  • Metal Fresh

    R Metal

JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ

  • Automatikus jégkészítő

    Nem

  • Jég- és vízadagoló

    Nem

  • Manuális jégkészítő

    Nem

  • Vízvezeték

    Nem szükséges vízvezetékre csatlakoztatni

JELLEMZŐK

  • Door Cooling+™

    Igen

  • Door-in-Door™

    Nem

  • InstaView

    Igen

  • LINEAR Cooling™

    Igen

TELJESÍTMÉNY

  • Klíma osztály

    T

  • Kompresszor típusa

    Lineáris Inverter kompresszor

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    353

  • Zajszint (dB)

    40

  • Zajszint (osztály)

    C (A - G skálán)

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Igen

FAGYASZTÓ RÉSZ

  • Fagyasztó fiók

    6 átlátszó

  • Fagyasztótér-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    Nem

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096453070

HŰTŐ RÉSZ

  • Átlátszó ajtókosár

    6

  • Többszörös légáráam

    Igen

  • Összecsukható polc

    Egy lépésben összecsukható polc

  • Pure N Fresh

    Igen

  • Hűtőszekrény-világítás

    Felső és oldalsó LED

  • Edzett üveg polcok

    4

  • Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok

    Nem

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Energiaosztály

    E (A - G skálán)

  • Terméktípus

    Négyajtós hűtőszekrény

  • Szabványos/Pult mélység

    Pult mélység

ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    646

  • Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)

    261

  • Hűtő kapacitás (L)

    385

MÉRET ÉS SÚLY

  • Mélység fogantyúval együtt (mm)

    733

  • Mélység ajtó nélkül (mm)

    684

  • Termék súlya csomagolással (kg)

    150

  • Magasság (mm)

    1 753

  • Magasság zsanérral együtt (mm)

    1 792

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    914 x 1 792 x 733

  • Termék súlya (kg)

    140

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

Az LG ajánlatai Önnek