InstaView™ Négyajtós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 646L kapacitás
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Mi teszi különlegessé ezt az LG négyajtós hűtőt?
InstaView™
Kopogjon kétszer és Nézzen bele
LinearCooling™
Megőrzi a gyümölcsök és zöldségek valódi frissességét
DoorCooling⁺™
Friss, hideg levegő gyorsabban
UVnano™
Tiszta víz minden alkalommal
InstaView™
Kopogjon kétszer és Nézzen bele
Kopogjon kétszer, így anélkül tekinthet be hűtőjébe, hogy az ajtót ki kellene nyitnia. Ezzel csökken a hideglevegő-veszteség és kedvenceit is könnyebben megtalálja.
LinearCooling™
Megőrzi a gyümölcsök és zöldségek valódi frissességét
LinearCooling™ technológia csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így akár 7 napig is képes megőrizni az élelmiszerek frissességét.*
*A TÜV Rheinland teszt eredményei alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva azt vizsgálták, hogy a frissentartó fiókba helyezett pak choi (bordáskel) mennyi idő alatt veszíti el súlyának 5%-át az LGE Linear Cooling technológiával felszerelt GSXV91NSAE modell esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.
DoorCooling⁺™
Gyorsabb hűtés az ajtó kosaraiban
Az ajtó kosaraiba helyezett italok gyorsabban hűlnek le a DoorCooling⁺™ technológiának köszönhetően.*
*Az LG saját mérési módszerét alkalmazó TÜV Rheinland teszt eredménye alapján, melynek során azt hasonlították össze, hogy mennyi idő alatt csökken a felső kosárba helyezett víztartályban a víz hőmérséklete LG DoorCooling⁺™ használatával és az LG DoorCooling⁺™ használata nélkül az LFB61BLGAI modell esetében.
A DoorCooling⁺™ funkció az ajtó kinyitásakor leáll.
UVnano™
Frissítse minden nap a vízadagoló kifolyóját
A vízadagoló kifolyócsövében UV fény segítségével 99,9%-kal csökkenti automatikusan a baktériumok mennyiségét.*
*Az UVnano (funkció neve: Self Care) hatását a TÜV Rheinland laboratóriumi tesztekkel értékelte, belső vizsgálati módszerekkel mérve az E. coli, a S. aureus és a P. aeruginosa csökkenését azon desztillált vízmintákban, melyeket összesen 24 óra normál háztartási használat után óránként ismételve vettek az UV-LED 10 percnyi működését követően. Az eredmény a környezeti tényezőktől és a használati szokásoktól függően eltérő lehet. A termék nem kezeli vagy gyógyítja az egészségi állapotot, és nem garantálja, hogy a termék által adagolt víz mentes lesz a felhasználók egészségét befolyásoló olyan szennyeződésektől, mint például a mikrobiológiai részecskék.
Az UVnano™ egy összetett szó, mely az UV (ultraviolet = ultraibolya) szóból és a mértékegységéből, a nanométerből tevődik össze.
Multi Air Flow
Hűs frissesség minden irányból
A többszörös levegőkeringetési rendszer megbízható hűtési teljesítményt garantál azáltal, hogy minden irányból hideg levegővel veszi körül az élelmiszereket, így frissen és hidegen tartva azokat.
LG ThinQ™
Okos élet, folyamatos kapcsolat – LG ThinQ™
Vezérelje bárhonnan egyszerűen hűtőszekrényét, és kövesse az értesítéseket az LG ThinQ™ alkalmazás segítségével.*
Az LG InstaView négyajtós hűtőszekrény és egy mobiltelefon, melynek képernyőjén az LG ThinQ™ mobilalkalmazás látható.
Kapcsolja össze hűtőjét okostelefonjával
Az LG ThinQ™ alkalmazással wi-fi-n keresztül felügyelheti hűtőszekrényét, és egyetlen gombnyomással akár távolról is aktiválhatja a „Gyors hűtés” funkciót.
*Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak. Kérdezze a helyi kereskedőt vagy a LG szakszervízt a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.
Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 4.1.2 (JellyBean) vagy újabb Android, illetve iOS 9 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató kompatibilis okostelefonra van szükség. Mobil és otthoni Wi-Fi adatkapcsolat szükséges.
Intelligens vízadagolás
Pontos mennyiség egy érintéssel
Egyetlen gombnyomással kiválaszthatja a kívánt vízmennyiséget az előre beállított opciók közül: 250 ml, 500 ml és 1 L. Majd tartsa az adagolóhoz a poharat és töltse fel túlcsordulás nékül.*
*Az Intelligens vízadagolás funkció kizárólag akkor működik, ha a felhasználó manuálisan kiválasztja a kívánt adagolási mennyiséget (250 ml, 500 ml, 1000 ml).
Inverter Linear Compressor™
Gyorsabb hűtés, energiahatékony működés
Az LG Inverter Linear Compressor™ hozzájárul az ideális hőmérséklet hatékony fenntartásához. Az LG 10 év garanciát vállal a kompresszorra és annak alkatrészeire.*
*Az LG Inverter Linear Compressor™ egyedi, közvetlen hajtású mechanizmusa révén pontosan szabályozza a kompresszor alkatrészeinek sebességét és mozgását. Egyszerű felépítésének és az alkatrészek kevesebb súrlódási pontjának köszönhetően kisebb a kopás, így működés közben kevesebb energiát fogyaszt, ami tartósabbá és halkabbá teszi a hűtőszekrényt.
10 év garancia a Inverter Linear Compressor alkatrészeire (alkatrész garancia).
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)
646
MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
914 x 1 792 x 733
TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)
353
MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály
E (A - G skálán)
TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa
Lineáris Inverter kompresszor
JELLEMZŐK - InstaView
Igen
JELLEMZŐK - Door-in-Door™
Nem
JÉG és VÍZADAGOLÓ - Vízvezeték
Nem szükséges vízvezetékre csatlakoztatni
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval
Igen
Design - Ajtófront színe
Hamvas matt ezüst
Összes adat
KIJELZŐ
Expressz fagyasztás
Igen
Belső LED kijelző
Belső kijelző
DESIGN
Ajtó anyaga
VCM
Ajtófront színe
Hamvas matt ezüst
Fogantyú típusa
Nem
Metal Fresh
R Metal
JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ
Automatikus jégkészítő
Nem
Jég- és vízadagoló
Nem
Manuális jégkészítő
Nem
Vízvezeték
Nem szükséges vízvezetékre csatlakoztatni
JELLEMZŐK
Door Cooling+™
Igen
Door-in-Door™
Nem
InstaView
Igen
LINEAR Cooling™
Igen
TELJESÍTMÉNY
Klíma osztály
T
Kompresszor típusa
Lineáris Inverter kompresszor
Energiafogyasztás (kWh/év)
353
Zajszint (dB)
40
Zajszint (osztály)
C (A - G skálán)
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
ThinQ - Wifi funkcióval
Igen
FAGYASZTÓ RÉSZ
Fagyasztó fiók
6 átlátszó
Fagyasztótér-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
Nem
EAN KÓD
EAN kód
8806096453070
HŰTŐ RÉSZ
Átlátszó ajtókosár
6
Többszörös légáráam
Igen
Összecsukható polc
Egy lépésben összecsukható polc
Pure N Fresh
Igen
Hűtőszekrény-világítás
Felső és oldalsó LED
Edzett üveg polcok
4
Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok
Nem
MŰSZAKI ALAPADATOK
Energiaosztály
E (A - G skálán)
Terméktípus
Négyajtós hűtőszekrény
Szabványos/Pult mélység
Pult mélység
ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ
Teljes nettó űrtartalom (liter)
646
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)
261
Hűtő kapacitás (L)
385
MÉRET ÉS SÚLY
Mélység fogantyúval együtt (mm)
733
Mélység ajtó nélkül (mm)
684
Termék súlya csomagolással (kg)
150
Magasság (mm)
1 753
Magasság zsanérral együtt (mm)
1 792
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
914 x 1 792 x 733
Termék súlya (kg)
140
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Vásárlóink véleménye
