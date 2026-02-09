We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Az Ön következő OLED TV-je
Hyper Radiant Színtechnológiával
A Hyper Radiant Színtechnológia az OLED következő generációját hozza el, ezzel új mércét állítva a képminőségben. Lenyűgöző fényerőt, Tökéletes Feketét és Tökéletes Színt biztosít bármilyen fényviszony mellett, miközben az alpha 11 3. generációs AI processzor megőrzi a lélegzetelállító 4K részleteket. Mindezt tovább erősíti, hogy Reflection‑Free Premium tanúsítvánnyal garantálja a tükröződésmentes képminőséget még világos környezetben is. Az OLED élmény így most többet ad, mint valaha - lássa a különbséget, érezze a ragyogást, és lépjen be a látvány új világába.
3,9x világosabb, intelligens egyensúlyban az LG legfejlettebb alpha 11 AI processzorával
Az alpha 11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal vezérelt OLED TV‑k új generációja nem csupán az összfényerőt növelik. Precízen, finom árnyalatlépések mentén szabályozza a fényerőt, így akár 3,9x világosabb csúcsfényerőt biztosít kiegyensúlyozott vezérléssel. Ezáltal gazdagabb színekkel, erőteljesebb dinamizmussal és újonnan felfedezett részletekkel kelti életre a jeleneteket.1)
UL tanúsított Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín bármilyen fényviszonyban
A nappali erős fényektől az éjszaka legmélyebb árnyékáig a legapróbb részletek is jól kivehetők a képernyőn – akár a csillagok az éjfekete égbolton. A Tökéletes Fekete abszolút mélységet és tiszta elkülönülést biztosít a részletek elvesztése nélkül, míg a Tökéletes Szín pontos, kifejező színeket nyújt. A változó fényviszonyok ellenére a kontraszt és a színek következetesen megmaradnak, kompromisszummentes képminőséget biztosítva a mindennapi használat során.3)
Tökéletes Fekete, ami megőrzi a mélységét, hogy az élmény ne fakuljon
Az LG OLED evo bármilyen környezetben Tökéletes Fekete élményt biztosít, megteremtve azt a valódi, végtelen kontrasztot a képernyőn, amely egyetlen csillagot is ragyogva emel ki a Tökéletes Fekete háttérből. Más OLED megoldások a tükröződések csökkentése érdekében szétoszlatják a fényt, ami végül kifakult feketéket és laposabb képet eredményez. Amikor a sötét jelenetek elveszítik mélységüket, az élmény is megtörik. A soha el nem fakuló Tőkéletes Fekete azonban mélységgel és a valósághű jelenetekkel teremt magávalragadó pillanatokat.4)
Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
A fekete, ami saját szerepet kap a filmben
Kifogástalan képminőség még világos helyiségben is, Reflection‑Free Premium tanúsítvánnyal
Előfordult már, hogy TV‑nézés közben a tükröződések elvonták a figyelmét, különösen erős megvilágítás mellett? A hagyományos, matt tükröződéscsökkentő kijelzők a beérkező fényt szétszórják vagy elnyelik, ami ronthatja a feketeszinteket és tompíthatja a színeket.
A Reflection‑Free Premium más megközelítést alkalmaz: csökkenti a visszaverődést, miközben megőrzi a fényáteresztést. Ennek köszönhetően a fekete mélysége és a színek tisztasága világos környezetben is megmarad, a kép nem fakul, a figyelem pedig ott marad, ahol kell – a tartalmon.5)
Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
Kövesse a nyomozótriót, és fedezze fel, milyen különbséget jelent a Reflection‑Free Premium.
Lenyűgöző 4K képminőség az LG eddigi legfejlettebb alpha 11 3. generációs 4K AI processzorával, Kettős AI Modullal
Az LG OLED evo az alpha 11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal nyújt csúcskategóriás képminőséget.
A Kettős AI Modul precízen vezérli a 8,3 millió önállóan világító pixelt, miközben finomítja az élességet, a textúrákat és a részletgazdagságot. Ez a fejlett képfeldolgozás túlmutat az egyetlen AI motor képességein, és természetesebb, pontosabb 4K képmegjelenítést eredményez – ahol minden egyes elem kivételes tisztasággal, élethűen jelenik meg.6)
Nemzetközileg elismert TV, amelyben világszerte megbíznak a szakértők
A CES 2026 legjobb TV‑je – CNN Underscored elismerés
„…új életre keltette az impresszionista festményeket, amelyeket jól ismerek a Metropolitan Museum of Artnál végzett munkám révén.” (01/2026)
CES 2026 Best in Show – a T3 díja
„…csúcskategóriás képminőséget nyújt, amely még az előző évi, többrétegű OLED paneltechnológiánál is fényesebb.” (01/2026)
A CES 2026 legjobb TV‑je a HDTVTest által
„Az LG OLED evo W6 Wallpaper TV elnyerte a CES 2026 legjobb TV‑je címet a HDTVTest értékelésében, az összképminőség, a dizájn és a CES‑en bemutatott innovációk alapján.” (01/2026)
Ismerje meg az OLED evo kínálatunkat – ahol életre kel a Hyper Radiant Színtechnológia
LG OLED evo AI W6
ㆍHyper Radiant Színtechnológia
ㆍAkár 3,9x világosabb fényerő a Brightness Booster Ultra (Ultraszintű Fényerő-rásegítés) technológiával
ㆍTökéletes Fekete és Tökéletes Szín
ㆍalpha 11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal
ㆍReflection‑Free Premium tanúsítvány
LG OLED evo AI G6
ㆍHyper Radiant Színtechnológia (97 col kivételével)
ㆍAkár 3,9x világosabb fényerő a Brightness Booster Ultra (Ultraszintű Fényerő-rásegítés) technológiával
(48 col: akár 2,1x világosabb, 97 col kivételével)
ㆍTökéletes Fekete és Tökéletes Szín
ㆍalpha 11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal
ㆍReflection‑Free Premium tanúsítvány (97 / 48 col kivételével)
LG OLED evo AI C6
ㆍHyper Radiant Színtechnológia (csak 83 / 77 colos modellek esetén)
ㆍAkár 3,2x világosabb fényerő a Brightness Booster Pro (Professzionális Fényerő-rásegítés) technológiával
(csak 83 / 77 colos modellek esetén)
ㆍTökéletes Fekete és Tökéletes Szín
ㆍalpha 11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal
~9mm‑es Wallpaper dizájn
A közel 9 mm‑es vastagságban minden tökéletes egységgé áll össze. Ebben a karakteres Wallpaper kialakításban a legmodernebb képtechnológia, a valódi vezeték nélküli architektúra és a nagy pontosságú mérnöki munka harmonikusan olvad egybe.
A készülék teljesen a fal síkjába simul: nincs kiálló elem, nincs látható kábel. Nem az egyszerűsítés, hanem a kifinomult belső integráció eredményeként. Igazán figyelemre méltó az a kiemelkedő képesség, amely ebben a rendkívül vékony formában testesül meg – a teljesítmény letisztult esszenciája.7)
Falra illeszkedő Gallery Design, a letisztult eleganciáért
A vékony, elegáns kijelző természetesen illeszkedik a környezetébe, galériaszerű jelenlétet teremtve, látható rés nélküli, falhoz simuló kialakítással.8)
4K 165 Hz, NVIDIA G‑SYNC és AMD FreeSync a kimagaslóan sima, akadozásmentes játékélményért
Amikor a TV lépést tart a játékával, minden megváltozik. Az OLED evo 4K, 165 Hz‑es képfrissítése tisztán jeleníti meg a gyors mozgásokat, így a tempó fokozódásával is azonnali, pontos irányítást biztosít. A G‑SYNC Compatible és az AMD FreeSync Premium gondoskodik a tökéletes szinkronról, míg a VRR és az ultraalacsony input lag azonnal képernyőre visz minden mozdulatot – lehetővé téve a gyors, folyamatos játékot teljes sebességen.9)
ALLM és 0,1 ms válaszidő a villámgyors, alacsony késleltetésű játékélményért
A közel azonnali, 0,1 ms‑os válaszidővel az OLED minden utasítást tiszta sebességgé alakít, szinte megszüntetve a különbséget ösztön és reakció között. Az ALLM (Auto Low Latency Mode) a játék indításakor azonnal aktiválódik, optimalizálva a késleltetést már az első képkockától.
A rendkívül gyors pixelfrissítés borotvaéles mozgásmegjelenítést biztosít a gyors jeleneteknél is, míg az ultraalacsony input lag gondoskodik arról, hogy minden mozdulat pontosan és azonnal megjelenjen a képernyőn.10)
Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
Kövessen minden mozdulatot kristálytiszta részletességgel – VESA‑tanúsított ClearMR 10000
Amikor az akció felgyorsul, a részletek megőrzése kulcsfontosságú. A ClearMR 10000 tanúsítvánnyal rendelkező LG OLED evo minimalizálja a képkockák közötti elmosódást, így a mozgás gyors jelenetek során is éles és jól követhető marad.
A HGiG pontosan az alkotók elképzelései szerint őrzi meg a HDR színárnyalat-leképezést, biztosítva a precíz csúcsfényeket, mély árnyékokat és kiegyensúlyozott színmegjelenítést. A ClearMR tanúsítás és a HGiG együtt garantálja, hogy a mozgás tiszta maradjon, a precíz HDR megjelenítésnek köszönhetően pedig minden jelenet hűen tükrözi az alkotói szándékot.11)
Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
A világ első 4K 120Hz-es HDR felhőalapú játékélménye
Játsszon 4K 120Hz HDR játékokkal a TV-jén, akár külön eszköz nélkül az NVIDIA GeForce NOW alkalmazással. Az NVIDIA Blackwell architektúrája biztosítja a GeForce RTX 5080 szintű, csúcsminőségű felhőalapú játékélményt.12)
LG OLED evo TV with world’s first 4K 120Hz HDR cloud gaming displays Borderlands 4 alongside the GeForce NOW logo within the TV interface, highlighting cloud gaming access directly on screen without the need for an extra device.
A világ első olyan TV-je, amely támogatja a Bluetooth ultra alacsony késleltetésű kontrollereket
Tapasztalja meg a rendkívül alacsony késleltetésű, nagy teljesítményű felhőalapú játékot a Bluetooth Ultra alacsony késleltetésű kontroller támogatással, amely a bemeneti késleltetést 3 ms alá csökkenti. Élvezze a zökkenőmentes, gyors reagálású vezérlést, amely pont olyan érzést kelt, mintha vezetékes kapcsolatot használna, még a felhőben való játék közben is.13)
Az LG OLED evo AI C6 Bluetooth Ultra Low Latency funkcióval egy „Razer Wolverine V3 Bluetooth” vezeték nélküli játékvezérlő
A világ első, VESA DSC‑tanúsított, vizuálisan veszteségmentes, alacsony késleltetésű játékélménye
Tapasztalja meg a VESA által tanúsított DSC (Display Stream Compression) technológiát, amely finom részletességet, vizuálisan veszteségmentes megjelenítést és valós idejű sebességet biztosít.
Élvezze a kiváló minőségű játékot késleltetés és képhibák nélkül, még a legmagasabb igényű – akár A+++ kategóriás – játékok esetén is, mindezt világszínvonalú szabványok által alátámasztva.14)
LG OLED evo TV VESA‑tanúsított DSC‑vel, kijelzőn akciójátékkal, sima mozgással és részletgazdag megjelenítéssel.
Találja meg az OLED TV-t, amely valóban Önhöz passzol
A fenti képek csupán illusztrációk.
A funkciók modellenként változhatnak. A részletes műszaki adatokért kérjük, tekintse meg az egyes termékoldalakat.
A műszaki adatok és funkciók régiónként, modellenként és méretenként változnak.
A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.
1)A fényerő modellenként, képernyő méretenként és régiónként eltérő lehet.
Belső mérések alapján, 3%-os tartomány ablakban tesztelve, a csúcsfényerő 3,9x magasabb, mint az átlagos OLED TV-k esetén.
A 3,9x világosabb kép az OLED W6, 83/77/65/55 colos OLED G6 modellekre, a 2,1x világosabb kép pedig a 48 colos OLED G6 modellre vonatkozik.
Az akár 3,2x világosabb kép a 83/77 colos OLED C6 modellekre vonatkozik.
2)Az LG OLED TV‑kijelzők az eyesafe® által Circadian Performance Factor tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Az LG OLED TV‑kijelzőket a UL alacsony kékfény‑kibocsátás (Low Blue Light Platinum) és villódzásmentes megjelenítés tekintetében hitelesítette.
3)Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.
A független Intertek igazolta, hogy a képernyő Color Gamut Volume (CGV) értéke megegyezik vagy meghaladja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.
A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.
4)Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete színmegjelenítésre képes, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).
Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Színmegjelenítésre képes, >99%-os színtartományt biztosít 500lux-ig, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben.
A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.
5)Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
A visszaverődési értéket (reflectance) a Specular Component Included (SCI) módszerrel, 550 nm‑en, az Intertek független vizsgálata alapján határozták meg.
Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított, a Reflection Free (tükröződésmentes) minősítéssel rendelkezik, amley az IDMS 11.2.2 szabvány szerinti sampling‑sphere módszerrel (mintavételi gömbös mérés) volt mérve.
A Reflection Free Premium tanúsítvány csak a W6 és a 83/77/65/55 colos OLED G6 modellekre vonatkozik.
6)Belső specifikációs összehasonlítás alapján, előző évjáratú OLED evo modellekhez (a9 8. generációs AI processzor) képest.
7)A tényleges vastagság 9,95 mm, és a mérési körülményektől függően kis mértékben eltérhet.
A tápegység és a hangszórók integrálva vannak a képernyőbe.
8)A tényleges illeszkedés a telepítési környezettől függően változhat. A TV és a fal között kis rés lehetséges.
A telepítési feltételek eltérhetnek.
9)A 165Hz csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 165Hz-et.
A 165 Hz képfrissítés az OLED W6, G6 és C6 modelleken támogatott. Az OLED G6 modelleken a 165 Hz támogatott (97 colos modell kivételével), míg a 97 colos modell esetében a maximális képfrissítés 120 Hz.
NVIDIA G-Sync kompatibilis RTX 20, RTX 30, RTX 40 és GTX 16 videokártyákkal.
10)Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
Az LG OLED kijelzőket az Intertek „0,1 ms válaszidejűre (szürkéről szürkére) és minősített játékteljesítményre” tanúsította.
A tényleges teljesítmény a beállításoktól, a hálózati kapcsolattól és a használati környezettől függően eltérhet.
11)Az összehasonlító képek szimuláltak és csupán illusztrációk.
A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.
A HGiG támogatás országonként eltérhet.
A ClearMR egy VESA tanúsítási program, amely a képernyő mozgáselmosódás teljesítményét értékeli.
A tényleges teljesítmény a beállításoktól, a hálózati kapcsolattól és a használati környezettől függően eltérhet.
12)Külön előfizetés szükséges. Az elérhető szolgáltatások az előfizetési csomagtól függően változhatnak.
Csak az LG OLED W6, G6, C6 és MRGB95, MRGB9M modelleken érhető el.
A GeForce NOW elérhetősége országonként változhat.
ULL üzemmódban csak egy gamepad/kontroller csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.
A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.
13)A Bluetooth ultra alacsony késleltetés csak egyes 2026-os LG TV-kre vonatkozik. Az ULL vezérlő funkciói csak kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatva támogatottak.
ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.
A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.
A játékvezérlő külön vásárolható meg.
14)Az LG OLED TV‑készülékek a VESA által DSC‑tanúsítással rendelkeznek.
15)A felhőalapú játékszolgáltatások és a Gaming Portalon belüli játékok és szolgáltatások támogatása országonként változhat.
Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.
A gamepad külön vásárolható meg.
16)A felhőalapú játékszolgáltatások támogatása országonként változhat.
Egyes játékszolgáltatások használatához előfizetés és kompatibilis gamepad/kontroller csatlkoztatás szükséges lehet.