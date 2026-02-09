83 colos LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

OLED83C61LA_EU.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
OLED83C61LA
Front view of 83 colos LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026 OLED83C61LA
Front view of 83 colos LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026 OLED83C61LA
Fő tulajdonságok

  • Következő generációs OLED Hyper Radiant Színtechnológiával - a képminőség új szintje
  • Akár 3,2x világosabb csúcsfényerő az alpha 11 3. generációs AI processzor erejével: élénkebb kiemelések, tisztább részletek
  • A Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín technológiák mélyebb kontrasztot és élénk, pontos színeket nyújtanak bármilyen fényviszony mellett
  • Akár 165 Hz 4K felbontásban, G‑SYNC kompatibilitással és FreeSync Premium támogatással az akadozásmentes, magával ragadó játékélményért
  • Fejlett AI élmény díjnyertes webOS operációs rendszerrel — a Google Gemini* és a Microsoft Copilot erejével, immár az LG Shield védelmével
Több
2026 CES Innovációs Díj díjazott jelvény a kiberbiztonság kategóriában az LG Shield elismerésére

CES Innovációs Díj - 2026 Díjazottja

TV Operációs rendszer LG Shield védelemmel

2026 CES Innovációs Díj díjazott jelvény a mesterséges intelligencia kategóriában a Multi-AI elismerésére

CES Innovációs Díj - 2026 Díjazottja

Multi-AI architektúra

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

AVForums Szerkesztők választása – Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

„8 éve a legjobb Smart TV-rendszer”

A CES Innovációs Díj a zsűrinek benyújtott leíró anyagok alapján kerül kiosztásra. A CTA nem ellenőrizte a beérkezett anyagok vagy az állítások pontosságát, és nem tesztelte a díjjal jutalmazott terméket.

Miért válasszam az LG OLED evo C6 TV-t?

LG OLED evo AI TV 3,2x világosabb kép, a11 3. gen. 4K AI processzor Kettős AI Modullal, Tökéletes Fekete & Szín,

Hyper Radiant Színtechnológia

LG OLED evo AI TV Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín kijelzője, balra fakó színek, jobbra mélyebb feketék és élénkebb színek.

Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín

LG OLED evo AI TV 4K játékélmény, 165 Hz frissítéssel, sárga autó NVIDIA G‑SYNC és AMD FreeSync Premium logókkal.

Verhetetlen 4K Játékélmény 165Hz

LG OLED evo AI TV a díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszerrel, Microsoft Copilot és Google Gemini logókkal.

Díjnyertes Multi AI webOS

LG OLED evo AI TV AI Hub, a távirányító körül Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

AI Hub a személyre szabott élményért

Biztonsági ikonokkal megjelenő LG Shield embléma: kiemelt webOS operációs rendszer védelem

LG Shield védelemmel ellátva

Mitől különleges a Hyper Radiant Színtechnológia?

A Hyper Radiant Színtechnológia az OLED következő generációját hozza el, ezzel új mércét állítva a képminőségben. Lenyűgöző fényerőt, Tökéletes Feketét és Tökéletes Színt biztosít bármilyen fényviszony mellett, miközben az alpha 11 3. generációs AI processzor megőrzi a lélegzetelállító 4K részleteket. 

Az OLED élmény így most még többet ad, mint valaha - lássa a különbséget, érezze a ragyogást, és lépjen be a látvány új világába.

Brightness Booster Pro (Professzionális Fényerő-rásegítés)

A fényerő következő szintje - 3,2x világosabb kép 


Az alpha 11 3. generációs AI processzor új fénykiemelő algoritmusa és fényszabályzó architektúrája akár 3,2x élénkebb képet biztosít.1)

LG OLED evo AI TV Brightness Booster Pro tehcnológiával, sötét jelenetet mutat egy szarvasról lenyűgöző kontraszttal

Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín 

Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín bármilyen fényviszonyban

Az LG OLED TV UL‑tanúsított Tökéletes Fekete és Tökéletes Szín megjelenítéssel mélyebb kontrasztot, erőteljesebb fényerőt és életteli, pontos színeket kínál, így minden csillagot tisztán láthat a TV képernyőjén, még világos szobában is.2)

Anti-glare matt kijelző Perfect Black és Perfect Color kijelző

LG OLED evo AI C6 TV az UL Eyesafe RPF 40 tanúsítvány ikonjával, amely igazolja a csökkentett kékfény‑kibocsátást.

Eyesafe‑tanúsítvánnyal a kevesebb kék fényért – minden képkocka kíméli a szemet3)

alpha 11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal

Új AI processzor, immár Kettős AI Modullal

Az alpha 11 3. generációs AI processzorral az új LG OLED még erősebb, mint valaha volt. Ez a processzor pontosan vezérli a 8,3 millió önállóan világtó pixelt, a Kettős AI Modullal pedig még nagyobb teljesítményt nyújt. A Kettős AI Modul egyszerre finomítja a képélességet és a textúrákat, így a 4K kép még részletesebb és természetesebb lesz.4)

Az LG OLED evo C6 AI TV alpha11 3. generációs 4K AI processzor Kettős AI Modullal, egy sötét áramköri lapon

Miért válasszam az LG AI TV-t?

Az LG AI TV optimalizálja a képet és a hangot, miközben a személyre szabott AI Hub okosabb élményt nyújt a mindennapokban

Tudjon meg többet az LG AI TV-ről

AI HDR Feljavítás

HDR minőség minden egyes képkockán

Az AI automatikusan optimalizálja a színeket, a fényerőt és a kontrasztot, így az SDR tartalmakat HDR‑szintű, gazdagabb és élethűbb látvánnyá alakítja.

Fedezze fel az AI Hub kiemelkedő előnyét

Fejlett Multi AI keresés Google Gemini és Microsoft Copilot támogatással

Elég megadnia, mit keres, majd kiválasztani a leginkább megfelelő AI‑modellt. A rendszer több mesterséges intelligenciát használ a pontosabb és átfogóbb eredményekért.7)

CES Innovációs Díj 2026 díjazott jelvény sötét háttéren, a Multi‑AI Architektúra az MI kategóriában kapott elismerést.

Díjnyertes Multi AI webOS operációs rendszer

A díjnyertes webOS operációs rendszer mostantól LG Shield védelemmel

AVForums Szerkesztők választása jelvény, Legjobb Smart TV rendszer 2025/26

8 éve a legjobb Smart TV-rendszer 

LG Shield embléma: kiemelt webOS védelem, A CES Innovation Awards 2026 díjazottjának jelvénye

LG Shield

Védelem, amelyben megbízhat

Az LG Shield hét alapvető technológiája gondoskodik arról, hogy adatai biztonságban legyenek: biztonságos adattárolás és adatkezelés, megbízható kriptográfiai algoritmusok, garantált szoftver-integritás, felhasználó‑hitelesítés és hozzáférés‑vezérlés, biztonságos adattovábbítás, biztonsági események észlelése és kezelése, valamint biztonságos frissítéskezelés.9)

Védelem, amelyben megbízhat Tudjon meg többet az LG Shieldről

webOS Re:New Program

Frissítse tévéje operációs rendszerét 5 éven át ingyenesen10)

LG Quad Protection 4 védelmi ikonnal: villámcsapás, páratartalom és túlfeszültség elleni védelem, LG Shield általi védelem.

LG Négypontos Védelem

Az LG Négypontos Védelem tartós védelmet nyújt LG TV-jének

A hardvertől a szoftverig, LG TV-je védve van. A beépített kondenzátorok védelmet nyújtanak a magas feszültségek, például villámcsapások ellen, míg a félvezetők túlfeszültség-védelemmel vannak ellátva. A szilikon gél és a védőbevonatok megvédik a chipseteket a nedvességtől, és az LG Shield segítségével az adatai is biztonságban maradnak.

AI Magic Remote távirányító

Teljes értékű AI élmény a dedikált AI gombbal rendelkező AI Magic Remote távirányítóval

Egyetlen AI gomb minden intelligens funkcióhoz. A görgő és a hangalapú keresés egyszerű és intuitív vezérlést biztosít.11)

AI ikon a Magic Remote távirányító felett, körülötte Multi AI-alapú keresés, AI Chatbot, AI Képvarázsló és AI Hangvarázsló

Miért válasszam az LG OLED evo Gamer TV-t?

Zavartalan, szakadozásmentes játékélmény

Játsszon 4K 165Hz-en, G‑Sync és FreeSync támogatással

Az akár 165Hz-es frissítés még dinamikusabb, simább játékmenetet nyújt. A G‑Sync Compatible és az AMD FreeSync Premium csökkenti a szakadásokat, a VRR és az ultragyors válaszidő pedig folyamatos, pontos irányítást biztosít, hogy minden helyzetben előnyt élvezzen.12)

LG OLED evo AI C6 4K játékélmény, 165 Hz frissítéssel, sárga autó NVIDIA G‑SYNC és AMD FreeSync Premium logókkal.

Tanúsított 0,1 ms válaszidő – az OLED azonnal reagál, szellemkép nélkül

A 0,1 ms válaszidő és az ALLM funkció ultraalacsony késleltetést kínál, így minden mozdulat azonnali pontossággal jelenik meg. A gyors reakcióidő tiszta, irányítható játékmenetet és egyértelmű versenyelőnyt ad.13)

Magával ragadó játékélmény HGiG és ClearMR 10000 segítségével

A HGiG pontos HDR tartalom-megjelenítést biztosít, a ClearMR 10000 pedig csökkenti az elmosódást, így a gyors akciók is élesek és tiszták maradnak, még intenzívebb játékélményt teremtve.14)

LG TV képernyőjén egy népszerű játékot ábrázoló poszter. NVIDIA GeForce NOW logó látható.

NVIDIA GeForce NOW

A világ első 4K 120Hz-es HDR felhőalapú játékélménye

Játsszon 4K 120Hz HDR játékokkal a TV-jén, akár külön eszköz nélkül az NVIDIA GeForce NOW alkalmazással. Az NVIDIA Blackwell architektúrája biztosítja a GeForce RTX 5080 szintű, csúcsminőségű felhőalapú játékélményt.15)

Az LG OLED evo AI C6 Bluetooth Ultra Low Latency funkcióval egy „Razer Wolverine V3 Bluetooth” vezeték nélküli játékvezérlő

Bluetooth ultra alacsony késleltetés

A világ első olyan TV-je, amely támogatja a Bluetooth ultra alacsony késleltetésű kontrollereket

Tapasztalja meg a rendkívül alacsony késleltetésű, nagy teljesítményű felhőalapú játékot a Bluetooth Ultra alacsony késleltetésű kontroller támogatással, amely a bemeneti késleltetést 2,5 ms alá csökkenti. Élvezze a zökkenőmentes, gyors reagálású vezérlést, amely pont olyan érzést kelt, mintha vezetékes kapcsolatot használna, még a felhőben való játék közben is.16)

Játékirányító Pult és Játékoptimalizáló megjelenítve, valós idejű játékbeállításokkal és egymás melletti játékképernyőkkel.

Játékirányító Pult és Optimalizáló

Egyszerű beállítások az Ön játékstílusához igazítva

A Játékirányító Pult használatával gyorsan, valós időben módosíthatja a játékbeállításokat, míg a Játékoptimalizáló lehetővé teszi a preferenciái szerinti részletes finomhangolást. Képfrissítés, késleltetés, képüzemmódok – minden egyszerűen szabályozható.

Miért jó választás az LG OLED evo TV a dizájn szerelmeseinek?

Ultravékony kialakítás, amely illeszkedik a modern életviteléhez

A vékony keret és a karcsú profil a képernyőt helyezik a középpontba, amely letisztult, egységes megjelenést biztosít, miközben a dizájn elegánsan beleolvad a térbe.17)

Falra szerelt LG OLED evo AI C6 TV ultravékony kialakítással és vékony kerettel, naplementés folyóparti városképpel.

Merüljön el a határtalan műalkotások világában az LG Gallery+ kínálatával

LG Gallery+

Alakítsa tévéjét műalkotássá, válasszon változatos stílusú képek közül

Az LG Gallery+ több mint 100 műalkotáshoz, hangulatvideóhoz és egyéb vizuális tartalomhoz biztosít hozzáférést, hogy még kifinomultabbá tegye otthona hangulatát. A rendszeres tartalmi frissítéseknek köszönhetően könnyedén személyre szabhatja terét, és olyan válogatott alkotások közül választhat, amelyek tükrözik az Ön stílusát.18)

Gallery+ ‘Forest Evening’ erdei tó jelenete látható, mellette a Music Lounge zenei vezérlőpanellel

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

BGM háttérzene

Teremtse meg a tökéletes hangulatot zenével

Teremtsen tökéletes hangulatot a képekhez illő zenével. Választhat személyre szabott zenei ajánlásokból, vagy Bluetooth‑on át lejátszhatja saját listáját is.

LG OLED evo AI TV könnyű Google Fotók elérést mutat, telefon galéria csatlakoztatva, a Family Trip album képei láthatók.

Saját fotók

Gyors hozzáférés a Google Fotókhoz és kedvenc emlékeihez

Kényelmesen hozzáférhet Google Fotók fiókjához, TV készülékén a telefonja segítségével. Szabja személyre otthonát saját fotógyűjteményének tartalmaival.19)

Falra szerelt LG OLED evo AI TV piros konzol felett, időjárást, sporteredményeket, TV ütemezőt és Home Hubot megjelenítve.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Információs tábla

Minden információ egy személyre szabott irányítópulton

Egy pillantással áttekintheti a legfontosabb információkat: időjárás, sportértesítések, Google Naptár bejegyzések, valamint értesítéseket is állíthat be a Home Hubhoz.

Galéria mód

Változtassa tévéjét műalkotássá könnyedén

A Galéria mód bekapcsolásával LG TV-je továbbra is energiatakarékosan működik, miközben kiválasztott műalkotásként jelenik meg, ezzel elegáns hangulatot teremtve otthonában.

Automatikus fényerő-szabályozás

Optimális fényerő minden környezetben

Az Automatikus fényerő-szabályozás a környezeti fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét, így minden környezetben optimális megjelenítést biztosít.20)

Mozgásérzékelő

Reagál a jelenlétére

A mozgásérzékelésnek köszönhetően a TV intelligensen reagál, és attól függően vált módot, hogy a közelben tartózkodik-e.21)

LG OLED evo AI TV Home Hub felületét mutatja, Google Home és LG ThinQ kapcsolatokkal és egységes vezérlőpanelekkel.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Okos csatlakoztatás

Home Hub, az okosotthon minden egyben platformja

A Home Hub egységes felületet kínál okoseszközei számára. Könnyedén csatlakoztathatja, irányíthatja és kezelheti otthoni IoT eszközeit Google Home vagy más egyéb integrációk segítségével.22)

Valódi mozi-élmény,
minden részletet megőrizve

Dolby Vision és Ambient FILMMAKER üzemmód

Élvezze a filmet úgy, ahogy azt a rendező elképzelte: A Dolby Vision és az Ambient FILMMAKER üzemmód a környezeti fénykompenzációval alkalmazkodik a helyiség körülményeihez, így a képek minél inkább megőrizik az eredeti mivoltukat.23)

Dolby Atmos

A Dolby Atmos a hangot térbeli, 360°‑ban elhelyezett hangobjektumokként kelti életre, így a részletek és a mélység mindig hűen tükrözik a jelenetet, igazi moziélményt teremtve.

Merüljön el a sportközvetítésekben

Az LG Soundbar minden jelenetet teljesebb térhangzással gazdagít

WOW Orchestra

Teljes térhatású hangzás az LG TV és LG Soundbar együttesével

A TV és a Soundbar összehangolásával a hang mélyebb és irányítottabb lesz, így még élethűbb, körülölelő élményt biztosít.24)

WOW Orchestra-val lejátszott koncertjelenet, szoba­szerte terjedő hanghullám‑grafikák, vezeték nélküli térhangzás

Család több generációval egy nappaliban kanapén ülve, távirányítóval a kezükben LG TV‑t néznek világos térben.

Akadálymentesség

A kisegítő funkciók mindenki számára elérhetőbbé teszik a tévézést

Az LG TV‑k akadálymentesítési funkciókat kínálnak, mint a színbeállítási szűrő, a jelnyelvi útmutató és a hangsegítő eszközök közvetlen csatlakoztatásának támogatása.

A fenti képek csupán illusztrációk, kérjük, tekintse meg a galéria képeit a pontosabb ábrázolásért.

A műszaki adatok és funkciók régiónként, modellenként és méretenként változnak.

A szolgáltatások elérhetősége régiótól és országtól függően változhat.

A személyre szabott szolgáltatások a harmadik féltől származó alkalmazások szabályzatától függően változhatnak.

LG-fiók és a vonatkozó Felhasználási feltételek elfogadása szükséges a hálózati alapú intelligens szolgáltatások és funkciók eléréséhez, beleértve a streaming alkalmazásokat is. LG-fiók nélkül csak a külső eszközök csatlakoztatása (pl. HDMI-n keresztül) és földfelszíni/vezeték nélküli TV (csak tunerrel rendelkező TV-k esetén) érhető el. Az LG-fiók létrehozása nem jár költséggel.

1)A fényerő modellenként, képernyő méretenként és régiónként eltérő lehet.

Belső mérések alapján, 3%-os tartomány ablakban tesztelve, a csúcsfényerő átlagos OLED-hez viszonyítva P176 3,2x magasabb.

A 3,2x világosabb kép a 83/77 colos OLED C6 modellekre vonatkozik.  

 

 

2)Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.

A független Intertek igazolta, hogy a képernyő Color Gamut Volume (CGV) értéke megegyezik vagy meghaladja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.

Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete és Tőkéletes színmegjelenítésre képes.

A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.

 

 

3)Csak az OLED rendelkezik csökkentett kék fény (RPF40) tanúsítvánnyal.

 

 

4)Belső specifikációs összehasonlítás alapján, előző évjáratú OLED evo modellekhez (a9 8. generációs AI processzor) képest.

 

 

5)Az AI Picture Pro működésbe lép az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

A képek akár 4K‑hoz hasonló minőségűre skálázhatók. A felskálázott tartalom képminősége a forrás felbontásától függően változhat.

 

 

6)Aktiválni kell a Hangprojektor mód menüjében. A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

 

7)A hang a hallgatási környezet függvényében változhat.

 

 

8)Az AI-alapú keresés (Copilot) a webOS Re:New Program-kompatibilis OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modelleken érhető el, beleértve a 2022-től megjelenő modelleket is.

Internetkapcsolat szükséges, és a partner AI szolgáltatásai változhatnak, vagy előfizetést igényelhetnek.

Az AI-alapú keresés elérhetősége és funkciói régiónként és modellenként változhat, és nem érhető el azokban az országokban, ahol az LLM-támogatás nem biztosított.

 

 

9)Internetkapcsolat szükséges.

Az AI Chatbot összekapcsolható az ügyfélszolgálattal

Az AI Chatbot azokban az országokban érhető el, amelyekhez van anyanyelvi NLP támogatás.

 

 

10)Az LG Shield tanúsítvány modelltől függően változhat.

A telepítésvédelem kizárja a szokatlan forrásokból származó alkalmazástelepítéseket, kivéve többek között az LG alkalmazásokat.

A folyamatos 5 éves védelemhez rendszeres szoftverfrissítés szükséges.

Az adatvédelem és a titkosítás normál használat mellett biztosított.

 

 

11)A webOS Re:New Program öt év alatt összesen 4 webOS-frissítést támogat. A webOS Re:New Program során a frissítés alapját a TV készülékre előre telepített webOS verzió adja, a frissítések ütemezése a készülék adott hónapjától és évjáratától függően eltérő lehet. A webOS első frissítése a vásárlástól számított két év múlva történik. A vásárlók a vásárlás pillanatától a webOS összesen 5 verzióját kapják meg, beleértve az aktuális verziót is. A frissítés a 2022-es OLED és 8K QNED készülékekre, a 2023 után megjelenő modelleknél pedig az UHD, NanoCell, QNED és OLED modellekekre érvényes.

 

 

12)Gyors hozzáférést biztosít a TV AI‑funkcióihoz, de nem rendelkezik beépített AI‑feldolgozással.

Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

Néhány funkció használathoz internetkapcsolat szükséges.

Az AI hangfelismerés csak olyan országokban elérhető, amelyek támogatják az NLP-t az anyanyelvükön.

 

 

13)A 165Hz csak olyan játékoknál vagy PC-bemeneteken működik, amelyek támogatják a 165Hz-et.

NVIDIA G-Sync kompatibilis RTX 20, RTX 30, RTX 40 és GTX 16 videokártyákkal. A régebbi GPU-k nem támogatják a G-Sync kompatibilitást.

 

 

14)Az LG OLED kijelzőket az Intertek „0,1 ms válaszidejűre (szürkéről szürkére) és minősített játékteljesítményre” tanúsította.

 

 

15)A HGiG egy önkéntes cégek csoportja a játék- és tévéképernyő-iparágakból, akik azért dolgoznak, hogy nyilvános irányelveket dolgozzanak ki és tegyenek elérhetővé a fogyasztói játékélmények javítása érdekében HDR-ben.

A HGiG támogatás országonként eltérhet.

A 83/77/65/55/48/42 colos OLED C6 modellek csak ClearMR 10000 tanúsítvánnyal rendelkezik.

A ClearMR egy VESA tanúsítási program, amely a képernyő mozgáselmosódás teljesítményét értékeli.

 

 

16)Külön előfizetés szükséges. Az elérhető szolgáltatások az előfizetési csomagtól függően változhatnak.

Csak az LG OLED W6, G6, C6 és MRGB95, MRGB9M modelleken érhető el.

A GeForce NOW elérhetősége országonként változhat.

ULL üzemmódban csak egy gamepad/kontroller csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

 

 

17)A Bluetooth ultra alacsony késleltetés csak egyes 2026-os LG TV-kre vonatkozik. Az ULL vezérlő funkciói csak kompatibilis eszközökhöz csatlakoztatva támogatottak.

ULL üzemmódban csak egy vezérlő (gamepad) csatlakoztatható. Más Bluetooth-eszközök használata is érintett lehet.

A legjobb teljesítmény érdekében Ethernet vagy 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat ajánlott.

A játékvezérlő külön vásárolható meg.

 

 

18) A tényleges illeszkedés a telepítési környezettől függően változhat. A TV és a fal között kis rés lehetséges.

 

 

19)Az elérhető tartalom régiónként eltérő lehet.

Az elérhető tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

 

 

20)A funkció akkor működik, ha be van jelentkezve a Google Fotók fiókjába, és legalább 10 fotó található az alkalmazásban.

 

 

21)A fényerő érzékelők modellenként eltérhetnek.

 

 

22)A mozgásérzékelők csak a W6 és G6 modelleken elérhetők.

 

 

23)Az LG támogatja a „Matter” Wi-Fi eszközöket. A „Matter” által támogatott szolgáltatások és funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függően változhatnak. A ThinQ és a Matter kezdeti csatlakoztatásának a ThinQ mobilalkalmazáson keresztül kell történnie.

 

 

24)Az Ambient FILMMAKER üzemmód logó az UHD Alliance, Inc. védjegye.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód a Dolby Vision-t is támogatja.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód automatikusan elindul az AppleTV+ és az Amazon Prime Video alkalmazásokban.

Az Ambient FILMMAKER üzemmód fényérzékelővel felszerelt modelleken működik.

 

 

25)A Soundbar hangprojektor külön vásárolható meg.

A Hang mód vezérlése modellenként változhat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás a vásárlás időpontjában nem feltétlenül áll rendelkezésre. A frissítéshez internetkapcsolat szükséges.

Az LG TV távirányítója csak bizonyos funkciókhoz használható.

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

