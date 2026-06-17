1) AI Frissesség

- A „Smart Fresh Air” új neve „AI Frissesség”; ez csupán egy névváltoztatás, és nem befolyásolja a termék működését.

- Az „AI Frissesség” funkció és hűtőszekrény további vezérléséhez a terméket regisztrálni kell az LG ThinQ™ alkalmazásban, valamint szükséges a termék, a telefon és az otthoni Wi-Fi közötti adatkapcsolat.

- Az LG ThinQ funkciók használatához telepítenie kell az okostelefonjára az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból. Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 9.0 vagy újabb, illetve iOS 16.0 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra van szükség.

Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak.