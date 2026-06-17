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Konyha újragondolva
LG AI Core-Tech technológiával
Az LG AI Konyhai készülékek
esszenciája
Hatékony működésre, intuitív reagálásra és a mindennapi használat egyszerűsítésére tervezve.
AI a technológia szívében,
Optimális frissesség
Az AI Core‑Tech a napi rutinjához igazítja a hűtést – természetes pontossággal segít megőrizni az élelmiszerek frissességét.
AI inverter
Stabil működésre tervezve,
az AI által finomhangolva
A felhasználói szokások elemzésével az LG AI inverteres kompresszor finomhangolja a motor fordulatszámát a stabil, energiahatékony hűtés érdekében – pontos vezérlést és megbízhatóságot biztosítva.
AI Frissesség
Frissesség felkészítve a legaktívabb órákra
Háromhetes használati szokások elemzése alapján a készülék 2 órával a használat szempontjából legmozgalmasabb időszak előtt 1°C‑kal csökkenti a hőmérsékletet – így akkor is megőrzi az ételek frissességét, amikor a legnagyobb szükség van rá.1)
1) AI Frissesség
- A „Smart Fresh Air” új neve „AI Frissesség”; ez csupán egy névváltoztatás, és nem befolyásolja a termék működését.
- Az „AI Frissesség” funkció és hűtőszekrény további vezérléséhez a terméket regisztrálni kell az LG ThinQ™ alkalmazásban, valamint szükséges a termék, a telefon és az otthoni Wi-Fi közötti adatkapcsolat.
- Az LG ThinQ funkciók használatához telepítenie kell az okostelefonjára az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból. Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 9.0 vagy újabb, illetve iOS 16.0 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra van szükség.
Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak.
AI Takarékos Üzemmód
Energiahatékonyság újradefiniálva
A háromhetes használati szokások elemzése alapján azonosított alacsony igénybevételű időszakokban a készülék a hőmérsékletet 1°C‑kal megemeli – akár 20% energiamegtakarítás, változatlan frissesség mellett.2)
2) AI Takarékos Üzemmód
- Az AI Takarékos üzemmódban két szint választható (1. szint legfeljebb 1%, 2. szint legfeljebb 5%), és az energiamegtakarítás mértéke a termék energiaosztályától és specifikációjától függően változhat.
- Az AI energiamegtakarítás mértéke az egyes szinteken a tényleges használati körülményektől függően eltérhet.
Az energiamegtakarítás mértékének tesztelési körülményei a következők:
1. Tesztmodell: GBBW322CEV
2. Tesztkörülmények: Fagyasztó -18°C-on, hűtő 3°C-on, üres készülékkel
3. Környezeti tényezők: Szobahőmérséklet 25°C, páratartalom 55%
4. Tesztelési módszer: 8 óra ajtónyitogatással (összes ajtónyitás: hűtő 28 alkalom, fagyasztó 6 alkalom), 16 óra ajtónyitás nélkül. Az egyes AI Takarékos Üzemmódok 3 napig történő működése során összegyűjtött energiafogyasztási adatok 24 órás fogyasztásra vetítve átszámításra kerültek és azokat összehasonlították az alap energiafogyasztással.
5. Az AI Takarékos Üzemmód használatakor a leolvasztási ciklus és a kompresszor sebessége a környezeti feltételekhez igazodhat. A 2. szint alkalmazása a fagyasztó és a hűtő belső hőmérsékletének növekedését eredményezheti.
6. A teszteredményeket a TÜV Rheinland Inc. hitelesítette saját tesztelési módszerével, de az eremények a tényleges használati körülményektől függően eltérhetnek.
7. Az AI Takarékos Üzemmód kizárólag az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül érhető el, azonban az LG ThinQ™ app-ban elérhető funkciók régiónként eltérhetnek.
A videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Hosszú élettartam
Megbízható teljesítmény, hosszú távra tervezve
Az LG AI Inverter Kompresszor masszív felépítésének és precíz, professzionális kialakításának köszönhetően hosszú távon is megbízható teljesítményt biztosít.
ThinQ™3)
Teljes hozzáférés az Ön kezében.
Megtanulja az Ön felhasználói szokásait, hogy valóban intelligens konyhai élményt nyújtson.
Optimalizálja a hőmérsékletet és az energiafogyasztást a kényelmes használatért
Valós időben észlel és reagál a zavartalan mindennapokért
3) ThinQ™
- Az LG ThinQ funkciók használatához telepítenie kell az okostelefonjára az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból. Az LG ThinQ™ alkalmazás futtatásához Android 9.0 vagy újabb, illetve iOS 16.0 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező okostelefonra van szükség. A hűtőszekrény vezérléséhez a terméket regisztrálni kell az LG ThinQ™ alkalmazásban, továbbá szükséges a termék, a telefon és az otthoni Wi-Fi közötti adatkapcsolat.
- Az elérhető okos funkciók országtól és modelltől függően változnak.
- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)
- Energiatakarékos üzemmód használata esetén Lv.2
Az AI Takarékos üzemmódban két szint választható (1. szint legfeljebb 1%, 2. szint legfeljebb 5%), és az energiamegtakarítás mértéke a termék energiaosztályától és specifikációjától függően változhat.
Az AI energiamegtakarítás mértéke az egyes szinteken a tényleges használati körülményektől függően eltérhet.
Az energiamegtakarítás mértékének tesztelési körülményei a következők:
1. Tesztmodell: GBBW322CEV
2. Tesztkörülmények: Fagyasztó -18°C-on, hűtő 3°C-on, üres készülékkel
3. Környezeti tényezők: Szobahőmérséklet 25°C, páratartalom 55%
4. Tesztelési módszer: 8 óra ajtónyitogatással (összes ajtónyitás: hűtő 28 alkalom, fagyasztó 6 alkalom), 16 óra ajtónyitás nélkül. Az egyes AI Takarékos Üzemmódok 3 napig történő működése során összegyűjtött energiafogyasztási adatok 24 órás fogyasztásra vetítve átszámításra kerültek és azokat összehasonlították az alap energiafogyasztással.
5. Az AI Takarékos Üzemmód használatakor a leolvasztási ciklus és a kompresszor sebessége a környezeti feltételekhez igazodhat. A 2. szint alkalmazása a fagyasztó és a hűtő belső hőmérsékletének növekedését eredményezheti.
6. A teszteredményeket a TÜV Rheinland Inc. hitelesítette saját tesztelési módszerével, de az eremények a tényleges használati körülményektől függően eltérhetnek.
7. Az AI Takarékos Üzemmód kizárólag az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül érhető el, azonban az LG ThinQ™ app-ban elérhető funkciók régiónként eltérhetnek.
Ismerje meg az AI Core-Tech innovációt
GYIK
Q.
Mi az LG AI Core-Tech?
A.
Az LG AI Core-Tech az olyan kulcsfontosságú technológiákat, mint a motorok és kompresszorok, mesterséges intelligenciával ötvözi. Lehetővé teszi a háztartási készülékek intelligens vezérlését, optimalizálva a teljesítményt, az energiahatékonyságot és a személyre szabhatóságot.
Q.
Milyen előnyökkel jár egy LG AI háztartási készülék használata?
A.
Az LG AI háztartási készülékek intelligensebb működést, jobb energiamegtakarítást és személyre szabott teljesítményt kínálnak. A felhasználói szokások megtanulásával és a fő funkciók automatizálásával megkönnyítik a mindennapi feladatokat, ezzel kényelmesebbé téve az életet.
Q.
Energiahatékonyak az LG AI hűtőszekrények?
A.
Igen, az LG ThinQ™ hűtőszekrényeket energiahatékony működésre tervezték. Olyan funkciókat kínálnak, mint az energiatakarékos üzemmódok és a fejlett hűtőrendszerek, amelyek egyenletes hőmérsékletet tartanak fenn, segítve az energiafogyasztás csökkentését.