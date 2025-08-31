Skip to content Skip to accessibility help
45"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

45GX900A-B
Fő tulajdonságok

  • 45"-os WQHD (3440 x 1440) OLED kijelző
  • A 21:9-es UltraWide képarány ideális a játékhoz
  • 240Hz-es képfrissítés / 0,03ms-os (GtG) válaszidő
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Rendezett, elegáns kialakítás
KIJELZŐ SEBESSÉG TECHNOLÓGIA
UltraGear™ OLED GX9 logó képe.

45" - OLED - 240Hz - WQHD - ívelt Gaming Monitor

UltraGear™ OLED 45GX900A gaming monitor elölnézete.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

21:9 WQHD OLED: 3440x1440, VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400, 0.03ms (GtG), 240Hz, DTS HeadPhone:X 7W, HDMI 2.1, USB-C, 65 W

KIJELZŐ

45"-os WQHD OLED

21:9 UltraWide 800R

DisplayHDR True Black 400

DCI-P3 98.5%

SEBESSÉG

0,03ms-os (GtG) válaszidő

240Hz-es képfrissítés

USB-C (65 W-os tápellátás) és HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TECHNOLÓGIA

DTS HeadPhone:X

LG Switch

OnScreen Display

Érintéssel rögzíthető kijelzés

UltraWide élmény mélyfekete OLED kijelzővel

A 45"-os WQHD (3440×1440) kijelző 34%-kal szélesebb látómezőt kínál a hagyományos 16:9 képarányú képernyőkhöz képest, éles és tiszta képet nyújtva a teljes felületen. A WQHD OLED kijelző mélyebb árnyalatokat, ragyogóbb fényeket és élénk színeket jelenít meg, így bármilyen környezetben lenyűgöző játékélményt biztosít.

Ez az animált monitor azt mutatja, ahogy a kijelző QHD-ról WQHD-ra változik.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

A bolygók képei fényesebbek és tisztábbak az LG OLED monitorokon.

Fényesebb OLED**

Tapasztald meg az LG WOLED lenyűgöző látványvilágát! Az LG vezető OLED-technológiájára épülő és a Micro Lens Array+ (MLA+) technológiával ellátott készülék akár 37,5%-kal fényesebb SDR-t biztosít, optimalizálva a fényhatékonyságot és minimalizálva a veszteséget. Ez 275 nit standard fénysűrűséget (APL 100%) és 1300 nit csúcsfényerőt (APL 1,5%) jelent. Élénk és élethű színeket biztosít a magával ragadó játékok esetén, még fényes környezetben is.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

**Az LG OLED MLA+ gaming monitorok között. Az SDR fényerő 37,5%-kal nagyobb, mint a korábbi modelljeinknél (27GR95QE, 45GR95QE) a közzétett specifikációk alapján.

Szélesebb, de nem rövidebb kijelző.
A 21:9 UltraWide ideális játékhoz

A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányának köszönhetően magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt mind a játékhoz, mind a különböző szórakoztató tartalmakhoz.

A 21:9-es ívelt OLED-monitor kiegyensúlyozott és optimalizált képarányával magával ragadó és lebilincselő élményt nyújt.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Az ideális 800R görbület

Merülj el a 800R görbületű monitorban, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a természetes látásnak, és a görbület középpontjába helyezzen téged. A teljes képernyőre kiterjedő egységes, 90 fokos betekintési szöggel élénk, torzításmentes grafikát biztosít, a játékuniverzumok felfedezése közben.

Animált videó, amely egy ívelt monitor elölnézetéből felülnézetre vált át.ultragear-gaming-45gx900a-2025-feature-06-2-800r-curvature-d.jpg

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A látvány a képernyőtől való távolságtól és a felhasználó testtartásától függően változhat.

Mélyebb fekete,
valósághű színek

Tapasztald meg a páratlan mélységet és a vibráló realizmust a fekete részletgazdag megjelenítését még a legsötétebb jelenetekben is biztosító VESA DisplayHDR True Black 400 révén. Az 1,5M kontrasztarány, a DCI-P3 98.5%-os (tip.) színskála biztosítja, hogy a színek valósághű részletességgel jelenjenek meg.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*1,5M:1 a kontrasztarány 25%-os APL (Average Picture Level) értéknél, amely százalékban van megadva, és a fekete szint és a fehér referenciaszint közötti értékre vonatkozik. 

Háromszoros UL tanúsítvánnyal rendelkező
fejlett szemkímélő technológia

Az LG WOLED tükröződésmentes és fejlett szemkímélő technológiái minimalizálják a frusztráló tükröződéseket, és kényelmet biztosítanak a szemnek, így kristálytiszta játékélményt nyújtanak egyenletes tisztasággal. Az UL-ellenőrzésekkel a kulcsfontosságú területeken – a káros kékfénynek való kitettség korlátozásával és a villódzó fények okozta zavaró hatások megelőzésével – elősegítik a vizuális kényelmet és hozzájárulnak a zökkenőmentesebb játékélményhez, akár világos környezetben, akár LED-világítású helyiségekben használod a monitort.

Ívelt gamer monitor, amely egy robotfigurát ábrázol futurisztikus környezetben, alatta UL tanúsítványokkal.

*A képek csupán szemléltetési célokat szolgálnak.

*Az LG WOLED készülékek Flicker-Free, Discomfort Glare Free és Low Blue Light tanúsítványt kaptak az UL-től.

*Tanúsítvány száma: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (22-nél kisebb UGR feltételek), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.

Érintéssel rögzíthető sebesség…

Versenyzős játékjelenet rendkívül gyors 0.03ms (GtG) válaszidővel és gyors, 240Hz-es frissítési frekvenciával.

0,03ms-os (GtG) sebesség,
240Hz-es sima játékmenet

A 0,03ms-os (GtG) válaszidő és a gyors, 240Hz-es képfrissítési sebesség csökkenti a fordított szellemképesedést a kristálytiszta, gördülékeny látvány érdekében. Merülj el a magával ragadó játékélményben!

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

All-in-One USB-C a gyors játékélményhez

Csatlakoztasd laptopod a monitorhoz egy USB-C kábellel, az akár 65 W-os tápellátásért, így nincs szükség külön adapterre! Élvezd a WQHD felbontást és a 240Hz-es képfrissítési sebességet a DP 1.4 vagy HDMI 2.1 porton keresztül!

Az íróasztal közepén egy 45 colos gamer monitor látható, körülötte különböző informatikai eszközök vannak elhelyezve.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A megfelelő működés érdekében a csomagban található USB-C kábelt csatlakoztasd a monitor USB-C portjához.

*Támogatja akár a QHD 240Hz-es képfrissítési sebességet is. A megfelelő működéshez DP 1.4 vagy HDMI 2.1 kábelt támogató grafikus kártyára van szükség.

*A grafikus kártyát a csomag NEM tartalmazza.

*A csomag DP-, HDMI- és USB-C kábelt tartalmaz.

Zökkenőmentes mozgás,
végtelen játék

A ClearMR 13000 minősítéssel rendelkező monitorunk a VESA-tesztelési szabványt is túlteljesíti, hiszen a Clear Motion Ratio értéke meghaladja a 12500-at. Ez lehetővé teszi a mozgó objektumok széleinél jelentkező finom elmosódás pontos megjelenítését, így a gyors akciójelenetek is részletgazdagon és élesen láthatók.

Kép egy versenypályán versenyző zöld autóról.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A funkció teljesítménye a szinkronizációs technológiát nem alkalmazó modellekhez viszonyítva.

*Hibák vagy késések előfordulhatnak a hálózati kapcsolattól függően.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Monitorunk az NVIDIA által tesztelt és hivatalosan hitelesített G-SYNC® kompatibilis monitor, amely jó játékélményt nyújt, jelentősen csökkentett szakadással és remegéssel.

VESA certified AdaptiveSync

A VESA AdaptiveSync tanúsítvány bizonyítja, hogy a monitor játékhoz készült, különösen magas képfrissítési sebességgel és alacsony késleltetéssel. Tapasztald meg a simább játékélményt, a szakadozásmentes képet és a remegéstől mentes videólejátszást!

AMD FreeSync™ Premium Pro

A FreeSync™ Premium Pro technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Jelentősen csökkenti a szaggatott képernyő jelenséget.

Fejlett játékfunkciók

•Az alacsony késleltetés csökkenti a bemeneti késleltetést a valós idejű válaszadás érdekében.

•A Feketestabilizátor megvilágítja a sötét jeleneteket, így a játékosok könnyebben észreveszik az ellenfeleket és a részleteket.

•A célkereszt növeli a precizitást a hajszálpontos célzás érdekében. 

•Az FPS-számláló mutatja a valós idejű képfrissítési sebességet.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*A célkereszt funkció nem érhető el, amíg az FPS-számláló aktiválva van.

*Az FPS-számláló a monitor maximális képfrissítési frekvenciáját meghaladó értéket is megjeleníthet.

*FPS (Frame Per Second - képkocka per másodperc) számláló: A másodpercenkénti képkockák mérése.

Merülj el a PC- és konzoljátékok világában!

Az LG UltraGear™ monitorok zökkenőmentes, gyors reakcióidejű játékélményt nyújtanak PC-n és konzolon egyaránt – legyen szó pörgős akcióról vagy hatalmas, nyílt világok felfedezéséről. A HDMI 2.1 támogatásnak köszönhetően rugalmas kompatibilitást kínálnak – a billentyűzettől és egértől a joystickig – miközben gördülékeny mozgást, alacsony késleltetést és élénk részleteket biztosítanak a különböző műfajok és platformok optimális játékélményéhez.

Ívelt monitor egy versenyt jelenít meg piros autóval neon városban. A képernyő körül jelenetek vannak. Elöl egy fehér konzol.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

**A képarány-támogatás konzolonként eltérő lehet. Kérjük, állítsd be a kijelző beállításait az optimális játékélmény érdekében.

Érintéssel rögzítő technológia

Közelkép a monitorállványról hozzácsatlakoztatott fejhallgató kábellel és a DTS Headphone X logóval.

4 pólusú fejhallgató-kimenet

Csatlakoztasd a magával ragadó hangélményért!

Élvezd a játékot zökkenőmentes csevegéssel a 4 pólusú fejhallgató-kimeneten keresztül! Merülj el a DTS Headphone:X által nyújtott virtuális 3D hangzásban, miközben a beépített 2×7 W teljesítményű hangszórók a Depth-Sound technológiával erőteljes és dinamikus élményt biztosítanak.

*A fejhallgató külön vásárolható meg.

Precíz fényerő-szabályozás a sötét területeket sötétebbnek, a fényes részeket pedig világosabbnak tünteti fel.

Zökkenőmentes játékmenet az LG Switch segítségével

Az LG Switch alkalmazás egyaránt optimalizálja a monitort játékhoz és a mindennapi élethez. Könnyedén testre szabhatod a kívánt képminőséget és fényerőt, majd egy gyorsbillentyűvel azonnal alkalmazhatod a beállításokat. Ráadásul a kijelzőt feloszthatod 11 részre, és gyorsan elindíthatsz egy videohívási platformot.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.

LG Switch alkalmazás oktatóprogram

Az LG Switch alkalmazással könnyedén módosíthatók a monitor beállításai.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

*Az LG Switch alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez látogass el az LG.COM weboldalra.

Az OLED kijelző védelme az On-Screen Display segítségével

 

Az On-Screen Display menüben beállítható az OLED fényereje, valamint aktiválhatók a védelmi funkciók a beégés és utóképek megelőzésére, így az OLED kiemelkedő képminősége hosszabb ideig megőrizhető. Emellett a játékosok egyszerűen személyre szabhatják a beállításokat az optimális teljesítmény érdekében.

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Rendezett, elegáns kialakítás

A könnyen elhelyezhető L-állvány és az elegáns dizájn minimalizálja az asztali helyhasználatot és hatékonyan megszünteti a holtteret. Tapasztald meg a Hexagon világítást és a 4 oldalon lényegében keret nélküli kialakítást, amelyhez egy forgatható, dönthető és állítható magasságú talp párosul.

Állítható elforgatás ikon.

Elfordítható

Állítható dőlésszög ikon.

Dönthető

Állítható magasság ikon.

Állítható magasság

Keret nélküli kialakítás ikonja.

Keret nélküli kialakítás

*A képek a funkció jobb megértése érdekében szimuláltak, és eltérhetnek a tényleges használat során tapasztaltaktól.

Legfontosabb műszaki adatok

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    44.5"

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Paneltípus

    OLED

  • Képarány

    21:9

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Ívelt

    800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

ÁLTALÁNOS

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    44.5"

  • Képarány

    21:9

  • Paneltípus

    OLED

  • Válaszidő

    0.03ms (GTG)

  • Felbontás

    3440 x 1440

  • Képpontosztás [mm]

    0.303 x 0.303 mm

  • Színmélység (színek száma)

    1.07B

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    275 cd/m²

  • Kontrasztarány (tip.)

    1500000:1

  • Színskála (tip.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Ívelt

    800R

  • Képfrissítési sebesség (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Kontrasztarány (min.)

    1200000:1

  • Képernyőméret [cm]

    113 cm

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

  • D-Sub

    Nem

  • DVI-D

    Nem

  • HDMI

    Igen (2 db)

  • Daisy Chain

    Nem

  • DisplayPort

    Igen (1 db)

  • DP verzió

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB-C

    Igen (1 db)

  • Fejhallgató kimenet

    4 pólusú (Hang + Mikrofon)

  • USB Downstream Port

    Igen (2 db/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Nem

  • USB-C (adatátvitel)

    Igen

  • USB-C (tápellátás)

    65W

SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK

  • HDR 10

    Igen

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatikus fényerő

    Nem

  • Color Weakness

    Igen

  • Smart Energy Saving

    Igen

  • Gyári színkalibráció

    Igen

  • PIP

    Igen

  • PBP

    2PBP

  • Villódzásmentes kép

    Nem

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hardveres szinkalibráció

    Igen

  • Dynamic Action Sync

    Igen

  • Feketestabilizátor

    Igen

  • Célkereszt funkció

    Igen

  • Olvasó mód

    Igen

  • FPS számláló

    Igen

  • VRR

    Igen

  • Super Resolution+

    Nem

  • Dolby Vision™

    Nem

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • Mini-LED technológia

    Nem

  • Nano IPS™ technológia

    Nem

  • Advanced True Wide Pol.

    Nem

  • Mozgási elmosódáscsökkentés

    Nem

  • OverClocking

    Nem

  • Felhasználó által beállított billentyű

    Igen

  • Auto Input Switch

    Igen

  • RGB LED világítás

    Hexagon világítás

  • Kamera

    Nem

  • Mikrofon

    Nem

MECHANIKA

  • A kijelző pozíciójának beállítása

    Dönthetőség / Állítható magasság / Forgathatóság

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    100 x 100 mm

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    Nem

  • DTS Headphone:X

    Igen

  • Maxx Audio

    Nem

  • Rich Bass

    Nem

  • Hangszóró

    7W x 2

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    1143 x 301 x 550 mm

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    992.7 x 661.7 x 338.6 mm (Fent) /
    992.7 x 541.7 x 338.6 mm (Lent)

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    992.7 x 457 x 218 mm

  • Súly - doboz [kg]

    18.9 kg

  • Súly - talppal [kg]

    13.5 kg

  • Súly - talp nélkül [kg]

    8.9 kg

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    45"-os UltraGear™ OLED 21:9 képarányú WQHD ívelt Gaming Monitor 240 Hz-es képfrissítési sebességgel

  • Év

    2025

TÁPELLÁTÁS

  • Energiafogyasztás (alvó üzemmód)

    Kevesebb mint 0,5W

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    Kevesebb mint 0,3W

  • AC bemenet

    100~240V (50/60Hz)

  • Típus

    Külső áramforrás (Adapter)

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    52.83W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban) (ErP)

    39W

TARTOZÉKOK

  • Display Port

    Igen

  • DVI-D

    Nem

  • D-Sub

    Nem

  • HDMI

    Igen (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    Nem

  • USB A to B

    Nem

  • USB-C

    Igen

SZOFTVER KOMPATIBILITÁS

  • Kettős vezérlés

    Igen

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Igen

  • LG UltraGear™ Control Center

    Nem

  • LG UltraGear™ Studio

    Nem

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nem

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Vásárlóink véleménye

