InstaView™ Négyajtós hűtőszekrény, DoorCooling+™ és ThinQ™ technológia, 646L kapacitás

*Az UVnano (funkció neve: Self Care) hatását a TÜV Rheinland laboratóriumi tesztekkel értékelte, belső vizsgálati módszerekkel mérve az E. coli, a S. aureus és a P. aeruginosa csökkenését azon desztillált vízmintákban, melyeket összesen 24 óra normál háztartási használat után óránként ismételve vettek az UV-LED 10 percnyi működését követően. Az eredmény a környezeti tényezőktől és a használati szokásoktól függően eltérő lehet. A termék nem kezeli vagy gyógyítja az egészségi állapotot, és nem garantálja, hogy a termék által adagolt víz mentes lesz a felhasználók egészségét befolyásoló olyan szennyeződésektől, mint például a mikrobiológiai részecskék.

Az UVnano™ egy összetett szó, mely az UV (ultraviolet = ultraibolya) szóból és a mértékegységéből, a nanométerből tevődik össze.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.