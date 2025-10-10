We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*A TÜV Rheinland teszt eredményei alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva azt vizsgálták, hogy a frissentartó fiókba helyezett pak choi (bordáskel) mennyi idő alatt veszíti el súlyának 5%-át az LGE LinearCooling™ technológiával felszerelt GSXV91NSAE modell esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.
*Az LG belső vizsgálati módszerével végzett Intertek teszt alapján, amelynek során az SX5534WB, GR-S632GLRC és LFX31945ST/02 modellek esetén a levegőcserélődés arányának százalékos csökkenését hasonlították össze a Door-in-Door™ ajtó, illetve a teljes ajtó 10 másodpercig történő kinyitásakor. Az eredmény modellenként és az ajtónyitás időtartamaként változhat.
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*635L: EU szabvány alapján az LG GSXV91BSAE modell kapacitása 635L.
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
Slim SpacePlus™
Az extra keskeny jégkészítővel több hely marad kedvenceinek hűtőjében.
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*10 év garancia a Smart Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)
641
MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
913 x 1 790 x 735
TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)
347
MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály
E (A - G skálán)
TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa
Smart Inverter kompresszor
JELLEMZŐK - InstaView
Nem
JELLEMZŐK - Door-in-Door™
Igen (Door-in-Door)
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
Design - Ajtófront színe
Matt éjfekete
Összes adat
KIJELZŐ
Expressz fagyasztás
Igen
Belső LED kijelző
Belső kijelző
DESIGN
Ajtó anyaga
Not relevant
Ajtófront színe
Matt éjfekete
Metal Fresh
Belső tér színe fehér
Fogantyú típusa
Rejtett fogantyú
JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ
Automatikus jégkészítő
Igen (SpacePlus™)
Manuális jégkészítő
Nem
Jég- és vízadagoló
Jégkocka és Zúzott jég
Vízadagoló
Nem
JELLEMZŐK
Door Cooling+™
Nem
Door-in-Door™
Igen (Door-in-Door)
InstaView
Nem
LINEAR Cooling™
Igen
TELJESÍTMÉNY
Klíma osztály
T
Kompresszor típusa
Smart Inverter kompresszor
Energiafogyasztás (kWh/év)
347
Zajszint (dB)
36
Zajszint (osztály)
C (A - G skálán)
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
FAGYASZTÓ RÉSZ
Fagyasztó fiók
2 Transparent
Fagyasztótér-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
3
EAN KÓD
EAN kód
8806096029947
MŰSZAKI ALAPADATOK
Energiaosztály
E (A - G skálán)
Terméktípus
Side by Side
Szabványos/Pult mélység
Pult mélység
ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ
Storage Volume Freezer (2Star) (L)
15
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)
192
Storage Volume Ice Making Room (L)
14
Hűtő kapacitás (L)
420
Teljes nettó űrtartalom (liter)
641
MÉRET ÉS SÚLY
Mélység ajtó nélkül (mm)
620
Mélység fogantyúval együtt (mm)
735
Termék súlya csomagolással (kg)
128
Magasság (mm)
1 750
Magasság zsanérral együtt (mm)
1 790
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
913 x 1 790 x 735
Termék súlya (kg)
118
HŰTŐ RÉSZ
Átlátszó ajtókosár
4
Snack/sajt rekesz
Nem
Többszörös légáráam
Igen
Pure N Fresh
Nem
Hűtőszekrény-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
3
Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok
Igen (2 db)
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
