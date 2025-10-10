About Cookies on This Site

Door-in-Door™ Side-by-Side hűtőszekrény, 641L kapacitás
GSJC41EPPE.pdf
Energiaosztály : HU
Door-in-Door™ Side-by-Side hűtőszekrény, 641L kapacitás

GSJC41EPPE
Elölnézet
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerek nélkül
Elölnézet, csak a felső ajtó nyitva, élelmiszerekkel
Elölnézet, minden ajtó nyitva, élelmiszerek nélkül
Fiók élelmiszerekkel
Fiók élelmiszerek nélkül
Door cooling és LED világítás
Jégkocka tálca, 1-es nézet
Jégkocka tálca, 2-es nézet
Fiók közeli nézet
Fiók közeli nézet
Bal oldali nézet
Jobb oldali nézet
Oldal nézet
Fő tulajdonságok

  • LinearCooling™
  • Door-in-Door™
  • Teljesen sík ajtó
  • Nagy kapacitás
  • Smart Inverter Kompresszor
  • Ajtóba épített víz-, vagy jégadagoló (Vízvezetékre csatlakoztatás nélkül)
Több
Zöld saláta, piros paradicsom és fényes áfonya frissen megmosva mozog három közeli videóban.
LinearCooling™

Megőrzi a gyümölcsök és zöldségek valódi frissességét

LinearCooling™ technológia csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így akár 7 napig is képes megőrizni az élelmiszerek frissességét.

*A TÜV Rheinland teszt eredményei alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva azt vizsgálták, hogy a frissentartó fiókba helyezett pak choi (bordáskel) mennyi idő alatt veszíti el súlyának 5%-át az LGE LinearCooling™ technológiával felszerelt GSXV91NSAE modell esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.

Konyhai hűtő elölről, jobb felső ajtó nyitva, nagyított rejtett gomb a bal alsó sarokban az ajtón.

Door-in-Door™

Gyors és Egyszerű hozzáférés kedvenceihez

A Door-in-Door™ ajtó segítségével könnyedén hozzáférhet kedvenc ételeihez, italaihoz.

*Az LG belső vizsgálati módszerével végzett Intertek teszt alapján, amelynek során az SX5534WB, GR-S632GLRC és LFX31945ST/02 modellek esetén a levegőcserélődés arányának százalékos csökkenését hasonlították össze a Door-in-Door™ ajtó, illetve a teljes ajtó 10 másodpercig történő kinyitásakor. Az eredmény modellenként és az ajtónyitás időtartamaként változhat.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

*635L: EU szabvány alapján az LG GSXV91BSAE modell kapacitása 635L.
A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Slim SpacePlus™

Az extra keskeny jégkészítővel több hely marad kedvenceinek hűtőjében.

A termék képe illusztráció, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

A Smart Inverter Kompresszorra vonatkozó 10 év garancia logó a Smart Inverter logo mellett található.
Smart Inverter Kompresszor

Energiatakarékos és Tartós

Az LG Smart Inverter Kompresszor energiahatékony, tartós és csendes működést garantál. Az LG Smart Inverter Kompresszorra 10 év garanciát vállalunk.*

*10 év garancia a Smart Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

GSJC41EPPE

Legfontosabb műszaki adatok

  • Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)

    641

  • MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    913 x 1 790 x 735

  • TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)

    347

  • MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály

    E (A - G skálán)

  • TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • JELLEMZŐK - InstaView

    Nem

  • JELLEMZŐK - Door-in-Door™

    Igen (Door-in-Door)

  • INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

  • Design - Ajtófront színe

    Matt éjfekete

Összes adat

KIJELZŐ

  • Expressz fagyasztás

    Igen

  • Belső LED kijelző

    Belső kijelző

DESIGN

  • Ajtó anyaga

    Not relevant

  • Ajtófront színe

    Matt éjfekete

  • Metal Fresh

    Belső tér színe fehér

  • Fogantyú típusa

    Rejtett fogantyú

JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ

  • Automatikus jégkészítő

    Igen (SpacePlus™)

  • Manuális jégkészítő

    Nem

  • Jég- és vízadagoló

    Jégkocka és Zúzott jég

  • Vízadagoló

    Nem

JELLEMZŐK

  • Door Cooling+™

    Nem

  • Door-in-Door™

    Igen (Door-in-Door)

  • InstaView

    Nem

  • LINEAR Cooling™

    Igen

TELJESÍTMÉNY

  • Klíma osztály

    T

  • Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    347

  • Zajszint (dB)

    36

  • Zajszint (osztály)

    C (A - G skálán)

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

FAGYASZTÓ RÉSZ

  • Fagyasztó fiók

    2 Transparent

  • Fagyasztótér-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    3

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096029947

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Energiaosztály

    E (A - G skálán)

  • Terméktípus

    Side by Side

  • Szabványos/Pult mélység

    Pult mélység

ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ

  • Storage Volume Freezer (2Star) (L)

    15

  • Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)

    192

  • Storage Volume Ice Making Room (L)

    14

  • Hűtő kapacitás (L)

    420

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    641

MÉRET ÉS SÚLY

  • Mélység ajtó nélkül (mm)

    620

  • Mélység fogantyúval együtt (mm)

    735

  • Termék súlya csomagolással (kg)

    128

  • Magasság (mm)

    1 750

  • Magasság zsanérral együtt (mm)

    1 790

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    913 x 1 790 x 735

  • Termék súlya (kg)

    118

HŰTŐ RÉSZ

  • Átlátszó ajtókosár

    4

  • Snack/sajt rekesz

    Nem

  • Többszörös légáráam

    Igen

  • Pure N Fresh

    Nem

  • Hűtőszekrény-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    3

  • Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok

    Igen (2 db)

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

