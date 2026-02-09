Amikor először kapcsolja be a légkondicionálót, állítsa alacsony hőmérsékletre, és erős légáramlattal gyorsan csökkentse a helyiség hőmérsékletét. Miután a szoba kellőképpen lehűlt, 25 ℃ az optimális hőmérséklet a ház hűvösen tartásához és az energiatakarékosság eléréséhez.

A DUAL Inverter Compressor™ technológia 40%-kal1) gyorsabban hűti le a teret, és akár 70%-kal2) több energiát takarít meg, mint a nem inverteres modellek.

1) A TÜV által hitelesítve: Az LG inverteres légkondicionálói (US-Q242K*) akár 40%-kal gyorsabban hűtik le a teret, mint az LG nem inverteres légkondicionálói (TS-H2465DAO).

*Kezdeti hőmérséklet (kültér: 35℃, beltér: 33℃), Beállított hőmérséklet:(26℃).

2) A TÜV által hitelesítve: Az LG inverteres légkondicionálói (US-Q242K*) akár 70%-kal több energiát takarítanak meg, mint az LG nem inverteres légkondicionálói (TS-H2465DAO).

*Kezdeti hőmérséklet (kültér: 35℃, beltér: 33℃), Beállított hőmérséklet: (26℃), Vizsgálat időtartama: (8 óra).