DUALCOOL Pro, Gyors hűtés és fűtés, 6,95 kW Split légkondicionáló
A Jet üzemmóddal egyetlen kattintással teremthet hűvösebb vagy melegebb levegőt otthonában.
A légkondicionáló a falon működik.
Egyenletesen juttatja a kellemes levegőt a helyiségbe
Az Auto váltás funkció egyenletesen juttatja a levegőt a helyiség minden sarkába, így teremtve kellemes hőmérsékletet az egész szobában.
A Smart LED segít a hibák gyors elhárításában
*A távvezérlő kijelzőjének képe előzetes értesítés nélkül változhat.
Kettős érzékelés
Kettős érzékelés a légkondicionáló és a távvezérlő körül
A Kettős érzékelés nemcsak a légkondicionáló beltéri egysége körül érzékeli a hőmérsékletet, hanem a távvezérlőnél is, hogy biztosítsa a kívánt pontos és optimális hőmérséklet-beállítást.
Belső tisztítás, automatikusan
**A fenti kép csupán szemléltetési célokat szolgál. Az aktuális termék képétől és használatától eltérhet.
GYIK
Hogyan tisztíthatom és kezelhetem a légkondicionálót?
A tiszta kifújt levegő és az erős teljesítmény érdekében a szűrőt kéthetente meg kell tisztítani. Mossa ki a szűrőt langyos vízzel, vagy makacsabb szennyeződések esetén használjon semleges mosószert. A vízzel való mosás után szárítsa meg a szűrőt az árnyékban, közvetlen napfénytől védve. Használhatja az Automatikus tisztítás1) funkciót a légkondicionáló kényelmesebb kezeléséhez, amely automatikusan megszárítja a légkondicionáló belsejét, amikor kikapcsolja2)3).
1) Az Automatikus tisztítás kezdeti beállításához a távvezérlőre van szükség. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt használati útmutatót.
2) Ha kikapcsolja a készüléket, a ventilátor még 30 percig működik.
A termék szállításakor az Automatikus tisztítás kezdeti beállítása a kikapcsolt állapot.
A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, a részletekért kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.
3) Országtól/modelltől függően előfordulhat, hogy nincs Automatikus tisztítás funkció.
Hogyan takaríthatok meg energiát a légkondicionáló használata közben?
A hűtés és fűtés során a megfelelő hőmérséklet kiválasztásával, valamint a szűrők rendszeres tisztításával energiát takaríthat meg és csökkenti a felesleges energiapazarlást. Javasoljuk, hogy a légkondicionálót hűtéshez 25 ℃-ra, fűtéshez pedig 21 ℃-ra állítsa.
Hogyan kell a légkondicionálót felszerelni?
A légkondicionálóknak két fő típusa van: Split légkondicionálók, mobil klímák. A split légkondicionálók szakszerű telepítést igényelnek, a mobil klíma légkondicionálók (ablakos, fali, hordozható légkondicionálók stb.) ezzel szemben nem igényelnek csatornaszerelést, mivel ezek beépített kültéri egységek. A split típusú légkondicionálókat szakképzett kivitelezőnek kell telepítenie, mivel a telepítési folyamatnál a kültéri és beltéri egységek csatlakoztatásához falakat kell átfúrni, és elektromos kábelezési munkákat kell végezni.
Összegzés
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Terméktípus
Oldalfali
Általános - HVAC típus
H/P
Általános - Hűtési teljesíményMax(W)
7 350
Általános - Fűtési teljesíményMax(W)
7 800
Általános - Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
2 152 / 460
Energiamegtakarítás - Energia osztály
A++
Kényelem - ThinQ (wifi)
Igen
Összes adat
VONALKÓD
Vonalkód
8806096638262
HŰTÉS
4-út
Fel-Le/Balra-Jobbra
Légáram-irányítás (balra-jobbra)
Igen
Légáram-irányítás (fel-le)
Igen
Ventilátor sebessége
5 lépcső
Intenzív hűtés
Igen
AI levegő
N/A
MEGFELELÉS
Megjelenés hónapja (YYYY-MM)
2026-01
Gyártó (Importőr)
LG Electronics
Termék modell neve
S3NW24TZXBA
Termék típusa & Modell név
Split S3NW24TZXBA
KÉNYELEM
Automatikus újraindítás
Igen
Ventilátor mód
Igen
Kényszeríett váltás operáció
Igen
Emberi jelenlét érzékelése
N/A
Alacsony zajszint
Igen
On/Off foglalás(24h)
Igen
Távirányító
Igen
Foglalás
Igen
Smart Diagnosis
Igen
ThinQ (wifi)
Igen
Mélyalvás
N/A
Alvásidőzítő+
N/A
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
Aktív energiaszabályozás
N/A
Energia monitoring
N/A
Energiamegtakaríás(Hűtés)
Igen
ICA(I control Ampere)
N/A
Energia osztály
A++
AI kW Manager
N/A
Hűtőenergia fokozat
A++
Fűtési energia fokozat
A+
Radar érzékelő
N/A
KIALAKÍTÁS
Szín(test)
Fehér
Szín((kifúvás)
Fehér
Képernyő
88 rejtett
SZŰRŐ
Finom porszűrő
N/A
Előszűrő
Igen
Ultra finom porszűrő
N/A
FŰTÉS
Alacsony fűtés
N/A
Intenzív fűtés
Igen
HIGIÉNIA
Automatikus tisztíás
Igen
Hőcserélő tisztítása
N/A
KÜLTÉRI EGYSÉG
Kültéri modell neve
S3UW24TZXBA.DXWAEEU
ÁLTALÁNOS
Hűtési teljesíményMax(W)
7 350
Hűtési teljesímény Névleges/Min(W)
6 950 / 1 500
Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
2 152 / 460
Fűtési teljesíményMax(W)
7 800
Fűtési teljesímény Névleges/Min(W)
6 950 / 1 500
Fűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
1 873 / 460
HVAC típus
H/P
Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
1 008x325x228
Beltéri egység tömege(kg)
11,8
Kültéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
927x380x699
Keltéri egység tömege(kg)
38,0
Terméktípus
Oldalfali
Termék típusa II
Inverter
Névleges feszültség(V, Hz)
220 ~ 240, 50
Hűtőközeg típusa
R32
Hangteljesítmény(Hűtés) SH/H/M/L/SL(dB(A))
65 / 65 / 65
PÁRÁTLANÍTÁS
Párátlanítás
Igen
Páraérzékelő
N/A
RAC B2B FUNKCIÓ
PI485 modul
N/A
Potenciálsemleges illesztőegység
N/A
Vezetékes távirányító
N/A
