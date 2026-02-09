A tiszta kifújt levegő és az erős teljesítmény érdekében a szűrőt kéthetente meg kell tisztítani. Mossa ki a szűrőt langyos vízzel, vagy makacsabb szennyeződések esetén használjon semleges mosószert. A vízzel való mosás után szárítsa meg a szűrőt az árnyékban, közvetlen napfénytől védve. Használhatja az Automatikus tisztítás1) funkciót a légkondicionáló kényelmesebb kezeléséhez, amely automatikusan megszárítja a légkondicionáló belsejét, amikor kikapcsolja2)3).

1) Az Automatikus tisztítás kezdeti beállításához a távvezérlőre van szükség. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt használati útmutatót.

2) Ha kikapcsolja a készüléket, a ventilátor még 30 percig működik.

A termék szállításakor az Automatikus tisztítás kezdeti beállítása a kikapcsolt állapot.

A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, a részletekért kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.

3) Országtól/modelltől függően előfordulhat, hogy nincs Automatikus tisztítás funkció.