DUALCOOL Pro, Gyors hűtés és fűtés, 6,95 kW Split légkondicionáló

DUALCOOL Pro, Gyors hűtés és fűtés, 6,95 kW Split légkondicionáló

WZ24AWS
Fő tulajdonságok

  • Beltéri és kültéri egység
  • Gyors hűtés és fűtés
  • Auto váltás
  • 24 órás be-/kikapcsolási időzítő
  • Működés automatikus újraindítása
  • Kettős érzékelés
Több
A Dual még jobb

A Jet üzemmóddal egyetlen kattintással teremthet hűvösebb vagy melegebb levegőt otthonában.

Gyors hűtés vagy fűtés egyetlen kattintással bármikor.

A légkondicionáló a falon működik.

Auto váltás

Egyenletesen juttatja a kellemes levegőt a helyiségbe

Az Auto váltás funkció egyenletesen juttatja a levegőt a helyiség minden sarkába, így teremtve kellemes hőmérsékletet az egész szobában.

Smart diagnosis

A Smart LED segít a hibák gyors elhárításában

Csak hívja fel az LG ügyfélszolgálatát, adja meg a légkondiciónálón megjelenő LED hiba kódot, és a szerviz mérnökök már segítenek is a megfelelő megoldás megtalálásában!

24 órás be-/kikapcsolási időzítő

Akár 24 órás üzemidő is beállítható, így a légkondicionáló akkor kapcsol be és ki, amikor Ön szeretné.

Automatikus újraindítás funkció

Áramszünet esetén a készülék röviddel az áramellátás visszaállítása után folytatja korábbi működését.

*A távvezérlő kijelzőjének képe előzetes értesítés nélkül változhat.

Kettős érzékelés

Kettős érzékelés a légkondicionáló és a távvezérlő körül

A Kettős érzékelés nemcsak a légkondicionáló beltéri egysége körül érzékeli a hőmérsékletet, hanem a távvezérlőnél is, hogy biztosítsa a kívánt pontos és optimális hőmérséklet-beállítást.

Légkondicionáló Kettős érzékeléssel

Légkondicionáló Kettős érzékelés nélkül

Automatikus tisztítás

Belső tisztítás, automatikusan

Automatikusan kiszárítja a légkondicionálóban lecsapódó nedvességet, ezáltal folyamatosan biztosítva a készülék tisztaságát.

**A fenti kép csupán szemléltetési célokat szolgál. Az aktuális termék képétől és használatától eltérhet.

Az Alvó mód gondoskodik a kényelméről

Tapasztalja meg a kényelmes alvási környezetet.

Békés éjszakák kikapcsolt világítással

Élvezze a pihentető alvást a légkondicionáló zavaró fénye nélkül.

GYIK

Q.

Hogyan tisztíthatom és kezelhetem a légkondicionálót?

A.

A tiszta kifújt levegő és az erős teljesítmény érdekében a szűrőt kéthetente meg kell tisztítani. Mossa ki a szűrőt langyos vízzel, vagy makacsabb szennyeződések esetén használjon semleges mosószert. A vízzel való mosás után szárítsa meg a szűrőt az árnyékban, közvetlen napfénytől védve. Használhatja az Automatikus tisztítás1) funkciót a légkondicionáló kényelmesebb kezeléséhez, amely automatikusan megszárítja a légkondicionáló belsejét, amikor kikapcsolja2)3).
1) Az Automatikus tisztítás kezdeti beállításához a távvezérlőre van szükség. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt használati útmutatót.
2) Ha kikapcsolja a készüléket, a ventilátor még 30 percig működik.
A termék szállításakor az Automatikus tisztítás kezdeti beállítása a kikapcsolt állapot.
A funkció előzetes értesítés nélkül változhat, a részletekért kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.
3) Országtól/modelltől függően előfordulhat, hogy nincs Automatikus tisztítás funkció.

Q.

Hogyan takaríthatok meg energiát a légkondicionáló használata közben?

A.

A hűtés és fűtés során a megfelelő hőmérséklet kiválasztásával, valamint a szűrők rendszeres tisztításával energiát takaríthat meg és csökkenti a felesleges energiapazarlást. Javasoljuk, hogy a légkondicionálót hűtéshez 25 ℃-ra, fűtéshez pedig 21 ℃-ra állítsa.

Q.

Hogyan kell a légkondicionálót felszerelni?

A.

A légkondicionálóknak két fő típusa van: Split légkondicionálók, mobil klímák. A split légkondicionálók szakszerű telepítést igényelnek, a mobil klíma légkondicionálók (ablakos, fali, hordozható légkondicionálók stb.) ezzel szemben nem igényelnek csatornaszerelést, mivel ezek beépített kültéri egységek. A split típusú légkondicionálókat szakképzett kivitelezőnek kell telepítenie, mivel a telepítési folyamatnál a kültéri és beltéri egységek csatlakoztatásához falakat kell átfúrni, és elektromos kábelezési munkákat kell végezni.

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Terméktípus

    Oldalfali

  • Általános - HVAC típus

    H/P

  • Általános - Hűtési teljesíményMax(W)

    7 350

  • Általános - Fűtési teljesíményMax(W)

    7 800

  • Általános - Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

    2 152 / 460

  • Energiamegtakarítás - Energia osztály

    A++

  • Kényelem - ThinQ (wifi)

    Igen

Összes adat

VONALKÓD

  • Vonalkód

    8806096638262

HŰTÉS

  • 4-út

    Fel-Le/Balra-Jobbra

  • Légáram-irányítás (balra-jobbra)

    Igen

  • Légáram-irányítás (fel-le)

    Igen

  • Ventilátor sebessége

    5 lépcső

  • Intenzív hűtés

    Igen

  • AI levegő

    N/A

MEGFELELÉS

  • Megjelenés hónapja (YYYY-MM)

    2026-01

  • Gyártó (Importőr)

    LG Electronics

  • Termék modell neve

    S3NW24TZXBA

  • Termék típusa & Modell név

    Split S3NW24TZXBA

KÉNYELEM

  • Automatikus újraindítás

    Igen

  • Ventilátor mód

    Igen

  • Kényszeríett váltás operáció

    Igen

  • Emberi jelenlét érzékelése

    N/A

  • Alacsony zajszint

    Igen

  • On/Off foglalás(24h)

    Igen

  • Távirányító

    Igen

  • Foglalás

    Igen

  • Smart Diagnosis

    Igen

  • ThinQ (wifi)

    Igen

  • Mélyalvás

    N/A

  • Alvásidőzítő+

    N/A

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

  • Aktív energiaszabályozás

    N/A

  • Energia monitoring

    N/A

  • Energiamegtakaríás(Hűtés)

    Igen

  • ICA(I control Ampere)

    N/A

  • Energia osztály

    A++

  • AI kW Manager

    N/A

  • Hűtőenergia fokozat

    A++

  • Fűtési energia fokozat

    A+

  • Radar érzékelő

    N/A

KIALAKÍTÁS

  • Szín(test)

    Fehér

  • Szín((kifúvás)

    Fehér

  • Képernyő

    88 rejtett

SZŰRŐ

  • Finom porszűrő

    N/A

  • Előszűrő

    Igen

  • Ultra finom porszűrő

    N/A

FŰTÉS

  • Alacsony fűtés

    N/A

  • Intenzív fűtés

    Igen

HIGIÉNIA

  • Automatikus tisztíás

    Igen

  • Hőcserélő tisztítása

    N/A

KÜLTÉRI EGYSÉG

  • Kültéri modell neve

    S3UW24TZXBA.DXWAEEU

ÁLTALÁNOS

  • Hűtési teljesíményMax(W)

    7 350

  • Hűtési teljesímény Névleges/Min(W)

    6 950 / 1 500

  • Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

    2 152 / 460

  • Fűtési teljesíményMax(W)

    7 800

  • Fűtési teljesímény Névleges/Min(W)

    6 950 / 1 500

  • Fűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

    1 873 / 460

  • HVAC típus

    H/P

  • Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)

    1 008x325x228

  • Beltéri egység tömege(kg)

    11,8

  • Kültéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)

    927x380x699

  • Keltéri egység tömege(kg)

    38,0

  • Terméktípus

    Oldalfali

  • Termék típusa II

    Inverter

  • Névleges feszültség(V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Hűtőközeg típusa

    R32

  • Hangteljesítmény(Hűtés) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    65 / 65 / 65

PÁRÁTLANÍTÁS

  • Párátlanítás

    Igen

  • Páraérzékelő

    N/A

RAC B2B FUNKCIÓ

  • PI485 modul

    N/A

  • Potenciálsemleges illesztőegység

    N/A

  • Vezetékes távirányító

    N/A

