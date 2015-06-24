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【プレスリリース】4Kテレビ「EG9600」「UF9500」「UF8500」「UF7710」シリーズ「ひかりＴＶ ４Ｋ」に対応
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス） 本社：東京都中央区）は、日本国内で販売する4Kテレビにおいて、株式会社NTTぷらら（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：板東浩二）が提供するスマートTVサービス「ひかりTV」のVOD※1サービスに対応します。
なお、同サービスは本日2015年6月24日（水）より開始になります。
このたび、「ひかりTV」サービスに対応する4KテレビはLGエレクトロニクス・ジャパンが日本国内で販売する4Kテレビ「EG9600」「UF9500」「UF8500」「UF7710」シリーズです。対象のテレビをご利用のお客さまは、「ひかりTV 4K」で提供している約300本の4K-VOD作品および約40,000本のHD画質（ハイビジョン）のVOD作品を、外付けの対応チューナーを接続することなく、気軽にお楽しみいただけるようになります。※2※3
※1 VODとは、ビデオオンデマンドの略です
※2 「ひかりTV」を視聴するには、NTT東日本・NTT西日本の光回線を接続していただく必要があります
※3 本テレビ単体で、ひかりTVのテレビサービスをご利用いただくことはできません。別途チューナーが必要になります
■対象シリーズ
・EG9600シリーズ（55EG9600）
・UF9500シリーズ（65UF9500 / 55UF9500）
・UF8500シリーズ（55UF8500 / 49UF8500）
・UF7710シリーズ（49UF7710 / 43UF7710）
【利用方法】
「ひかりTV 4K」および「ひかりTV」のVODサービスは、インターネットに接続した状態で、テレビのソフトウェアアップグレードおよびひかりTVアプリのダウンロードを実施していただくことでご利用いただけるようなります。各シリーズのソフトウェアアップグレードおよびひかりTVアプリのダウンロードの方法については、以下、LGエレクトロニクス・ジャパン社のホームページをご覧ください。
■LGエレクトロニクス・ジャパン社ホームページ：（>> http://www.lg.com/jp）
■ひかりTV 4Kホームページ：（>> http://www.hikaritv.net/4k/）
*本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から
「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社(英文表記：LG Electronics Japan Inc.)」に法人名を変更しています。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|http://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役社長 慶 甲秀（キョン・ガプス）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界119の事業拠点に約82,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699
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