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【製品リリース】ポータブルBluetooth®スピーカーMUSIC flow P7「NP7550｣を7月16日（木）から販売開始
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役社長：慶 甲秀（キョン・ガプス） 本社：東京都中央区）は、パワフルな低音とクリアなサウンドをBluetooth®経由によりワイヤレス再生で楽しめるポータブルBluetooth®スピーカーのMUSIC flow P7「NP7550」を、2015年7月16日（木）から全国で販売開始します。
MUSIC flow P7「NP7550」は、バッテリー内蔵で、USB充電にも対応しているため、手軽に持ち運びでき、どこにいても音楽に触れることができます。
MUSIC flow P7
＜価格と発売日＞
|製品名/品番
|本体価格（税込）
|発売日
|MUSIC flow P7
「NP7550」（シルバー）
「NP7550B」（ブラック）
「NP7550W」（ホワイト）
|オープン価格
（予想実売価格16,000円前後）
|2015年7月16日（木）
＜主な特長＞
1. パワフルな低音とクリアなサウンド
－Auto Sound Engine（オートサウンドエンジン）で小音量でもクリアなサウンド、さらにDual Passive Radiator（デュアルパッシブラジエーター）技術でパワフルな重低音を実現しました。
2. Bluetooth®接続により、音楽をワイヤレス再生
－マルチポイント
家族みんなが自分の音楽のストリーミングを楽しめるように、互換性のあるモバイル機器をマルチペアリングすることもできます。
*マルチペアリングは同時に3台まで可能です
－デュアルプレイ
MUSIC flow P7「NP7550」が2台あれば、デュアルサウンドパフォーマンス（ステレオモード / ツインモード）で、より高音質なサウンドが楽しめます。
－TVサウンドシンク
LGのTVであれば、ワイヤレス接続が可能なため、MUSIC flow P7「NP7550」をそばに置いて深夜の映画鑑賞などのシーンにもご活用いただけます。
*2013年以降発売のLG TVが対象です
3. どこでも音楽が楽しめる携帯性
－内蔵バッテリー
バッテリーを内蔵し、約3時間40分のフル充電で最大約9時間の連続再生が可能です。
*連続再生時間は使用状況によって異なります
－micro USB充電
USBケーブルからの充電にも対応しており、PCなどUSBポートを備えた機器からの充電も可能です。
－アクセサリーバンパー
本体の傷つきや破損などの防止に役立つ「アクセサリーバンパー」（別売）も用意しているので、 好みに応じて本体カラーのカスタマイズを楽しむこともできます。
アクセサリーバンパー
＜主な製品仕様＞
|サウンド
|実用最大出力
|10W+10W
|LG Auto Sound Engine
（オートサウンドエンジン）
|○
|Dual Passive Radiator
（デュアルパッシブラジエーター）
|○
|入力端子
|音声入力
|ステレオミニジャック
|発電
|microUSB （Type.A メス）
|内蔵バッテリー
|タイプ
|リチウムイオンバッテリー
|容量
|2600mAh
|連続再生時間
|約9時間*1
|筐体仕様
|外形寸法（幅×高さ×奥行）
|184 × 57 × 63 （mm）
|質量
|約0.7kg
|機能
|マルチポイントペアリング
|最大3台
|デュアルプレイ
|ステレオモード / ツインモード
|TVサウンドシンク
|○*2
|アップデート
|専用アプリで対応可能
|専用アプリケーション
|○ （iOS / Android）
|カラー
|シルバー（NP7550） / ブラック（NP7550B） / ホワイト（NP7550W）
|付属品
|簡易取扱説明書*3 / USBケーブル / USB-AC変換アダプター
- *1 連続再生時間は使用状況によって異なります
- *2 2013年以降発売のLG TVが対象です
- *3 取扱説明書はホームページよりダウンロードいただけます
- * 本仕様は予告なく変更される場合があります
- * 本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から
「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|http://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役社長 慶 甲秀（キョン・ガプス）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は3事業の営業を展開
＜ホーム・エンターテインメント＞テレビ、AV機器、モニター、クラウドモニター、広告・商業用パブリックディスプレイ、サイネージディスプレイ等
＜モバイル・コミュニケーション＞ スマートフォン含む携帯電話、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
＜ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション＞ ロボット掃除機、寝具用掃除機、太陽光発電モジュール等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界128の事業拠点に約83,000人の従業員を擁しています。2014年の世界市場の売上は559億ドルで、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ビークル・コンポーネンツ」の4事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫を製造する世界有数の総合家電メーカーです。また、LGエレクトロニクスは、「2014エネルギースター・アワード」において「パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しています。詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：金 東建（キム・ドンゴン）／竜野
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4644（直通） FAX: 03-5299-4699
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20150709-music-flow-p7-np7550.html isCopied
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