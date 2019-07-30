We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
【プレスリリース】2019年モデルのテレビ製品で「AirPlay 2」に対応 本日7月30日（火）より順次アップデート開始
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、本日2019年7月30日（火）より順次、日本国内で展開するテレビ製品の2019年モデルにおいてインターネット経由およびUSB接続経由のソフトウェアアップデートにより、「AirPlay 2」と「HomeKit」に対応します。
この度、「AirPlay 2」に対応することで、iPhoneやiPadなどのiOSデバイスやMacなどからストリーミングが可能になります。
Apple TVアプリケーションから、映画やテレビ番組の動画を再生したり、写真を再生できます。
また、「HomeKit」にも対応することで、Apple製品のホームAppの「Siri」を介して、テレビの電源や入力切り替えなどの操作ができるようになります。
今後もLGは、皆様の生活をより豊かに、より便利にすべく、様々なデバイスとの連携性を高め、サービス向上に努めてまいります。
■対象機種：日本国内向けテレビ製品2019年モデル全て
|有機ELテレビ
|液晶テレビ
■ソフトウェアのアップデートについて
更新方法：>> https://www.lg.com/jp/support/software-firmware
ソフトウェアのアップデートは、インターネットに接続し、自動更新オプションを有効にした状態で自動的にアップグレードが実施されます。自動更新が有効ではない場合は、設定画面より最新のソフトウェアに更新する必要があります。
詳しくは、LGエレクトロニクス・ジャパンカスタマーセンターへお問い合わせください。
※ソフトウェアが03.60.19以上のバージョンに更新されている必要があります
■「AirPlay 2」 のストリーミング、ミラーリング方法は、Appleのホームページをご参照ください。
>> https://support.apple.com/ja-jp/HT204289
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業の営業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、ホームプロジェクター等
【モバイル・コミュニケーションズ】スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等
【ビジネス・ソリューションズ】デジタルサイネージ、ソーラー事業等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界140の事業拠点に約72,600人以上の従業員を擁しています。2018年の世界市場の売上は544億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫などを製造する世界有数の総合家電メーカーです。 詳しくは、www.LG.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
広報担当：阿部／金 東建（キム・ドンゴン）
Email: pr.jp@lge.com
TEL: 03-5299-4603（直通） FAX: 03-5299-4699
