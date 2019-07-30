【プレスリリース】2019年モデルのテレビ製品で「AirPlay 2」に対応　本日7月30日（火）より順次アップデート開始

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、本日2019年7月30日（火）より順次、日本国内で展開するテレビ製品の2019年モデルにおいてインターネット経由およびUSB接続経由のソフトウェアアップデートにより、「AirPlay 2」と「HomeKit」に対応します。

この度、「AirPlay 2」に対応することで、iPhoneやiPadなどのiOSデバイスやMacなどからストリーミングが可能になります。

Apple TVアプリケーションから、映画やテレビ番組の動画を再生したり、写真を再生できます。

また、「HomeKit」にも対応することで、Apple製品のホームAppの「Siri」を介して、テレビの電源や入力切り替えなどの操作ができるようになります。

今後もLGは、皆様の生活をより豊かに、より便利にすべく、様々なデバイスとの連携性を高め、サービス向上に努めてまいります。

■対象機種：日本国内向けテレビ製品2019年モデル全て

■ソフトウェアのアップデートについて

更新方法：>> https://www.lg.com/jp/support/software-firmware



ソフトウェアのアップデートは、インターネットに接続し、自動更新オプションを有効にした状態で自動的にアップグレードが実施されます。自動更新が有効ではない場合は、設定画面より最新のソフトウェアに更新する必要があります。

詳しくは、LGエレクトロニクス・ジャパンカスタマーセンターへお問い合わせください。

※ソフトウェアが03.60.19以上のバージョンに更新されている必要があります

■「AirPlay 2」 のストリーミング、ミラーリング方法は、Appleのホームページをご参照ください。

>> https://support.apple.com/ja-jp/HT204289

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※その他、本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

※LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、2008年6月より「LG電子ジャパン株式会社」から「LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（英文表記：LG Electronics Japan Inc.）」に法人名を変更しています

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は5事業の営業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】洗濯機、掃除機、衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、モニター、ノートパソコン、ブルーレイプレイヤー、ホームプロジェクター等

【モバイル・コミュニケーションズ】スマートフォン、タブレット端末、モバイルアクセサリー等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

【ビジネス・ソリューションズ】デジタルサイネージ、ソーラー事業等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、モバイル関連製品、家電製品などコンシューマ・エレクトロニクスのグローバルリーダーおよびイノベーターとして、世界140の事業拠点に約72,600人以上の従業員を擁しています。2018年の世界市場の売上は544億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「モバイル・コミュニケーションズ」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の5事業からなり、テレビ、携帯端末、エアコン、洗濯機、冷蔵庫などを製造する世界有数の総合家電メーカーです。 詳しくは、www.LG.comをご覧ください。