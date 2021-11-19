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LG製品のまとめ買いで合計最大8万円キャッシュバック！有機ELテレビ、ノートPC、LG stylerの対象製品で「LG Life’s Goodキャンペーン」を本日より実施
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：李 栄彩（イ・ヨンチェ） 本社：東京都中央区）は、有機ELテレビ、ノートPC、LG stylerの対象製品において「LG Life’s Goodキャンペーン」を、本日2021年11月19日（金）より実施します。
「LG Life’s Goodキャンペーン」は、幅広い生活家電を展開する当社ならではの、年末を楽しく、便利に過ごしていただける製品ラインアップを対象とした、お得なボーナスキャンペーンです。
対象製品のご購入で最大15,000円、指定サイトで口コミを投稿すると追加で5,000円をキャッシュバック。さらに、対象の製品群をまとめ買いすると「LG Life`s Goodボーナス」が追加され、2製品群のまとめ買いで10,000円、3製品群のまとめ買いで30,000円をプレゼント。LG Life`s Goodボーナスを含めれば、最大で80,000円のキャッシュバックとなります。
対象製品とキャッシュバック金額の詳細は、キャンペーンサイト https://www.lg2021cp.com/ でご覧いただけます。
このお得な機会にぜひ、毎日の生活をより豊かに、より楽しくするLGの家電で「Life’s Good」な年末年始をお過ごしください。
－ キャンペーン概要 －
■ 名称 ：
「LG Life' s Goodキャンペーン」
■ 購入対象期間 ：
2021年11月19日（金）0:00～2021年12月31日（金）23:59まで ※応募期間：2022年1月31日（月）23:59まで
■ 応募方法 ：
1. 対象製品を購入
2. キャンペーンページからメールアドレスを登録し、送付されるメール内のURLにアクセス
3. 製品購入証明と口コミ投稿の証明（購入証明には購入レシート画像の添付が必要）
4. 応募フォームに必要事項を入力して応募
5. 確認後、キャッシュバック金額を金融機関口座振り込み
■ 対象製品とキャッシュバック金額 ：
【TV】 有機ELテレビ LG OLED evo、OLEDシリーズの対象モデル
【PC】 「LG gram」、「LG UltraPC」の2021年発売モデル
【LG styler】 「S3MF」、「S3WF」、「S3BF」、「S3CW」、「S3IFA」
※LG Life’s Goodボーナスは同一製品群を複数お買い求めいただいても対象となりません。
※LG Life’s Goodボーナスの取得には条件があります
※中古品・並行輸入品を除く
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 李 栄彩（イ・ヨンチェ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。
また、プレミアム家電ブランド「LG SIGNATURE」や、独自開発の人工知能技術「LG ThinQ」などを展開しています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
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LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役の就任に関するお知らせ 06/12/2021
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20211119-lg-lifes-good-campaign.html isCopied
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