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LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 代表取締役の就任に関するお知らせ
PRESS_RELEASE 12/06/2021
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、2021年12月より、孫 成周（ソン・ソンジュウ）が代表取締役に就任しましたので、お知らせします。
孫 成周（ソン・ソンジュウ）
■生年月日： 1972年12月25日
■略歴：
|1999年3月：
|釜山大学 経営学部卒業
|2000年10月：
|LG Electronics Inc.入社
マーケティング事業本部
海外営業マーケティング部 北米チーム
|2004年1月：
|LG Electronics Inc.
ベトナム法人HCMC支社長
|2010年10月：
|LG Electronics Japan株式会社
コンシューマーエレクトロニクス事業 チーム長
|2014年1月：
|LG Electronics Inc.
HE事業本部 TVアジアチーム チーム長
|2016年1月：
|LG Electronics Japan株式会社
コンシューマーエレクトロニクス事業 室長
※LG Electronics Inc.に一時帰任
|2021年12月：
|LG Electronics Japan株式会社 代表取締役
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、冷蔵庫、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20211206-lg-electronics-japan-announces-new-ceo.html isCopied
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